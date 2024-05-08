Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич примет участие в Саммите мира в Швейцарии, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Поблагодарил за открытие в Киеве офиса Реестра убытков и приветствовал действенные шаги Комитета министров Совета Европы по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России", - отметил он.

Зеленский пригласил госпожу генсека на Саммит мира.

"Благодарен, что она подтвердила свое участие", - добавил президент.

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Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.

По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом, поскольку нельзя гарантировать, что она будет действовать добросовестно.

Правительство Швейцарии сообщило, что Российскую Федерацию не пригласили "на данном этапе" на переговоры, которые состоятся в Швейцарии в середине июня 2024 года.

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