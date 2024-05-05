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Новини Допомога Україні
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Антикорупційні реформи та підзвітне використання американської допомоги: Брінк озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку США

Брінк озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку Вашингтона

Посол США в Україні Бріджит Брінк озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку США.

Коментуючи у соцмережі Х візит заступниці адміністратора Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) Ізабель Коулмен до Києва, Брінк наголосила на важливості проведення деяких реформ, передає Цензор.НЕТ.

"Продовження антикорупційних та інших реформ, а також підзвітне використання американської допомоги є ключовими для досягнення цих цілей та збереження підтримки з боку США", - написала посол.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військова допомога, захист енергетики та перемога "у битві за майбутнє": Брінк розповіла про мету пакета допомоги Україні від США

Зустріч адміністратора Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) Ізабель Коулмен з прем'єром України Денисом Шмигалем
Зустріч адміністратора Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) Ізабель Коулмен з прем'єром України Денисом Шмигелем

Брінк додала, що "ми - разом з Україною".

Брінк про допомогу Україні

РанішеБрінк повідомила, що передача ATACMS Україні - це сигнал, що підтримка з боку США є непохитною.

Автор: 

допомога (8295) Брінк Бріджит (229)


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Топ коментарі
+35
до чого це? чи ви вважаєте, що не потрібно контролювати наших корупціонерів? було би там все ок, ця пані посол таких заяв би не робила..
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05.05.2024 01:13
+27
ТА просто уберіть цю зелену шоблу....втім українці самі вибрали і ще навіть зараз багато кажуть що ЗЕ молодець бо не втік - українці просто не здатні керувати державою. Найкращі наші часи - коли керували норвеги
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05.05.2024 00:56
+26
Замінити приблуд95 на посадах в ЦОВВ, Урядом Національного спасіння !! Але без ЖОДНОГО єрмака-татарова-гетьманцева!!
Загиблі Українці, цього не пробачать
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05.05.2024 01:03
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Зеленский 5 лет внедрял антикоррупционные реформы.
Его прихлебатели в один голос утверждали, что коррупции уже нет. Побеждена.
А тут вдруг - не побеждена.
Так чем тогда в течении 5 лет занимался Зеленский?
Ведь на волне борьбы с коррупцией он и стал президентом.
Получается, что тупо обманул своих избирателей?
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05.05.2024 16:50 Відповісти
А вы что думали США потребуют расследовать дело Бурисмы? Чтобы Хантер Байден с Квасьневским присели за коррупцию и прочие мутные схематозы, нет хлопчики это другое.
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05.05.2024 17:21 Відповісти
"Продовження антикорупційних та інших реформ..." Згоден на всі 100. От тільки слово "продовження" треба замінити на "почати хоч якийсь початок...".
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05.05.2024 18:14 Відповісти
>Антикорупційні реформи

То есть поддержки Украины больше не будет?
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06.05.2024 02:00 Відповісти
Західним партнерам потрібно після 20 травня ввести в Україні пряме зовнішне управління на час війни і час післявоенної відбудови потім провести демократичні вибори і передати владу тому кого обере народ України, нажаль іншого шляху з цими злодюгами і невігласами немає. Ніякі поради, застереження на цю владу не діють тільки те розумають коли отримують по пиці.
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06.05.2024 10:34 Відповісти
її або дурять, або ... Про які антикорупційні реформи може йти мова, коли в нас відсутні ключові антикорупційні органи ?!
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11.05.2024 07:27 Відповісти
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