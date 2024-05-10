Армию США благодаря войне в Украине вооружат модернизированной техникой, - The Telegraph
Соединенные Штаты Америки благодаря тому, что предоставляют военную технику Украине, смогли обеспечить свою армию обновленной техникой. В частности, часть средств, выделенных Украине, направили на новейшую технологию активной защиты Iron Fist.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
"Многие критики помощи Украине, судя по всему, не осознают того, что большая часть средств тратится в самих Соединенных Штатах и часто идет на улучшенное оборудование для американской армии", - говорится в материале.
Отмечается, что новейшую технологию активной защиты Iron Fist парк бронетехники армии США получил гораздо быстрее.
Фактически Пентагон передает Украине свое старое оружие, а вместо него получает деньги из бюджета на закупку вооружений нового поколения.
"Буквально говоря, примерно 140 миллиардов долларов США, которые Соединенные Штаты тратят на Украину в течение первых трех лет войны, на самом деле финансируют масштабную модернизацию американской армии", - пишет издание.
Как пример, передача Украине старых боевых машин пехоты М2 Bradley. В обмен на передачу более 200 М2А2 выпуска 90-х годов, армия США получила новые модели Bradley M2A4E1 с конвейера BAE Systems в Пенсильвании.
Доподлинно неизвестно, сколько М2А4Е1 закупают американцы, но замена старых на новые происходит в соотношении один к одному.
"Армия получила финансирование на закупку М2А4Е1 за каждый "Брэдли", переданный Украине", - заявили в управлении бронетехники армии США.
Интересно и то, что новые машины, которые получают Штаты, были изготовлены с учетом того, как они показали себя на полях Запорожья и Донбасса. Одна из главных новаций - это бортовая система активной защиты Iron Fist. Это система, которая перехватывает в полете ракеты и беспилотники.
Эта система ранее уже использовалась в Израиле, однако именно их использование на войне в Украине, где дроны стали доминировать на поле боя, заставили США увеличить инвестиции во внедрение бортовых систем активной защиты на бронетехнике.
Что известно о Bradley M2A4E1?
Новая модификация является наиболее защищенным вариантом БМП Bradley, в частности машина получила систему активной защиты "Железный кулак" (Iron Fist). Эта машина имеет усовершенствованный прицел наводчика и систему климатического контроля для десанта и тому подобное.
Среди усовершенствований новой модели - активная защита Iron Fist, усовершенствованный инфракрасный прицел высокой четкости и климат-контроль в отделении для десанта. Необходимость в активной защите для этих БМП армия определила еще 8 лет назад, однако проект сталкивался с финансовыми и техническими трудностями.
Производителем системы защиты для Bradley стала компания из Израиля Elbit Systems. Активная защита работает против ракет и снарядов - боеприпас-перехватчик отстреливается в приближающуюся угрозу.
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Слід зауважити, що надана зброя запасів вже була раніш вироблена та повністю оплачена Пентагоном за цінами, які були нижчими цін зброї, якою поповнюються запасіи. Для майбутнього поповнення запасів до попереднього рівня необхідні значно більші кошти, ніж були раніш витрачені на надану Україні зброю. Це повʼязано, зокрема з тим, що зброя поповнення запасів, яка закуповується чи контрактується для виробництва, є більш ********, модернізованою, а собівартість виробництва зброї постійно зростає.
А армію України, виходить - старим списаним хламом?
На заміщення переданої Україні військової техніки, армію США озброять модернізованою, кращою і більш дорогою по ціні військовою технікою, частина якої виробляється і закуповується в процесі поповнення запасів тієї зброї, яка з військових складів США була надана Україні.
Стосовно "старого, списаного хламу" для армії України - брехня.
Зброя зі складів США, яку передають Україні - добра зброя, запитайте хоч бійців ЗСУ, яким зберігають на фронті життя та допомагають нищити ворога, наприклад, американські Бредлі, Хаймерси, Петріоти, ПТРК, ПЗРК та багато іншої американської зброї та *********** з військових складів США.
Так, ця зброя та боєкомплекти були вироблені не вчора, але цілком ефективні у війні проти окупантів. За них велика подяка США та партнерам з Європи від ЗСУ та всієї України.
Вкрай бажано, щоб партнери допомагали Україні ************ та зброєю у значно більшій кількості та вчасно.
А якщо не можеш - то завали хлєбало, провокатор.
Я ж задав дуже просте питання. Цікаво, чого ти на нього не хочеш відповідати, але часу на написання якоїсь чергової хєрні в тебе вистачає?
Хоча чого це я. Ти ж за зарплату тут дуркуєш...
От русня такими речами не заморочується від слова зовсім.
В цьому зокрема і їх сила.
Війна - справа дуже некомфортна.
Тому хто менше звик до комфорту, той має велику перевагу: йому не треба витрачати ресурси на забезпечення власного комфорту. Потрібна лише жрачка і зброя.
ІДІЛ без авіації, арти і броні скільки голову Коаліції морочив, поки його нарешті не знищили.
А чому? Тому що Аллах в голові, автомат в руках, набої і трохи їжі в наплічниках - та й все, що треба воїнам ісламу. Смерті не бояться, відсутності кондиціонерів - тим більше.
Русня до такого ще не дійшла. Намагаються "православний джіхад" влаштувати, але без теократії нічого не вийде.
У них є чимало тушок, яким що жити, що померти - один чорт.
Ці тушки і йдуть на контракт.
На війні це дає відчутний бонус. Як ІДІЛу його релігійний фанатизм.
А розвалити всю армію засрашки чи всю економіку засрашки - це задача цілком реальна для армії США в будь-який момент. Займе десь до 3 місяців. Максимум.
Окупувати та контролювати території за наявності спротиву місцевого населення - задача важка та коштовна для будь-якої армії. Особливо, якщо не дозволяють відверто геноцидити.
Прикладів багацько: афганістан 79-89 років, В'єтнам, Корея. Та навіть 2 світова - мінімальне постачання літаками вночі дозволило на окупованій території створити гігантські партизансько-бандитські анклави та примусило Вермахт витрачати просто велетенські зусилля на їх контроль. Ті ж армії і дивізії з полонених совків - це ж переважно поліцейські сили були...
Економіка росії виявилась набагато міцнішою, ніж очікували на Заході.
Тому що не планова, а ринкова.
Для США простіше розваляти армію засрашки. Але вони цього робити не будуть, бо ЯЗ.
Хоча, дві з клімат контролем краще, ніж дві без клімат-контролю, якщо заміна дві на дві.
А що нам лишається?