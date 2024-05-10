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Байден подписал указ о передаче Украине военной помощи на 400 млн долларов

байден

Президент США Джо Байден 10 мая подписал указ о выделении Украине военной помощи стоимостью 400 миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белый Дом.

Как отмечается в тексте документа, президент США Джо Байден дал распоряжение госсекретарю Энтони Блинкену выделить 400 млн долларов на нужды Украины.

Речь идет о предоставлении оружия со складов армии США, однако на сайте Белого дома не указывают, какое именно вооружение будет передано Украине.

Читайте также: Армию США благодаря войне в Украине вооружат модернизированной техникой, - The Telegraph

Отметим, что это уже второй пакет военной помощи Украине от США после того, как Конгресс выделил на это деньги в конце апреля.

Помощь от США после перерыва

Как сообщало издание Politico, в пакет входят:

  • ракеты к системам Patriot,
  • зенитные ракеты Stinger,
  • боевые машины "Брэдли",
  • машины с защитой от мин и засад (MRAP),
  • противотанковые комплексы Javelin и другие боеприпасы.

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

До этого помощь Украине от США в течение нескольких месяцев была приостановлена, поскольку на это закончилось финансирование.

Автор: 

Байден Джо (2785) США (26471) помощь и поддержка (865)


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Топ комментарии
+13
Щиро дякуємо,пане президент!
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10.05.2024 19:52
+8
Не тренди.
1,4 млрд.$ військової допомоги від США за останні три тижні, це добрий показник.
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10.05.2024 20:19
+5
Тобто це кошти за програмою PDA, за якою зброя йде напряму зі складів. І на це не треба схвалення конгресу, вирішує особисто президент. Тобто це те що він міг зробити ще півроку тому, але чекав поки ми втратимо території та людей. Лицемірна лівацька мразота. Давайте, називайте мене ботом. кацапом, похєру.
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10.05.2024 20:59
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Правила форума Совет форумчан
Щиро дякуємо,пане президент!
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10.05.2024 19:52 Ответить
Але треба більше!..
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10.05.2024 20:17 Ответить
This Presidential Drawdown Authority (PDA) package has an estimated value of $400 million and includes capabilities to support Ukraine's most urgent battlefield requirements, including air defense, artillery rounds, armored vehicles, and anti-tank weapons.

The capabilities in this announcement include:
Additional munitions for Patriot air defense systems;Additional munitions for National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS);Stinger anti-aircraft missiles; Equipment to integrate Western launchers, missiles, and radars with Ukraine's systems;Additional High Mobility Artillery Rocket Systems(HIMARS) and ammunition;155mm and 105mm artillery rounds;Bradley Infantry Fighting Vehicles;M113 Armored Personnel Carriers;Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) vehicles;Trailers to transport heavy equipment;Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided (TOW) missiles;Javelin and AT-4 anti-armor systems;Precision aerial munitions;High-speed Anti-radiation missiles (HARMs);Small arms and additional rounds of small arms ammunition and grenades;Demolitions munitions and equipment for obstacle clearing;Coastal and riverine patrol boats;Chemical, Biological, Radiological, Nuclear protective equipment; andSpare parts, training munitions, maintenance, and other ancillary equipment.
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10.05.2024 20:52 Ответить
Наконец-то, прорвало.
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11.05.2024 01:34 Ответить
🤙
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10.05.2024 19:59 Ответить
тільки оборонне...
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10.05.2024 20:04 Ответить
Опять зрада?
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10.05.2024 23:45 Ответить
Мрець ходячий, твоя допомога щоб не сдохло багато кацапів!
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10.05.2024 20:12 Ответить
Не тренди.
1,4 млрд.$ військової допомоги від США за останні три тижні, це добрий показник.
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10.05.2024 20:19 Ответить
Цього недостатньо щоб протидіяти наступу оркам про це багато говорять на заході оцінюючи допомогу... у орків великий оборонний бюджет, через диряві санкції... плюс підтримка Китаю

Щоб вирівняти ситуацію, потрібно багато далекобійної зброї з дозволом бити по цілях в раші аеродроми, шассі Іскандерів, склади....
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10.05.2024 20:34 Ответить
Не 1.4 а 1.4+6(що нам готується)=7.6 млрд доларів. і це тільки за два тижня. Кацапи цмиються кровью
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10.05.2024 20:46 Ответить
Побачимо на полі бою раніше також озвучували пакети допомоги на великі суми а в реальності частина йшла на логістику, частина на замовлення в військових компаній і реальна передача була за пів року

