Кое-что из первого пакета оборонной помощи уже попало на поле боя в Украине, - Белый дом
Пентагон уже обеспечил поступление в Украину части вооружений из предыдущего пакета военной поддержки.
Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Кое-что из первого пакета оборонной помощи - который мы объявили в рамках закона о дополнительном финансировании в тот же день, когда президент подписал его - некоторые из этих вещей уже попали на поле боя, в руки украинских военных",- отметил представитель администрации США.
Кирби подчеркнул, что не будет указывать, что конкретно уже доставлено - из соображений оперативной безопасности. Но, по его словам, быстрой доставки удалось достичь благодаря размещению военной помощи заранее на складах в Европе. Некоторому вооружению понадобится больше времени, чтобы дойти до Украины.
"Министерство обороны США буквально переворачивает небо и землю, чтобы сделать это как можно быстрее. И сейчас еще продолжается работа над теми поставками, которые остались в предыдущем пакете", - отметил представитель Белого дома.
Он также отметил, что Пентагон работает так же в быстром темпе, чтобы предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму $400 миллионов.
"Это достаточно серьезный пакет. Разнообразие систем, которые есть только в нем, достаточно впечатляющее - все это пригодится им (украинским силам - ред.) в то время, когда они пытаются отразить российские наступления на Донбассе, а теперь и на подступах к Харькову",- отметил Кирби.
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Мені наприклад здається що ти пробуєш себе на роль "начальника паніки" І (одночасно) Євгенія Онєгіна:
Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру,
Где каждый, вольностью дыша,
Готов охлопать entrechat ,
Обшикать Федру, Клеопатру,
Моину вызвать (для того,
Чтоб только слышали его).
BY https://republic.com.ua/article/author/redactor ЮРИЙ ON 10.05.2024https://republic.com.ua/rub/politics ПОЛИТИКА
Червінського утримують в холодному підвалі. Про це повідомив адвокат Андрій Йосипов, який 6 травня зустрічався з Романом у СІЗО Кропивницького.
«Умови перебування там набагато гірші, ніж у відділі забезпечення досудового розслідування. Його утримують у підвальному приміщенні, де температура повітря до 20 градусів навіть близько не піднімається. Холодно, сиро. Це приміщення старої виправної колонії.»
Є інформація, що тюремники бракують ті харчі, які передає дружина. Харчі, які відповідають нормам дієти відповідно до стану здоров'я Романа Червінського. На прогулянку виводять лише о 6 ранку, щоб ні з ким не мав змоги перетнутись і побачити людей.
Потрібен максимальний розголос, бо така ситуація є неприпустимою.
У зв'язку з цим публічно звертаюсь до Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця та Комітету ВРУ з прав людини щодо перевірки умов утримання Романа Червінського.
Мають бути на місці покращені умови перебування, харчування та лікування, враховуючи вимоги законодавства та стан здоров'я Червінського.
https://t.me/Sofiya_Fedyna Софія Федина
Да их там именно столько, и еще 20-ть штук в резерве и это не считая тыла, логистики, авиации, пво, флота...
А то наши стратеги хотят еще 10 новых бригад формировать, куда и пойдёт новая техника.