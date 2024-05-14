УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4908 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
11 179 67

Блінкен зустрівся із Зеленським: "Ми знаємо, що зараз складні часи. Допомога вже узгоджена, вона вже їде"

Володимир Зеленський та держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві

Пакет військової допомоги, який раніше узгодили в Конгресі США, незабаром прибуде до України.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми захоплюємося вашою силою, вашим лідерством і стійкістю. Ми знаємо, що зараз складні часи. І також ми знаємо, що допомога вже узгоджена, вона вже їде. Вона скоро вже прибуде в Україну. І вона допоможе вам по-справжньому, щоб боротися проти агресії Росії на полі бою", - наголосив він.

Блінкен також додав, що "США, як і багато інших партнерів України, впевнені, що Україна досягне перемоги саме на полі бою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен про терміни надання військової допомоги Україні: Робимо все можливе. Ми нікуди не йдемо

Також глава держави наголосив Блінкену, що Україні необхідні два ЗРК Patriot для захисту Харківщини.

"Я хочу обговорити з вами деякі, на мою думку, дуже важливі питання. По-перше, рішення щодо пакета – для нас є ключовим, щоби він прибув якомога швидше. По-друге, це протиповітряна оборона. Це найбільший наш дефіцит. Я думаю, що це найбільша проблема ", - заявив Зеленський.

За словами президента, сьогодні потрібно два Patriot для Харкова, Харківської області.

"Тому, що люди під вогнем. Вони стурбовані, вони перебувають під російськими атаками", - додав він.

Читайте також: США готують новий пакет військової допомоги для України

Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Україна очікувала ухвалення законопроєкту Конгресом США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

Вже 24 квітня Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) допомога (8322) США (22643) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
показати весь коментар
14.05.2024 11:41
+23
Щиро дякуємо США за допомогу. Але основне питання до нашого керівництва країни - а коли вже врешті-решт буде наше озброєння? Пройшло вже повних 5 років обіцянок Херпіду і його воровитої команди, що будується зелений рай. То де це все?
показати весь коментар
14.05.2024 11:25
+13
Так то американці заборонили нашій владі фортифікацію будувати? Нігадяї.
показати весь коментар
14.05.2024 11:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От - от - вже не за горами
показати весь коментар
14.05.2024 11:21 Відповісти
Вона зараз за баром.
Ще трохи і її з-поза бару передадуть нам. Шо не ясно?
показати весь коментар
14.05.2024 11:26 Відповісти
Ясен пень!
показати весь коментар
14.05.2024 11:28 Відповісти
Після рукостискання Блінкен помив руки, бо у зєлі вони липкі. В тому числі і від крові Українських патріотів.
показати весь коментар
14.05.2024 13:37 Відповісти
"...незабаром прибуде в Україну"

