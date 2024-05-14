Блінкен зустрівся із Зеленським: "Ми знаємо, що зараз складні часи. Допомога вже узгоджена, вона вже їде"
Пакет військової допомоги, який раніше узгодили в Конгресі США, незабаром прибуде до України.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми захоплюємося вашою силою, вашим лідерством і стійкістю. Ми знаємо, що зараз складні часи. І також ми знаємо, що допомога вже узгоджена, вона вже їде. Вона скоро вже прибуде в Україну. І вона допоможе вам по-справжньому, щоб боротися проти агресії Росії на полі бою", - наголосив він.
Блінкен також додав, що "США, як і багато інших партнерів України, впевнені, що Україна досягне перемоги саме на полі бою".
Також глава держави наголосив Блінкену, що Україні необхідні два ЗРК Patriot для захисту Харківщини.
"Я хочу обговорити з вами деякі, на мою думку, дуже важливі питання. По-перше, рішення щодо пакета – для нас є ключовим, щоби він прибув якомога швидше. По-друге, це протиповітряна оборона. Це найбільший наш дефіцит. Я думаю, що це найбільша проблема ", - заявив Зеленський.
За словами президента, сьогодні потрібно два Patriot для Харкова, Харківської області.
"Тому, що люди під вогнем. Вони стурбовані, вони перебувають під російськими атаками", - додав він.
Ухвалення Конгресом США допомоги для України
Україна очікувала ухвалення законопроєкту Конгресом США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.
У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.
У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.
20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.
23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.
Вже 24 квітня Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ще трохи і її з-поза бару передадуть нам. Шо не ясно?
Не за яким баром?
" Також глава держави наголосив Блінкену, що Україні необхідні два ЗРК Patriot для захисту Харківщини." - вона не вписується у поточнмй текст, її немає у першоджерела "Інтерфакс-Україна".
Не зрозуміло: чи це якась помилка чи обдумано, але враження від прочитання цієї новини таке:
1) наповнені драматизмом заклики про допомогу фронту, виголошені з уст Зеленського, сприймаються адресатами-донорами зі стійким відчуттям нещирості сценічного дійства;
2) попадання у публічну новинарну площину даних закликів свідчить про те, що американська допомога тормозиться. Ймовірно через відмову Зеленського виконувати якісь вимоги адміністрації США.
Стандартна брехня "цензора"
Треба розуміти логіку політичних процесів у США, особливо республіканців, які є жорсткими прихильниками дотримання бюджетної дисципліни. Для них недопущення збільшення бюджетного дефіциту США є першим та абсолютним пріоритетом, що б не відбувалося. Закони мають ухвалюватися в рамках прийнятого бюджету. Республіканці пропонували надавати допомогу Україні в межах існуючого бюджетного фінансування, але на заваді цьому стала на смерть байденівська адміністрація, яка виділила кілька сотень мільярдів доларів на боротьбу з неіснуючими кліматичними змінами та навідріз відмовлялася скасувати або навіть скоротити ці кошти. Довга боротьба республіканців за дотримання бюджетної дисципліни, на жаль, не призвела до зміни позиції адміністрації Байдена та дем. партії. Переконавшись, що за ті чотири місяці, протягом яких адміністрація Байдена повністю бойкотувала надання будь-якої військової допомоги Україні, переконавшись, що адміністрація Байдена не
збирається заповнювати вимогу про незбільшення бюджетного дефіциту, республіканці все-таки вирішили піти на компроміс, відмовитися від найважливішого для них принципу бюджетної дисципліни, розуміючи, що в даний момент військова допомога абсолютно необхідна Україні. Тому Трамп вигадав маневр, згідно з яким невоєнна, економічна допомога надаватиметься Україні не у вигляді грантів, що автоматично збільшує державний борг і бюджетний дефіцит, а у вигляді кредиту, який, як він тут же додав, носить безвідсотковий та безстроковий характер, і який за певних умов має бути повернутий Америці. Цю пропозицію Трампа в Україні просто не зрозуміли і почали говорити, який негідник Трамп, який не хоче давати нам допомогу у вигляді грантів.
В Україні не розуміють принципів, на яких будується бюджетний процес у США, не розуміють, що саме ця пропозиція Трампа уможливила те, що понад 100 конгресменів-республіканців проголосували за законопроект про допомогу Україні.
