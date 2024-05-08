Зеленський та прем’єр Кабо-Верде Коррея-і-Сілва обговорили залучення африканських країн до Саміту миру
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Кабо-Верде Уліссешем Коррея-і-Сілвою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму телеграм-каналі.
Він подякував прем'єру за його підтримку Формули миру й особисту принципову позицію щодо російського вторгнення. Та зазначив, що. Кабо-Верде першою з африканських країн підтвердила участь у Саміті миру.
Також співрозмовники обговорили необхідні зусилля для залучення якомога більшої кількості країн континенту для участі в саміті.
"Голос Африки важливий, коли йдеться про глобальну підтримку справедливого миру в Україні", - резюмував Зеленський.
Раніше повідомлялось, що президент Латвії Рінкевичс у розмові з Зеленським підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру.
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Береговая линия - 965 км. Общая площадь - 4033 км².
По данным переписи населения в 2020 году население государства составило 583 255 человек
Бо куди ж тікати мраЗЕті з "кривавими грішми", як не в Кабо-Верде?
Європа цього ухилянта-узурпатора не прийме, Ізраїль від нього відмовився, США-можливо, але не факт.
Ось і лишається для блаЗЕня щось кшталту Зеленого Мису