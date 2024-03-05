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Блінкен заявив, що Нуланд іде у відставку

нуланд,вікторія

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд планує найближчими тижнями залишити Державний департамент.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, яку оприлюднив Держдеп.

"Вікторія Нуланд повідомила мене, що має намір піти у відставку найближчими тижнями з посади заступника держсекретаря з політичних питань – ролі, в якій вона уособлювала прагнення президента Байдена повернути дипломатію в центр нашої зовнішньої політики та відновити глобальне лідерство Америки у вирішальний час для нашої країни й світу", – зазначив він.

Блінкен повідомив, що він та президент США Джо Байден попросили заступника держсекретаря з питань управління Джона Басса виконувати обов'язки Нуланд, доки їй не затвердять заміну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вражені прогресом, якого вдалося досягти під час контрнаступу, особливо на Півдні, - Нуланд

За його словами, посада, яку залишає посадовиця, завершує три з половиною десятиліття її "видатної державної служби" під керівництвом шести президентів та десяти державних секретарів.

"Цей досвід озброїв Вікторію енциклопедичними знаннями з широкого кола питань та регіонів, а також неперевершеною здатністю володіти повним інструментарієм американської дипломатії для просування наших інтересів та цінностей", – додав Блінкен.

Він зауважив, що саме лідерство Нуланд щодо України дипломати та студенти, які вивчають зовнішню політику, будуть вивчати ще багато років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бази Росії у Криму є легітимними цілями для України, - Нуланд

"Її зусилля були незамінними у протистоянні повномасштабному вторгненню Путіна в Україну, формуванні глобальної коаліції для забезпечення його стратегічної поразки, а також у допомозі Україні наблизити той день, коли вона зможе міцно стояти на власних ногах – демократично, економічно та у військовому плані", – йдеться в заяві.

Раніше Нуланд висловила впевненість, що 2024 рік має важливе стратегічне значення для України та принесе їй певні "впевнені успіхи" на полі бою.

Автор: 

відставка (1468) Нуланд Вікторія (175) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+22
Дякуємо Нуланд, за допомогу Українцям!!
Зараз, зкацаплені перевертні з болота, «зашумують» у вигрібній *********!
Спостерігаймо!!! ІнформГігієна!! Слава Україні!
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05.03.2024 17:28
+13
Це е не дуже добре для України.

Бо ще один справжній друг України залишає посаду…
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05.03.2024 17:30
+10
А Нуланд нас ще з Помаранчевої Революції тягне. Мабуть в душі вона точно Українка.. щира подяка і щирий уклін..
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05.03.2024 17:44
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Сподіваюсь це сарказм і ви не настільки тупий , щоб ІПСО кремля вкидати
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05.03.2024 17:24 Відповісти
а як же Майдан-3 ?

ОПа в розпачі...
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05.03.2024 17:30 Відповісти
Ні, він не тупий.
Від щиро ненавиде Майдан та Вікторію Нуланд.

Таки ще е в Україні. Нажаль.
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05.03.2024 17:32 Відповісти
на банковій в ОПУ не ще є а усі
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05.03.2024 18:16 Відповісти
ВАШИНГТОН (AP) - Виктория Нуланд, третий по величине американский дипломат и часто подвергается критике за свои ястребиные взгляды на Россию и ее действия в Украине, покинет свой пост в этом месяце, сообщил Госдепартамент во вторник.
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05.03.2024 18:21 Відповісти
Особенности законодательных органов штатовПродолжительность сроков:

Законы об отставке требуют, чтобы должностные лидеры уходят в отставку со своего нынешнего поста, чтобы баллотироваться на другую должность. Пять штатов имеют законы об отставке - https://ballotpedia.org/Arizona Аризона , https://ballotpedia.org/Florida Флорида , https://ballotpedia.org/Georgia Джорджия , https://ballotpedia.org/Hawaii Гавайи и https://ballotpedia.org/Texas Техас.

Сторонники законов об отставке утверждают, что кампания может привести к пренебрежению служебными обязанностями и несправедливому преимуществу, если должностные лица используют такие ресурсы, как официальный персонал. https://ballotpedia.org/Resign-to-run_law#cite_note-penn-2 [2] Противники этих законов утверждают, что они могут привести к менее конкурентным гонкам, в невыгодное положение тех, для кого государственная служба является работой на полный рабочий день, и оставить избирателей непредставленными в течение длительного времени.
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05.03.2024 18:29 Відповісти
А рапом - це особисто моє припущення-мрія
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05.03.2024 18:30 Відповісти
Це е не дуже добре для України.

