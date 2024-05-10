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Армию США благодаря войне в Украине вооружат модернизированной техникой, - The Telegraph

Bradley M2A4E1

Соединенные Штаты Америки благодаря тому, что предоставляют военную технику Украине, смогли обеспечить свою армию обновленной техникой. В частности, часть средств, выделенных Украине, направили на новейшую технологию активной защиты Iron Fist.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Многие критики помощи Украине, судя по всему, не осознают того, что большая часть средств тратится в самих Соединенных Штатах и часто идет на улучшенное оборудование для американской армии", - говорится в материале.

Отмечается, что новейшую технологию активной защиты Iron Fist парк бронетехники армии США получил гораздо быстрее.

Фактически Пентагон передает Украине свое старое оружие, а вместо него получает деньги из бюджета на закупку вооружений нового поколения.

"Буквально говоря, примерно 140 миллиардов долларов США, которые Соединенные Штаты тратят на Украину в течение первых трех лет войны, на самом деле финансируют масштабную модернизацию американской армии", - пишет издание.

Как пример, передача Украине старых боевых машин пехоты М2 Bradley. В обмен на передачу более 200 М2А2 выпуска 90-х годов, армия США получила новые модели Bradley M2A4E1 с конвейера BAE Systems в Пенсильвании.

Доподлинно неизвестно, сколько М2А4Е1 закупают американцы, но замена старых на новые происходит в соотношении один к одному.

"Армия получила финансирование на закупку М2А4Е1 за каждый "Брэдли", переданный Украине", - заявили в управлении бронетехники армии США.

Интересно и то, что новые машины, которые получают Штаты, были изготовлены с учетом того, как они показали себя на полях Запорожья и Донбасса. Одна из главных новаций - это бортовая система активной защиты Iron Fist. Это система, которая перехватывает в полете ракеты и беспилотники.

Эта система ранее уже использовалась в Израиле, однако именно их использование на войне в Украине, где дроны стали доминировать на поле боя, заставили США увеличить инвестиции во внедрение бортовых систем активной защиты на бронетехнике.

Что известно о Bradley M2A4E1?

Новая модификация является наиболее защищенным вариантом БМП Bradley, в частности машина получила систему активной защиты "Железный кулак" (Iron Fist). Эта машина имеет усовершенствованный прицел наводчика и систему климатического контроля для десанта и тому подобное.

Среди усовершенствований новой модели - активная защита Iron Fist, усовершенствованный инфракрасный прицел высокой четкости и климат-контроль в отделении для десанта. Необходимость в активной защите для этих БМП армия определила еще 8 лет назад, однако проект сталкивался с финансовыми и техническими трудностями.

Производителем системы защиты для Bradley стала компания из Израиля Elbit Systems. Активная защита работает против ракет и снарядов - боеприпас-перехватчик отстреливается в приближающуюся угрозу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Румыния официально рассекретила общую номенклатуру военных поставок для Украины: в перечне бронетранспортеры TAB-71, реактивные системы залпового огня APR-40

Автор: 

Пентагон (1449) США (26471) техника (1733)


