Антикорупційні реформи та підзвітне використання американської допомоги: Брінк озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку США

Посол США в Україні Бріджит Брінк озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку США.

Коментуючи у соцмережі Х візит заступниці адміністратора Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) Ізабель Коулмен до Києва, Брінк наголосила на важливості проведення деяких реформ, передає Цензор.НЕТ.

"Продовження антикорупційних та інших реформ, а також підзвітне використання американської допомоги є ключовими для досягнення цих цілей та збереження підтримки з боку США", - написала посол.

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Зустріч адміністратора Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) Ізабель Коулмен з прем'єром України Денисом Шмигелем

Брінк додала, що "ми - разом з Україною".

РанішеБрінк повідомила, що передача ATACMS Україні - це сигнал, що підтримка з боку США є непохитною.