Румунія офіційно розсекретила загальну номенклатуру військових поставок для України: у переліку бронетранспортери TAB-71, реактивні системи залпового вогню APR-40

Офіційний Бухарест оприлюднив перелік військової техніки та озброєння, що передали Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Defense Express.

Зазначається, що загальну номенклатуру поставок, які відбувались в рамках військової допомоги для ЗСУ, оприлюднив посол Румунії в США Андрій Мурару перед зустріччю глави цієї країни Клауса Йоханніса із Джозефом Байденом.

Зокрема стало відомо, що Румунія поставила Україні не тільки бронетранспортери TAB-71 чи РСЗВ APR-40, але й також гаубиці, снаряди калібрів 122-мм та 152-мм, гранатомети, кулемети ДШК та "багато чого іншого".

Втім у перелік не потрапив жоден танк Т-72 чи винищувач Міг-29, які Румунія мала на зберіганні ще на початку лютого 2022 року та не використовувала.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоганніс готовий обговорити поставку системи ППО Patriot в Україну.

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