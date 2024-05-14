Зеленський обговорить із Блінкеном угоду про гарантії безпеки та підготовку до Саміту миру

Глава держави Володимир Зеленський має намір обговорити із держсекретарем США Ентоні Блінкеном безпековий договір та можливості залучення якомога більшої кількості країн до участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з держсекретарем США в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Про що Зеленський говоритиме з Блінкеном?

"Звичайно, я хочу обговорити безпекові гарантії, яким чином наші команди працюють над ними, і Саміт миру, що є беззаперечно важливим для нас. Ми потребуємо участі не лише Сполучених Штатів. Ми потребуємо Президента Байдена і вашої допомоги залучити якомога більше країн до цього саміту", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, зранку 14 травня до Києва з неанонсованим візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Під час зустрічі із Зеленським він зазначив, що військова допомога від США незабаром прибуде в Україну.

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Глобальний саміт миру

Нещодавно свою участь у саміті миру підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.

Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.