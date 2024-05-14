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Новини
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Зеленський обговорить із Блінкеном угоду про гарантії безпеки та підготовку до Саміту миру

Зустріч Зеленського із Блінкеном

Глава держави Володимир Зеленський має намір обговорити із держсекретарем США Ентоні Блінкеном безпековий договір та можливості залучення якомога більшої кількості країн до участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з держсекретарем США в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Про що Зеленський говоритиме з Блінкеном? 

"Звичайно, я хочу обговорити безпекові гарантії, яким чином наші команди працюють над ними, і Саміт миру, що є беззаперечно важливим для нас. Ми потребуємо участі не лише Сполучених Штатів. Ми потребуємо Президента Байдена і вашої допомоги залучити якомога більше країн до цього саміту", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, зранку 14 травня до Києва з неанонсованим візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Під час зустрічі із Зеленським він зазначив, що військова допомога від США незабаром прибуде в Україну.

Також читайте: Блінкен про терміни надання військової допомоги Україні: Робимо все можливе. Ми нікуди не йдемо

Глобальний саміт миру

Нещодавно свою участь у саміті миру підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.

Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Блінкен Ентоні (1157) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+10
Поясніть мені дурному: які "гарантії миру" можуть бути під час війни на знищення?
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14.05.2024 11:37
+10
Коли воно зміме військову мйку? Яке він мєж відношення до форми, коли чотирижди втікав від повісток? Які формули миру, коли ворог добиває прикордоння Харківщини?
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14.05.2024 11:50
+9
Саміт миру... Нема слів...
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14.05.2024 11:33
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Саміт миру... Нема слів...
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14.05.2024 11:33 Відповісти
Гарантіі - це добре - нам би зброі пошвидше
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14.05.2024 11:33 Відповісти
Поясніть мені дурному: які "гарантії миру" можуть бути під час війни на знищення?
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14.05.2024 11:37 Відповісти
Такі ж самі, як ми отримали за відмову від ЯЗ..
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14.05.2024 11:56 Відповісти
Це щось на кшталт, коли в тебе горить (догорає) дім, а тобі ділки пропонують встановити нову й шикарну систему пожежної сигналізації і нову систему пожежогасіння, замість того, щоб загасити те що залишилось... Якийсь ******* сюр...
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14.05.2024 12:00 Відповісти
ділки це зеленський і єрмак
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14.05.2024 12:12 Відповісти
Я теж хочу знати , що реально гарантують гарантії миру , які підписують з якоюсь країною ледь не щодня .
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14.05.2024 12:27 Відповісти
Ні про що цей самий миру, купа будапештських меморандумів, усе щоб відвернути курс України у НАТО, оманські домовленості гнусава гнида справно виконує під керівництвом Дєрмака
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14.05.2024 11:40 Відповісти
"гарантії"?Бог ти мій...і далі пхає свою дурню....
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14.05.2024 11:40 Відповісти
Гарантія миру то томагавк у дупі пуйла, ото гарантія
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14.05.2024 11:42 Відповісти
а розкрадені зеленими покидьками гроші на фортифікацію не буде обговорювати....
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14.05.2024 11:43 Відповісти
Це ваш **********, це ваше говнокомандувач, так вам і треба кугутяри
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14.05.2024 11:44 Відповісти
поки двоє обговорюють безпеку, тисячі гинуть під обстрілами. це називається - політика безпомічних
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14.05.2024 11:48 Відповісти
Вовчанськ, Авдієвка, розмінований Південь, заблокованЕ ДОЗ з 2019 року, це і є Саміт миру від єрмака та Оманських інвесторів!

14.‎05.‎2024 809 доба війни

43 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Загальна сума замовлень на будівництво оборонних споруд , яку харківська влада вивела на фірми з ознаками фіктивності складає 188 млн. гривен лише на 2024 рік.

Зеленський повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії.

Насправді українські війська відійшли з позицій ще в трьох пунктах і втратили Лук'янці (Харківська). Слова "відійшли з позицій " - це умовно. Ніяких позицій нам немає. Є підписані акти "прийому-передачі", з реальним виконанням робіт 12-30%.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
Пильнуймо Україну від зеленої саранчі!! Екологія України, понад усе!
Щоб не повторилися КРУТИ2!!
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14.05.2024 11:49 Відповісти
Коли воно зміме військову мйку? Яке він мєж відношення до форми, коли чотирижди втікав від повісток? Які формули миру, коли ворог добиває прикордоння Харківщини?
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14.05.2024 11:50 Відповісти
Хоч би на офіційні заходи костюм надягав..бо дивитись гидко..він вже військову форму знецінив до спортивного абібаса 90х..
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14.05.2024 11:59 Відповісти
Пи₴діти-не фортифікації будувати.
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14.05.2024 11:51 Відповісти
Носиться Ішак із тим самітом, як дурень із писаною торбою. Буде такий самий пшик, як і все до чого Ішак причетний. Але. Мудрий нарід має сповна випити цю чашу, чашу свого вибАра2019. До дна!
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14.05.2024 12:02 Відповісти
та вже є Будапештський Меморандум
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14.05.2024 12:12 Відповісти
ух ти, ****!
то, зе!майжебонапарт, вже не брутальний воїн захисник рятівник.
зе!шмаркля знову голуб миру. майже мать тереза (євробачення), ні, навіть сам папа римський.
на нас лізуть, знову зі всіх сторін, а воно саміт миру обговорює....
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14.05.2024 12:13 Відповісти
Які, на%%%, гарантії??
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14.05.2024 12:14 Відповісти
головний, прости Господи, дипломат Зєлєнське в "ночнушкє", растянутій дермаком, вже задримбав
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14.05.2024 12:31 Відповісти
"обговорити із держсекретарем США Ентоні Блінкеном безпековий договір та можливості залучення якомога більшої кількості країн до участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії."

"Наступний саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, 9 - 11 липня 2024 р"

тобто запрошення до НАТО - США не мають бажання обговорювати.

Трамп заважає?
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14.05.2024 12:42 Відповісти
Цей баран впертий як ішак. Чи навпаки ? Він - юрист, то почав би з Меморандуму. Куди його всі гаранти засунули ? Навіть країни НАТО у разі небезпеки прийдуть на допомогу своїм з Альянсу не раніше, коли їх уряди затвердять купу "гарантій безпеки", щоб усунути бюрократичні перешкоди на застосування військ за кордоном. А скільки будуть збиратись війська - невідомо. Тільки сили швидкого реагування зможуть швидко втрутитись у бойові дії. Але є проблема. Велика. Керівництво ! Куди кидати, скільки, кому будуть підпорядковуванні. Тобто, півроку не менш. За цей час і війна може закінчитись для партнерів. Поразкою. Беззаперечною.
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14.05.2024 12:51 Відповісти
 
 