Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич примет участие в Саммите мира в Швейцарии, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.
Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Провел телефонный разговор с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Поблагодарил за открытие в Киеве офиса Реестра убытков и приветствовал действенные шаги Комитета министров Совета Европы по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России", - отметил он.
Зеленский пригласил госпожу генсека на Саммит мира.
"Благодарен, что она подтвердила свое участие", - добавил президент.
Саммит мира в Швейцарии
15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.
Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.
По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом, поскольку нельзя гарантировать, что она будет действовать добросовестно.
Правительство Швейцарии сообщило, что Российскую Федерацию не пригласили "на данном этапе" на переговоры, которые состоятся в Швейцарии в середине июня 2024 года.
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зе-лупі нагадаю його ж рідною мовою приказку - "чєм би дітя нє тєшілось, лішь би рейтінг подняло"...