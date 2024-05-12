Мы должны ускорить многие инициативы, чтобы Украина смогла выиграть войну с Россией, - Нуланд

Бывшая заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд выразила уверенность в том, что Украина сможет выиграть войну с Россией и назвала необходимые условия для победы.

Так, в комментарии Politico Нуланд отметила, что Путин уже потерпел неудачу в достижении своей цели - он не смог сравнять Украину с землей и добиться того, чтобы Украина не имела суверенитета, независимости и демократического будущего, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Потому что демократическая Украина, европейская Украина, кроме всего прочего, представляет угрозу для его модели России, а также потому, что это первый строительный блок для его больших территориальных амбиций", - отметила Нуланд.

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Она выразила глубокую уверенность в том, что Украине удастся достичь успеха в этом противостоянии.

"Но мы должны оставаться с ней. Мы должны быть уверены, что наши союзники останутся с ней", - отметила она.

Нуланд также рассказала, что должны сделать союзники Украины для того, чтобы помочь ей одержать победу.

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"Мы должны ускорить многие из инициатив, например, помочь Украине создать Военные силы будущего, развернуть более дальнобойные вооружения для достижения стратегического эффекта, обеспечить защиту критической инфраструктуры и энергетического сектора, создать нашу собственную оборонную промышленную базу, а также - базу наших союзников и Украины, чтобы мы и Украина строили быстрее, чем Россия и Китай", - перечислила она.