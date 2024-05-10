Армию США благодаря войне в Украине вооружат модернизированной техникой, - The Telegraph

Соединенные Штаты Америки благодаря тому, что предоставляют военную технику Украине, смогли обеспечить свою армию обновленной техникой. В частности, часть средств, выделенных Украине, направили на новейшую технологию активной защиты Iron Fist.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Многие критики помощи Украине, судя по всему, не осознают того, что большая часть средств тратится в самих Соединенных Штатах и часто идет на улучшенное оборудование для американской армии", - говорится в материале.

Отмечается, что новейшую технологию активной защиты Iron Fist парк бронетехники армии США получил гораздо быстрее.

Фактически Пентагон передает Украине свое старое оружие, а вместо него получает деньги из бюджета на закупку вооружений нового поколения.

"Буквально говоря, примерно 140 миллиардов долларов США, которые Соединенные Штаты тратят на Украину в течение первых трех лет войны, на самом деле финансируют масштабную модернизацию американской армии", - пишет издание.

Как пример, передача Украине старых боевых машин пехоты М2 Bradley. В обмен на передачу более 200 М2А2 выпуска 90-х годов, армия США получила новые модели Bradley M2A4E1 с конвейера BAE Systems в Пенсильвании.

Доподлинно неизвестно, сколько М2А4Е1 закупают американцы, но замена старых на новые происходит в соотношении один к одному.

"Армия получила финансирование на закупку М2А4Е1 за каждый "Брэдли", переданный Украине", - заявили в управлении бронетехники армии США.

Интересно и то, что новые машины, которые получают Штаты, были изготовлены с учетом того, как они показали себя на полях Запорожья и Донбасса. Одна из главных новаций - это бортовая система активной защиты Iron Fist. Это система, которая перехватывает в полете ракеты и беспилотники.

Эта система ранее уже использовалась в Израиле, однако именно их использование на войне в Украине, где дроны стали доминировать на поле боя, заставили США увеличить инвестиции во внедрение бортовых систем активной защиты на бронетехнике.

Что известно о Bradley M2A4E1?

Новая модификация является наиболее защищенным вариантом БМП Bradley, в частности машина получила систему активной защиты "Железный кулак" (Iron Fist). Эта машина имеет усовершенствованный прицел наводчика и систему климатического контроля для десанта и тому подобное.

Среди усовершенствований новой модели - активная защита Iron Fist, усовершенствованный инфракрасный прицел высокой четкости и климат-контроль в отделении для десанта. Необходимость в активной защите для этих БМП армия определила еще 8 лет назад, однако проект сталкивался с финансовыми и техническими трудностями.

Производителем системы защиты для Bradley стала компания из Израиля Elbit Systems. Активная защита работает против ракет и снарядов - боеприпас-перехватчик отстреливается в приближающуюся угрозу.

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