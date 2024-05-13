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В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США Карпентер. ФОТО

Во вторник, 13 мая, в Киев приехал старший директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Майкл Карпентер.

Об этом в соцсети Х сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

"Рада приветствовать в Киеве старшего директора по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США Майкла Карпентера", - написала Бринк.

13 травня в Київ прибув Майкл Карпентер

Дипломат также добавила, что США подтверждают свою непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе против незаконной агрессии России.

Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк озвучила ключевые условия сохранения поддержки Украины со стороны США. Среди них, в частности, антикоррупционные реформы и подотчетное использование американской помощи.

Читайте также: США в ОБСЕ: Какой смысл заключать соглашения с Россией, если она их нарушает

Автор: 

Киев (25521) США (26652) Карпентер Майкл (76) Бринк Бриджит (186)


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Топ комментарии
+4
Це скоріше потужна зеклізма
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13.05.2024 20:07
+4
одноклітинне, що ти там бачило?
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13.05.2024 20:16
+4
Як цікаво, такий поважний гість не просто так прибув, а де ж непохитне зе, втекло з України підписувати чергову нікчемну безпекову угоду..?
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13.05.2024 20:20
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Бачили вже так звану "непохитну" підтримку...
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13.05.2024 20:07 Ответить
одноклітинне, що ти там бачило?
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13.05.2024 20:16 Ответить
Піди на нуль і побачиш йолопе
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13.05.2024 21:00 Ответить
давай аргумент що ти був на нулі чи хочаб близько, інакше ти звичайний балабол!
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13.05.2024 21:19 Ответить
Це скоріше потужна зеклізма
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13.05.2024 20:07 Ответить
Вітаємо, пане Карпентере.
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13.05.2024 20:19 Ответить
Як цікаво, такий поважний гість не просто так прибув, а де ж непохитне зе, втекло з України підписувати чергову нікчемну безпекову угоду..?
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13.05.2024 20:20 Ответить
Хіба сьогодні не понеділок?
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13.05.2024 20:24 Ответить
Карпентер - тесля...сокира у правій руці йому би у нинішній ситуації пасувала...
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13.05.2024 20:52 Ответить
А практичні кроки будуть? Хоча б з неба молотити окупантів на території України?

Показати що на ділі готові допомагати, а не виїжджати безкінечно на спинах українців.

Взяти під крило хоча б підконтрольні території і зупинити війну. Чим далі вона йде тим буде тільки гірше для всіх. І для українців і для тих, хто зараз будує сите життя, скидучі в Україну умовних два танка і тисячу снарядів на місяць.
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13.05.2024 20:55 Ответить
Приехал кофейку попить и побалоболить. Пусть едет на Харьков.
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13.05.2024 21:45 Ответить
на Харьков "зелегубови" вибудувли глибоко ешолоновану оборону(на папері(гроші с3,14здили )
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13.05.2024 22:04 Ответить
..обьяснить шайке зэШки,зачем Он приехал
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13.05.2024 22:20 Ответить
А де люди на фото. Чому пустий перон?
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14.05.2024 10:19 Ответить
 
 