Мы должны ускорить многие инициативы, чтобы Украина смогла выиграть войну с Россией, - Нуланд
Бывшая заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд выразила уверенность в том, что Украина сможет выиграть войну с Россией и назвала необходимые условия для победы.
Так, в комментарии Politico Нуланд отметила, что Путин уже потерпел неудачу в достижении своей цели - он не смог сравнять Украину с землей и добиться того, чтобы Украина не имела суверенитета, независимости и демократического будущего, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Потому что демократическая Украина, европейская Украина, кроме всего прочего, представляет угрозу для его модели России, а также потому, что это первый строительный блок для его больших территориальных амбиций", - отметила Нуланд.
Она выразила глубокую уверенность в том, что Украине удастся достичь успеха в этом противостоянии.
"Но мы должны оставаться с ней. Мы должны быть уверены, что наши союзники останутся с ней", - отметила она.
Нуланд также рассказала, что должны сделать союзники Украины для того, чтобы помочь ей одержать победу.
"Мы должны ускорить многие из инициатив, например, помочь Украине создать Военные силы будущего, развернуть более дальнобойные вооружения для достижения стратегического эффекта, обеспечить защиту критической инфраструктуры и энергетического сектора, создать нашу собственную оборонную промышленную базу, а также - базу наших союзников и Украины, чтобы мы и Украина строили быстрее, чем Россия и Китай", - перечислила она.
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Стати́чно невизна́чувана систе́ма / стати́чно невизна́чна систе́ма -statically indeterminate system,
superstatic system - статична (геометрично незмінна) система, у якій кількість накладених в'язей є
більшою ніж кількість незалежних (значущих) рівнянь рівноваги.
Різноманітними затримками, зволіканнями, яким немає кінця, умовний Захід по суті заохочує
Путіна до ескалації, дозволив йому перехопити ініціативу - у Путіна набагато менше союзників,
але вони надійні, послідовні. НЕ те, що той умовний Захід.
Навіть з країн третього світу умовний Захід дозволяє рекрутувати в армію агресора.