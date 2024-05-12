Ми маємо прискорити багато ініціатив, щоб Україна змогла виграти війну з Росією, - Нуланд
Колишня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд висловила впевненість у тому, що Україна зможе виграти війну з Росією і назвала необхідні умови для перемоги.
Так, у коментарі Politico Нуланд зазначила, що Путін уже зазнав невдачі в досягненні своєї мети, адже так і не зміг зрівняти Україну з землею і домогтися того, щоб Україна не мала суверенітету, незалежності та демократичного майбутнього, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Тому що демократична Україна, європейська Україна, крім усього іншого, становить загрозу для його моделі Росії, а також тому, що це перший будівельний блок для його великих територіальних амбіцій", - зазначила Нуланд.
Вона висловила глибоку впевненість у тому, що Україні вдасться досягти успіху в цьому протистоянні.
"Але ми повинні залишатися з нею. Ми маємо бути впевнені, що наші союзники залишаться з нею", - зазначила вона.
Нуланд також розповіла, що мають зробити союзники України для того, щоб допомогти їй здобути перемогу.
"Ми маємо прискорити багато з ініціатив, наприклад, допомогти Україні створити військові сили майбутнього, розгорнути більш далекобійні озброєння для досягнення стратегічного ефекту, забезпечити захист критичної інфраструктури та енергетичного сектору, створити нашу власну оборонну промислову базу, а також базу наших союзників і України, щоб ми та Україна будували швидше, ніж Росія і Китай", - перерахувала вона.
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З такими темпами постачання і нашим пройо......бом, як під Харковом, схоже на це.
Стати́чно невизна́чувана систе́ма / стати́чно невизна́чна систе́ма -statically indeterminate system,
superstatic system - статична (геометрично незмінна) система, у якій кількість накладених в'язей є
більшою ніж кількість незалежних (значущих) рівнянь рівноваги.
Різноманітними затримками, зволіканнями, яким немає кінця, умовний Захід по суті заохочує
Путіна до ескалації, дозволив йому перехопити ініціативу - у Путіна набагато менше союзників,
але вони надійні, послідовні. НЕ те, що той умовний Захід.
Навіть з країн третього світу умовний Захід дозволяє рекрутувати в армію агресора.