До Києва прибув старший директор з питань Європи в Раді нацбезпеки США Карпентер. ФОТО
У понеділок, 13 травня, до Києва приїхав старший директор з питань Європи у Раді національної безпеки Сполучених Штатів Майкл Карпентер.
Про це у соцмережі Х повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.
"Рада вітати у Києві старшого директора з питань Європи у Раді національної безпеки США Майкла Карпентера", - написала Брінк.
Дипломатка також додала, що США підтверджують свою непохитну підтримку України в її боротьбі проти незаконної агресії Росії.
Раніше посол США в Україні Бріджит Брінк озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку США. Серед них, зокрема, антикорупційні реформи та підзвітне використання американської допомоги.
Топ коментарі
+4 Влад #582500
показати весь коментар13.05.2024 20:07
+4 Kungfury Truesurvivor
показати весь коментар13.05.2024 20:16
+4 G.I. Jane 777
показати весь коментар13.05.2024 20:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Показати що на ділі готові допомагати, а не виїжджати безкінечно на спинах українців.
Взяти під крило хоча б підконтрольні території і зупинити війну. Чим далі вона йде тим буде тільки гірше для всіх. І для українців і для тих, хто зараз будує сите життя, скидучі в Україну умовних два танка і тисячу снарядів на місяць.