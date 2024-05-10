УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7626 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
7 105 13

У Пентагоні повідомили склад нового пакету допомоги Україні на 400 млн дол.

nasams

Міністерство оборони США розкрило склад нового пакету оборонної допомоги Україні, затвердженого 10 травня.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

До пакету увійшли засоби, які відповідають "найбільш нагальним потребам на полі бою, включаючи протиповітряну оборону, артилерійські снаряди, броньовані машини та протитанкову зброю", зазначили в Пентагоні.

Пакет військової допомоги обсягом 400 мільйонів доларів містить:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;
  • зенітні ракети Stinger;
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;
  • додаткові артилерійські ракетні системи високої мобільності (HIMARS) і боєприпаси;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • бронетранспортери M113;
  • протимінно-стійкі засоби захисту від засідки (MRAP);
  • причепи для перевезення важкої техніки;
  • пакети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
  • стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;
  • підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;
  • прибережні та річкові патрульні катери;
  • хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання; і
  • запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден підписав указ про передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

Автор: 

Пентагон (1417) США (22590)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
10.05.2024 21:15
+7
Это чуть больше, чем стоимость 70 км дорог, построенных Янелохом Боневтиковичем в 2019-2022 гг. по приказу Ху#ла вместо вооружения Украинской армии. По этому показателю (5,6 млн. долларов за 1 км дорог) Украина- чемпион мира (с конца).
показати весь коментар
10.05.2024 21:13
+5
І те, й інше.
показати весь коментар
10.05.2024 21:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это чуть больше, чем стоимость 70 км дорог, построенных Янелохом Боневтиковичем в 2019-2022 гг. по приказу Ху#ла вместо вооружения Украинской армии. По этому показателю (5,6 млн. долларов за 1 км дорог) Украина- чемпион мира (с конца).
показати весь коментар
10.05.2024 21:13 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2024 21:15 Відповісти
додаткові артилерійські ракетні системи високої мобільності (HIMARS) і **********

Що це означає? Снаряди для Хаймерсів чи самі машини Хаймерси?
показати весь коментар
10.05.2024 21:17 Відповісти
І те, й інше.
показати весь коментар
10.05.2024 21:25 Відповісти
Системи це системи, а ********** це те чим системи пуляють.
показати весь коментар
10.05.2024 21:27 Відповісти
Пакетом, фулл фарш
показати весь коментар
10.05.2024 21:46 Відповісти
Сам будеш використовувати, захисник України, чи тобі потрібно для звіту на мацкву?
показати весь коментар
10.05.2024 22:04 Відповісти
Не вистачає касетних снарядів м26, для HIMARS та м270. Вони були дуже дорочні зараз у кількості хоча б 10-15 тисяч штук. Можна було б дочекатися коли прийде більше допомоги і рознести усі наступаючі війська на всіх напрямках.
показати весь коментар
10.05.2024 21:42 Відповісти
Дякуємо, друзі.
показати весь коментар
10.05.2024 21:47 Відповісти
Це просто супер,але якби три місяці тому....
показати весь коментар
10.05.2024 22:17 Відповісти
А можна в пункті де хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне замість слів "захисне обладнання" написати "наступальне озброєння" ?!!! Нам так було б тепліше...
показати весь коментар
10.05.2024 21:48 Відповісти
Вот Харьков... Кассетных не хватило или разведки? И при заминированных подходах везде... Граница, говоришь?
показати весь коментар
10.05.2024 21:51 Відповісти
Нинішня ситуація не є оптимістичною, і американська зброя зараз придушена. Сполучені Штати не придумали, як запобігти електронним перешкодам з боку російських військ. https://www.yahoo.com/news/russias-jamming-american-weapons-ukraine-211932022.html
показати весь коментар
10.05.2024 21:54 Відповісти
 
 