В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США Карпентер. ФОТО
Во вторник, 13 мая, в Киев приехал старший директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Майкл Карпентер.
Об этом в соцсети Х сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.
"Рада приветствовать в Киеве старшего директора по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США Майкла Карпентера", - написала Бринк.
Дипломат также добавила, что США подтверждают свою непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе против незаконной агрессии России.
Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк озвучила ключевые условия сохранения поддержки Украины со стороны США. Среди них, в частности, антикоррупционные реформы и подотчетное использование американской помощи.
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Показати що на ділі готові допомагати, а не виїжджати безкінечно на спинах українців.
Взяти під крило хоча б підконтрольні території і зупинити війну. Чим далі вона йде тим буде тільки гірше для всіх. І для українців і для тих, хто зараз будує сите життя, скидучі в Україну умовних два танка і тисячу снарядів на місяць.