Головне щоб Атакамс дали і хоча б почали удари по мостах та логістиці на окупованих територіях
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10.05.2024 20:52 Ответить
можна спробувати жбурляти у орків асфальтом. Там здається його більше ніж на 500 млрд. на великом будивництві покладено.
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10.05.2024 21:00 Ответить
Так добре - краще, щоб зразу все віддали

З 7.8млрд на підтримку країн, за рахунок PDA - Україні виділили 1.4млрд
Залишок 6.4млрд, якщо Ізраїль та Тайвань, або ще хтось не будуть просити, то вистачить на 3.5 місяці
Якщо за рахунок не виданих 4.2млрд в 2023, то вистачить на 5.5 місяців

6 млрд по USAI - були доступні ще рік тому, проте контракти тільки зараз заключили
HIMARS замовлені по USAI восени 2022 на 200+ млн, поки поставлено 0 штук
Хоча новий контракт по HIMARS не для України на 800+ млн, обіцяють виконати за 2 роки, до 2026 року
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10.05.2024 23:04 Ответить
А де ниття шо мало чи не те?
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10.05.2024 20:13 Ответить
Вы наверное по диагонали комменты читали? Вот же они, все здесь, маларосы ****** - и мало, и не то, и поздно. Весь обычный репертуар, без изменений.
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10.05.2024 23:47 Ответить
Я комент писав коли пересічні ще не встигли відмітитися
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12.05.2024 22:31 Ответить
Где самолеты Байден??
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10.05.2024 20:32 Ответить
Коли путін згріб всі сили і кинув на Україну... пакети по 400 млн явно замало.
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10.05.2024 20:41 Ответить
За два тиждня 7.6 млрд доларів.
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10.05.2024 20:54 Ответить
Ну то может надо тогда и Зеленскому все силы сгребсти, для начала?
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10.05.2024 23:49 Ответить
В Україні згребли вже всих на війну. Чого б не прийщлось робить, якби Україна не віддала ядерну зброю в обмін на гарантії США.
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11.05.2024 08:09 Ответить
В американскую помощь заложена 300% прибыль. То же можно купить в европе в 3 раза дешевле.
Например пушки на 155 мм в США стоят 800 тыс. долларов, а Франция похожие пушки продает по 300 тыс. долларов. Или Jevelin США прдает по 100 тыс. долларов. на чёрном рынке продают по 30 тысяч доллароов.
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10.05.2024 20:44 Ответить
evelin США прдает по 100 тыс. долларов а кацапський танк вартує 5 млн. $ і + життя хлопців. Стінгери проти літачків СУ-25 також непогано. АТАКАМСі і кабанчики касетні 155 тіки й чекають щоб розгрузитися на голови зайд з болот)))
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10.05.2024 20:48 Ответить
тут не нам вирішувати в кого купляти... хто дає гроші той і заказує музику....

нажаль ви праві попередній аудит виявив завищення цін на 6 млрд...
і їх повернули американцям на рахунки... але Байден їх не використовував, мотивували що немає процедури і гроші пропали для України
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10.05.2024 20:55 Ответить
Насправді, ці 6 млрд. був винахід адміністрації Байдена і Пентагону, щоб збільшити допомогу законним щляхом. Додаткових 6 млрд. це "випадкова знайдена помилка" у розрахунках вартості наданої зброї, бо як виявлося, коли зброя лежить на складах, вона " знашувається" від впливу часу і тому з часом вона стає дешевше.
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10.05.2024 21:09 Ответить
Якщо це вигадка Байдена... то чому він їх не використав вони так і залишились на рахунках,
були запити від сенаторів на що їм відповідали представники адміністрації, що немає процедури використання тих коштів...
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10.05.2024 21:58 Ответить
Процедура є - це PDA
Конгрес дозволяє президенту використати дозволену суму
Наприклад, в прийнятом законі, збільшен дозвіл зі 100млн до 7.8млрд на всі країни
Раніше збільшували тільки для України
SEC. 602. During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ''$7,800,000,000'' for ''$100,000,000''

Так в 2023 році, був дозвіл на 14млрд, а передали на 9-10млрд
Мотивуючи, що міноборони "не комфортно", тому що закінчились гроші по "відновленню" складів.
Як виявилось, передали Б/У на 9-10млрд, а нове коштує 15-20млрд,
тому право передавати залишилось, а "волі" це зробити немає

