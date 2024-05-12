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Новости Помощь Украине
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Мы должны ускорить многие инициативы, чтобы Украина смогла выиграть войну с Россией, - Нуланд

ЗСУ

Бывшая заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд выразила уверенность в том, что Украина сможет выиграть войну с Россией и назвала необходимые условия для победы.

Так, в комментарии Politico Нуланд отметила, что Путин уже потерпел неудачу в достижении своей цели - он не смог сравнять Украину с землей и добиться того, чтобы Украина не имела суверенитета, независимости и демократического будущего, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Потому что демократическая Украина, европейская Украина, кроме всего прочего, представляет угрозу для его модели России, а также потому, что это первый строительный блок для его больших территориальных амбиций", - отметила Нуланд.

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Она выразила глубокую уверенность в том, что Украине удастся достичь успеха в этом противостоянии.

"Но мы должны оставаться с ней. Мы должны быть уверены, что наши союзники останутся с ней", - отметила она.

Нуланд также рассказала, что должны сделать союзники Украины для того, чтобы помочь ей одержать победу.

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"Мы должны ускорить многие из инициатив, например, помочь Украине создать Военные силы будущего, развернуть более дальнобойные вооружения для достижения стратегического эффекта, обеспечить защиту критической инфраструктуры и энергетического сектора, создать нашу собственную оборонную промышленную базу, а также - базу наших союзников и Украины, чтобы мы и Украина строили быстрее, чем Россия и Китай", - перечислила она.

Автор: 

помощь (7773) путин владимир (31219) Нуланд Виктория (314)


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Топ комментарии
+4
Як тільки Вікторію Нуланд звільнили - вона й розговорилася.
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12.05.2024 19:32
+4
І хороші новини, в Криму ********** Мі-28, екіпаж здох.
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12.05.2024 19:38
+3
Мадам хоче сказати "швидко не програє"?
З такими темпами постачання і нашим пройо......бом, як під Харковом, схоже на це.
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12.05.2024 19:33
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Еге ж, еге ж...
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12.05.2024 19:27 Ответить
Моя ж ти мася...
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12.05.2024 19:27 Ответить
Як тільки Вікторію Нуланд звільнили - вона й розговорилася.
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12.05.2024 19:32 Ответить
Вони усі такі. Коли при владі то пукають в штани.
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12.05.2024 20:16 Ответить
OH RLY
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12.05.2024 19:32 Ответить
Нам потрібні ''військові сили сьогодення'', і бажано союзників бо українці не безкінечні..
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12.05.2024 19:33 Ответить
Мадам хоче сказати "швидко не програє"?
З такими темпами постачання і нашим пройо......бом, як під Харковом, схоже на це.
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12.05.2024 19:33 Ответить
І хороші новини, в Криму ********** Мі-28, екіпаж здох.
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12.05.2024 19:38 Ответить
Цікаво - що для пані Нуланд означає виграти війну ?
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12.05.2024 19:58 Ответить
Условие одно, самое главное - Убрать предательскую кибуцу.
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12.05.2024 20:03 Ответить
"Ми маємо прискорити багато ініціатив, щоб Україна.. - Нуланд. Прискорити! Коли ж прискорити...

Стати́чно невизна́чувана систе́ма / стати́чно невизна́чна систе́ма -statically indeterminate system,
superstatic system - статична (геометрично незмінна) система, у якій кількість накладених в'язей є
більшою ніж кількість незалежних (значущих) рівнянь рівноваги.

Різноманітними затримками, зволіканнями, яким немає кінця, умовний Захід по суті заохочує
Путіна до ескалації, дозволив йому перехопити ініціативу - у Путіна набагато менше союзників,
але вони надійні, послідовні. НЕ те, що той умовний Захід.

Навіть з країн третього світу умовний Захід дозволяє рекрутувати в армію агресора.
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12.05.2024 20:05 Ответить
Чешіться скоріше!
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12.05.2024 20:32 Ответить
Трындеть они умеют...
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12.05.2024 20:42 Ответить
Для початку хоча б дозволили західною зброєю бити по кацапах на їхній території. Тут взагалі нічого не треба робити, навіть сраку підіймати, тільки одне маленьке рішення. Не говорячи вже про те, що шанс швидко дати ***** кацапам проїбали ще у 2022-му, коли вже наприкінці весни треба було ухвалювати рішення про надання всього - ракет, танків, авіації, і це все було б вже до літа 2023, а може й раніше.
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12.05.2024 21:27 Ответить
 
 