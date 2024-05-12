Україна ще може перемогти Росію. А потім стати сильнішою та незалежнішою, - Нуланд

Україна може перемоги Росію, а також повернути усі окуповані території

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інтерв’ю виданню Politico заявила ексзаступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

"Почнімо з того, що своєї мети Путін уже не досяг. Він прагнув зрівняти Україну з землею та позбавити її суверенітету, незалежності, самостійності, демократичного майбутнього", – зазначила вона.

Вона ствердно відповіла на питання журналістів щодо того, чи може Україна досягти успіху.

"Чи може Україна досягти успіху? Безумовно. Чи може Україна вийти з цього більш суверенною, більш економічно незалежною, сильнішою, більш європейською, ніж вона є зараз? Безумовно. І думаю, так і буде", – наголосила вона.

А також повернути усі свої окуповані території.

"Вважаю, вона, безумовно, може прийти до того, що стане досить сильною, і Путін буде загнаний у кут настільки, що не зможе сісти за стіл переговорів із позиції сили. Будь-яка угода має бути такою, щоб Путін був змушений дотримуватися її. Це має фактично привести до угоди, яка передбачатиме виведення військ РФ", - наголосила Нуланд.

Підтримка союзників

Проте для перемоги України потрібна постійна підтримка союзників. За словами Нуланд, США мають прискорити реалізацію багатьох ініціатив в Україні, зокрема у розбудові сил стримування в майбутньому, розгортанні озброєнь дальньої дії "зі стратегічним ефектом", забезпеченні захисту критичної інфраструктури, посиленні оборонно-промислової бази США й союзників, "щоб ми й Україна розбудовувалися швидше, ніж Росія й Китай".

Нагадаємо, на початку березня 2024 року Нуланд пішла у відставку з посади заступника держсекретаря з політичних питань. Завжди була послідовною прихильницею України,

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