Не за яким баром?
показати весь коментар
14.05.2024 11:24 Відповісти
Та вже можна не поспішать. Як ви хотіли так і вийшло...
показати весь коментар
14.05.2024 11:24 Відповісти
Так то американці заборонили нашій владі фортифікацію будувати? Нігадяї.
показати весь коментар
14.05.2024 11:57 Відповісти
зелені хай за своє відповідають, а амери - за 6 проср*них місяців
показати весь коментар
14.05.2024 23:01 Відповісти
Щиро дякуємо США за допомогу. Але основне питання до нашого керівництва країни - а коли вже врешті-решт буде наше озброєння? Пройшло вже повних 5 років обіцянок Херпіду і його воровитої команди, що будується зелений рай. То де це все?
показати весь коментар
14.05.2024 11:25 Відповісти
рай лише після смерті - тому і зелений рай буде як він нас всіх відправить до господа
показати весь коментар
14.05.2024 11:49 Відповісти
Да-да, ща подвезут. Уже волам ярмо одели.
показати весь коментар
14.05.2024 11:25 Відповісти
Як Абрамси та ф16.
показати весь коментар
14.05.2024 11:31 Відповісти
Чим швидше і чим більше буде допомоги, тим швидше Україна закінчить війну проти рашки!
показати весь коментар
14.05.2024 11:25 Відповісти
Зеля, тупица, уже надо требовать Томагамки, а не Патриоты
показати весь коментар
14.05.2024 11:27 Відповісти
Все що зєля корисного може, це з розбігу вбитися об стіну, як йому це пояснити...
показати весь коментар
14.05.2024 11:33 Відповісти
Зеленый выпросил аж два пэтриота. Он видимо считает это вполне достаточным для войны. Великий стратег..демагог..асфальтоукладчик..
показати весь коментар
14.05.2024 12:09 Відповісти
о великий ум, расскажи про второй Ленд лиз.
показати весь коментар
14.05.2024 13:46 Відповісти
требовать надо яо. Чтоб назад вернули, вместе с ракетами и самолетами, что забрали.
показати весь коментар
14.05.2024 23:02 Відповісти
Чучхейці та чалматі не зволікають, потсавка за поставкою
показати весь коментар
14.05.2024 11:32 Відповісти
Всі чекають, але скажіть мені, коли ви тварюки чекали, чекали з шачличкали, чекали і сміялись з вашої безпе6чності. Ви маєте, те що маєте, я вас презираю
показати весь коментар
14.05.2024 11:36 Відповісти
Он воно шо. Нашо тільки було заради цього приїздиьи.
показати весь коментар
14.05.2024 11:37 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2024 11:41 Відповісти
Так що вибори не потрібні? чи від народу щось залежить після виборів?, в тому то і проблема, він і так виходив на Майдани... Так, відносно влади маємо,що маємо - все провтикали і це не тільки останні роки,а за всі 30 років, - Україна на останньму місті в Европі по економіці, зато офшори на першому від сюди всі біди українського народу, але за ЯЗ бувшого СРСР, яка була націлена на Захід і знищина Україною до речі на вимогою Заходу потрібно розрахуватися поки ще не пізно - угода досі відкрита,та щось не видно Петриотів в достатній кількості.
показати весь коментар
14.05.2024 19:34 Відповісти
, вирвана з контексту якоїсь іншої події, у даному повідомленні ЦН:
" Також глава держави наголосив Блінкену, що Україні необхідні два ЗРК Patriot для захисту Харківщини." - вона не вписується у поточнмй текст, її немає у першоджерела "Інтерфакс-Україна".
Не зрозуміло: чи це якась помилка чи обдумано, але враження від прочитання цієї новини таке:
1) наповнені драматизмом заклики про допомогу фронту, виголошені з уст Зеленського, сприймаються адресатами-донорами зі стійким відчуттям нещирості сценічного дійства;
2) попадання у публічну новинарну площину даних закликів свідчить про те, що американська допомога тормозиться. Ймовірно через відмову Зеленського виконувати якісь вимоги адміністрації США.
показати весь коментар
14.05.2024 11:44 Відповісти
"Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто

Стандартна брехня "цензора"

Треба розуміти логіку політичних процесів у США, особливо республіканців, які є жорсткими прихильниками дотримання бюджетної дисципліни. Для них недопущення збільшення бюджетного дефіциту США є першим та абсолютним пріоритетом, що б не відбувалося. Закони мають ухвалюватися в рамках прийнятого бюджету. Республіканці пропонували надавати допомогу Україні в межах існуючого бюджетного фінансування, але на заваді цьому стала на смерть байденівська адміністрація, яка виділила кілька сотень мільярдів доларів на боротьбу з неіснуючими кліматичними змінами та навідріз відмовлялася скасувати або навіть скоротити ці кошти. Довга боротьба республіканців за дотримання бюджетної дисципліни, на жаль, не призвела до зміни позиції адміністрації Байдена та дем. партії. Переконавшись, що за ті чотири місяці, протягом яких адміністрація Байдена повністю бойкотувала надання будь-якої військової допомоги Україні, переконавшись, що адміністрація Байдена не
збирається заповнювати вимогу про незбільшення бюджетного дефіциту, республіканці все-таки вирішили піти на компроміс, відмовитися від найважливішого для них принципу бюджетної дисципліни, розуміючи, що в даний момент військова допомога абсолютно необхідна Україні. Тому Трамп вигадав маневр, згідно з яким невоєнна, економічна допомога надаватиметься Україні не у вигляді грантів, що автоматично збільшує державний борг і бюджетний дефіцит, а у вигляді кредиту, який, як він тут же додав, носить безвідсотковий та безстроковий характер, і який за певних умов має бути повернутий Америці. Цю пропозицію Трампа в Україні просто не зрозуміли і почали говорити, який негідник Трамп, який не хоче давати нам допомогу у вигляді грантів.

В Україні не розуміють принципів, на яких будується бюджетний процес у США, не розуміють, що саме ця пропозиція Трампа уможливила те, що понад 100 конгресменів-республіканців проголосували за законопроект про допомогу Україні.
Якби не це, пропозицію Трампа ніхто з республіканців не проголосував би за пакет допомоги Україні. В українських ЗМІ не обговорюють ще одну пропозицію Трампа та республіканців, що заморожені кошти центрального банку росії можуть бути передані на відновлення України.

Наступного дня після того, як цей пакет республіканців про допомогу Україні було підтримано у Конгресі, Сенаті та підписано Байденом, адміністрація Байдена заявила про надання Україні військової допомоги на 1 млрд. доларів. З тих минуло вже три тижні. Генерал Скибицький з інтерв'ю в журналі Economist сказав, що Україна балансує на межі, бо немає зброї. Скибіцький дав зрозуміти, що військова допомога, обіцяна Байденом, так і не надійшла в Україну. Вона досі йде!

