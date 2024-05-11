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Новини Допомога Україні
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Дещо з першого пакета оборонної допомоги вже потрапило на поле бою в Україні, - Білий дім

сша,vampire

Пентагон вже забезпечив надходження в Україну частини озброєнь із попереднього пакета військової підтримки.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дещо з першого пакета оборонної допомоги - який ми оголосили у межах закону про додаткове фінансування того самого дня, коли президент підписав його - деякі із цих речей уже потрапили на поле бою, до рук українських військових",- зауважив представник адміністрації США.

Кірбі підкреслив, що не вказуватиме, що конкретно вже доправлене - з міркувань оперативної безпеки. Але, за його словами, швидкої доставки вдалося досягти завдяки розміщенню військової допомоги заздалегідь на складах в Європі. Деяким озброєнням знадобиться більше часу, щоби дійти до України.

"Міністерство оборони США буквально перевертає небо і землю, щоби зробити це якомога швидше. І зараз ще продовжується робота над тими поставками, які залишилися в попередньому пакеті", - зауважив представник Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні повідомили склад нового пакету допомоги Україні на 400 млн дол.

Він також зауважив, що Пентагон працює так само у швидкому темпі, щоб надати Україні новий пакет військової допомоги на суму $400 мільйонів.

"Це достатньо серйозний пакет. Різноманітність систем, які є лише в ньому, досить вражаюча - усе це стане їм (українським силам, - ред.) у нагоді в той час, коли вони намагаються відбити російські наступи на Донбасі, а тепер і на підступах до Харкова",- зауважив Кірбі.

Нагадуємо, 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.

26 квітня Пентагон повідомив про пакет допомоги на 6 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), що передбачає укладання контрактів з промисловістю та відповідні закупівлі.

10 травня стало відомо про третій пакет військової допомоги від США на 400 млн доларів.

Також читайте: Говорити про ефект на полі бою від наданої Україні допомоги надто рано, - глава Пентагону Остін

Автор: 

Пентагон (1417) США (22590) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
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Червінського утримують в холодному підваліhttps://republic.com.ua/article/chervinskogo-utrimuyut-v-holodnomu-pidvali.html#respond 0

BY https://republic.com.ua/article/author/redactor ЮРИЙ ON 10.05.2024https://republic.com.ua/rub/politics ПОЛИТИКА

Червінського утримують в холодному підвалі. Про це повідомив адвокат Андрій Йосипов, який 6 травня зустрічався з Романом у СІЗО Кропивницького.

«Умови перебування там набагато гірші, ніж у відділі забезпечення досудового розслідування. Його утримують у підвальному приміщенні, де температура повітря до 20 градусів навіть близько не піднімається. Холодно, сиро. Це приміщення старої виправної колонії.»

Є інформація, що тюремники бракують ті харчі, які передає дружина. Харчі, які відповідають нормам дієти відповідно до стану здоров'я Романа Червінського. На прогулянку виводять лише о 6 ранку, щоб ні з ким не мав змоги перетнутись і побачити людей.

Потрібен максимальний розголос, бо така ситуація є неприпустимою.

У зв'язку з цим публічно звертаюсь до Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця та Комітету ВРУ з прав людини щодо перевірки умов утримання Романа Червінського.

Мають бути на місці покращені умови перебування, харчування та лікування, враховуючи вимоги законодавства та стан здоров'я Червінського.

https://t.me/Sofiya_Fedyna Софія Федина
показати весь коментар
11.05.2024 03:33
+5
працюемо, хлопцi.
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11.05.2024 02:06
+5
А ти в ЗСУ займаєшся логістикою? Чи виконуєш обов"язки начальника Генштабу? Відомо все "з перших рук"?
Мені наприклад здається що ти пробуєш себе на роль "начальника паніки" І (одночасно) Євгенія Онєгіна:

Театра злой законодатель,

Непостоянный обожатель

Очаровательных актрис,

Почетный гражданин кулис,

Онегин полетел к театру,

Где каждый, вольностью дыша,

Готов охлопать entrechat ,

Обшикать Федру, Клеопатру,

Моину вызвать (для того,

Чтоб только слышали его).
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11.05.2024 03:43
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Правила форума Рада форумчан
працюемо, хлопцi.
показати весь коментар
11.05.2024 02:06 Відповісти
А ти в ЗСУ займаєшся логістикою? Чи виконуєш обов"язки начальника Генштабу? Відомо все "з перших рук"?
Мені наприклад здається що ти пробуєш себе на роль "начальника паніки" І (одночасно) Євгенія Онєгіна:

Театра злой законодатель,

Непостоянный обожатель

Очаровательных актрис,

Почетный гражданин кулис,

Онегин полетел к театру,

Где каждый, вольностью дыша,

Готов охлопать entrechat ,

Обшикать Федру, Клеопатру,

Моину вызвать (для того,

Чтоб только слышали его).
показати весь коментар
11.05.2024 03:43 Відповісти
Червінського утримують в холодному підваліhttps://republic.com.ua/article/chervinskogo-utrimuyut-v-holodnomu-pidvali.html#respond 0

BY https://republic.com.ua/article/author/redactor ЮРИЙ ON 10.05.2024https://republic.com.ua/rub/politics ПОЛИТИКА

Червінського утримують в холодному підвалі. Про це повідомив адвокат Андрій Йосипов, який 6 травня зустрічався з Романом у СІЗО Кропивницького.

«Умови перебування там набагато гірші, ніж у відділі забезпечення досудового розслідування. Його утримують у підвальному приміщенні, де температура повітря до 20 градусів навіть близько не піднімається. Холодно, сиро. Це приміщення старої виправної колонії.»

Є інформація, що тюремники бракують ті харчі, які передає дружина. Харчі, які відповідають нормам дієти відповідно до стану здоров'я Романа Червінського. На прогулянку виводять лише о 6 ранку, щоб ні з ким не мав змоги перетнутись і побачити людей.

Потрібен максимальний розголос, бо така ситуація є неприпустимою.

У зв'язку з цим публічно звертаюсь до Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця та Комітету ВРУ з прав людини щодо перевірки умов утримання Романа Червінського.

Мають бути на місці покращені умови перебування, харчування та лікування, враховуючи вимоги законодавства та стан здоров'я Червінського.

https://t.me/Sofiya_Fedyna Софія Федина
показати весь коментар
11.05.2024 03:33 Відповісти
Нічого дивного, от якби він був полоненим роком тоді да, а так.... у нього буде шанс на волю, лише тоді, коли на прогулянці він зустріне дєрмака, бубочку, і татарчика.....
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11.05.2024 05:08 Відповісти
Почему Украина не воспользовалась Ленд Лиз? Сейчас это окно возможностей тоже может закрыться. Новый президент, новые правила
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11.05.2024 06:15 Відповісти
Кацап, твое діло, якщо ти такий лютий лібераст, ґрошами допомаґати своім РДК, усі кажут' шо вони такі справжні вояки. І научайся курва кацапс'ка мові якщо хочеш спілкуватися з люд'ми.
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11.05.2024 08:16 Відповісти
А ти сам "научаться" українській мові не пробував? Бо люди сміються!
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11.05.2024 10:00 Відповісти
Дещо...
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11.05.2024 08:49 Відповісти
Теперь главное что эта техника и вооружение пошли на пополнение уже воюющих на фронте 130-ти бригад.
Да их там именно столько, и еще 20-ть штук в резерве и это не считая тыла, логистики, авиации, пво, флота...
А то наши стратеги хотят еще 10 новых бригад формировать, куда и пойдёт новая техника.
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11.05.2024 09:59 Відповісти
 
 