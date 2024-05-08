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Зеленський та прем’єр Кабо-Верде Коррея-і-Сілва обговорили залучення африканських країн до Саміту миру

Володимир Зеленський під час телефонних переговорів з прем’єром Кабо-Верде

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Кабо-Верде Уліссешем Коррея-і-Сілвою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму телеграм-каналі.

Він подякував прем'єру за його підтримку Формули миру й особисту принципову позицію щодо російського вторгнення. Та зазначив, що. Кабо-Верде першою з африканських країн підтвердила участь у Саміті миру. 

Також співрозмовники обговорили необхідні зусилля для залучення якомога більшої кількості країн континенту для участі в саміті. 

"Голос Африки важливий, коли йдеться про глобальну підтримку справедливого миру в Україні", - резюмував Зеленський.

Раніше повідомлялось, що президент Латвії Рінкевичс у розмові з Зеленським підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру.

Дивіться: Будь-яка затримка зараз щодо зброї чи комплектування наших бригад коштуватиме надто дорого для всіх у світі, хто справді хоче захисту від Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Африка (305) Зеленський Володимир (23705) Формула миру (96) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+10
Дуже потужна країна. Без безпекової угоди з Кабо Верде нам ну просто ніяк.
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08.05.2024 06:16
+9
це вже потужний рівень!!!навіть няш-мяш поклонська відмовилась їхати туди послицею
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08.05.2024 01:38
+7
Шоза бред...відмивають вкрадені в країни гроші в швейцарських банках і зустрічаються з кабо верде буркіно фасовцями...п*здець суцільний
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08.05.2024 02:29
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це вже потужний рівень!!!навіть няш-мяш поклонська відмовилась їхати туди послицею
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08.05.2024 01:38 Відповісти
Я в дитинстві фантазував там жити. Це ж яка назва була красіва: "Острова зільоного миса". Більш цікавим був лише "Бєрєг слановой кості"
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08.05.2024 01:43 Відповісти
Шоза бред...відмивають вкрадені в країни гроші в швейцарських банках і зустрічаються з кабо верде буркіно фасовцями...п*здець суцільний
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08.05.2024 02:29 Відповісти
ТАК ОСЬ КУДИ !?)
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08.05.2024 03:19 Відповісти
Це там пообіцяли з'їсти зрадницю Поклонську, тому вона відмовилася туди їхати
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08.05.2024 08:22 Відповісти
Протирання штанів на самітах, миру не добавить.
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08.05.2024 05:08 Відповісти
Ка́бо-Ве́рде (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA порт. Cabo Verde https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82 [ˈkabu ˈveɾdɨ] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%83 кабувердьяну Kabu Verdi https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82 [ˈkabu ˈveɾdi] ), официальное название - Респу́блика Ка́бо-Ве́рде (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA порт. República de Cabo Verde https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82 [ʁɛˈpublikɐ dɐ ˈkabu ˈveɾdɨ] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%83 кабувердьяну Repúblika di Kabu Verdi https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82 [ɾɛˈpublikɐ di ˈkabu ˈveɾdi] ; до 1986 года название официально переводилось на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA русский язык как Респу́блика Острова́ Зелёного Мы́са) - государство в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Западной Африке . Расположено на островах Зелёного Мыса в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD Атлантическом океане в 600 км от побережья https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Африки .

Береговая линия - 965 км. Общая площадь - 4033 км².

По данным переписи населения в 2020 году население государства составило 583 255 человек
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08.05.2024 05:13 Відповісти
Дуже потужна країна. Без безпекової угоди з Кабо Верде нам ну просто ніяк.
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08.05.2024 06:16 Відповісти
Нехай ще його кульома безпекову угоду роздрукує, якраз на Самміті у червні й підпишуть.
Бо куди ж тікати мраЗЕті з "кривавими грішми", як не в Кабо-Верде?
Європа цього ухилянта-узурпатора не прийме, Ізраїль від нього відмовився, США-можливо, але не факт.
Ось і лишається для блаЗЕня щось кшталту Зеленого Мису
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08.05.2024 05:36 Відповісти
Це потужний внесок гаранта в світову дипломатію миру! Без братерської руки Африки миру у всьому МИРУ не буде!!!
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08.05.2024 05:38 Відповісти
Хтось би міг порадити бубачкі нічого не писати про цю безпрецедентну потужність та не самозакопуватися ще глибше.
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08.05.2024 06:28 Відповісти
Між відвідуванням шапіто та "ароматерапією" найвеличніший провів.....
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08.05.2024 06:48 Відповісти


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08.05.2024 08:39 Відповісти
Это уже дно?
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08.05.2024 07:36 Відповісти
Солідно,б..ть!
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08.05.2024 07:49 Відповісти
*** твою мать ...
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08.05.2024 08:31 Відповісти
Тобто все спизжене бабло в Оман вже не поміщвється, треба надлишок в Кабо-Верде пристроїти
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08.05.2024 09:29 Відповісти
 
 