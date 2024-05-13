США готують новий пакет військової допомоги для України

США анонсували новий пакет військової допомоги для України. Вашингтон оголосить про його передачу Києву найближчими днями.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на брифінг радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, інформує Цензор.НЕТ.

Радник Джо Байдена зазначив, що частина із раніше обіцяного пакету допомоги, уже перебуває на полі бою в Україні.

"І в нас буде ще один пакет в найближчі дні, тому що ми намагаємось справді прискорити темпи поставок (зброї, - ред.), усвідомлюючи, що через затримку Україна опинилась в небезпечній ситуації, й ми намагаємось вивести її звідти якнайшвидше", - заявив представник Білого дому.

При цьому Салліван не став розкривати подробиць, що саме увійде до нового пакету допомоги від США. Однак американський посадовець зазначив, що США намагаються прискорити темп надання необхідного озброєння Києву.

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Допомога Україні від США

Нещодавно США оприлюднили розгорнутий перелік озброєнь, які надали Україні. За інформацією Міноборони США, загальна допомога Україні у військовій сфері від початку повномасштабного вторгнення РФ становить понад $50 мільярдів.

До слова, колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що Україна цього літа отримає від США нові й далекобійніші види озброєння для протистояння російській агресії.

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