Дещо з першого пакета оборонної допомоги вже потрапило на поле бою в Україні, - Білий дім
Пентагон вже забезпечив надходження в Україну частини озброєнь із попереднього пакета військової підтримки.
Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дещо з першого пакета оборонної допомоги - який ми оголосили у межах закону про додаткове фінансування того самого дня, коли президент підписав його - деякі із цих речей уже потрапили на поле бою, до рук українських військових",- зауважив представник адміністрації США.
Кірбі підкреслив, що не вказуватиме, що конкретно вже доправлене - з міркувань оперативної безпеки. Але, за його словами, швидкої доставки вдалося досягти завдяки розміщенню військової допомоги заздалегідь на складах в Європі. Деяким озброєнням знадобиться більше часу, щоби дійти до України.
"Міністерство оборони США буквально перевертає небо і землю, щоби зробити це якомога швидше. І зараз ще продовжується робота над тими поставками, які залишилися в попередньому пакеті", - зауважив представник Білого дому.
Він також зауважив, що Пентагон працює так само у швидкому темпі, щоб надати Україні новий пакет військової допомоги на суму $400 мільйонів.
"Це достатньо серйозний пакет. Різноманітність систем, які є лише в ньому, досить вражаюча - усе це стане їм (українським силам, - ред.) у нагоді в той час, коли вони намагаються відбити російські наступи на Донбасі, а тепер і на підступах до Харкова",- зауважив Кірбі.
Нагадуємо, 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.
26 квітня Пентагон повідомив про пакет допомоги на 6 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), що передбачає укладання контрактів з промисловістю та відповідні закупівлі.
10 травня стало відомо про третій пакет військової допомоги від США на 400 млн доларів.
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Мені наприклад здається що ти пробуєш себе на роль "начальника паніки" І (одночасно) Євгенія Онєгіна:
Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру,
Где каждый, вольностью дыша,
Готов охлопать entrechat ,
Обшикать Федру, Клеопатру,
Моину вызвать (для того,
Чтоб только слышали его).
BY https://republic.com.ua/article/author/redactor ЮРИЙ ON 10.05.2024https://republic.com.ua/rub/politics ПОЛИТИКА
Червінського утримують в холодному підвалі. Про це повідомив адвокат Андрій Йосипов, який 6 травня зустрічався з Романом у СІЗО Кропивницького.
«Умови перебування там набагато гірші, ніж у відділі забезпечення досудового розслідування. Його утримують у підвальному приміщенні, де температура повітря до 20 градусів навіть близько не піднімається. Холодно, сиро. Це приміщення старої виправної колонії.»
Є інформація, що тюремники бракують ті харчі, які передає дружина. Харчі, які відповідають нормам дієти відповідно до стану здоров'я Романа Червінського. На прогулянку виводять лише о 6 ранку, щоб ні з ким не мав змоги перетнутись і побачити людей.
Потрібен максимальний розголос, бо така ситуація є неприпустимою.
У зв'язку з цим публічно звертаюсь до Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця та Комітету ВРУ з прав людини щодо перевірки умов утримання Романа Червінського.
Мають бути на місці покращені умови перебування, харчування та лікування, враховуючи вимоги законодавства та стан здоров'я Червінського.
https://t.me/Sofiya_Fedyna Софія Федина
Да их там именно столько, и еще 20-ть штук в резерве и это не считая тыла, логистики, авиации, пво, флота...
А то наши стратеги хотят еще 10 новых бригад формировать, куда и пойдёт новая техника.