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Новини
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Армію США завдяки війні в Україні озброять модернізованою технікою, - The Telegraph

Bradley M2A4E1

Сполучені Штати Америки завдяки тому, що надають військову техніку Україні, змогли забезпечити свою армію оновленою технікою. Зокрема, частину коштів, виділених Україні, спрямували на новітню технологію активного захисту Iron Fist.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

"Багато критиків допомоги Україні, судячи з усього, не усвідомлюють того, що більша частина коштів витрачається в самих Сполучених Штатах і часто йде на поліпшене обладнання для американської армії", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що новітню технологію активного захисту  Iron Fist парк бронетехніки армії США отримав набагато швидше. 

Фактично Пентагон передає Україні свою стару зброю, а замість неї отримує гроші з бюджету на закупівлю озброєнь нового покоління.

"Буквально кажучи, приблизно 140 мільярдів доларів США, які Сполучені Штати витрачають на Україну протягом перших трьох років війни, насправді фінансують масштабну модернізацію американської армії", - пише видання.

Як приклад, передача Україні старих бойових машин піхоти М2 Bradley. В обмін на передачу понад 200 М2А2 випуску 90-х років, армія США отримала нові моделі Bradley M2A4E1 з конвеєра BAE Systems у Пенсільванії.

Достеменно невідомо, скільки М2А4Е1 закуповують американці, але заміна старих на нові відбувається у співвідношенні один до одного.

"Армія отримала фінансування на закупівлю М2А4Е1 за кожен "Бредлі", переданий Україні", - заявили в управлінні бронетехніки армії США.

Цікаво і те, що нові машини, які отримують Штати, було виготовлено з урахуванням того, як вони показали себе на полях Запоріжжя і Донбасу. Одна з головних новацій - це бортова система активного захисту Iron Fist. Це система, яка перехоплює в польоті ракети і безпілотники.

Ця система раніше вже використовувалась в Ізраїлі, однак саме їх використання на війні в Україні, де дрони стали домінувати на полі бою, змусили США збільшити інвестиції у впровадження бортових систем активного захисту на бронетехніці.

Що відомо про Bradley M2A4E1?

Нова модифікація є найбільш захищеним варіантом БМП Bradley, зокрема машина отримала систему активного захисту "Залізний кулак" (Iron Fist). Ця машина має  удосконалений приціл навідника та систему кліматичного контролю для десанту тощо.

Серед удосконалень нової моделі - активний захист Iron Fist, удосконалений інфрачервоний приціл високої чіткості та клімат-контроль у відділенні для десанту. Необхідність в активному захисті для цих БМП армія визначила ще 8 років тому, проте проєкт стикався з фінансовими та технічними труднощами.

Виробником системи захисту для Bradley стала компанія з Ізраїлю Elbit Systems. Активний захист працює проти ракет та снарядів — боєприпас-перехоплювач відстрілюється у загрозу, що наближається.

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Автор: 

Пентагон (1417) США (22590) техніка (1822)


