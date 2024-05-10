Румыния официально рассекретила общую номенклатуру военных поставок для Украины: в перечне - бронетранспортеры TAB-71, реактивные системы залпового огня APR-40

Официальный Бухарест обнародовал перечень военной техники и вооружения, переданных Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что общую номенклатуру поставок, которые происходили в рамках военной помощи для ВСУ, обнародовал посол Румынии в США Андрей Мурару перед встречей главы этой страны Клауса Йоханниса с Джозефом Байденом.

В частности стало известно, что Румыния поставила Украине не только бронетранспортеры TAB-71 и РСЗО APR-40, но также гаубицы, снаряды калибров 122-мм и 152-мм, гранатометы, пулеметы ДШК и "многое другое".

Впрочем, в перечень не попал ни один танк Т-72 или истребитель МиГ-29, которые Румыния имела на хранении еще в начале февраля 2022 года и не использовала.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис готов обсудить поставку системы ПВО Patriot в Украину.

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