Зеленский и премьер Кабо-Верде Коррея-и-Силва обсудили привлечение африканских стран в Саммит мира

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Кабо-Верде Улиссешем Коррея-и-Силвой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил премьера за его поддержку Формулы мира и личную принципиальную позицию относительно российского вторжения. И отметил, что, Кабо-Верде первой из африканских стран подтвердила участие в Саммите мира.

Также собеседники обсудили необходимые усилия для привлечения как можно большего количества стран континента для участия в саммите.

"Голос Африки важен, когда речь идет о глобальной поддержке справедливого мира в Украине", - резюмировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Латвии Ринкевичс в разговоре с Зеленским подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира.

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