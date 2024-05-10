В Пентагоне сообщили состав нового пакета помощи Украине на 400 млн дол.

Министерство обороны США раскрыло состав нового пакета оборонной помощи Украине, утвержденного 10 мая.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В пакет вошли средства, которые отвечают "наиболее насущным потребностям на поле боя, включая противовоздушную оборону, артиллерийские снаряды, бронированные машины и противотанковое оружие", отметили в Пентагоне.

Пакет военной помощи объемом 400 миллионов долларов включает:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;

зенитные ракеты Stinger;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;

дополнительные артиллерийские ракетные системы высокой мобильности (HIMARS) и боеприпасы;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

боевые машины пехоты "Брэдли";

бронетранспортеры M113;

противоминно-стойкие средства защиты от засад (MRAP);

прицепы для перевозки тяжелой техники;

пакеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);

стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты;

подрывные боеприпасы и оборудование для уборки препятствий;

прибрежные и речные патрульные катера;

химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

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