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Топ коментарі
+17
Украине хорошо, Штатам хорошо, Израилю хорошо, свинособакам тоже неплохо. Их самки вместо Брэдли иногда получают Ладу-Козлину и всегда хорошего Махмуда-Ашота впридачу.
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10.05.2024 13:16
+7
Клімат контроль для десанту це добре. Ще б джакузі...
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10.05.2024 13:17
+6
Козліни закінчуються - пельменямі та лісапєти зараз видають)))
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10.05.2024 13:42
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Украине хорошо, Штатам хорошо, Израилю хорошо, свинособакам тоже неплохо. Их самки вместо Брэдли иногда получают Ладу-Козлину и всегда хорошего Махмуда-Ашота впридачу.
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10.05.2024 13:16 Відповісти
Козліни закінчуються - пельменямі та лісапєти зараз видають)))
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10.05.2024 13:42 Відповісти
Клімат контроль для десанту це добре. Ще б джакузі...
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10.05.2024 13:17 Відповісти
Тобто в 20 річній іномарці кліматконтроль це норма, а для бійців на фронті занадто? Тобто вийти з офісу і сісти в авто краще з кліматконтролем, бо заморились за день, тяжко дуже працювали - це норм, а бійцям в жару і мороз в полі, в багнюці, в амуніції десятки кілограм, пораненим і кантуженим - так то не треба?
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10.05.2024 15:08 Відповісти
А повертати кошти за новітнє озброєння для армії США Україна згодом буде?
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10.05.2024 13:18 Відповісти
чого Україна ? Платники податків ,які повернуться до станків та полів після мобілізації. То же не чиновник і не прокурор з мєнтом, штабний хєнєрал з ткашником - в них робота інша - родіну защіщать в тилу ...
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10.05.2024 13:21 Відповісти
Надання Україні американської зброї (військового обладнання) із запасів на складах США відбувається лише за умови виділення Конгресом достатніх коштів на відновлення цих запасів.
Слід зауважити, що надана зброя запасів вже була раніш вироблена та повністю оплачена Пентагоном за цінами, які були нижчими цін зброї, якою поповнюються запасіи. Для майбутнього поповнення запасів до попереднього рівня необхідні значно більші кошти, ніж були раніш витрачені на надану Україні зброю. Це повʼязано, зокрема з тим, що зброя поповнення запасів, яка закуповується чи контрактується для виробництва, є більш ********, модернізованою, а собівартість виробництва зброї постійно зростає.
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10.05.2024 16:32 Відповісти
Армію США озброять модернізованю технікою. Ура.
А армію України, виходить - старим списаним хламом?
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10.05.2024 13:24 Відповісти
Так армия США начала перевооружатся с 2014-го года,так что запасов им хватит а на те деньги что нам выделили они все старое нам и отправят.
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10.05.2024 13:28 Відповісти
Дрочи далі на вождя "з народу"
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10.05.2024 13:31 Відповісти
У вожді "з народу" вже п'ятий рік пнеться один блазень, який корчить з себе українського "президента". Раніше його звали Голобородько. Потім він став Зеленським. Але то все одно - імітація вона і є імітація.
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10.05.2024 13:35 Відповісти
Какая трогательная забота о ВСУ! От ультра патриота с лежанки на печи! Пока что Бредли с ТОВ и скорострельных пушек российские Т-34 -Т-90 превращают в хлам!
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10.05.2024 15:41 Відповісти
Стосовно озброєння армії США - так.
На заміщення переданої Україні військової техніки, армію США озброять модернізованою, кращою і більш дорогою по ціні військовою технікою, частина якої виробляється і закуповується в процесі поповнення запасів тієї зброї, яка з військових складів США була надана Україні.
Стосовно "старого, списаного хламу" для армії України - брехня.
Зброя зі складів США, яку передають Україні - добра зброя, запитайте хоч бійців ЗСУ, яким зберігають на фронті життя та допомагають нищити ворога, наприклад, американські Бредлі, Хаймерси, Петріоти, ПТРК, ПЗРК та багато іншої американської зброї та *********** з військових складів США.
Так, ця зброя та боєкомплекти були вироблені не вчора, але цілком ефективні у війні проти окупантів. За них велика подяка США та партнерам з Європи від ЗСУ та всієї України.
Вкрай бажано, щоб партнери допомагали Україні ************ та зброєю у значно більшій кількості та вчасно.
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10.05.2024 16:54 Відповісти
Можеш купити кращу? То чого мовчиш? Звернись до МО України з пропозицією.

А якщо не можеш - то завали хлєбало, провокатор.
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13.05.2024 12:58 Відповісти
З відкатом у 40% кращу зброю ніхто не купить.
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13.05.2024 13:02 Відповісти
МОЖЕШ КРАЩУ КУПИТИ?

Я ж задав дуже просте питання. Цікаво, чого ти на нього не хочеш відповідати, але часу на написання якоїсь чергової хєрні в тебе вистачає?

Хоча чого це я. Ти ж за зарплату тут дуркуєш...
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13.05.2024 13:29 Відповісти
А ти хіба не за зарплату?
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13.05.2024 13:50 Відповісти
от бач. ні на які запитання не відповідаєш, зрадойобчику...
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13.05.2024 15:07 Відповісти
І ти не відповідаеш. Чи же ти кращий?
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13.05.2024 15:38 Відповісти
Bradly amerikansi naciali nefinansirovat takim objiomom sto byla nameceno,vmesto nego pojavitsia Xm-30,,eto xibridnaja s puskoj 50 mm vmesto teperesnej 25mm
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10.05.2024 13:24 Відповісти
Сукі, намалюйтє собі червоних ліній на лобі !!! ПІДАРА$$И !!!!!!!!!!!
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10.05.2024 13:24 Відповісти
клімат-контроль у відділенні для десанту
От русня такими речами не заморочується від слова зовсім.
В цьому зокрема і їх сила.
Війна - справа дуже некомфортна.
Тому хто менше звик до комфорту, той має велику перевагу: йому не треба витрачати ресурси на забезпечення власного комфорту. Потрібна лише жрачка і зброя.
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10.05.2024 13:26 Відповісти
Проти кого сила? Може проти США?
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10.05.2024 13:42 Відповісти
Проти всіх цивілізованих.
ІДІЛ без авіації, арти і броні скільки голову Коаліції морочив, поки його нарешті не знищили.
А чому? Тому що Аллах в голові, автомат в руках, набої і трохи їжі в наплічниках - та й все, що треба воїнам ісламу. Смерті не бояться, відсутності кондиціонерів - тим більше.
Русня до такого ще не дійшла. Намагаються "православний джіхад" влаштувати, але без теократії нічого не вийде.
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10.05.2024 13:47 Відповісти
Проти США ні.І москалі це не іділ,Вони мають в принципі повністю класичну армію,як і всіх.Їм дуже мало що прилітає на територію.А це важливо.Почали би падати ракети на їхні міста,то все би змінилося.США жартувати не будуть,коли на них хоч якийсь удар буде нанесено.
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10.05.2024 13:55 Відповісти
Зараз вони просуваються завдяки піхоті. Яка йде уперед не зважаючи на втрати, а захопивши землю швидко вириває в ній нори і тижнями в тих норах живе.
У них є чимало тушок, яким що жити, що померти - один чорт.
Ці тушки і йдуть на контракт.
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10.05.2024 14:01 Відповісти
Завдяки кабам.Забери каби і піхота нічого не досягне.Ну і перевага в артилерії.Позиції і укріплення руйнує не піхота.В них тотальна перевага в авіації.Більше ніж в 10 разів.
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10.05.2024 14:03 Відповісти
Мова йде про те, що русня менше прив'язана до комфорту, тому більш живуча.
На війні це дає відчутний бонус. Як ІДІЛу його релігійний фанатизм.
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10.05.2024 14:05 Відповісти
США дали би москалям такої збучки,що ніяка живучисть недопоможе.Який толк в піхоті без авіації,артилерії і тд?
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10.05.2024 22:04 Відповісти
Згадайте Афганістан.
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11.05.2024 16:34 Відповісти
І що там? То операція для США.Ірак швидко розбили.
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11.05.2024 20:40 Відповісти
Там американців з усією їх технікою і економікою змусила тікати купка горців з автоматами.
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13.05.2024 08:42 Відповісти
Ти плутаєш окупацію з військовою операцією. Армія США виконала всі задачі в Афганістані ще в перший рік. А потім почала виконувати задачу, для якої армії не застосовують - контроль території та "прогресорство". Дуже ж зручно натикати армійських баз по горах, а самому бюджети пилити в теплому кабінеті в Вашингтоні, звісно. Але так окупації не робляться. Тому і вивели звідти війська через 20 років, коли витрати на втримання військового контингенту стали просто астрономічні - 2 трильйони...