Проблема не в законопроектах, а в небажанні адміністрації Байдена надавати допомогу Україні. І та допомога, яка була проголосована обома палатами Конгресу і підписана Байденом, так само може бути заблокована Байденом, як і ті 4,2 млрд. І саме це зараз і відбувається - Байден відмовляється виконувати підписаний ним закон про допомогу Україні. Проблема не в республіканцях, не в Трампі і навіть не в демократах - проблема знаходиться у Білому домі. І навіть якщо військова допомога на 1 млрд. дол. надійде до України, вона після 4-х місяців блокади України адміністрацією Байдена мало що змінить на полі бою. Для зміни ситуації на фронті потрібні зовсім інші засоби. І головним таким засобом є ленд-ліз. Байден мав цей інструмент з 9 травня 2022 року по 30 вересня 2023 року. Про це знав президент України, знало хв. оборони, знало уряд України. Але вони не зробили нічого, щоб змусити Байдена запустити механізм ленд-лізу. 18 квітня 2024 року сенатор-республіканець зі штату Техас Джо Корнін вніс новий законопроект про ленд-ліз для України, який має діяти до 30 вересня 2026 року.
показати весь коментар
14.05.2024 11:48 Відповісти
Це щось нове, в Україні почали протрамповських тролів проплачувати
показати весь коментар
14.05.2024 18:52 Відповісти
"Майстер буде в тєчєніє дня" (Глазовий). Хоча б маленьку атомну бімбу в кишені привіз... Ех
показати весь коментар
14.05.2024 12:00 Відповісти
я ось слухаю професора Соловея, якому довіряю, бо він бачить і логіку, і ірраціональність російської влади

китайці вже поставили мішустіна прем'єр-міністром і насували "васілічу" в "помощнікі" всіх ворогуючих клановиків, щоб створити керований хаос у владі президентській, і керовані "потоки" у владі прем'єрській

а американська влада партії демократів навіть боїться визнати що путін помер і в росії нема легітимного президента

зрозуміло, що це зручно - потім скажуть "ми нічого напевне не знали, не з ютюба ж новини черпати"

але не втручатися в російську заваруху в цей момент, коли вони там всі вразливі - це просто верх непрофесіоналізму

або щось інше
показати весь коментар
14.05.2024 12:06 Відповісти
> я ось слухаю професора Соловея, якому довіряю...

По темі можу порекомендувати також блог під назвою "Днєвнік рєптілоіда". Теж дуже все цікаво, обстоятєльно.
показати весь коментар
14.05.2024 12:17 Відповісти
ну а сенс "реальному путіну" вдавати з себе "власного двійника", щоб відійти від справ, мовляв залиште двійника в спокою? - це якщо Соловей працює на путіна ?

вороги звалять на "двійника" всі гріхи "оригінала", а улесники знову випхають "двійника" на "перші ролі"

ніяк пазл не складається, значить Соловей не працює на путіна, а є досить самостійною фігурою

останні призначення "помічників путіна" якраз і свідчать про те, що він каже правду

