До Києва прибув старший директор з питань Європи в Раді нацбезпеки США Карпентер. ФОТО

У понеділок, 13 травня, до Києва приїхав старший директор з питань Європи у Раді національної безпеки Сполучених Штатів Майкл Карпентер.

Про це у соцмережі Х повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

"Рада вітати у Києві старшого директора з питань Європи у Раді національної безпеки США Майкла Карпентера", - написала Брінк.

Дипломатка також додала, що США підтверджують свою непохитну підтримку України в її боротьбі проти незаконної агресії Росії.

Раніше посол США в Україні Бріджит Брінк озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку США. Серед них, зокрема, антикорупційні реформи та підзвітне використання американської допомоги.

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