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США готують новий пакет військової допомоги для України

США анонсували новий пакет військової допомоги для України

США анонсували новий пакет військової допомоги для України. Вашингтон оголосить про його передачу Києву найближчими днями.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на брифінг радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, інформує Цензор.НЕТ.

Радник Джо Байдена зазначив, що частина із раніше обіцяного пакету допомоги, уже перебуває на полі бою в Україні.

"І в нас буде ще один пакет в найближчі дні, тому що ми намагаємось справді прискорити темпи поставок (зброї, - ред.), усвідомлюючи, що через затримку Україна опинилась в небезпечній ситуації, й ми намагаємось вивести її звідти якнайшвидше", - заявив представник Білого дому.

При цьому Салліван не став розкривати подробиць, що саме увійде до нового пакету допомоги від США. Однак американський посадовець зазначив, що США намагаються прискорити темп надання необхідного озброєння Києву.

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Допомога Україні від США

Нещодавно США оприлюднили розгорнутий перелік озброєнь, які надали Україні. За інформацією Міноборони США, загальна допомога Україні у військовій сфері від початку повномасштабного вторгнення РФ становить понад $50 мільярдів.

До слова, колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що Україна цього літа отримає від США нові й далекобійніші види озброєння для протистояння російській агресії.

Читайте також: Байден підписав указ про передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

Автор: 

допомога (8321) США (22634) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+3
Чергова гарна новина...
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13.05.2024 23:08
+2
Идут обещания за обещаниями, а когда обещания превратятся реальность??
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14.05.2024 00:37
+1
З великим нетерпінням чекаємо на поставку нового озброєння ,
щоби гнати геть русофашистів з нашої землі 🙁
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13.05.2024 23:09
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Чергова гарна новина...
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13.05.2024 23:08 Відповісти
З великим нетерпінням чекаємо на поставку нового озброєння ,
щоби гнати геть русофашистів з нашої землі 🙁
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13.05.2024 23:09 Відповісти
Для чого мені такий преЗедент та його шайка? Я без них обійдуся, а вони без мене ні.
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13.05.2024 23:12 Відповісти
Якось до цього обходилися без тебе
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13.05.2024 23:26 Відповісти
"Нещодавно США , які надали Україні. За інформацією Міноборони США, загальна допомога Україні у військовій сфері від початку повномасштабного вторгнення РФ становить понад $50 мільярдів."

треба розуміти, що "понад $50 мільярдів" це кошти виділені Конгресом по всім програмам,
по факту на сьогодні поставлено приблизно половина, на 26млрд
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13.05.2024 23:54 Відповісти
Треба розуміти,що це допомога у військовій сфері...
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14.05.2024 01:04 Відповісти
Идут обещания за обещаниями, а когда обещания превратятся реальность??
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14.05.2024 00:37 Відповісти
Реальность такова, что без американской помощи всё Левобережье было бы потеряно.
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14.05.2024 09:27 Відповісти
Этот чувак из серии, главное что бы не было эскалации...
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14.05.2024 01:11 Відповісти
Петріотів, звісно, і у цьому немає? Продовжується дурка?
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14.05.2024 06:27 Відповісти
 
 