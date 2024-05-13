В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США Карпентер. ФОТО

Во вторник, 13 мая, в Киев приехал старший директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Майкл Карпентер.

Об этом в соцсети Х сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

"Рада приветствовать в Киеве старшего директора по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США Майкла Карпентера", - написала Бринк.

Дипломат также добавила, что США подтверждают свою непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе против незаконной агрессии России.

Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк озвучила ключевые условия сохранения поддержки Украины со стороны США. Среди них, в частности, антикоррупционные реформы и подотчетное использование американской помощи.

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