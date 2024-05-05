Антикоррупционные реформы и подотчетное использование американской помощи: Бринк озвучила ключевые условия сохранения поддержки Украины со стороны США

Посол США в Украине Бриджит Бринк озвучила ключевые условия сохранения поддержки Украины со стороны США.

Комментируя в соцсети Х визит заместителя администратора Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) Изабель Коулмен в Киев, Бринк отметила важность проведения некоторых реформ, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжение антикоррупционных и других реформ, а также подотчетное использование американской помощи являются ключевыми для достижения этих целей и сохранения поддержки со стороны США", - написала посол.

Читайте: Военная помощь, защита энергетики и победа "в битве за будущее": Бринк рассказала о целях пакета помощи Украине от США

Встреча администратора Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) Изабель Коулмен с премьером Украины Денисом Шмыгелем

Бринк добавила, что "мы - вместе с Украиной".

Ранее Бринк сообщила, что передача ATACMS Украине - это сигнал, что поддержка со стороны США является непоколебимой.