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Новости
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США готовят новый пакет военной помощи для Украины

США анонсували новий пакет військової допомоги для України

США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. Вашингтон объявит о его передаче Киеву в ближайшие дни.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, информирует Цензор.НЕТ.

Советник Джо Байдена отметил, что часть из ранее обещанного пакета помощи, уже находится на поле боя в Украине.

"И у нас будет еще один пакет в ближайшие дни, потому что мы пытаемся действительно ускорить темпы поставок (оружия, - Ред.), осознавая, что из-за задержки Украина оказалась в опасной ситуации, и мы пытаемся вывести ее оттуда как можно быстрее", - заявил представитель Белого дома.

При этом Салливан не стал раскрывать подробностей, что именно войдет в новый пакет помощи от США. Однако американский чиновник отметил, что США пытаются ускорить темп предоставления необходимого вооружения Киеву.

Читайте также: США предоставят Украине новые и более дальнобойные виды вооружения, - Нуланд

Помощь Украине от США

Недавно США обнародовали развернутый перечень вооружений, которые предоставили Украине. По информации Минобороны США, общая помощь Украине в военной сфере с начала полномасштабного вторжения РФ составляет более $50 миллиардов.

К слову, бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украина этим летом получит от США новые и более дальнобойные виды вооружения для противостояния российской агрессии.

Смотрите также: В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США Карпентер. ФОТО

Автор: 

помощь (7784) США (26506) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+3
Чергова гарна новина...
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13.05.2024 23:08
+2
Идут обещания за обещаниями, а когда обещания превратятся реальность??
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14.05.2024 00:37
+1
З великим нетерпінням чекаємо на поставку нового озброєння ,
щоби гнати геть русофашистів з нашої землі 🙁
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13.05.2024 23:09
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Чергова гарна новина...
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13.05.2024 23:08 Ответить
З великим нетерпінням чекаємо на поставку нового озброєння ,
щоби гнати геть русофашистів з нашої землі 🙁
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13.05.2024 23:09 Ответить
Для чого мені такий преЗедент та його шайка? Я без них обійдуся, а вони без мене ні.
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13.05.2024 23:12 Ответить
Якось до цього обходилися без тебе
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13.05.2024 23:26 Ответить
"Нещодавно США , які надали Україні. За інформацією Міноборони США, загальна допомога Україні у військовій сфері від початку повномасштабного вторгнення РФ становить понад $50 мільярдів."

треба розуміти, що "понад $50 мільярдів" це кошти виділені Конгресом по всім програмам,
по факту на сьогодні поставлено приблизно половина, на 26млрд
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13.05.2024 23:54 Ответить
Треба розуміти,що це допомога у військовій сфері...
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14.05.2024 01:04 Ответить
Идут обещания за обещаниями, а когда обещания превратятся реальность??
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14.05.2024 00:37 Ответить
Реальность такова, что без американской помощи всё Левобережье было бы потеряно.
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14.05.2024 09:27 Ответить
Этот чувак из серии, главное что бы не было эскалации...
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14.05.2024 01:11 Ответить
Петріотів, звісно, і у цьому немає? Продовжується дурка?
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14.05.2024 06:27 Ответить
 
 