Бо ще один справжній друг України залишає посаду…
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05.03.2024 17:30 Відповісти
даааа, надружились, сегодня это хорошо видно
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05.03.2024 18:54 Відповісти
Мавр(а) зробив свою справу,
Мавр(а) може йти...
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05.03.2024 17:26 Відповісти
Тебе батьки кинули?
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05.03.2024 17:42 Відповісти
Дякуємо Нуланд, за допомогу Українцям!!
Зараз, зкацаплені перевертні з болота, «зашумують» у вигрібній *********!
Спостерігаймо!!! ІнформГігієна!! Слава Україні!
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05.03.2024 17:28 Відповісти
Дякуємо !
і за "пєчєнюшки" теж !

"печенюшки" Нуланд і тістечко "Борис Джонсонсонюк" стали такими ж улюбленими для українців як "Київ чікен"

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05.03.2024 17:33 Відповісти
коли настане час, то "Будет вам и белочка, будет и свисток !"

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05.03.2024 17:42 Відповісти
""Водка and раки" ничего ,что я говорю по английски (с) спросил Иван"

Так і в тебе , хлопче, з усіх слів українське - лише заступник

Що вас вже в гугл транслейті банять ?
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05.03.2024 17:42 Відповісти
Чий Крим?
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05.03.2024 17:48 Відповісти
він з Нарьян-Мару
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05.03.2024 18:11 Відповісти
А може з Сиктивкару? Теж ісконно рускій ґород.
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05.03.2024 19:11 Відповісти
А Нуланд нас ще з Помаранчевої Революції тягне. Мабуть в душі вона точно Українка.. щира подяка і щирий уклін..
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05.03.2024 17:44 Відповісти
вона ще дєвочка у порівнянні... - може піде на вибори? Нікого не дивує., що йде в розгар передвиборчої кампанії?
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05.03.2024 18:20 Відповісти
Гадаєте що до Байдена дішло, шо він застарий?
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05.03.2024 19:30 Відповісти
гадаю, що все ж це може бути рішення команди- великий вівторок, я думаю, підсрачника зробить
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05.03.2024 20:02 Відповісти
США як гігантська черепаха знову ховає голову під панцир: як перед Мюнхеном 1938 і потім аж до грудня 1941 р. - позору Перл-Харбор - военно-морскої бази США в центральной частині Тихого океану, на якій базувалися головні сили флоту США на Тихому океані, який розбудив світового шерифа і заставив ту гігантську черепаху висунути голову і вступити у війну.

Завдано просте питання: а чи не лежить на США, - з її ізоляціонізмом вина, за розв'язання другої світової війни?

І хто тоді стане в світовій історії Вікторія Нуланд, яка намагалася розбудити і тримати Байдена в тонусі, але не змогла його активізувати? І, звичайно, хто така Вікторія Нуланд, якщо є Байден, Трамп і "традиції" політики дипломатії США по стратагемі істоти, яка ховається від світу в своїй люшні мушлі (ракушка по російськи)
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05.03.2024 18:21 Відповісти
В 1938-м США ничего не могли сделать против Германии. Как оказалось европейцы тоже.
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05.03.2024 18:52 Відповісти
могли!
треба було лише підтримати Чехословаччину і прибити судєтських німців-сєпарів тапком.
Гітлер боявся нападати на Чехословаччину до Мюнхену, бо та мала гарну армію та потужні укріплення (нажаль, в тих же Судетах)
а потім, ви знаєте самі....
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05.03.2024 21:58 Відповісти
А руський Коля « прав»

Звістно діло, це США "винні " у розвьязанні WWII.

Не Гітлер, та не Сталін.
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05.03.2024 19:14 Відповісти
скоро Майдан 3.0
хто ж нам печиво носити буде?

Майдан із печивом проти антимайдана зі скумбрією по 8
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05.03.2024 18:30 Відповісти
Вікторія Нуланд, Курт Волкер, Джон МаКайн

це не довгий список людей які щиро піддримували Україну.
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05.03.2024 19:17 Відповісти
...Джонсон, Байден, Блінкен, Остін.... наших друзів дуже багато по всьому світу

справа лише ЗА НАМИ самими
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05.03.2024 22:00 Відповісти
A lifetime of success helping build a freer and safer world.
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05.03.2024 20:17 Відповісти
Дякуємо Нуланд за працю !
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05.03.2024 21:05 Відповісти
Мегазрада.
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05.03.2024 22:23 Відповісти
Це влаштував Трамп! Іронія. Політики різних спектрів - актори, що диригуються з глибин тіньової влади.
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06.03.2024 00:26 Відповісти
Молода симпатична американка з університетською освітою вісім місяців в одній клітці з совейськими рибаками. Фільм жахів.
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06.03.2024 06:16 Відповісти
 
 