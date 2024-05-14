Блінкен зустрівся із Зеленським: "Ми знаємо, що зараз складні часи. Допомога вже узгоджена, вона вже їде"

Пакет військової допомоги, який раніше узгодили в Конгресі США, незабаром прибуде до України.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми захоплюємося вашою силою, вашим лідерством і стійкістю. Ми знаємо, що зараз складні часи. І також ми знаємо, що допомога вже узгоджена, вона вже їде. Вона скоро вже прибуде в Україну. І вона допоможе вам по-справжньому, щоб боротися проти агресії Росії на полі бою", - наголосив він.

Блінкен також додав, що "США, як і багато інших партнерів України, впевнені, що Україна досягне перемоги саме на полі бою".

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Також глава держави наголосив Блінкену, що Україні необхідні два ЗРК Patriot для захисту Харківщини.

"Я хочу обговорити з вами деякі, на мою думку, дуже важливі питання. По-перше, рішення щодо пакета – для нас є ключовим, щоби він прибув якомога швидше. По-друге, це протиповітряна оборона. Це найбільший наш дефіцит. Я думаю, що це найбільша проблема ", - заявив Зеленський.

За словами президента, сьогодні потрібно два Patriot для Харкова, Харківської області.

"Тому, що люди під вогнем. Вони стурбовані, вони перебувають під російськими атаками", - додав він.

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Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Україна очікувала ухвалення законопроєкту Конгресом США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

Вже 24 квітня Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.