Блинкен заявил, что Нуланд уходит в отставку

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд планирует в ближайшие недели покинуть Государственный департамент.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, обнародованном Госдепом.

"Виктория Нуланд сообщила мне, что намерена уйти в отставку в ближайшие недели с должности заместителя госсекретаря по политическим вопросам - роли, в которой она олицетворяла стремление президента Байдена вернуть дипломатию в центр нашей внешней политики и восстановить глобальное лидерство Америки в решающее время для нашей страны и мира", – отметил он.

Блинкен сообщил, что он и президент США Джо Байден попросили заместителя госсекретаря по вопросам управления Джона Басса исполнять обязанности Нуланд, пока ей не утвердят замену.

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По его словам, должность, которую покидает чиновник, завершает три с половиной десятилетия ее "выдающейся государственной службы" под руководством шести президентов и десяти государственных секретарей.

"Этот опыт вооружил Викторию энциклопедическими знаниями по широкому кругу вопросов и регионов, а также непревзойденной способностью обладать полным инструментарием американской дипломатии для продвижения наших интересов и ценностей", - добавил Блинкен.

Он отметил, что именно лидерство Нуланд относительно Украины дипломаты и студенты, изучающие внешнюю политику, будут изучать еще много лет.

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"Ее усилия были незаменимы в противостоянии полномасштабному вторжению Путина в Украину, формированию глобальной коалиции для обеспечения его стратегического поражения, а также в помощи Украине в приближении дня, когда она сможет крепко стоять на своих ногах - демократически, экономически и в военном плане", - говорится в заявлении.

Ранее Нуланд выразила уверенность, что 2024 год имеет важное стратегическое значение для Украины и принесет ей определенные "уверенные успехи" на поле боя.