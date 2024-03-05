Блінкен заявив, що Нуланд іде у відставку

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд планує найближчими тижнями залишити Державний департамент.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, яку оприлюднив Держдеп.

"Вікторія Нуланд повідомила мене, що має намір піти у відставку найближчими тижнями з посади заступника держсекретаря з політичних питань – ролі, в якій вона уособлювала прагнення президента Байдена повернути дипломатію в центр нашої зовнішньої політики та відновити глобальне лідерство Америки у вирішальний час для нашої країни й світу", – зазначив він.

Блінкен повідомив, що він та президент США Джо Байден попросили заступника держсекретаря з питань управління Джона Басса виконувати обов'язки Нуланд, доки їй не затвердять заміну.

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За його словами, посада, яку залишає посадовиця, завершує три з половиною десятиліття її "видатної державної служби" під керівництвом шести президентів та десяти державних секретарів.

"Цей досвід озброїв Вікторію енциклопедичними знаннями з широкого кола питань та регіонів, а також неперевершеною здатністю володіти повним інструментарієм американської дипломатії для просування наших інтересів та цінностей", – додав Блінкен.

Він зауважив, що саме лідерство Нуланд щодо України дипломати та студенти, які вивчають зовнішню політику, будуть вивчати ще багато років.

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"Її зусилля були незамінними у протистоянні повномасштабному вторгненню Путіна в Україну, формуванні глобальної коаліції для забезпечення його стратегічної поразки, а також у допомозі Україні наблизити той день, коли вона зможе міцно стояти на власних ногах – демократично, економічно та у військовому плані", – йдеться в заяві.

Раніше Нуланд висловила впевненість, що 2024 рік має важливе стратегічне значення для України та принесе їй певні "впевнені успіхи" на полі бою.