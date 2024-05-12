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Новини Допомога Україні
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Ми маємо прискорити багато ініціатив, щоб Україна змогла виграти війну з Росією, - Нуланд

ЗСУ

Колишня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд висловила впевненість у тому, що Україна зможе виграти війну з Росією і назвала необхідні умови для перемоги.

Так, у коментарі Politico Нуланд зазначила, що Путін уже зазнав невдачі в досягненні своєї мети, адже так і не зміг зрівняти Україну з землею і домогтися того, щоб Україна не мала суверенітету, незалежності та демократичного майбутнього, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Тому що демократична Україна, європейська Україна, крім усього іншого, становить загрозу для його моделі Росії, а також тому, що це перший будівельний блок для його великих територіальних амбіцій", - зазначила Нуланд.

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Вона висловила глибоку впевненість у тому, що Україні вдасться досягти успіху в цьому протистоянні.

"Але ми повинні залишатися з нею. Ми маємо бути впевнені, що наші союзники залишаться з нею", - зазначила вона.

Нуланд також розповіла, що мають зробити союзники України для того, щоб допомогти їй здобути перемогу.

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"Ми маємо прискорити багато з ініціатив, наприклад, допомогти Україні створити військові сили майбутнього, розгорнути більш далекобійні озброєння для досягнення стратегічного ефекту, забезпечити захист критичної інфраструктури та енергетичного сектору, створити нашу власну оборонну промислову базу, а також базу наших союзників і України, щоб ми та Україна будували швидше, ніж Росія і Китай", - перерахувала вона.

Автор: 

допомога (8308) путін володимир (23767) Нуланд Вікторія (175)


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Топ коментарі
+4
Як тільки Вікторію Нуланд звільнили - вона й розговорилася.
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12.05.2024 19:32
+4
І хороші новини, в Криму ********** Мі-28, екіпаж здох.
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12.05.2024 19:38
+3
Мадам хоче сказати "швидко не програє"?
З такими темпами постачання і нашим пройо......бом, як під Харковом, схоже на це.
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12.05.2024 19:33
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Еге ж, еге ж...
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12.05.2024 19:27 Відповісти
Моя ж ти мася...
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12.05.2024 19:27 Відповісти
Як тільки Вікторію Нуланд звільнили - вона й розговорилася.
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12.05.2024 19:32 Відповісти
Вони усі такі. Коли при владі то пукають в штани.
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12.05.2024 20:16 Відповісти
OH RLY
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12.05.2024 19:32 Відповісти
Нам потрібні ''військові сили сьогодення'', і бажано союзників бо українці не безкінечні..
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12.05.2024 19:33 Відповісти
Мадам хоче сказати "швидко не програє"?
З такими темпами постачання і нашим пройо......бом, як під Харковом, схоже на це.
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12.05.2024 19:33 Відповісти
І хороші новини, в Криму ********** Мі-28, екіпаж здох.
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12.05.2024 19:38 Відповісти
Цікаво - що для пані Нуланд означає виграти війну ?
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12.05.2024 19:58 Відповісти
Условие одно, самое главное - Убрать предательскую кибуцу.
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12.05.2024 20:03 Відповісти
"Ми маємо прискорити багато ініціатив, щоб Україна.. - Нуланд. Прискорити! Коли ж прискорити...

Стати́чно невизна́чувана систе́ма / стати́чно невизна́чна систе́ма -statically indeterminate system,
superstatic system - статична (геометрично незмінна) система, у якій кількість накладених в'язей є
більшою ніж кількість незалежних (значущих) рівнянь рівноваги.

Різноманітними затримками, зволіканнями, яким немає кінця, умовний Захід по суті заохочує
Путіна до ескалації, дозволив йому перехопити ініціативу - у Путіна набагато менше союзників,
але вони надійні, послідовні. НЕ те, що той умовний Захід.

Навіть з країн третього світу умовний Захід дозволяє рекрутувати в армію агресора.
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12.05.2024 20:05 Відповісти
Чешіться скоріше!
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12.05.2024 20:32 Відповісти
Трындеть они умеют...
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12.05.2024 20:42 Відповісти
Для початку хоча б дозволили західною зброєю бити по кацапах на їхній території. Тут взагалі нічого не треба робити, навіть сраку підіймати, тільки одне маленьке рішення. Не говорячи вже про те, що шанс швидко дати ***** кацапам проїбали ще у 2022-му, коли вже наприкінці весни треба було ухвалювати рішення про надання всього - ракет, танків, авіації, і це все було б вже до літа 2023, а може й раніше.
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12.05.2024 21:27 Відповісти
 
 