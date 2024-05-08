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Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич примет участие в Саммите мира в Швейцарии, - Зеленский

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Поблагодарил за открытие в Киеве офиса Реестра убытков и приветствовал действенные шаги Комитета министров Совета Европы по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России", - отметил он.

Зеленский пригласил госпожу генсека на Саммит мира.

"Благодарен, что она подтвердила свое участие", - добавил президент.

Также читайте: Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич: Умышленные обстрелы РФ гражданских лиц и объектов в Украине являются военными преступлениями

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.

По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом, поскольку нельзя гарантировать, что она будет действовать добросовестно.

Правительство Швейцарии сообщило, что Российскую Федерацию не пригласили "на данном этапе" на переговоры, которые состоятся в Швейцарии в середине июня 2024 года.

Также читайте: Зеленский и премьер Кабо-Верде Коррея-и-Силва обсудили привлечение африканских стран в Саммит мира

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) саммит (1170) Совет Европы (699) Пейчинович-Бурич Мария (34)


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В країні війна, а йому говорильня...
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08.05.2024 15:20 Ответить
проривно, мегаглобально, безпрецедентно, суперпотужно!! так і бачу путіна, який зі страху сховався під табуретку мєдвєдєва...
зе-лупі нагадаю його ж рідною мовою приказку - "чєм би дітя нє тєшілось, лішь би рейтінг подняло"...
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08.05.2024 15:26 Ответить
от мені цікаво, зе!передаст, хоч щось скаже 21 травня, про своє президенство чи само розсосеться?
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08.05.2024 15:31 Ответить
 
 