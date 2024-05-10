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У Пентагоні повідомили склад нового пакету допомоги Україні на 400 млн дол.
Міністерство оборони США розкрило склад нового пакету оборонної допомоги Україні, затвердженого 10 травня.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
До пакету увійшли засоби, які відповідають "найбільш нагальним потребам на полі бою, включаючи протиповітряну оборону, артилерійські снаряди, броньовані машини та протитанкову зброю", зазначили в Пентагоні.
Пакет військової допомоги обсягом 400 мільйонів доларів містить:
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;
- зенітні ракети Stinger;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;
- додаткові артилерійські ракетні системи високої мобільності (HIMARS) і боєприпаси;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- бойові машини піхоти Bradley;
- бронетранспортери M113;
- протимінно-стійкі засоби захисту від засідки (MRAP);
- причепи для перевезення важкої техніки;
- пакети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
- стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;
- підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;
- прибережні та річкові патрульні катери;
- хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання; і
- запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
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Що це означає? Снаряди для Хаймерсів чи самі машини Хаймерси?