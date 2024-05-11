Кое-что из первого пакета оборонной помощи уже попало на поле боя в Украине, - Белый дом

Пентагон уже обеспечил поступление в Украину части вооружений из предыдущего пакета военной поддержки.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кое-что из первого пакета оборонной помощи - который мы объявили в рамках закона о дополнительном финансировании в тот же день, когда президент подписал его - некоторые из этих вещей уже попали на поле боя, в руки украинских военных",- отметил представитель администрации США.

Кирби подчеркнул, что не будет указывать, что конкретно уже доставлено - из соображений оперативной безопасности. Но, по его словам, быстрой доставки удалось достичь благодаря размещению военной помощи заранее на складах в Европе. Некоторому вооружению понадобится больше времени, чтобы дойти до Украины.

"Министерство обороны США буквально переворачивает небо и землю, чтобы сделать это как можно быстрее. И сейчас еще продолжается работа над теми поставками, которые остались в предыдущем пакете", - отметил представитель Белого дома.

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Он также отметил, что Пентагон работает так же в быстром темпе, чтобы предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму $400 миллионов.

"Это достаточно серьезный пакет. Разнообразие систем, которые есть только в нем, достаточно впечатляющее - все это пригодится им (украинским силам - ред.) в то время, когда они пытаются отразить российские наступления на Донбассе, а теперь и на подступах к Харькову",- отметил Кирби.