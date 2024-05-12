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Новини
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Україна ще може перемогти Росію. А потім стати сильнішою та незалежнішою, - Нуланд

нуланд

Україна може перемоги Росію, а також повернути усі окуповані території

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інтерв’ю виданню Politico заявила ексзаступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

"Почнімо з того, що своєї мети Путін уже не досяг. Він прагнув зрівняти Україну з землею та позбавити її суверенітету, незалежності, самостійності, демократичного майбутнього", – зазначила вона.

Вона ствердно відповіла на питання журналістів щодо того, чи може Україна досягти успіху.

"Чи може Україна досягти успіху? Безумовно. Чи може Україна вийти з цього більш суверенною, більш економічно незалежною, сильнішою, більш європейською, ніж вона є зараз? Безумовно. І думаю, так і буде", – наголосила вона.

А також повернути усі свої окуповані території.

"Вважаю, вона, безумовно, може прийти до того, що стане досить сильною, і Путін буде загнаний у кут настільки, що не зможе сісти за стіл переговорів із позиції сили. Будь-яка угода має бути такою, щоб Путін був змушений дотримуватися її. Це має фактично привести до угоди, яка передбачатиме виведення військ РФ", - наголосила Нуланд.

Підтримка союзників

Проте для перемоги України потрібна постійна підтримка союзників. За словами Нуланд, США мають прискорити реалізацію багатьох ініціатив в Україні, зокрема у розбудові сил стримування в майбутньому, розгортанні озброєнь дальньої дії "зі стратегічним ефектом", забезпеченні захисту критичної інфраструктури, посиленні оборонно-промислової бази США й союзників, "щоб ми й Україна розбудовувалися швидше, ніж Росія й Китай".

Нагадаємо, на початку березня 2024 року Нуланд пішла у відставку з посади заступника держсекретаря з політичних питань. Завжди була послідовною прихильницею України,

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Автор: 

Україна (5872) Нуланд Вікторія (175) допомога і підтримка (1158)


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Топ коментарі
+17
Я згоден з Вікторією, так і буде. Незважаючи на протидію ЗЕбанутої срані, очільник якої мріяв заглянути ***** в тухес, вилизати його, а потім поїхати з ****** в травні на шашлики, як воно кукурікало.
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12.05.2024 07:50
+11
Україна переможе без всіляких «ще» - це вже навіть не обговорюється!
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12.05.2024 07:47
+11
Нуланд нас збодрила - це добре - а то деякі чоловіки ліпше в Тисі втопляться - чим на фронт
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12.05.2024 07:51
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Україна переможе без всіляких «ще» - це вже навіть не обговорюється!
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12.05.2024 07:47 Відповісти
"Грати" і "вигравати" - це два зовсім різні процеси. Нажаль, артисти вміють тільки грати, а сьогоднішній головком займається тільки тим, що підіграє артистам.
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12.05.2024 08:32 Відповісти
Три чотири- зарааада! Зраааадааа!!!
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12.05.2024 08:47 Відповісти
Якщо з "Томагавками" то чому б і ні ?
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12.05.2024 07:50 Відповісти
Я згоден з Вікторією, так і буде. Незважаючи на протидію ЗЕбанутої срані, очільник якої мріяв заглянути ***** в тухес, вилизати його, а потім поїхати з ****** в травні на шашлики, як воно кукурікало.
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12.05.2024 07:50 Відповісти
Нуланд нас збодрила - це добре - а то деякі чоловіки ліпше в Тисі втопляться - чим на фронт
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12.05.2024 07:51 Відповісти
Тису є великі шанси перепливти... А от фронт, як показує практика - квиток в один кінець.
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12.05.2024 09:28 Відповісти
Так говорять, ніби наші шанси все зменшуються і зменшуються..
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12.05.2024 07:52 Відповісти
Безумовно. І думаю, так і буде", - наголосила вона.
як тільки скине банду єрмаказе
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12.05.2024 08:02 Відповісти
Всі стають дуже розумні, коли йдуть у відставку.
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12.05.2024 08:03 Відповісти
З допомогою "крок вперед-два назад" це не так просто. Та й про які угоди з ****** вона розповідає? Ботоксний шизофренік буде гнати свою біомасу на забій поки не здохне.
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12.05.2024 08:03 Відповісти
Але також потребують повернення кордони до 1917 року , росія відмовляється від ядерного статусу і знову бере собі назву московія яка була до 1715 року .
забороняється фашиська ідеологія величі .
всім етнічним народам що загарбала московія повертаються їх територіі і держави

