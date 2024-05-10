Байден підписав указ про передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів
Президент США Джо Байден 10 травня підписав указ про виділення Україні військової допомоги вартістю 400 мільйонів доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Білий Дім.
Як зазначається в тексті документа, президент США Джо Байден дав розпорядження держсекретареві Ентоні Блінкену виділити 400 млн доларів на потреби України.
Йдеться про надання зброї зі складів армії США, однак на сайті Білого дому не зазначають, яке саме озброєння буде передано Україні.
Зауважимо, що це вже другий пакет військової допомоги Україні від США після того, як Конгрес виділив на це гроші наприкінці квітня.
Допомога від США після перерви
Як повідомляло видання Politico, до пакету входять:
- ракети до систем Patriot,
- зенітні ракети Stinger,
- бойові машини Bradley,
- машини із захистом від мін і засідок (MRAP),
- протитанкові комплекси Javelin та інші боєприпаси.
Нагадаємо, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.
До цього допомогу Україні від США протягом кількох місяців була призупинена, оскільки на це закінчилося фінансування.
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The capabilities in this announcement include:
Additional munitions for Patriot air defense systems;Additional munitions for National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS);Stinger anti-aircraft missiles; Equipment to integrate Western launchers, missiles, and radars with Ukraine's systems;Additional High Mobility Artillery Rocket Systems(HIMARS) and ammunition;155mm and 105mm artillery rounds;Bradley Infantry Fighting Vehicles;M113 Armored Personnel Carriers;Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) vehicles;Trailers to transport heavy equipment;Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided (TOW) missiles;Javelin and AT-4 anti-armor systems;Precision aerial munitions;High-speed Anti-radiation missiles (HARMs);Small arms and additional rounds of small arms ammunition and grenades;Demolitions munitions and equipment for obstacle clearing;Coastal and riverine patrol boats;Chemical, Biological, Radiological, Nuclear protective equipment; andSpare parts, training munitions, maintenance, and other ancillary equipment.
1,4 млрд.$ військової допомоги від США за останні три тижні, це добрий показник.
Щоб вирівняти ситуацію, потрібно багато далекобійної зброї з дозволом бити по цілях в раші аеродроми, шассі Іскандерів, склади....
Головне щоб Атакамс дали і хоча б почали удари по мостах та логістиці на окупованих територіях
З 7.8млрд на підтримку країн, за рахунок PDA - Україні виділили 1.4млрд
Залишок 6.4млрд, якщо Ізраїль та Тайвань, або ще хтось не будуть просити, то вистачить на 3.5 місяці
Якщо за рахунок не виданих 4.2млрд в 2023, то вистачить на 5.5 місяців
6 млрд по USAI - були доступні ще рік тому, проте контракти тільки зараз заключили
HIMARS замовлені по USAI восени 2022 на 200+ млн, поки поставлено 0 штук
Хоча новий контракт по HIMARS не для України на 800+ млн, обіцяють виконати за 2 роки, до 2026 року
Например пушки на 155 мм в США стоят 800 тыс. долларов, а Франция похожие пушки продает по 300 тыс. долларов. Или Jevelin США прдает по 100 тыс. долларов. на чёрном рынке продают по 30 тысяч доллароов.
нажаль ви праві попередній аудит виявив завищення цін на 6 млрд...
і їх повернули американцям на рахунки... але Байден їх не використовував, мотивували що немає процедури і гроші пропали для України
були запити від сенаторів на що їм відповідали представники адміністрації, що немає процедури використання тих коштів...
Конгрес дозволяє президенту використати дозволену суму
Наприклад, в прийнятом законі, збільшен дозвіл зі 100млн до 7.8млрд на всі країни
Раніше збільшували тільки для України
SEC. 602. During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ''$7,800,000,000'' for ''$100,000,000''
Так в 2023 році, був дозвіл на 14млрд, а передали на 9-10млрд
Мотивуючи, що міноборони "не комфортно", тому що закінчились гроші по "відновленню" складів.
Як виявилось, передали Б/У на 9-10млрд, а нове коштує 15-20млрд,
тому право передавати залишилось, а "волі" це зробити немає
Зараз в прийнятому законі, программа по "відовленню складів" більше 13млрд - тобто є можливість, що передадуть на 4.2млрд котрі залишились з 2023
і більшість з них таким чи іншим чином навчаласа стажувалася за гроші лівацьких фундацій
"До цього допомогу Україні від США протягом кількох місяців було припинено, оскільки на це закінчилося фінансування."
Повна брехня, яку вже набридло спростовувати. У Байдена досі на руках 4,2 млрд, які Конгрес проголосував у рамках 25 млрд допомоги Україні ще 2022 року. Плюс ще 6 млрд. на розміщення військових замовлень серед американських фірм. Разом 10 млрд. Це називається "закінчилося фінансування"? Скільки можна поширювати цю брехню? Байден зрадив Україну точно так, як він зрадив Ізраїль, так само, як він зрадив Америку. Але ви не сумуйте, продовжуйте матюкати Трампа. Це допоможе.