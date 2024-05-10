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Новости Помощь Украине
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В Пентагоне сообщили состав нового пакета помощи Украине на 400 млн дол.

nasams

Министерство обороны США раскрыло состав нового пакета оборонной помощи Украине, утвержденного 10 мая.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В пакет вошли средства, которые отвечают "наиболее насущным потребностям на поле боя, включая противовоздушную оборону, артиллерийские снаряды, бронированные машины и противотанковое оружие", отметили в Пентагоне.

Пакет военной помощи объемом 400 миллионов долларов включает:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;
  • дополнительные артиллерийские ракетные системы высокой мобильности (HIMARS) и боеприпасы;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • боевые машины пехоты "Брэдли";
  • бронетранспортеры M113;
  • противоминно-стойкие средства защиты от засад (MRAP);
  • прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • пакеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);
  • стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты;
  • подрывные боеприпасы и оборудование для уборки препятствий;
  • прибрежные и речные патрульные катера;
  • химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование; 
  • запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Читайте также: Байден подписал указ о передаче Украине военной помощи на 400 млн долларов

Автор: 

Пентагон (1449) США (26471)


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Топ комментарии
+9
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10.05.2024 21:15
+7
Это чуть больше, чем стоимость 70 км дорог, построенных Янелохом Боневтиковичем в 2019-2022 гг. по приказу Ху#ла вместо вооружения Украинской армии. По этому показателю (5,6 млн. долларов за 1 км дорог) Украина- чемпион мира (с конца).
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10.05.2024 21:13
+5
І те, й інше.
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10.05.2024 21:25
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Это чуть больше, чем стоимость 70 км дорог, построенных Янелохом Боневтиковичем в 2019-2022 гг. по приказу Ху#ла вместо вооружения Украинской армии. По этому показателю (5,6 млн. долларов за 1 км дорог) Украина- чемпион мира (с конца).
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10.05.2024 21:13 Ответить
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10.05.2024 21:15 Ответить
додаткові артилерійські ракетні системи високої мобільності (HIMARS) і **********

Що це означає? Снаряди для Хаймерсів чи самі машини Хаймерси?
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10.05.2024 21:17 Ответить
І те, й інше.
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10.05.2024 21:25 Ответить
Системи це системи, а ********** це те чим системи пуляють.
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10.05.2024 21:27 Ответить
Пакетом, фулл фарш
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10.05.2024 21:46 Ответить
Сам будеш використовувати, захисник України, чи тобі потрібно для звіту на мацкву?
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10.05.2024 22:04 Ответить
Не вистачає касетних снарядів м26, для HIMARS та м270. Вони були дуже дорочні зараз у кількості хоча б 10-15 тисяч штук. Можна було б дочекатися коли прийде більше допомоги і рознести усі наступаючі війська на всіх напрямках.
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10.05.2024 21:42 Ответить
Дякуємо, друзі.
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10.05.2024 21:47 Ответить
Це просто супер,але якби три місяці тому....
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10.05.2024 22:17 Ответить
А можна в пункті де хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне замість слів "захисне обладнання" написати "наступальне озброєння" ?!!! Нам так було б тепліше...
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10.05.2024 21:48 Ответить
Вот Харьков... Кассетных не хватило или разведки? И при заминированных подходах везде... Граница, говоришь?
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10.05.2024 21:51 Ответить
Нинішня ситуація не є оптимістичною, і американська зброя зараз придушена. Сполучені Штати не придумали, як запобігти електронним перешкодам з боку російських військ. https://www.yahoo.com/news/russias-jamming-american-weapons-ukraine-211932022.html
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10.05.2024 21:54 Ответить
 
 