США предоставят Украине новые и более дальнобойные виды вооружения, - Нуланд
Украина этим летом получит от США новые и более дальнобойные виды вооружения для противостояния российской агрессии.
Об этом в интервью "Медузе" заявила бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ.
"США за последние три года предоставили Киеву много и военной, и экономической поддержки. Созданы специальные фонды для реконструкции (критической инфраструктуры), для энергетической поддержки страны, для гуманитарной помощи. Наш спецпредставитель (по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер) работает над возрождением украинских городов - чтобы люди могли вернуться домой, чтобы мог снова оживиться экспорт", - сказала Нуланд.
В то же время она отметила, что пока союзники увеличивают помощь Украине, Владимир Путин и его оккупационные войска наносят стране все больший вред.
"По некоторым оценкам, на фронте сейчас гибнет по 1 тыс. российских мужчин в день - только ради того, чтобы продвинуться на несколько километров и взять несколько сел. Так что да, потребности Украины растут, но, я думаю, мы и дальше будем ей помогать - в частности новыми и более дальнобойными вооружениями, которые вы увидите в работе на фронте уже этим летом", - подчеркнула Нуланд.
Ранее Нуланд заявила, что Запад должен ускорить много инициатив, чтобы Украина смогла выиграть войну с Россией.
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до сраки той бєлгород. його нікому не шкода.
а пару точних ракет по фсб, гру, мо, дуже ефективно!
чи ти вже в кацапах мірняк побачив? мені насрати на кацапів.
Бєлгород.. ну так ЗСУ і не обстрілюють спецом мирні будинки Бєлгорода. кацапи самі хєрачать по Бєлгороду для поднятія ненависті до "укронацистів".
і не потрібно змішувати тут мирняк в будинках і будівлі гру, фсб, мо, які є військовими цілями апріорі, тобто без жодних обговорень.
так само як законна військова ціль - інженери, які живуть в гуртожитку і які клепають шахеди. це не мирняк - це законна мішень для ЗСУ. скабєєва - теж не мирняк, а законна мішень.
Він казав, що "курочка по зьорнишку клюйот". То приходить пора цій курочці відрубати голову, щоб не клювала.
Головне щоб не було заки сонце зійде роса очі виїсть.
Ленін у передчутті чухає борідку.