все на цьому закінчується ера цього ганебного утворення і настає мир в світі і підкорення космосу людством
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12.05.2024 08:04 Відповісти
Що значить "ще"
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12.05.2024 08:04 Відповісти
А от це вже хай кожен трактує по своєму...
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12.05.2024 09:27 Відповісти
Чотири місяці Україна протрималася без військової допомоги від Білого дому, може, вже звикла? А то вам же некомфортно віддавати.
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12.05.2024 08:09 Відповісти
Україна переможе якщо керівництво розумніше підійде до бойових дій, добровольчо партизанський полк ім.С.Бандери вже півтора року проситься для проведеня спецоперації по звільнені півдня і наших полонених ніякої реакції,ця спецоперація може привести до перемоги але хтосб не хоче перемоги ,5 тисяч бійців ждуть рішеня офіса президента.Добровольці 2014 року спасли Україну зараз вони в опалі чого мабудь за те що вони патріоти України.Генерали і комбати 2014 року одобрили наш план ,а офіс ермаків
проти
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12.05.2024 08:14 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
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12.05.2024 09:12 Відповісти
»КЕРЕВНИЦТВО «? Чи режим ДИКТАТУРИ маленького 🤢🤡4*ухилянтика « РФ просто отодвігает граніци», «дагаваримся паасередине», « ПАРТНЕРИ ТОЖЕ ЛЮДИ» , « ми думали ,что они акуратно воспользуются мостами» , розмінувальника Акваторії Маріуполя, Чонгара , ……… ЧЕРВІНСЬКИЙ БІЛЬШЕ РОКА ГНІЄ ЗА ҐРАТАМИ , а МАРОДЕРИі ЗРАДНИКИ ( Баканов………… ЖИРУЮТЬ І ПЛЮЮТЬ в очі СОЮЗНИКАМ , не кажучи вже про українців
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12.05.2024 10:13 Відповісти
Конченному стаду не подобались "піченкі нуланд",тепер здихає в тісі і чмокче цюцюрку єрмака.
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12.05.2024 08:39 Відповісти
Від "Україна вже перемогла росію" в середині 2022 до "Україна ЩЕ може перемогти" У 2024.
Що далі?
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12.05.2024 09:26 Відповісти
А далі : "Ну нє шмогла, так нє шмогла".
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12.05.2024 12:14 Відповісти
если только той босс, Нуланд, во второй раз не спустит Ленд лиз в унитаз.
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12.05.2024 09:47 Відповісти
В унітаз спустили 🤢&ЕРМАКИ , , якім зручніше тирити живігроші
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12.05.2024 10:15 Відповісти
они тоже, как и обычные украинцы, которые тут пишут что Ленд лих не НУЖОН. все вместе.

но кто держит руку у кнопки Ленд лиз? ермак? зе? украинец в соцсетях? арестович? нет, есть только один человек на планете земля - байден.
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12.05.2024 11:34 Відповісти
Без печенек от Нуланд? Ото була б допомога.
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12.05.2024 09:48 Відповісти
Сама то в это веришь?.
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12.05.2024 09:56 Відповісти
"Ще"?
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12.05.2024 11:17 Відповісти
Нема там такого. Вона "ще" не казала.
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12.05.2024 11:25 Відповісти
Хто це пише такі геніальні заголовки ?
Скільки за них платять ?
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12.05.2024 13:32 Відповісти
... ,, попил поел--- не полегчало,, ... . Срочная смена власти на военную. Согласованно и продуманно и очень быстро. Караул давно устал, уйдут быстро, но все остаются строго в стране и работают на победу. Потом разберемся. Если потом наступит. Пора. Вчера было рано, завтра будет поздно! Классика жанра.
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12.05.2024 11:53 Відповісти
Україна стане сильнішою, якщо народ не буде обирати президентом свого ката
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12.05.2024 12:32 Відповісти
АМІНЬ !!!!!
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12.05.2024 14:24 Відповісти
 
 