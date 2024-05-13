США готовят новый пакет военной помощи для Украины

США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. Вашингтон объявит о его передаче Киеву в ближайшие дни.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, информирует Цензор.НЕТ.

Советник Джо Байдена отметил, что часть из ранее обещанного пакета помощи, уже находится на поле боя в Украине.

"И у нас будет еще один пакет в ближайшие дни, потому что мы пытаемся действительно ускорить темпы поставок (оружия, - Ред.), осознавая, что из-за задержки Украина оказалась в опасной ситуации, и мы пытаемся вывести ее оттуда как можно быстрее", - заявил представитель Белого дома.

При этом Салливан не стал раскрывать подробностей, что именно войдет в новый пакет помощи от США. Однако американский чиновник отметил, что США пытаются ускорить темп предоставления необходимого вооружения Киеву.

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Помощь Украине от США

Недавно США обнародовали развернутый перечень вооружений, которые предоставили Украине. По информации Минобороны США, общая помощь Украине в военной сфере с начала полномасштабного вторжения РФ составляет более $50 миллиардов.

К слову, бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украина этим летом получит от США новые и более дальнобойные виды вооружения для противостояния российской агрессии.

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