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Антикорупційні реформи та підзвітне використання американської допомоги: Брінк озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку США
Посол США в Україні Бріджит Брінк озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку США.
Коментуючи у соцмережі Х візит заступниці адміністратора Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) Ізабель Коулмен до Києва, Брінк наголосила на важливості проведення деяких реформ, передає Цензор.НЕТ.
"Продовження антикорупційних та інших реформ, а також підзвітне використання американської допомоги є ключовими для досягнення цих цілей та збереження підтримки з боку США", - написала посол.
Брінк додала, що "ми - разом з Україною".
РанішеБрінк повідомила, що передача ATACMS Україні - це сигнал, що підтримка з боку США є непохитною.
Топ коментарі
+35 Rino Rino
показати весь коментар05.05.2024 01:13
+27 Михайло Иляш
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+26 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар05.05.2024 01:03
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Его прихлебатели в один голос утверждали, что коррупции уже нет. Побеждена.
А тут вдруг - не побеждена.
Так чем тогда в течении 5 лет занимался Зеленский?
Ведь на волне борьбы с коррупцией он и стал президентом.
Получается, что тупо обманул своих избирателей?
То есть поддержки Украины больше не будет?