Армію США завдяки війні в Україні озброять модернізованою технікою, - The Telegraph

Сполучені Штати Америки завдяки тому, що надають військову техніку Україні, змогли забезпечити свою армію оновленою технікою. Зокрема, частину коштів, виділених Україні, спрямували на новітню технологію активного захисту Iron Fist.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

"Багато критиків допомоги Україні, судячи з усього, не усвідомлюють того, що більша частина коштів витрачається в самих Сполучених Штатах і часто йде на поліпшене обладнання для американської армії", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що новітню технологію активного захисту Iron Fist парк бронетехніки армії США отримав набагато швидше.

Фактично Пентагон передає Україні свою стару зброю, а замість неї отримує гроші з бюджету на закупівлю озброєнь нового покоління.

"Буквально кажучи, приблизно 140 мільярдів доларів США, які Сполучені Штати витрачають на Україну протягом перших трьох років війни, насправді фінансують масштабну модернізацію американської армії", - пише видання.

Як приклад, передача Україні старих бойових машин піхоти М2 Bradley. В обмін на передачу понад 200 М2А2 випуску 90-х років, армія США отримала нові моделі Bradley M2A4E1 з конвеєра BAE Systems у Пенсільванії.

Достеменно невідомо, скільки М2А4Е1 закуповують американці, але заміна старих на нові відбувається у співвідношенні один до одного.

"Армія отримала фінансування на закупівлю М2А4Е1 за кожен "Бредлі", переданий Україні", - заявили в управлінні бронетехніки армії США.

Цікаво і те, що нові машини, які отримують Штати, було виготовлено з урахуванням того, як вони показали себе на полях Запоріжжя і Донбасу. Одна з головних новацій - це бортова система активного захисту Iron Fist. Це система, яка перехоплює в польоті ракети і безпілотники.

Ця система раніше вже використовувалась в Ізраїлі, однак саме їх використання на війні в Україні, де дрони стали домінувати на полі бою, змусили США збільшити інвестиції у впровадження бортових систем активного захисту на бронетехніці.

Що відомо про Bradley M2A4E1?

Нова модифікація є найбільш захищеним варіантом БМП Bradley, зокрема машина отримала систему активного захисту "Залізний кулак" (Iron Fist). Ця машина має удосконалений приціл навідника та систему кліматичного контролю для десанту тощо.

Серед удосконалень нової моделі - активний захист Iron Fist, удосконалений інфрачервоний приціл високої чіткості та клімат-контроль у відділенні для десанту. Необхідність в активному захисті для цих БМП армія визначила ще 8 років тому, проте проєкт стикався з фінансовими та технічними труднощами.

Виробником системи захисту для Bradley стала компанія з Ізраїлю Elbit Systems. Активний захист працює проти ракет та снарядів — боєприпас-перехоплювач відстрілюється у загрозу, що наближається.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Румунія офіційно розсекретила загальну номенклатуру військових поставок для України: у переліку бронетранспортери TAB-71, реактивні системи залпового вогню APR-40