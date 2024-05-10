Байден подписал указ о передаче Украине военной помощи на 400 млн долларов

Президент США Джо Байден 10 мая подписал указ о выделении Украине военной помощи стоимостью 400 миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белый Дом.

Как отмечается в тексте документа, президент США Джо Байден дал распоряжение госсекретарю Энтони Блинкену выделить 400 млн долларов на нужды Украины.

Речь идет о предоставлении оружия со складов армии США, однако на сайте Белого дома не указывают, какое именно вооружение будет передано Украине.

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Отметим, что это уже второй пакет военной помощи Украине от США после того, как Конгресс выделил на это деньги в конце апреля.

Помощь от США после перерыва

Как сообщало издание Politico, в пакет входят:

ракеты к системам Patriot,

зенитные ракеты Stinger,

боевые машины "Брэдли",

машины с защитой от мин и засад (MRAP),

противотанковые комплексы Javelin и другие боеприпасы.

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

До этого помощь Украине от США в течение нескольких месяцев была приостановлена, поскольку на это закончилось финансирование.