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Топ комментарии
+17
Украине хорошо, Штатам хорошо, Израилю хорошо, свинособакам тоже неплохо. Их самки вместо Брэдли иногда получают Ладу-Козлину и всегда хорошего Махмуда-Ашота впридачу.
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10.05.2024 13:16
+7
Клімат контроль для десанту це добре. Ще б джакузі...
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10.05.2024 13:17
+6
Козліни закінчуються - пельменямі та лісапєти зараз видають)))
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10.05.2024 13:42
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Правила форума Совет форумчан
Украине хорошо, Штатам хорошо, Израилю хорошо, свинособакам тоже неплохо. Их самки вместо Брэдли иногда получают Ладу-Козлину и всегда хорошего Махмуда-Ашота впридачу.
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10.05.2024 13:16 Ответить
Козліни закінчуються - пельменямі та лісапєти зараз видають)))
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10.05.2024 13:42 Ответить
Клімат контроль для десанту це добре. Ще б джакузі...
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10.05.2024 13:17 Ответить
Тобто в 20 річній іномарці кліматконтроль це норма, а для бійців на фронті занадто? Тобто вийти з офісу і сісти в авто краще з кліматконтролем, бо заморились за день, тяжко дуже працювали - це норм, а бійцям в жару і мороз в полі, в багнюці, в амуніції десятки кілограм, пораненим і кантуженим - так то не треба?
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10.05.2024 15:08 Ответить
А повертати кошти за новітнє озброєння для армії США Україна згодом буде?
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10.05.2024 13:18 Ответить
чого Україна ? Платники податків ,які повернуться до станків та полів після мобілізації. То же не чиновник і не прокурор з мєнтом, штабний хєнєрал з ткашником - в них робота інша - родіну защіщать в тилу ...
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10.05.2024 13:21 Ответить
Надання Україні американської зброї (військового обладнання) із запасів на складах США відбувається лише за умови виділення Конгресом достатніх коштів на відновлення цих запасів.
Слід зауважити, що надана зброя запасів вже була раніш вироблена та повністю оплачена Пентагоном за цінами, які були нижчими цін зброї, якою поповнюються запасіи. Для майбутнього поповнення запасів до попереднього рівня необхідні значно більші кошти, ніж були раніш витрачені на надану Україні зброю. Це повʼязано, зокрема з тим, що зброя поповнення запасів, яка закуповується чи контрактується для виробництва, є більш ********, модернізованою, а собівартість виробництва зброї постійно зростає.
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10.05.2024 16:32 Ответить
Армію США озброять модернізованю технікою. Ура.
А армію України, виходить - старим списаним хламом?
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10.05.2024 13:24 Ответить
Так армия США начала перевооружатся с 2014-го года,так что запасов им хватит а на те деньги что нам выделили они все старое нам и отправят.
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10.05.2024 13:28 Ответить
Дрочи далі на вождя "з народу"
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10.05.2024 13:31 Ответить
У вожді "з народу" вже п'ятий рік пнеться один блазень, який корчить з себе українського "президента". Раніше його звали Голобородько. Потім він став Зеленським. Але то все одно - імітація вона і є імітація.
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10.05.2024 13:35 Ответить
Какая трогательная забота о ВСУ! От ультра патриота с лежанки на печи! Пока что Бредли с ТОВ и скорострельных пушек российские Т-34 -Т-90 превращают в хлам!
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10.05.2024 15:41 Ответить
Стосовно озброєння армії США - так.
На заміщення переданої Україні військової техніки, армію США озброять модернізованою, кращою і більш дорогою по ціні військовою технікою, частина якої виробляється і закуповується в процесі поповнення запасів тієї зброї, яка з військових складів США була надана Україні.
Стосовно "старого, списаного хламу" для армії України - брехня.
Зброя зі складів США, яку передають Україні - добра зброя, запитайте хоч бійців ЗСУ, яким зберігають на фронті життя та допомагають нищити ворога, наприклад, американські Бредлі, Хаймерси, Петріоти, ПТРК, ПЗРК та багато іншої американської зброї та *********** з військових складів США.
Так, ця зброя та боєкомплекти були вироблені не вчора, але цілком ефективні у війні проти окупантів. За них велика подяка США та партнерам з Європи від ЗСУ та всієї України.
Вкрай бажано, щоб партнери допомагали Україні ************ та зброєю у значно більшій кількості та вчасно.
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10.05.2024 16:54 Ответить
Можеш купити кращу? То чого мовчиш? Звернись до МО України з пропозицією.

А якщо не можеш - то завали хлєбало, провокатор.
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13.05.2024 12:58 Ответить
З відкатом у 40% кращу зброю ніхто не купить.
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13.05.2024 13:02 Ответить
МОЖЕШ КРАЩУ КУПИТИ?

Я ж задав дуже просте питання. Цікаво, чого ти на нього не хочеш відповідати, але часу на написання якоїсь чергової хєрні в тебе вистачає?

Хоча чого це я. Ти ж за зарплату тут дуркуєш...
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13.05.2024 13:29 Ответить
А ти хіба не за зарплату?
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13.05.2024 13:50 Ответить
от бач. ні на які запитання не відповідаєш, зрадойобчику...
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13.05.2024 15:07 Ответить
І ти не відповідаеш. Чи же ти кращий?
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13.05.2024 15:38 Ответить
Bradly amerikansi naciali nefinansirovat takim objiomom sto byla nameceno,vmesto nego pojavitsia Xm-30,,eto xibridnaja s puskoj 50 mm vmesto teperesnej 25mm
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10.05.2024 13:24 Ответить
Сукі, намалюйтє собі червоних ліній на лобі !!! ПІДАРА$$И !!!!!!!!!!!
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10.05.2024 13:24 Ответить
клімат-контроль у відділенні для десанту
От русня такими речами не заморочується від слова зовсім.
В цьому зокрема і їх сила.
Війна - справа дуже некомфортна.
Тому хто менше звик до комфорту, той має велику перевагу: йому не треба витрачати ресурси на забезпечення власного комфорту. Потрібна лише жрачка і зброя.
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10.05.2024 13:26 Ответить
Проти кого сила? Може проти США?
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10.05.2024 13:42 Ответить
Проти всіх цивілізованих.
ІДІЛ без авіації, арти і броні скільки голову Коаліції морочив, поки його нарешті не знищили.
А чому? Тому що Аллах в голові, автомат в руках, набої і трохи їжі в наплічниках - та й все, що треба воїнам ісламу. Смерті не бояться, відсутності кондиціонерів - тим більше.
Русня до такого ще не дійшла. Намагаються "православний джіхад" влаштувати, але без теократії нічого не вийде.
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10.05.2024 13:47 Ответить
Проти США ні.І москалі це не іділ,Вони мають в принципі повністю класичну армію,як і всіх.Їм дуже мало що прилітає на територію.А це важливо.Почали би падати ракети на їхні міста,то все би змінилося.США жартувати не будуть,коли на них хоч якийсь удар буде нанесено.
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10.05.2024 13:55 Ответить
Зараз вони просуваються завдяки піхоті. Яка йде уперед не зважаючи на втрати, а захопивши землю швидко вириває в ній нори і тижнями в тих норах живе.
У них є чимало тушок, яким що жити, що померти - один чорт.
Ці тушки і йдуть на контракт.
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10.05.2024 14:01 Ответить
Завдяки кабам.Забери каби і піхота нічого не досягне.Ну і перевага в артилерії.Позиції і укріплення руйнує не піхота.В них тотальна перевага в авіації.Більше ніж в 10 разів.
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10.05.2024 14:03 Ответить
Мова йде про те, що русня менше прив'язана до комфорту, тому більш живуча.
На війні це дає відчутний бонус. Як ІДІЛу його релігійний фанатизм.
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10.05.2024 14:05 Ответить
США дали би москалям такої збучки,що ніяка живучисть недопоможе.Який толк в піхоті без авіації,артилерії і тд?
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10.05.2024 22:04 Ответить
Згадайте Афганістан.
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11.05.2024 16:34 Ответить
І що там? То операція для США.Ірак швидко розбили.
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11.05.2024 20:40 Ответить
Там американців з усією їх технікою і економікою змусила тікати купка горців з автоматами.
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13.05.2024 08:42 Ответить
Ти плутаєш окупацію з військовою операцією. Армія США виконала всі задачі в Афганістані ще в перший рік. А потім почала виконувати задачу, для якої армії не застосовують - контроль території та "прогресорство". Дуже ж зручно натикати армійських баз по горах, а самому бюджети пилити в теплому кабінеті в Вашингтоні, звісно. Але так окупації не робляться. Тому і вивели звідти війська через 20 років, коли витрати на втримання військового контингенту стали просто астрономічні - 2 трильйони...

