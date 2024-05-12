Ми маємо прискорити багато ініціатив, щоб Україна змогла виграти війну з Росією, - Нуланд

Колишня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд висловила впевненість у тому, що Україна зможе виграти війну з Росією і назвала необхідні умови для перемоги.

Так, у коментарі Politico Нуланд зазначила, що Путін уже зазнав невдачі в досягненні своєї мети, адже так і не зміг зрівняти Україну з землею і домогтися того, щоб Україна не мала суверенітету, незалежності та демократичного майбутнього, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Тому що демократична Україна, європейська Україна, крім усього іншого, становить загрозу для його моделі Росії, а також тому, що це перший будівельний блок для його великих територіальних амбіцій", - зазначила Нуланд.

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Вона висловила глибоку впевненість у тому, що Україні вдасться досягти успіху в цьому протистоянні.

"Але ми повинні залишатися з нею. Ми маємо бути впевнені, що наші союзники залишаться з нею", - зазначила вона.

Нуланд також розповіла, що мають зробити союзники України для того, щоб допомогти їй здобути перемогу.

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"Ми маємо прискорити багато з ініціатив, наприклад, допомогти Україні створити військові сили майбутнього, розгорнути більш далекобійні озброєння для досягнення стратегічного ефекту, забезпечити захист критичної інфраструктури та енергетичного сектору, створити нашу власну оборонну промислову базу, а також базу наших союзників і України, щоб ми та Україна будували швидше, ніж Росія і Китай", - перерахувала вона.