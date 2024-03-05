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Блинкен заявил, что Нуланд уходит в отставку

нуланд,вікторія

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд планирует в ближайшие недели покинуть Государственный департамент.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, обнародованном Госдепом.

"Виктория Нуланд сообщила мне, что намерена уйти в отставку в ближайшие недели с должности заместителя госсекретаря по политическим вопросам - роли, в которой она олицетворяла стремление президента Байдена вернуть дипломатию в центр нашей внешней политики и восстановить глобальное лидерство Америки в решающее время для нашей страны и мира", – отметил он.

Блинкен сообщил, что он и президент США Джо Байден попросили заместителя госсекретаря по вопросам управления Джона Басса исполнять обязанности Нуланд, пока ей не утвердят замену.

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По его словам, должность, которую покидает чиновник, завершает три с половиной десятилетия ее "выдающейся государственной службы" под руководством шести президентов и десяти государственных секретарей.

"Этот опыт вооружил Викторию энциклопедическими знаниями по широкому кругу вопросов и регионов, а также непревзойденной способностью обладать полным инструментарием американской дипломатии для продвижения наших интересов и ценностей", - добавил Блинкен.

Он отметил, что именно лидерство Нуланд относительно Украины дипломаты и студенты, изучающие внешнюю политику, будут изучать еще много лет.

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"Ее усилия были незаменимы в противостоянии полномасштабному вторжению Путина в Украину, формированию глобальной коалиции для обеспечения его стратегического поражения, а также в помощи Украине в приближении дня, когда она сможет крепко стоять на своих ногах - демократически, экономически и в военном плане", - говорится в заявлении.

Ранее Нуланд выразила уверенность, что 2024 год имеет важное стратегическое значение для Украины и принесет ей определенные "уверенные успехи" на поле боя.

Автор: 

отставка (3158) Нуланд Виктория (314) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+22
Дякуємо Нуланд, за допомогу Українцям!!
Зараз, зкацаплені перевертні з болота, «зашумують» у вигрібній *********!
Спостерігаймо!!! ІнформГігієна!! Слава Україні!
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05.03.2024 17:28
+13
Це е не дуже добре для України.

Бо ще один справжній друг України залишає посаду…
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05.03.2024 17:30
+10
А Нуланд нас ще з Помаранчевої Революції тягне. Мабуть в душі вона точно Українка.. щира подяка і щирий уклін..
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05.03.2024 17:44
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Правила форума Совет форумчан
Сподіваюсь це сарказм і ви не настільки тупий , щоб ІПСО кремля вкидати
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05.03.2024 17:24 Ответить
а як же Майдан-3 ?

ОПа в розпачі...
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05.03.2024 17:30 Ответить
Ні, він не тупий.
Від щиро ненавиде Майдан та Вікторію Нуланд.

Таки ще е в Україні. Нажаль.
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05.03.2024 17:32 Ответить
на банковій в ОПУ не ще є а усі
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05.03.2024 18:16 Ответить
ВАШИНГТОН (AP) - Виктория Нуланд, третий по величине американский дипломат и часто подвергается критике за свои ястребиные взгляды на Россию и ее действия в Украине, покинет свой пост в этом месяце, сообщил Госдепартамент во вторник.
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05.03.2024 18:21 Ответить
Особенности законодательных органов штатовПродолжительность сроков:

Законы об отставке требуют, чтобы должностные лидеры уходят в отставку со своего нынешнего поста, чтобы баллотироваться на другую должность. Пять штатов имеют законы об отставке - https://ballotpedia.org/Arizona Аризона , https://ballotpedia.org/Florida Флорида , https://ballotpedia.org/Georgia Джорджия , https://ballotpedia.org/Hawaii Гавайи и https://ballotpedia.org/Texas Техас.

Сторонники законов об отставке утверждают, что кампания может привести к пренебрежению служебными обязанностями и несправедливому преимуществу, если должностные лица используют такие ресурсы, как официальный персонал. https://ballotpedia.org/Resign-to-run_law#cite_note-penn-2 [2] Противники этих законов утверждают, что они могут привести к менее конкурентным гонкам, в невыгодное положение тех, для кого государственная служба является работой на полный рабочий день, и оставить избирателей непредставленными в течение длительного времени.
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05.03.2024 18:29 Ответить
А рапом - це особисто моє припущення-мрія
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05.03.2024 18:30 Ответить
Це е не дуже добре для України.

