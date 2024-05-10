Армію США завдяки війні в Україні озброять модернізованою технікою, - The Telegraph
Сполучені Штати Америки завдяки тому, що надають військову техніку Україні, змогли забезпечити свою армію оновленою технікою. Зокрема, частину коштів, виділених Україні, спрямували на новітню технологію активного захисту Iron Fist.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
"Багато критиків допомоги Україні, судячи з усього, не усвідомлюють того, що більша частина коштів витрачається в самих Сполучених Штатах і часто йде на поліпшене обладнання для американської армії", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що новітню технологію активного захисту Iron Fist парк бронетехніки армії США отримав набагато швидше.
Фактично Пентагон передає Україні свою стару зброю, а замість неї отримує гроші з бюджету на закупівлю озброєнь нового покоління.
"Буквально кажучи, приблизно 140 мільярдів доларів США, які Сполучені Штати витрачають на Україну протягом перших трьох років війни, насправді фінансують масштабну модернізацію американської армії", - пише видання.
Як приклад, передача Україні старих бойових машин піхоти М2 Bradley. В обмін на передачу понад 200 М2А2 випуску 90-х років, армія США отримала нові моделі Bradley M2A4E1 з конвеєра BAE Systems у Пенсільванії.
Достеменно невідомо, скільки М2А4Е1 закуповують американці, але заміна старих на нові відбувається у співвідношенні один до одного.
"Армія отримала фінансування на закупівлю М2А4Е1 за кожен "Бредлі", переданий Україні", - заявили в управлінні бронетехніки армії США.
Цікаво і те, що нові машини, які отримують Штати, було виготовлено з урахуванням того, як вони показали себе на полях Запоріжжя і Донбасу. Одна з головних новацій - це бортова система активного захисту Iron Fist. Це система, яка перехоплює в польоті ракети і безпілотники.
Ця система раніше вже використовувалась в Ізраїлі, однак саме їх використання на війні в Україні, де дрони стали домінувати на полі бою, змусили США збільшити інвестиції у впровадження бортових систем активного захисту на бронетехніці.
Що відомо про Bradley M2A4E1?
Нова модифікація є найбільш захищеним варіантом БМП Bradley, зокрема машина отримала систему активного захисту "Залізний кулак" (Iron Fist). Ця машина має удосконалений приціл навідника та систему кліматичного контролю для десанту тощо.
Серед удосконалень нової моделі - активний захист Iron Fist, удосконалений інфрачервоний приціл високої чіткості та клімат-контроль у відділенні для десанту. Необхідність в активному захисті для цих БМП армія визначила ще 8 років тому, проте проєкт стикався з фінансовими та технічними труднощами.
Виробником системи захисту для Bradley стала компанія з Ізраїлю Elbit Systems. Активний захист працює проти ракет та снарядів — боєприпас-перехоплювач відстрілюється у загрозу, що наближається.
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Слід зауважити, що надана зброя запасів вже була раніш вироблена та повністю оплачена Пентагоном за цінами, які були нижчими цін зброї, якою поповнюються запасіи. Для майбутнього поповнення запасів до попереднього рівня необхідні значно більші кошти, ніж були раніш витрачені на надану Україні зброю. Це повʼязано, зокрема з тим, що зброя поповнення запасів, яка закуповується чи контрактується для виробництва, є більш ********, модернізованою, а собівартість виробництва зброї постійно зростає.
А армію України, виходить - старим списаним хламом?
На заміщення переданої Україні військової техніки, армію США озброять модернізованою, кращою і більш дорогою по ціні військовою технікою, частина якої виробляється і закуповується в процесі поповнення запасів тієї зброї, яка з військових складів США була надана Україні.
Стосовно "старого, списаного хламу" для армії України - брехня.
Зброя зі складів США, яку передають Україні - добра зброя, запитайте хоч бійців ЗСУ, яким зберігають на фронті життя та допомагають нищити ворога, наприклад, американські Бредлі, Хаймерси, Петріоти, ПТРК, ПЗРК та багато іншої американської зброї та *********** з військових складів США.
Так, ця зброя та боєкомплекти були вироблені не вчора, але цілком ефективні у війні проти окупантів. За них велика подяка США та партнерам з Європи від ЗСУ та всієї України.
Вкрай бажано, щоб партнери допомагали Україні ************ та зброєю у значно більшій кількості та вчасно.
А якщо не можеш - то завали хлєбало, провокатор.
Я ж задав дуже просте питання. Цікаво, чого ти на нього не хочеш відповідати, але часу на написання якоїсь чергової хєрні в тебе вистачає?
Хоча чого це я. Ти ж за зарплату тут дуркуєш...
От русня такими речами не заморочується від слова зовсім.
В цьому зокрема і їх сила.
Війна - справа дуже некомфортна.
Тому хто менше звик до комфорту, той має велику перевагу: йому не треба витрачати ресурси на забезпечення власного комфорту. Потрібна лише жрачка і зброя.
ІДІЛ без авіації, арти і броні скільки голову Коаліції морочив, поки його нарешті не знищили.
А чому? Тому що Аллах в голові, автомат в руках, набої і трохи їжі в наплічниках - та й все, що треба воїнам ісламу. Смерті не бояться, відсутності кондиціонерів - тим більше.
Русня до такого ще не дійшла. Намагаються "православний джіхад" влаштувати, але без теократії нічого не вийде.
У них є чимало тушок, яким що жити, що померти - один чорт.
Ці тушки і йдуть на контракт.
На війні це дає відчутний бонус. Як ІДІЛу його релігійний фанатизм.
А розвалити всю армію засрашки чи всю економіку засрашки - це задача цілком реальна для армії США в будь-який момент. Займе десь до 3 місяців. Максимум.
Окупувати та контролювати території за наявності спротиву місцевого населення - задача важка та коштовна для будь-якої армії. Особливо, якщо не дозволяють відверто геноцидити.
Прикладів багацько: афганістан 79-89 років, В'єтнам, Корея. Та навіть 2 світова - мінімальне постачання літаками вночі дозволило на окупованій території створити гігантські партизансько-бандитські анклави та примусило Вермахт витрачати просто велетенські зусилля на їх контроль. Ті ж армії і дивізії з полонених совків - це ж переважно поліцейські сили були...
Економіка росії виявилась набагато міцнішою, ніж очікували на Заході.
Тому що не планова, а ринкова.
Для США простіше розваляти армію засрашки. Але вони цього робити не будуть, бо ЯЗ.
Хоча, дві з клімат контролем краще, ніж дві без клімат-контролю, якщо заміна дві на дві.
А що нам лишається?