Зараз в прийнятому законі, программа по "відовленню складів" більше 13млрд - тобто є можливість, що передадуть на 4.2млрд котрі залишились з 2023
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10.05.2024 23:15 Ответить
Тобто це кошти за програмою PDA, за якою зброя йде напряму зі складів. І на це не треба схвалення конгресу, вирішує особисто президент. Тобто це те що він міг зробити ще півроку тому, але чекав поки ми втратимо території та людей. Лицемірна лівацька мразота. Давайте, називайте мене ботом. кацапом, похєру.
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10.05.2024 20:59 Ответить
помітьте, коли не дають ніх...я то це ''США не дають'', а коли піпєтка капнула, то це ''байден надав''... тьху, огидно.
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11.05.2024 00:15 Ответить
так це очікувано - усі ці так звані журналісти та блогери солдати інформаційної війни
і більшість з них таким чи іншим чином навчаласа стажувалася за гроші лівацьких фундацій
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11.05.2024 02:21 Ответить
Зеля говорит Байдену "Джо ты обещал что будешь с Украиной до самого конца", Байден после недолгой паузы "Это конец, Вовка".
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10.05.2024 21:08 Ответить
Дай Бог ему здоровья.
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10.05.2024 21:38 Ответить
Дед, шо это за допомога такая жидкая? Ты б еще на 40 дал или на 4. Такое впечатление, что он как ********* Лассард цифры пребывания Махони в академии путает. Когда уже Трамп придет? Какой то ужас без конца
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10.05.2024 21:46 Ответить
Ты в своей жизни хоть тысячу долларов заработал, что б 1.7 миллиарда за две недели называть "жидкими"? Не нравится? Начни петицию на сайте Бонэвтика, нехай откажется.
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10.05.2024 23:53 Ответить
Байден , щиро дякуємо за те, але давай більше щоб знищити куйла..
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10.05.2024 22:35 Ответить
Байден - сволота. З минулого року 4.2 млрд вже виділених конгресом - так і не надав. Ще доступ мав до 6 додаткових млрд. Але з листопада - нічого. ленд-ліз того року пдр Шумер убив, зараз республіканці прпобують реанімувати а сволоти не дають. Та срана допомога ''була заладована'' в літаках і доправлена за 10 хв після його підпису, а вже 3 тижні .. і далі криза.
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11.05.2024 00:12 Ответить
Поки зброя не приїде, нема чому йому дякувати! Він вже лендліз підписував і санкції із пекла обіцяа, і пальчик в небо показував, і дітей нам своїх перед вторгненням просив берегти.. і абрамси старі 30 штук рік по всій Європі з запчастин збирав. Вже дві неділі пройшло а ***** немає досі, а всі кричала що в. Польщею все забити і тільки чекає підпису. Не можна вірити Байдееовсько-Обамівській банді, вона брехлива, а тут ще Мішель на коні скоро буде, оце нам буде *** допомоги, всі ще за Трампом плакати будуть.
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11.05.2024 03:21 Ответить
Це новина про ніщо.Українский читач взагали не розуміе про що іде мова,а бутусов намагається підняти йому настрій,злегка дурячи його.Це технична процедура,яка ніяк не вплине ні на що.
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11.05.2024 08:57 Ответить
Тут кілька місяців всі божеволіли, проклинаючи республіканців, Джонсона, Трампа, через яких ніяк не могли проголосувати пакет Білого дому. Нарешті проголосували, але не пакет Байдена, а законопроект республіканців. Сума залишилася та сама - 61 млрд. Байден підписав законопроект. Минуло понад два тижні. І що Україна отримала? Зброї на 1 млрд. і зараз ще 400 млн на кишенькові витрати. Якщо розкидати цю суму на ті чотири місяці, коли Байден блокував допомогу Україні, це виходить близько 300 млн. на місяць. У той час, як раша витрачає на війну від 10 до 15 млрд на місяць. Краще ніж нічого, звичайно. Але що змінилося після ухвалення закону про допомогу Україні? Байден став більше давати? Може ви не на тих гавкали?

"До цього допомогу Україні від США протягом кількох місяців було припинено, оскільки на це закінчилося фінансування."
Повна брехня, яку вже набридло спростовувати. У Байдена досі на руках 4,2 млрд, які Конгрес проголосував у рамках 25 млрд допомоги Україні ще 2022 року. Плюс ще 6 млрд. на розміщення військових замовлень серед американських фірм. Разом 10 млрд. Це називається "закінчилося фінансування"? Скільки можна поширювати цю брехню? Байден зрадив Україну точно так, як він зрадив Ізраїль, так само, як він зрадив Америку. Але ви не сумуйте, продовжуйте матюкати Трампа. Це допоможе.
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11.05.2024 09:04 Ответить
 
 