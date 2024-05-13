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До Києва прибув старший директор з питань Європи в Раді нацбезпеки США Карпентер. ФОТО

У понеділок, 13 травня, до Києва приїхав старший директор з питань Європи у Раді національної безпеки Сполучених Штатів Майкл Карпентер.

Про це у соцмережі Х повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

"Рада вітати у Києві старшого директора з питань Європи у Раді національної безпеки США Майкла Карпентера", - написала Брінк.

13 травня в Київ прибув Майкл Карпентер

Дипломатка також додала, що США підтверджують свою непохитну підтримку України в її боротьбі проти незаконної агресії Росії.

Раніше посол США в Україні Бріджит Брінк озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку США. Серед них, зокрема, антикорупційні реформи та підзвітне використання американської допомоги.

Читайте також: Військова допомога, захист енергетики та перемога "у битві за майбутнє": Брінк розповіла про мету пакета допомоги Україні від США

Автор: 

Київ (19466) США (22818) Карпентер Майкл (86) Брінк Бріджит (234)


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Топ коментарі
+4
Це скоріше потужна зеклізма
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13.05.2024 20:07
+4
одноклітинне, що ти там бачило?
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13.05.2024 20:16
+4
Як цікаво, такий поважний гість не просто так прибув, а де ж непохитне зе, втекло з України підписувати чергову нікчемну безпекову угоду..?
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13.05.2024 20:20
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Бачили вже так звану "непохитну" підтримку...
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13.05.2024 20:07 Відповісти
одноклітинне, що ти там бачило?
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13.05.2024 20:16 Відповісти
Піди на нуль і побачиш йолопе
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13.05.2024 21:00 Відповісти
давай аргумент що ти був на нулі чи хочаб близько, інакше ти звичайний балабол!
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13.05.2024 21:19 Відповісти
Це скоріше потужна зеклізма
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13.05.2024 20:07 Відповісти
Вітаємо, пане Карпентере.
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13.05.2024 20:19 Відповісти
Як цікаво, такий поважний гість не просто так прибув, а де ж непохитне зе, втекло з України підписувати чергову нікчемну безпекову угоду..?
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13.05.2024 20:20 Відповісти
Хіба сьогодні не понеділок?
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13.05.2024 20:24 Відповісти
Карпентер - тесля...сокира у правій руці йому би у нинішній ситуації пасувала...
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13.05.2024 20:52 Відповісти
А практичні кроки будуть? Хоча б з неба молотити окупантів на території України?

Показати що на ділі готові допомагати, а не виїжджати безкінечно на спинах українців.

Взяти під крило хоча б підконтрольні території і зупинити війну. Чим далі вона йде тим буде тільки гірше для всіх. І для українців і для тих, хто зараз будує сите життя, скидучі в Україну умовних два танка і тисячу снарядів на місяць.
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13.05.2024 20:55 Відповісти
Приехал кофейку попить и побалоболить. Пусть едет на Харьков.
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13.05.2024 21:45 Відповісти
на Харьков "зелегубови" вибудувли глибоко ешолоновану оборону(на папері(гроші с3,14здили )
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13.05.2024 22:04 Відповісти
..обьяснить шайке зэШки,зачем Он приехал
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13.05.2024 22:20 Відповісти
А де люди на фото. Чому пустий перон?
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14.05.2024 10:19 Відповісти
 
 