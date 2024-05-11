РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3922 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
4 489 11

Кое-что из первого пакета оборонной помощи уже попало на поле боя в Украине, - Белый дом

сша,vampire

Пентагон уже обеспечил поступление в Украину части вооружений из предыдущего пакета военной поддержки.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кое-что из первого пакета оборонной помощи - который мы объявили в рамках закона о дополнительном финансировании в тот же день, когда президент подписал его - некоторые из этих вещей уже попали на поле боя, в руки украинских военных",- отметил представитель администрации США.

Кирби подчеркнул, что не будет указывать, что конкретно уже доставлено - из соображений оперативной безопасности. Но, по его словам, быстрой доставки удалось достичь благодаря размещению военной помощи заранее на складах в Европе. Некоторому вооружению понадобится больше времени, чтобы дойти до Украины.

"Министерство обороны США буквально переворачивает небо и землю, чтобы сделать это как можно быстрее. И сейчас еще продолжается работа над теми поставками, которые остались в предыдущем пакете", - отметил представитель Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне сообщили состав нового пакета помощи Украине на 400 млн долл.

Он также отметил, что Пентагон работает так же в быстром темпе, чтобы предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму $400 миллионов.

"Это достаточно серьезный пакет. Разнообразие систем, которые есть только в нем, достаточно впечатляющее - все это пригодится им (украинским силам - ред.) в то время, когда они пытаются отразить российские наступления на Донбассе, а теперь и на подступах к Харькову",- отметил Кирби.

Автор: 

Пентагон (1449) США (26471) Кирби Джон (452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Червінського утримують в холодному підваліhttps://republic.com.ua/article/chervinskogo-utrimuyut-v-holodnomu-pidvali.html#respond 0

BY https://republic.com.ua/article/author/redactor ЮРИЙ ON 10.05.2024https://republic.com.ua/rub/politics ПОЛИТИКА

Червінського утримують в холодному підвалі. Про це повідомив адвокат Андрій Йосипов, який 6 травня зустрічався з Романом у СІЗО Кропивницького.

«Умови перебування там набагато гірші, ніж у відділі забезпечення досудового розслідування. Його утримують у підвальному приміщенні, де температура повітря до 20 градусів навіть близько не піднімається. Холодно, сиро. Це приміщення старої виправної колонії.»

Є інформація, що тюремники бракують ті харчі, які передає дружина. Харчі, які відповідають нормам дієти відповідно до стану здоров'я Романа Червінського. На прогулянку виводять лише о 6 ранку, щоб ні з ким не мав змоги перетнутись і побачити людей.

Потрібен максимальний розголос, бо така ситуація є неприпустимою.

У зв'язку з цим публічно звертаюсь до Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця та Комітету ВРУ з прав людини щодо перевірки умов утримання Романа Червінського.

Мають бути на місці покращені умови перебування, харчування та лікування, враховуючи вимоги законодавства та стан здоров'я Червінського.

https://t.me/Sofiya_Fedyna Софія Федина
показать весь комментарий
11.05.2024 03:33
+5
працюемо, хлопцi.
показать весь комментарий
11.05.2024 02:06
+5
А ти в ЗСУ займаєшся логістикою? Чи виконуєш обов"язки начальника Генштабу? Відомо все "з перших рук"?
Мені наприклад здається що ти пробуєш себе на роль "начальника паніки" І (одночасно) Євгенія Онєгіна:

Театра злой законодатель,

Непостоянный обожатель

Очаровательных актрис,

Почетный гражданин кулис,

Онегин полетел к театру,

Где каждый, вольностью дыша,

Готов охлопать entrechat ,

Обшикать Федру, Клеопатру,

Моину вызвать (для того,

Чтоб только слышали его).
показать весь комментарий
11.05.2024 03:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
працюемо, хлопцi.
показать весь комментарий
11.05.2024 02:06 Ответить
А ти в ЗСУ займаєшся логістикою? Чи виконуєш обов"язки начальника Генштабу? Відомо все "з перших рук"?
Мені наприклад здається що ти пробуєш себе на роль "начальника паніки" І (одночасно) Євгенія Онєгіна:

Театра злой законодатель,

Непостоянный обожатель

Очаровательных актрис,

Почетный гражданин кулис,

Онегин полетел к театру,

Где каждый, вольностью дыша,

Готов охлопать entrechat ,

Обшикать Федру, Клеопатру,

Моину вызвать (для того,

Чтоб только слышали его).
показать весь комментарий
11.05.2024 03:43 Ответить
Червінського утримують в холодному підваліhttps://republic.com.ua/article/chervinskogo-utrimuyut-v-holodnomu-pidvali.html#respond 0

BY https://republic.com.ua/article/author/redactor ЮРИЙ ON 10.05.2024https://republic.com.ua/rub/politics ПОЛИТИКА

Червінського утримують в холодному підвалі. Про це повідомив адвокат Андрій Йосипов, який 6 травня зустрічався з Романом у СІЗО Кропивницького.

«Умови перебування там набагато гірші, ніж у відділі забезпечення досудового розслідування. Його утримують у підвальному приміщенні, де температура повітря до 20 градусів навіть близько не піднімається. Холодно, сиро. Це приміщення старої виправної колонії.»

Є інформація, що тюремники бракують ті харчі, які передає дружина. Харчі, які відповідають нормам дієти відповідно до стану здоров'я Романа Червінського. На прогулянку виводять лише о 6 ранку, щоб ні з ким не мав змоги перетнутись і побачити людей.

Потрібен максимальний розголос, бо така ситуація є неприпустимою.

У зв'язку з цим публічно звертаюсь до Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця та Комітету ВРУ з прав людини щодо перевірки умов утримання Романа Червінського.

Мають бути на місці покращені умови перебування, харчування та лікування, враховуючи вимоги законодавства та стан здоров'я Червінського.

https://t.me/Sofiya_Fedyna Софія Федина
показать весь комментарий
11.05.2024 03:33 Ответить
Нічого дивного, от якби він був полоненим роком тоді да, а так.... у нього буде шанс на волю, лише тоді, коли на прогулянці він зустріне дєрмака, бубочку, і татарчика.....
показать весь комментарий
11.05.2024 05:08 Ответить
Почему Украина не воспользовалась Ленд Лиз? Сейчас это окно возможностей тоже может закрыться. Новый президент, новые правила
показать весь комментарий
11.05.2024 06:15 Ответить
Кацап, твое діло, якщо ти такий лютий лібераст, ґрошами допомаґати своім РДК, усі кажут' шо вони такі справжні вояки. І научайся курва кацапс'ка мові якщо хочеш спілкуватися з люд'ми.
показать весь комментарий
11.05.2024 08:16 Ответить
А ти сам "научаться" українській мові не пробував? Бо люди сміються!
показать весь комментарий
11.05.2024 10:00 Ответить
Дещо...
показать весь комментарий
11.05.2024 08:49 Ответить
Теперь главное что эта техника и вооружение пошли на пополнение уже воюющих на фронте 130-ти бригад.
Да их там именно столько, и еще 20-ть штук в резерве и это не считая тыла, логистики, авиации, пво, флота...
А то наши стратеги хотят еще 10 новых бригад формировать, куда и пойдёт новая техника.
показать весь комментарий
11.05.2024 09:59 Ответить
 
 