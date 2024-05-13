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Новости Помощь Украине
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США предоставят Украине новые и более дальнобойные виды вооружения, - Нуланд

Вікторія Нуланд

Украина этим летом получит от США новые и более дальнобойные виды вооружения для противостояния российской агрессии.

Об этом в интервью "Медузе" заявила бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ.

"США за последние три года предоставили Киеву много и военной, и экономической поддержки. Созданы специальные фонды для реконструкции (критической инфраструктуры), для энергетической поддержки страны, для гуманитарной помощи. Наш спецпредставитель (по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер) работает над возрождением украинских городов - чтобы люди могли вернуться домой, чтобы мог снова оживиться экспорт", - сказала Нуланд.

Читайте также: Путинский подход к переговорам: "Что мое – мое, а что ваше – обсудим". Цель США – подготовить Киев, чтобы он смог договариваться с позиции силы, - Нуланд

В то же время она отметила, что пока союзники увеличивают помощь Украине, Владимир Путин и его оккупационные войска наносят стране все больший вред.

"По некоторым оценкам, на фронте сейчас гибнет по 1 тыс. российских мужчин в день - только ради того, чтобы продвинуться на несколько километров и взять несколько сел. Так что да, потребности Украины растут, но, я думаю, мы и дальше будем ей помогать - в частности новыми и более дальнобойными вооружениями, которые вы увидите в работе на фронте уже этим летом", - подчеркнула Нуланд.

Ранее Нуланд заявила, что Запад должен ускорить много инициатив, чтобы Украина смогла выиграть войну с Россией.

Автор: 

оружие (10202) помощь (7784) Нуланд Виктория (314)


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Топ комментарии
+12
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13.05.2024 21:23
+11
По кацапським НПЗ битиме українська зброя, тому пофіг.
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13.05.2024 21:24
+8
Побачим - озброєння - даи БОГ
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13.05.2024 21:22
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Побачим - озброєння - даи БОГ
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13.05.2024 21:22 Ответить
Але бити по кацапських НПЗ заборонять
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13.05.2024 21:22 Ответить
По кацапським НПЗ битиме українська зброя, тому пофіг.
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13.05.2024 21:24 Ответить
якби забороняли, то тоді і не били би..
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13.05.2024 21:30 Ответить
ніт, не забороняють. Літає майже кожен день.
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13.05.2024 21:30 Ответить
таку, щоб до москви дістала
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13.05.2024 21:22 Ответить
Главное- до мааацквабада доставать. Причём каждый день по тысяче дохлых свинособак там.
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13.05.2024 21:23 Ответить
коли в москві почне громихати, хоча б, як в києві, а краще, як в харкові, от тоді буде діло!
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13.05.2024 21:25 Ответить
яке діло? що, думаєте, що те насілєніє на бунти може вийде проти війни і влади? там більше ймовірна ситуація не бунтів, а того, що там посилять чмобілізацію. тому херачити по мирняку в будинках - то зовсім не варіант. ми ж не варвари і не кацапи. Набагато ефективніше ці ********** використати на нпз чи об'єкти впк
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13.05.2024 22:15 Ответить
а діло таке, що масквічі обісруться не по дитячому.
до сраки той бєлгород. його нікому не шкода.
а пару точних ракет по фсб, гру, мо, дуже ефективно!
чи ти вже в кацапах мірняк побачив? мені насрати на кацапів.
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13.05.2024 22:24 Ответить
ну і що далі? ті, що обісруться, то вони тим більше на вулиці не вийдуть на протести. а ті, які не обісруться, то побіжать не на мітинги, а у воєнкомати. і на весь світ картинка - "укронацисти" вбивають мирних рюске.. як араби зараз по Європі і Америці мітингують разом з ліваками проти Ізраїлю на підтримку палестинців...

Бєлгород.. ну так ЗСУ і не обстрілюють спецом мирні будинки Бєлгорода. кацапи самі хєрачать по Бєлгороду для поднятія ненависті до "укронацистів".

і не потрібно змішувати тут мирняк в будинках і будівлі гру, фсб, мо, які є військовими цілями апріорі, тобто без жодних обговорень.