А розвалити всю армію засрашки чи всю економіку засрашки - це задача цілком реальна для армії США в будь-який момент. Займе десь до 3 місяців. Максимум.

Окупувати та контролювати території за наявності спротиву місцевого населення - задача важка та коштовна для будь-якої армії. Особливо, якщо не дозволяють відверто геноцидити.

Прикладів багацько: афганістан 79-89 років, В'єтнам, Корея. Та навіть 2 світова - мінімальне постачання літаками вночі дозволило на окупованій території створити гігантські партизансько-бандитські анклави та примусило Вермахт витрачати просто велетенські зусилля на їх контроль. Ті ж армії і дивізії з полонених совків - це ж переважно поліцейські сили були...
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13.05.2024 18:11 Ответить
Русня з Афганістану вийшла не через втрати. 56 тисяч за десять років для двохмільйонної армії - це ніщо. Совок вже сипався, тому пішли "дивні" рішення.
Економіка росії виявилась набагато міцнішою, ніж очікували на Заході.
Тому що не планова, а ринкова.
Для США простіше розваляти армію засрашки. Але вони цього робити не будуть, бо ЯЗ.
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14.05.2024 08:35 Ответить
Куди тікати? Вони просто залишили все і не більше.
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14.05.2024 20:10 Ответить
Диванний стратєх
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10.05.2024 14:11 Ответить
Експерт і аналітик.
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10.05.2024 22:02 Ответить
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10.05.2024 22:23 Ответить
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10.05.2024 22:32 Ответить
Експєрд та анал-літєг.
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10.05.2024 22:44 Ответить
Ну в тебе анали в думках,не в мене.
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10.05.2024 22:51 Ответить
Так це казав полонений рашист, ще у 2022 я бачив. Що на його думку -українські віськові більш ніжні.
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10.05.2024 15:44 Ответить
Тому в умовах дефіциту зброї та *********** для ЗСУ мабуть доцільніше отримати дві "застарілі" Бредлі без клімат-контролю замість однієї модернізованої з клімат - контролем.
Хоча, дві з клімат контролем краще, ніж дві без клімат-контролю, якщо заміна дві на дві.
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10.05.2024 17:04 Ответить
Війна їм вигідна.Москалі вистрілюють весь запас стратегічних і оперативно-тактичних ракет.Це,як не як загроза для США.І запас цей дуже довго потрібно нарощувати.А США практично нікуди ракетами і не стріляє.Тай танкова армія тут знищена,це вже загроза для Європи.Всі західні країни в плюсі.
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10.05.2024 13:32 Ответить
DUMB DUMB - цей нік тобі б краще підійшов.
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10.05.2024 22:41 Ответить
Я цей нік не обирав.А обрав,той що є зараз.Ти так само обрала Ирина,як реганина.
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10.05.2024 22:46 Ответить
Модернізоване озброєння США і буде знищувати московські болота. У нас на це вже не вистачить сил.
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10.05.2024 13:41 Ответить
Радіємо за Америку.
А що нам лишається?
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10.05.2024 13:54 Ответить
Ось куди поділися 6 млрд. Доларів бухгалтерської помилки
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10.05.2024 16:50 Ответить
 
 