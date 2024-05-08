Зеленский и премьер Кабо-Верде Коррея-и-Силва обсудили привлечение африканских стран в Саммит мира
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Кабо-Верде Улиссешем Коррея-и-Силвой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в своем телеграм-канале.
Он поблагодарил премьера за его поддержку Формулы мира и личную принципиальную позицию относительно российского вторжения. И отметил, что, Кабо-Верде первой из африканских стран подтвердила участие в Саммите мира.
Также собеседники обсудили необходимые усилия для привлечения как можно большего количества стран континента для участия в саммите.
"Голос Африки важен, когда речь идет о глобальной поддержке справедливого мира в Украине", - резюмировал Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент Латвии Ринкевичс в разговоре с Зеленским подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира.
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Береговая линия - 965 км. Общая площадь - 4033 км².
По данным переписи населения в 2020 году население государства составило 583 255 человек
Бо куди ж тікати мраЗЕті з "кривавими грішми", як не в Кабо-Верде?
Європа цього ухилянта-узурпатора не прийме, Ізраїль від нього відмовився, США-можливо, але не факт.
Ось і лишається для блаЗЕня щось кшталту Зеленого Мису