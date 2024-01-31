У 2024 Україна досягне великих успіхів. Путіна чекають сюрпризи на полі бою, - Нуланд
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Вікторія Нуланд спрогнозувала, що в 2024 році на полі бою Путіна чекають сюрпризи, а Україна досягне великих успіхів.
Заяву заступниці державного секретаря США Вікторії Нуланд передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
На думку Нуланд, Україна доб'ється дуже великих успіхів у 2024.
"Я маю сказати, що я залишаю сьогодні Київ із великою впевненістю в єдності та рішучості українського народу щодо 2024 року. Я також упевнена, що попри те, що Україна зміцнює свій захист, Путіна чекають сюрпризи на полі бою. І Україна досягне дуже великих успіхів", - підкреслила заступниця державного секретаря США.
Візит Нуланд до Києва
Нагадаємо, що Нуланд приїхала до Києва сьогодні 31 січня. В столиці вона зустрілась з Міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, та Міністром оборони України Рустемом Умєровим.
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Не нужно строить из себя "рыбку гуппи"
Южный Вьетнам, иракские курды, Афганистан. Если вы об этом знали, чему вы удивляетесь?
Знищення Урядами, заради того ж сидіння на посадах, підприємств ВПК Урядами впродовж 30 років!! Тепер, усі ці мудрили привладні, потікали за кордон, з рахунками у приватних банках!
За 10 років війни, їх ніякі САНКЦІЇ, так і не торкнулися!! Махніцкий, ярема, луценко….. і костін, так і мовчать, витріщивши очі на то, як Українці захищають Україну! Бо вони ж, не месниє, і нічого не розуміють..
А Українці боронять Державу, голими руками та асфальтом московських підлабузників при владі! Мертвечук з сівковичем та деркачами, це можуть і підтвердити з московії!
Співпадіння …
Слова, слова, лукаві слова, які не відповідають реальності сьогоднішнього дня.
В міжнародного шерифа глибока прострація і внутрішнє переборювання "хто кого":
в США передвиборна турбуленція, якщо по простому бардак, те саме, що бордель, безвладдя, відсутність порядку і дисципліни, невиконання законів через їх довільне тлумачення, занепад моралі і т.п.
І розмінною картою є міграційні процеси - демократи ніби на стороні мігрантів, а республіканці за жорстку політику і дії проти міграції - це по внутрішніх питаннях.
А в зовнішній політиці Україна розмінна монета - допомога Україні в одному пакеті з міграцією.
За кулісами Трамп - генератор напруги. Ігрища на грані війни між штатом Техас і федеральним урядом.
Повністю https://novayagazeta.eu/articles/2024/01/30/ne-sviazyvaites-s-tekhasom