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Антикоррупционные реформы и подотчетное использование американской помощи: Бринк озвучила ключевые условия сохранения поддержки Украины со стороны США
Посол США в Украине Бриджит Бринк озвучила ключевые условия сохранения поддержки Украины со стороны США.
Комментируя в соцсети Х визит заместителя администратора Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) Изабель Коулмен в Киев, Бринк отметила важность проведения некоторых реформ, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжение антикоррупционных и других реформ, а также подотчетное использование американской помощи являются ключевыми для достижения этих целей и сохранения поддержки со стороны США", - написала посол.
Бринк добавила, что "мы - вместе с Украиной".
Ранее Бринк сообщила, что передача ATACMS Украине - это сигнал, что поддержка со стороны США является непоколебимой.
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Его прихлебатели в один голос утверждали, что коррупции уже нет. Побеждена.
А тут вдруг - не побеждена.
Так чем тогда в течении 5 лет занимался Зеленский?
Ведь на волне борьбы с коррупцией он и стал президентом.
Получается, что тупо обманул своих избирателей?
То есть поддержки Украины больше не будет?