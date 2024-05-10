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В Пентагоне сообщили состав нового пакета помощи Украине на 400 млн дол.
Министерство обороны США раскрыло состав нового пакета оборонной помощи Украине, утвержденного 10 мая.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
В пакет вошли средства, которые отвечают "наиболее насущным потребностям на поле боя, включая противовоздушную оборону, артиллерийские снаряды, бронированные машины и противотанковое оружие", отметили в Пентагоне.
Пакет военной помощи объемом 400 миллионов долларов включает:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;
- зенитные ракеты Stinger;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;
- дополнительные артиллерийские ракетные системы высокой мобильности (HIMARS) и боеприпасы;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- боевые машины пехоты "Брэдли";
- бронетранспортеры M113;
- противоминно-стойкие средства защиты от засад (MRAP);
- прицепы для перевозки тяжелой техники;
- пакеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);
- стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты;
- подрывные боеприпасы и оборудование для уборки препятствий;
- прибрежные и речные патрульные катера;
- химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
- запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
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Що це означає? Снаряди для Хаймерсів чи самі машини Хаймерси?