А розвалити всю армію засрашки чи всю економіку засрашки - це задача цілком реальна для армії США в будь-який момент. Займе десь до 3 місяців. Максимум.

Окупувати та контролювати території за наявності спротиву місцевого населення - задача важка та коштовна для будь-якої армії. Особливо, якщо не дозволяють відверто геноцидити.

Прикладів багацько: афганістан 79-89 років, В'єтнам, Корея. Та навіть 2 світова - мінімальне постачання літаками вночі дозволило на окупованій території створити гігантські партизансько-бандитські анклави та примусило Вермахт витрачати просто велетенські зусилля на їх контроль. Ті ж армії і дивізії з полонених совків - це ж переважно поліцейські сили були...
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13.05.2024 18:11 Відповісти
Русня з Афганістану вийшла не через втрати. 56 тисяч за десять років для двохмільйонної армії - це ніщо. Совок вже сипався, тому пішли "дивні" рішення.
Економіка росії виявилась набагато міцнішою, ніж очікували на Заході.
Тому що не планова, а ринкова.
Для США простіше розваляти армію засрашки. Але вони цього робити не будуть, бо ЯЗ.
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14.05.2024 08:35 Відповісти
Куди тікати? Вони просто залишили все і не більше.
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14.05.2024 20:10 Відповісти
Диванний стратєх
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10.05.2024 14:11 Відповісти
Експерт і аналітик.
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10.05.2024 22:02 Відповісти
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10.05.2024 22:23 Відповісти
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10.05.2024 22:32 Відповісти
Експєрд та анал-літєг.
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10.05.2024 22:44 Відповісти
Ну в тебе анали в думках,не в мене.
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10.05.2024 22:51 Відповісти
Так це казав полонений рашист, ще у 2022 я бачив. Що на його думку -українські віськові більш ніжні.
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10.05.2024 15:44 Відповісти
Тому в умовах дефіциту зброї та *********** для ЗСУ мабуть доцільніше отримати дві "застарілі" Бредлі без клімат-контролю замість однієї модернізованої з клімат - контролем.
Хоча, дві з клімат контролем краще, ніж дві без клімат-контролю, якщо заміна дві на дві.
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10.05.2024 17:04 Відповісти
Війна їм вигідна.Москалі вистрілюють весь запас стратегічних і оперативно-тактичних ракет.Це,як не як загроза для США.І запас цей дуже довго потрібно нарощувати.А США практично нікуди ракетами і не стріляє.Тай танкова армія тут знищена,це вже загроза для Європи.Всі західні країни в плюсі.
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10.05.2024 13:32 Відповісти
DUMB DUMB - цей нік тобі б краще підійшов.
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10.05.2024 22:41 Відповісти
Я цей нік не обирав.А обрав,той що є зараз.Ти так само обрала Ирина,як реганина.
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10.05.2024 22:46 Відповісти
Модернізоване озброєння США і буде знищувати московські болота. У нас на це вже не вистачить сил.
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10.05.2024 13:41 Відповісти
Радіємо за Америку.
А що нам лишається?
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10.05.2024 13:54 Відповісти
Ось куди поділися 6 млрд. Доларів бухгалтерської помилки
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10.05.2024 16:50 Відповісти
 
 