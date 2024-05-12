Україна ще може перемогти Росію. А потім стати сильнішою та незалежнішою, - Нуланд
Україна може перемоги Росію, а також повернути усі окуповані території
Як інформує Цензор.НЕТ, про це інтерв’ю виданню Politico заявила ексзаступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.
"Почнімо з того, що своєї мети Путін уже не досяг. Він прагнув зрівняти Україну з землею та позбавити її суверенітету, незалежності, самостійності, демократичного майбутнього", – зазначила вона.
Вона ствердно відповіла на питання журналістів щодо того, чи може Україна досягти успіху.
"Чи може Україна досягти успіху? Безумовно. Чи може Україна вийти з цього більш суверенною, більш економічно незалежною, сильнішою, більш європейською, ніж вона є зараз? Безумовно. І думаю, так і буде", – наголосила вона.
А також повернути усі свої окуповані території.
"Вважаю, вона, безумовно, може прийти до того, що стане досить сильною, і Путін буде загнаний у кут настільки, що не зможе сісти за стіл переговорів із позиції сили. Будь-яка угода має бути такою, щоб Путін був змушений дотримуватися її. Це має фактично привести до угоди, яка передбачатиме виведення військ РФ", - наголосила Нуланд.
Підтримка союзників
Проте для перемоги України потрібна постійна підтримка союзників. За словами Нуланд, США мають прискорити реалізацію багатьох ініціатив в Україні, зокрема у розбудові сил стримування в майбутньому, розгортанні озброєнь дальньої дії "зі стратегічним ефектом", забезпеченні захисту критичної інфраструктури, посиленні оборонно-промислової бази США й союзників, "щоб ми й Україна розбудовувалися швидше, ніж Росія й Китай".
Нагадаємо, на початку березня 2024 року Нуланд пішла у відставку з посади заступника держсекретаря з політичних питань. Завжди була послідовною прихильницею України,
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як тільки скине банду єрмаказе
забороняється фашиська ідеологія величі .
всім етнічним народам що загарбала московія повертаються їх територіі і держави
все на цьому закінчується ера цього ганебного утворення і настає мир в світі і підкорення космосу людством
проти
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....
дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
Що далі?
но кто держит руку у кнопки Ленд лиз? ермак? зе? украинец в соцсетях? арестович? нет, есть только один человек на планете земля - байден.
Скільки за них платять ?