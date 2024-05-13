США предоставят Украине новые и более дальнобойные виды вооружения, - Нуланд

Украина этим летом получит от США новые и более дальнобойные виды вооружения для противостояния российской агрессии.

Об этом в интервью "Медузе" заявила бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ.

"США за последние три года предоставили Киеву много и военной, и экономической поддержки. Созданы специальные фонды для реконструкции (критической инфраструктуры), для энергетической поддержки страны, для гуманитарной помощи. Наш спецпредставитель (по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер) работает над возрождением украинских городов - чтобы люди могли вернуться домой, чтобы мог снова оживиться экспорт", - сказала Нуланд.

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В то же время она отметила, что пока союзники увеличивают помощь Украине, Владимир Путин и его оккупационные войска наносят стране все больший вред.

"По некоторым оценкам, на фронте сейчас гибнет по 1 тыс. российских мужчин в день - только ради того, чтобы продвинуться на несколько километров и взять несколько сел. Так что да, потребности Украины растут, но, я думаю, мы и дальше будем ей помогать - в частности новыми и более дальнобойными вооружениями, которые вы увидите в работе на фронте уже этим летом", - подчеркнула Нуланд.

Ранее Нуланд заявила, что Запад должен ускорить много инициатив, чтобы Украина смогла выиграть войну с Россией.