Зеленський та прем’єр Кабо-Верде Коррея-і-Сілва обговорили залучення африканських країн до Саміту миру

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Кабо-Верде Уліссешем Коррея-і-Сілвою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму телеграм-каналі.

Він подякував прем'єру за його підтримку Формули миру й особисту принципову позицію щодо російського вторгнення. Та зазначив, що. Кабо-Верде першою з африканських країн підтвердила участь у Саміті миру.

Також співрозмовники обговорили необхідні зусилля для залучення якомога більшої кількості країн континенту для участі в саміті.

"Голос Африки важливий, коли йдеться про глобальну підтримку справедливого миру в Україні", - резюмував Зеленський.

Раніше повідомлялось, що президент Латвії Рінкевичс у розмові з Зеленським підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру.

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