Якби не це, пропозицію Трампа ніхто з республіканців не проголосував би за пакет допомоги Україні. В українських ЗМІ не обговорюють ще одну пропозицію Трампа та республіканців, що заморожені кошти центрального банку росії можуть бути передані на відновлення України.
Наступного дня після того, як цей пакет республіканців про допомогу Україні було підтримано у Конгресі, Сенаті та підписано Байденом, адміністрація Байдена заявила про надання Україні військової допомоги на 1 млрд. доларів. З тих минуло вже три тижні. Генерал Скибицький з інтерв'ю в журналі Economist сказав, що Україна балансує на межі, бо немає зброї. Скибіцький дав зрозуміти, що військова допомога, обіцяна Байденом, так і не надійшла в Україну. Вона досі йде!
Проблема не в законопроектах, а в небажанні адміністрації Байдена надавати допомогу Україні. І та допомога, яка була проголосована обома палатами Конгресу і підписана Байденом, так само може бути заблокована Байденом, як і ті 4,2 млрд. І саме це зараз і відбувається - Байден відмовляється виконувати підписаний ним закон про допомогу Україні. Проблема не в республіканцях, не в Трампі і навіть не в демократах - проблема знаходиться у Білому домі. І навіть якщо військова допомога на 1 млрд. дол. надійде до України, вона після 4-х місяців блокади України адміністрацією Байдена мало що змінить на полі бою. Для зміни ситуації на фронті потрібні зовсім інші засоби. І головним таким засобом є ленд-ліз. Байден мав цей інструмент з 9 травня 2022 року по 30 вересня 2023 року. Про це знав президент України, знало хв. оборони, знало уряд України. Але вони не зробили нічого, щоб змусити Байдена запустити механізм ленд-лізу. 18 квітня 2024 року сенатор-республіканець зі штату Техас Джо Корнін вніс новий законопроект про ленд-ліз для України, який має діяти до 30 вересня 2026 року.
китайці вже поставили мішустіна прем'єр-міністром і насували "васілічу" в "помощнікі" всіх ворогуючих клановиків, щоб створити керований хаос у владі президентській, і керовані "потоки" у владі прем'єрській
а американська влада партії демократів навіть боїться визнати що путін помер і в росії нема легітимного президента
зрозуміло, що це зручно - потім скажуть "ми нічого напевне не знали, не з ютюба ж новини черпати"
але не втручатися в російську заваруху в цей момент, коли вони там всі вразливі - це просто верх непрофесіоналізму
або щось інше
По темі можу порекомендувати також блог під назвою "Днєвнік рєптілоіда". Теж дуже все цікаво, обстоятєльно.
вороги звалять на "двійника" всі гріхи "оригінала", а улесники знову випхають "двійника" на "перші ролі"
ніяк пазл не складається, значить Соловей не працює на путіна, а є досить самостійною фігурою
останні призначення "помічників путіна" якраз і свідчать про те, що він каже правду
я міг би все це не писати на публіку, щоб не висміювали, але пройде час і висміювать будуть не мене а всі ті "авторитетні і відповідальні уряди", які знали про це і мовчали
Д. Довiра.
Тактика влади проти народу зараз - "Разделяй и властвуй", і вона працює.
але незважаючи на цих ворюг , які крадуть все і нічого корисного
не зробили для нашої краіни ,
ми всеодно переможемо , а зелених чекає сумний кінець 😡
Кремлівське лайно - теж "стійкий" і навіть "лідер", але ж це не характеризує його в цілому і не виключає того, що він - найбільше зло, що було на планеті.
@Ray_net_ua
Блинкен прибыл в Киев и пообещал Украине помощь, которая изменит ситуацию на фронте. Третий год полномасштабных обещаний и одиннадцатый год будапештских обещаний.
В этом плане ещё бы пару десятков самолётов от сааб не по помешало бы.
Gripen JAS 39 имеет одно решительное преимущество над F-16 - это неприхотливость к полосам и межполетному обслуживанию. Ведь по доктрине шведских воздушных сил, в случае войны, самолеты должны рассредоточиться и базироваться даже на автомобильных путях. Очевидно, это очень подходит для украинских условий.