Бо ще один справжній друг України залишає посаду…
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05.03.2024 17:30 Ответить
даааа, надружились, сегодня это хорошо видно
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05.03.2024 18:54 Ответить
Мавр(а) зробив свою справу,
Мавр(а) може йти...
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05.03.2024 17:26 Ответить
Тебе батьки кинули?
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05.03.2024 17:42 Ответить
Дякуємо Нуланд, за допомогу Українцям!!
Зараз, зкацаплені перевертні з болота, «зашумують» у вигрібній *********!
Спостерігаймо!!! ІнформГігієна!! Слава Україні!
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05.03.2024 17:28 Ответить
Дякуємо !
і за "пєчєнюшки" теж !

"печенюшки" Нуланд і тістечко "Борис Джонсонсонюк" стали такими ж улюбленими для українців як "Київ чікен"

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05.03.2024 17:33 Ответить
коли настане час, то "Будет вам и белочка, будет и свисток !"

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05.03.2024 17:42 Ответить
""Водка and раки" ничего ,что я говорю по английски (с) спросил Иван"

Так і в тебе , хлопче, з усіх слів українське - лише заступник

Що вас вже в гугл транслейті банять ?
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05.03.2024 17:42 Ответить
Чий Крим?
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05.03.2024 17:48 Ответить
він з Нарьян-Мару
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05.03.2024 18:11 Ответить
А може з Сиктивкару? Теж ісконно рускій ґород.
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05.03.2024 19:11 Ответить
А Нуланд нас ще з Помаранчевої Революції тягне. Мабуть в душі вона точно Українка.. щира подяка і щирий уклін..
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05.03.2024 17:44 Ответить
вона ще дєвочка у порівнянні... - може піде на вибори? Нікого не дивує., що йде в розгар передвиборчої кампанії?
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05.03.2024 18:20 Ответить
Гадаєте що до Байдена дішло, шо він застарий?
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05.03.2024 19:30 Ответить
гадаю, що все ж це може бути рішення команди- великий вівторок, я думаю, підсрачника зробить
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05.03.2024 20:02 Ответить
США як гігантська черепаха знову ховає голову під панцир: як перед Мюнхеном 1938 і потім аж до грудня 1941 р. - позору Перл-Харбор - военно-морскої бази США в центральной частині Тихого океану, на якій базувалися головні сили флоту США на Тихому океані, який розбудив світового шерифа і заставив ту гігантську черепаху висунути голову і вступити у війну.

Завдано просте питання: а чи не лежить на США, - з її ізоляціонізмом вина, за розв'язання другої світової війни?

І хто тоді стане в світовій історії Вікторія Нуланд, яка намагалася розбудити і тримати Байдена в тонусі, але не змогла його активізувати? І, звичайно, хто така Вікторія Нуланд, якщо є Байден, Трамп і "традиції" політики дипломатії США по стратагемі істоти, яка ховається від світу в своїй люшні мушлі (ракушка по російськи)
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05.03.2024 18:21 Ответить
В 1938-м США ничего не могли сделать против Германии. Как оказалось европейцы тоже.
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05.03.2024 18:52 Ответить
могли!
треба було лише підтримати Чехословаччину і прибити судєтських німців-сєпарів тапком.
Гітлер боявся нападати на Чехословаччину до Мюнхену, бо та мала гарну армію та потужні укріплення (нажаль, в тих же Судетах)
а потім, ви знаєте самі....
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05.03.2024 21:58 Ответить
А руський Коля « прав»

Звістно діло, це США "винні " у розвьязанні WWII.

Не Гітлер, та не Сталін.
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05.03.2024 19:14 Ответить
скоро Майдан 3.0
хто ж нам печиво носити буде?

Майдан із печивом проти антимайдана зі скумбрією по 8
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05.03.2024 18:30 Ответить
Вікторія Нуланд, Курт Волкер, Джон МаКайн

це не довгий список людей які щиро піддримували Україну.
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05.03.2024 19:17 Ответить
...Джонсон, Байден, Блінкен, Остін.... наших друзів дуже багато по всьому світу

справа лише ЗА НАМИ самими
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05.03.2024 22:00 Ответить
A lifetime of success helping build a freer and safer world.
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05.03.2024 20:17 Ответить
Дякуємо Нуланд за працю !
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05.03.2024 21:05 Ответить
Мегазрада.
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05.03.2024 22:23 Ответить
Це влаштував Трамп! Іронія. Політики різних спектрів - актори, що диригуються з глибин тіньової влади.
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06.03.2024 00:26 Ответить
Молода симпатична американка з університетською освітою вісім місяців в одній клітці з совейськими рибаками. Фільм жахів.
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06.03.2024 06:16 Ответить
 
 