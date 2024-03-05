Блинкен заявил, что Нуланд уходит в отставку
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд планирует в ближайшие недели покинуть Государственный департамент.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, обнародованном Госдепом.
"Виктория Нуланд сообщила мне, что намерена уйти в отставку в ближайшие недели с должности заместителя госсекретаря по политическим вопросам - роли, в которой она олицетворяла стремление президента Байдена вернуть дипломатию в центр нашей внешней политики и восстановить глобальное лидерство Америки в решающее время для нашей страны и мира", – отметил он.
Блинкен сообщил, что он и президент США Джо Байден попросили заместителя госсекретаря по вопросам управления Джона Басса исполнять обязанности Нуланд, пока ей не утвердят замену.
По его словам, должность, которую покидает чиновник, завершает три с половиной десятилетия ее "выдающейся государственной службы" под руководством шести президентов и десяти государственных секретарей.
"Этот опыт вооружил Викторию энциклопедическими знаниями по широкому кругу вопросов и регионов, а также непревзойденной способностью обладать полным инструментарием американской дипломатии для продвижения наших интересов и ценностей", - добавил Блинкен.
Он отметил, что именно лидерство Нуланд относительно Украины дипломаты и студенты, изучающие внешнюю политику, будут изучать еще много лет.
"Ее усилия были незаменимы в противостоянии полномасштабному вторжению Путина в Украину, формированию глобальной коалиции для обеспечения его стратегического поражения, а также в помощи Украине в приближении дня, когда она сможет крепко стоять на своих ногах - демократически, экономически и в военном плане", - говорится в заявлении.
Ранее Нуланд выразила уверенность, что 2024 год имеет важное стратегическое значение для Украины и принесет ей определенные "уверенные успехи" на поле боя.
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ОПа в розпачі...
Від щиро ненавиде Майдан та Вікторію Нуланд.
Таки ще е в Україні. Нажаль.
Законы об отставке требуют, чтобы должностные лидеры уходят в отставку со своего нынешнего поста, чтобы баллотироваться на другую должность. Пять штатов имеют законы об отставке - https://ballotpedia.org/Arizona Аризона , https://ballotpedia.org/Florida Флорида , https://ballotpedia.org/Georgia Джорджия , https://ballotpedia.org/Hawaii Гавайи и https://ballotpedia.org/Texas Техас.
Сторонники законов об отставке утверждают, что кампания может привести к пренебрежению служебными обязанностями и несправедливому преимуществу, если должностные лица используют такие ресурсы, как официальный персонал. https://ballotpedia.org/Resign-to-run_law#cite_note-penn-2 [2] Противники этих законов утверждают, что они могут привести к менее конкурентным гонкам, в невыгодное положение тех, для кого государственная служба является работой на полный рабочий день, и оставить избирателей непредставленными в течение длительного времени.
Бо ще один справжній друг України залишає посаду…
Мавр(а) може йти...
Зараз, зкацаплені перевертні з болота, «зашумують» у вигрібній *********!
Спостерігаймо!!! ІнформГігієна!! Слава Україні!
і за "пєчєнюшки" теж !
"печенюшки" Нуланд і тістечко "Борис Джонсонсонюк" стали такими ж улюбленими для українців як "Київ чікен"
Так і в тебе , хлопче, з усіх слів українське - лише заступник
Що вас вже в гугл транслейті банять ?
Завдано просте питання: а чи не лежить на США, - з її ізоляціонізмом вина, за розв'язання другої світової війни?
І хто тоді стане в світовій історії Вікторія Нуланд, яка намагалася розбудити і тримати Байдена в тонусі, але не змогла його активізувати? І, звичайно, хто така Вікторія Нуланд, якщо є Байден, Трамп і "традиції" політики дипломатії США по стратагемі істоти, яка ховається від світу в своїй люшні мушлі (ракушка по російськи)
треба було лише підтримати Чехословаччину і прибити судєтських німців-сєпарів тапком.
Гітлер боявся нападати на Чехословаччину до Мюнхену, бо та мала гарну армію та потужні укріплення (нажаль, в тих же Судетах)
а потім, ви знаєте самі....
Звістно діло, це США "винні " у розвьязанні WWII.
Не Гітлер, та не Сталін.
хто ж нам печиво носити буде?
Майдан із печивом проти антимайдана зі скумбрією по 8
це не довгий список людей які щиро піддримували Україну.
справа лише ЗА НАМИ самими