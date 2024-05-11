Дещо з першого пакета оборонної допомоги вже потрапило на поле бою в Україні, - Білий дім

Пентагон вже забезпечив надходження в Україну частини озброєнь із попереднього пакета військової підтримки.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дещо з першого пакета оборонної допомоги - який ми оголосили у межах закону про додаткове фінансування того самого дня, коли президент підписав його - деякі із цих речей уже потрапили на поле бою, до рук українських військових",- зауважив представник адміністрації США.

Кірбі підкреслив, що не вказуватиме, що конкретно вже доправлене - з міркувань оперативної безпеки. Але, за його словами, швидкої доставки вдалося досягти завдяки розміщенню військової допомоги заздалегідь на складах в Європі. Деяким озброєнням знадобиться більше часу, щоби дійти до України.

"Міністерство оборони США буквально перевертає небо і землю, щоби зробити це якомога швидше. І зараз ще продовжується робота над тими поставками, які залишилися в попередньому пакеті", - зауважив представник Білого дому.

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Він також зауважив, що Пентагон працює так само у швидкому темпі, щоб надати Україні новий пакет військової допомоги на суму $400 мільйонів.

"Це достатньо серйозний пакет. Різноманітність систем, які є лише в ньому, досить вражаюча - усе це стане їм (українським силам, - ред.) у нагоді в той час, коли вони намагаються відбити російські наступи на Донбасі, а тепер і на підступах до Харкова",- зауважив Кірбі.

Нагадуємо, 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.

26 квітня Пентагон повідомив про пакет допомоги на 6 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), що передбачає укладання контрактів з промисловістю та відповідні закупівлі.

10 травня стало відомо про третій пакет військової допомоги від США на 400 млн доларів.

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