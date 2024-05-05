РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4775 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
13 453 107

Антикоррупционные реформы и подотчетное использование американской помощи: Бринк озвучила ключевые условия сохранения поддержки Украины со стороны США

Брінк озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку Вашингтона

Посол США в Украине Бриджит Бринк озвучила ключевые условия сохранения поддержки Украины со стороны США.

Комментируя в соцсети Х визит заместителя администратора Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) Изабель Коулмен в Киев, Бринк отметила важность проведения некоторых реформ, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжение антикоррупционных и других реформ, а также подотчетное использование американской помощи являются ключевыми для достижения этих целей и сохранения поддержки со стороны США", - написала посол.

Читайте: Военная помощь, защита энергетики и победа "в битве за будущее": Бринк рассказала о целях пакета помощи Украине от США

Зустріч адміністратора Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) Ізабель Коулмен з прем'єром України Денисом Шмигалем
Встреча администратора Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) Изабель Коулмен с премьером Украины Денисом Шмыгелем

Бринк добавила, что "мы - вместе с Украиной".

Брінк про допомогу Україні

Ранее Бринк сообщила, что передача ATACMS Украине - это сигнал, что поддержка со стороны США является непоколебимой.

Автор: 

помощь (7764) Бринк Бриджит (181)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+35
до чого це? чи ви вважаєте, що не потрібно контролювати наших корупціонерів? було би там все ок, ця пані посол таких заяв би не робила..
показать весь комментарий
05.05.2024 01:13
+27
ТА просто уберіть цю зелену шоблу....втім українці самі вибрали і ще навіть зараз багато кажуть що ЗЕ молодець бо не втік - українці просто не здатні керувати державою. Найкращі наші часи - коли керували норвеги
показать весь комментарий
05.05.2024 00:56
+26
Замінити приблуд95 на посадах в ЦОВВ, Урядом Національного спасіння !! Але без ЖОДНОГО єрмака-татарова-гетьманцева!!
Загиблі Українці, цього не пробачать
показать весь комментарий
05.05.2024 01:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зеленский 5 лет внедрял антикоррупционные реформы.
Его прихлебатели в один голос утверждали, что коррупции уже нет. Побеждена.
А тут вдруг - не побеждена.
Так чем тогда в течении 5 лет занимался Зеленский?
Ведь на волне борьбы с коррупцией он и стал президентом.
Получается, что тупо обманул своих избирателей?
показать весь комментарий
05.05.2024 16:50 Ответить
А вы что думали США потребуют расследовать дело Бурисмы? Чтобы Хантер Байден с Квасьневским присели за коррупцию и прочие мутные схематозы, нет хлопчики это другое.
показать весь комментарий
05.05.2024 17:21 Ответить
"Продовження антикорупційних та інших реформ..." Згоден на всі 100. От тільки слово "продовження" треба замінити на "почати хоч якийсь початок...".
показать весь комментарий
05.05.2024 18:14 Ответить
>Антикорупційні реформи

То есть поддержки Украины больше не будет?
показать весь комментарий
06.05.2024 02:00 Ответить
Західним партнерам потрібно після 20 травня ввести в Україні пряме зовнішне управління на час війни і час післявоенної відбудови потім провести демократичні вибори і передати владу тому кого обере народ України, нажаль іншого шляху з цими злодюгами і невігласами немає. Ніякі поради, застереження на цю владу не діють тільки те розумають коли отримують по пиці.
показать весь комментарий
06.05.2024 10:34 Ответить
її або дурять, або ... Про які антикорупційні реформи може йти мова, коли в нас відсутні ключові антикорупційні органи ?!
показать весь комментарий
11.05.2024 07:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 