так само як законна військова ціль - інженери, які живуть в гуртожитку і які клепають шахеди. це не мирняк - це законна мішень для ЗСУ. скабєєва - теж не мирняк, а законна мішень.
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13.05.2024 23:38 Ответить
Скільки вам років, мрійнику? Щоб кожен день по тисячі росіянців десь було, треба, щоб ці росіянці в мʼясні штурми йшли, а не по будинкам сиділи.
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13.05.2024 21:26 Ответить
за минулу добу набили навіть більше - 1720 вбитими і пораненими.
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13.05.2024 21:32 Ответить
Тому що ці 1720 в мʼясні штурми на ЗСУ лізли пачками, а не в москвабаді сиділи.
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13.05.2024 21:35 Ответить
Читаем внимательно. Речь о мааацквабаде, а не о мясных штурмах. Там тоже мясные штурмы проводятся- на Курбан-Байрам. Режут баранов, которые не умеют читать.
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13.05.2024 21:33 Ответить
Клоуне, ти хоч уявляєш собі зброю, якою можна вбити 1720 за день в одному місті?
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13.05.2024 21:36 Ответить
Повторяю для баранов, которые не умеют читать. Я пишу не о 1720 в день на всей линии фронта, а о минимум 1000 в день в мааацквабаде в результате ракетных ударов ЗСУ. Как при этом убить 1000 человек в день? Спроси у жителей Мариуполя.
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13.05.2024 21:49 Ответить
Сьогодні урожай,більше 1700 кацапів.
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13.05.2024 21:34 Ответить
Де, в москвабаді? Комент мрійника був про масквабад.
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13.05.2024 21:37 Ответить
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13.05.2024 21:23 Ответить
Сруланд это теперь человек не обличённый властью и должностью. Ценность её слов = 0.
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13.05.2024 21:23 Ответить
Цінність будь-яких слів = 0, як і твоїх. Тут цінність не в словах, а в новому більш далекобійному озброєнні, яке США нададуть Україні. А ексів часто використовують для деяких заяв, щоб русня не могла використати цю заяву у своїй пропаганді "расєя ваюєт із нато".
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13.05.2024 21:30 Ответить
Макака кацапська, навчися нарешті писати кацапською. Цінність твоїх слів - мінус сто тищ піцот.
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13.05.2024 21:32 Ответить
Ты сперва украинской писать научись, Абу-бандит сомалийский.
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13.05.2024 21:36 Ответить
Канай звідтси, м0скалику.
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13.05.2024 21:42 Ответить
Только после тебя, Балаболов.
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13.05.2024 21:49 Ответить
Дякуємо, але домовленостей з ****** не буде. Ні з позиції сили, ні з якої.
Він казав, що "курочка по зьорнишку клюйот". То приходить пора цій курочці відрубати голову, щоб не клювала.
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13.05.2024 21:26 Ответить
Завдають шкоди . Завдавали , завдають і будуть завдавати . Ця війна без перспективи , якщо вся далекобійність якої завгодно зброї закінчується на кордоні .
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13.05.2024 21:29 Ответить
Головне, що ЗСУ про це не знають і кінчають Вампірами москалів під Бєлгородом.
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13.05.2024 21:33 Ответить
Ета ачєрєдниє пєчєнькі ат Нуланд...
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13.05.2024 21:30 Ответить
Пєчєнькі ат Нуланд схоже були кластерними - підірвали мільони москальских пуканів.
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13.05.2024 21:31 Ответить
Далекобійне озброєння це добре, але не вирішує всіх проблем. Для перелому у війні потрібна винищувальна (яка завоює повітряний простір) та штурмова (яка випалить землю) авіація. Саме так НАТО діяло проти Хусейна в Іраку: спочатку знищила його ВПС, а потім влаштувала різанину проти наземних сил -- це аксіома ведення ******** війни. До речі, московія намагається діяти за тим самим принципом. Ось тільки у НАТО повітряних сил, і кількісно, і якісно, як мінімум, на порядок більше (тож гра була б в одні ворота), але Захід їх в Україні практично не застосовує. Та й по батальйону "абрамсів", "леопардів" та "челенджерів" це насправді ні про що, крім психологічної акції (щоб розбити московію танки мають надходити сотнями, а не кількома десятками). На жаль, Захід ніяк не наважиться почати в Україні справжню повномасштабну війну (а лише це здатне зупинити московських агресорів). Хоча цю війну проти злетівшего з усіх котушок путлера буде значно простіше маючи в якості головного союзника НАТО ЗСУ, які більші за всі армії НАТО (без американської) разом узяті.
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13.05.2024 21:51 Ответить
Надо давать а не трындеть. А пока что всё наоборот.
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13.05.2024 21:51 Ответить
Вона вже екс. Це не офіційна позиція. Хотілося б почути підтвердження саме з офіційних джерел.
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13.05.2024 21:52 Ответить
Скоріше за все мова про атакамс, які дають в певних кількостях. Чесно кажучи в мене до цієї ліберальної публіки довіри не багато. Єдине перед виборами Байдену можливо треба посилити позиції України для можливих перемовин. В мене лиш на це надія. Якщо і далі тянутимуть кота за хвіст то так можна воювати лесятиліттями( хоча з очевидних причин для нас все закінчиться в такому разі катпстррфічно).
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13.05.2024 22:04 Ответить
А турнір міжпланетний шахматний в Нью-Васюках буде?

Головне щоб не було заки сонце зійде роса очі виїсть.
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13.05.2024 21:54 Ответить
Ця пані бувша секретар. Її позиція зрозуміла але нічим не підкріплена. Особливо паном Трампом який залізе в крісло менш ніж через півроку...
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13.05.2024 21:59 Ответить
...,,,дело было летом летом, дело было тёплым летом....,,
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13.05.2024 22:30 Ответить
Непогано ЗСУ отримати американський аналог Нептуна чи Грому 2 .....
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13.05.2024 22:52 Ответить
Коли каже Нуланд, так воно і буде!!! Сталева жінка!!!
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13.05.2024 23:20 Ответить
"Томагавки" сумують за Москвою.
Ленін у передчутті чухає борідку.
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14.05.2024 04:44 Ответить
Нададуть і надали -трохи різні речі. Але те, що почали про це говорити вже непогано.
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14.05.2024 05:09 Ответить
 
 