я міг би все це не писати на публіку, щоб не висміювали, але пройде час і висміювать будуть не мене а всі ті "авторитетні і відповідальні уряди", які знали про це і мовчали
показати весь коментар
14.05.2024 16:21 Відповісти
Треба херпіду завести двійників-трійників. Це ж скільки концертів можна буде давать одночасно. А красти скільки!
показати весь коментар
14.05.2024 18:08 Відповісти
Слухай краще ілаіонова.Той хоч професіонал-гебіст.
показати весь коментар
14.05.2024 12:51 Відповісти
Андрія Іларіонова я вважаю одним з найбільших друзів України і експертів в економіці. Я довіряю тим, хто може аналітично викласти логіку або іллогічність подій, яка співпадає з тим як події сприймаю я, власне. Іларіонов може. А ти не можеш.
показати весь коментар
14.05.2024 15:59 Відповісти
Вiн приїхав щоб знов попередити щоб не стрiляли по рашцi?
Д. Довiра.
показати весь коментар
14.05.2024 12:25 Відповісти
Та не, билеты Зельцману привез на вечерних дидижанс до Хайфы.
показати весь коментар
14.05.2024 12:41 Відповісти
Яка, блд, "перемога на полі бою"? Ще одне в сталось. В людях вбили мотивацію і довіру до цієї країни. Приїхали.
показати весь коментар
14.05.2024 12:39 Відповісти
До країни, чи до влади?
показати весь коментар
14.05.2024 12:51 Відповісти
До влади тієї довіри ніколи і небуло. А тепер нема ні до чого.
Тактика влади проти народу зараз - "Разделяй и властвуй", і вона працює.
показати весь коментар
14.05.2024 13:11 Відповісти
А до кого була довіра?
показати весь коментар
14.05.2024 13:17 Відповісти
До людей, які в скрутний час вміли об'єднатися, щоб допомогати один одному та нищіти ворога. Але це в минулому і саме завдякі владі.
показати весь коментар
14.05.2024 13:38 Відповісти
Саме до таких людей, які свого часу об'єднавшись, так налякали вашого тезку, що він втік з країни)
показати весь коментар
14.05.2024 13:47 Відповісти
Якої країни-США,судячи по прапорцю на аватарці.
показати весь коментар
14.05.2024 12:52 Відповісти
адекватна допомога мала бути ще два роки тому, бо хоча 'герої не вмирають', але вони з часом закінчуються, як показала практика, не всі можуть воювати, навіть дуже 'ідейні'
показати весь коментар
14.05.2024 12:49 Відповісти
В Украіні відсутні важкі часи для слуг уродів і їхнього володиря ,
але незважаючи на цих ворюг , які крадуть все і нічого корисного
не зробили для нашої краіни ,
ми всеодно переможемо , а зелених чекає сумний кінець 😡
показати весь коментар
14.05.2024 13:01 Відповісти
Зеля оказывается стойкий лидер.🤡
показати весь коментар
14.05.2024 13:07 Відповісти
Ніяк не втече - стійкий, займає пост президента - лідер. Наче все правильно.
Кремлівське лайно - теж "стійкий" і навіть "лідер", але ж це не характеризує його в цілому і не виключає того, що він - найбільше зло, що було на планеті.
показати весь коментар
14.05.2024 13:24 Відповісти
Меньше недели осталось до конца легитимности, потом можно посылать Зелю куда подальше с его указами и распоряжениями и главное всё по закону.
показати весь коментар
14.05.2024 13:59 Відповісти
Я теж іноді мрію))
показати весь коментар
14.05.2024 14:08 Відповісти
Так, все дуже швидко. Швидше просто не буває. Два тижні дивним чином перетворилися в два місяці...
показати весь коментар
14.05.2024 13:07 Відповісти
я так понимаю второй Ленд лиз Украине так же не нужен. было не 4 закона, а 6. один Ленд лиз Украине, второй называется "мир через силу", так как это слоган Рейгана, помойки вроде cnn, nyt и в последтствии всякие помойки вроде цензоров или назвали это законом о тиктоке или вовсе проигнорировали. кто умышленно, а кто от глупости и незнания. что хуже сложно определить.
показати весь коментар
14.05.2024 13:42 Відповісти
Знову у калісраках обісцяних
показати весь коментар
14.05.2024 14:07 Відповісти
Ой, цей Блінкен вже не той, репутація як у Салівана? Де авіація, корочше...
показати весь коментар
14.05.2024 16:09 Відповісти
,,Помощь уже согласована---она уже едет,, . Ехали медведи на велосипеде---а за ними кот сракой наперёд---вот!
показати весь коментар
14.05.2024 16:34 Відповісти
Однією рукою блокує допомогу разом з Саліваном, а на публіку приїздить дупу свою прикривати теревенями про "перемогу на пооі бою"
показати весь коментар
14.05.2024 17:52 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

Блинкен прибыл в Киев и пообещал Украине помощь, которая изменит ситуацию на фронте. Третий год полномасштабных обещаний и одиннадцатый год будапештских обещаний.
показати весь коментар
14.05.2024 18:10 Відповісти
В орковских СМИ на полном серьёзе, с придурковатым восхищением, с построением глобальных стратегических прогнозов обсуждается тот факт, что внешнее физиономическое "сходство" новоназначенного министром нападения РФ с генералиссимусом Суворовым - это Особый знак небес с обещанием грядущей Вяликой Пабеды над коллективным Западом.
показати весь коментар
14.05.2024 18:21 Відповісти
Зельонський після 20 травня не-Президент!
показати весь коментар
14.05.2024 19:56 Відповісти
Розкажеш, сбу свій, прокурор свій, татаров, єрмак всі тримають тили, все схоплене. Розплата за голосування аби поржать ще попереду
показати весь коментар
15.05.2024 07:38 Відповісти
Редко слышал про апачи.а им ведь не надо никаких аэропортов. И прятать не сложно.
В этом плане ещё бы пару десятков самолётов от сааб не по помешало бы.
Gripen JAS 39 имеет одно решительное преимущество над F-16 - это неприхотливость к полосам и межполетному обслуживанию. Ведь по доктрине шведских воздушных сил, в случае войны, самолеты должны рассредоточиться и базироваться даже на автомобильных путях. Очевидно, это очень подходит для украинских условий.
показати весь коментар
15.05.2024 01:02 Відповісти
 
 