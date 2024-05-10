Байден підписав указ про передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

Президент США Джо Байден 10 травня підписав указ про виділення Україні військової допомоги вартістю 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Білий Дім.

Як зазначається в тексті документа, президент США Джо Байден дав розпорядження держсекретареві Ентоні Блінкену виділити 400 млн доларів на потреби України.

Йдеться про надання зброї зі складів армії США, однак на сайті Білого дому не зазначають, яке саме озброєння буде передано Україні.

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Зауважимо, що це вже другий пакет військової допомоги Україні від США після того, як Конгрес виділив на це гроші наприкінці квітня.

Допомога від США після перерви

Як повідомляло видання Politico, до пакету входять:

ракети до систем Patriot,

зенітні ракети Stinger,

бойові машини Bradley,

машини із захистом від мін і засідок (MRAP),

протитанкові комплекси Javelin та інші боєприпаси.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

До цього допомогу Україні від США протягом кількох місяців була призупинена, оскільки на це закінчилося фінансування.