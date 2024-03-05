Блінкен заявив, що Нуланд іде у відставку
Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд планує найближчими тижнями залишити Державний департамент.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, яку оприлюднив Держдеп.
"Вікторія Нуланд повідомила мене, що має намір піти у відставку найближчими тижнями з посади заступника держсекретаря з політичних питань – ролі, в якій вона уособлювала прагнення президента Байдена повернути дипломатію в центр нашої зовнішньої політики та відновити глобальне лідерство Америки у вирішальний час для нашої країни й світу", – зазначив він.
Блінкен повідомив, що він та президент США Джо Байден попросили заступника держсекретаря з питань управління Джона Басса виконувати обов'язки Нуланд, доки їй не затвердять заміну.
За його словами, посада, яку залишає посадовиця, завершує три з половиною десятиліття її "видатної державної служби" під керівництвом шести президентів та десяти державних секретарів.
"Цей досвід озброїв Вікторію енциклопедичними знаннями з широкого кола питань та регіонів, а також неперевершеною здатністю володіти повним інструментарієм американської дипломатії для просування наших інтересів та цінностей", – додав Блінкен.
Він зауважив, що саме лідерство Нуланд щодо України дипломати та студенти, які вивчають зовнішню політику, будуть вивчати ще багато років.
"Її зусилля були незамінними у протистоянні повномасштабному вторгненню Путіна в Україну, формуванні глобальної коаліції для забезпечення його стратегічної поразки, а також у допомозі Україні наблизити той день, коли вона зможе міцно стояти на власних ногах – демократично, економічно та у військовому плані", – йдеться в заяві.
Раніше Нуланд висловила впевненість, що 2024 рік має важливе стратегічне значення для України та принесе їй певні "впевнені успіхи" на полі бою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ОПа в розпачі...
Від щиро ненавиде Майдан та Вікторію Нуланд.
Таки ще е в Україні. Нажаль.
Законы об отставке требуют, чтобы должностные лидеры уходят в отставку со своего нынешнего поста, чтобы баллотироваться на другую должность. Пять штатов имеют законы об отставке - https://ballotpedia.org/Arizona Аризона , https://ballotpedia.org/Florida Флорида , https://ballotpedia.org/Georgia Джорджия , https://ballotpedia.org/Hawaii Гавайи и https://ballotpedia.org/Texas Техас.
Сторонники законов об отставке утверждают, что кампания может привести к пренебрежению служебными обязанностями и несправедливому преимуществу, если должностные лица используют такие ресурсы, как официальный персонал. https://ballotpedia.org/Resign-to-run_law#cite_note-penn-2 [2] Противники этих законов утверждают, что они могут привести к менее конкурентным гонкам, в невыгодное положение тех, для кого государственная служба является работой на полный рабочий день, и оставить избирателей непредставленными в течение длительного времени.
Бо ще один справжній друг України залишає посаду…
Мавр(а) може йти...
Зараз, зкацаплені перевертні з болота, «зашумують» у вигрібній *********!
Спостерігаймо!!! ІнформГігієна!! Слава Україні!
і за "пєчєнюшки" теж !
"печенюшки" Нуланд і тістечко "Борис Джонсонсонюк" стали такими ж улюбленими для українців як "Київ чікен"
Так і в тебе , хлопче, з усіх слів українське - лише заступник
Що вас вже в гугл транслейті банять ?
Завдано просте питання: а чи не лежить на США, - з її ізоляціонізмом вина, за розв'язання другої світової війни?
І хто тоді стане в світовій історії Вікторія Нуланд, яка намагалася розбудити і тримати Байдена в тонусі, але не змогла його активізувати? І, звичайно, хто така Вікторія Нуланд, якщо є Байден, Трамп і "традиції" політики дипломатії США по стратагемі істоти, яка ховається від світу в своїй люшні мушлі (ракушка по російськи)
треба було лише підтримати Чехословаччину і прибити судєтських німців-сєпарів тапком.
Гітлер боявся нападати на Чехословаччину до Мюнхену, бо та мала гарну армію та потужні укріплення (нажаль, в тих же Судетах)
а потім, ви знаєте самі....
Звістно діло, це США "винні " у розвьязанні WWII.
Не Гітлер, та не Сталін.
хто ж нам печиво носити буде?
Майдан із печивом проти антимайдана зі скумбрією по 8
це не довгий список людей які щиро піддримували Україну.
справа лише ЗА НАМИ самими