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У 2024 Україна досягне великих успіхів. Путіна чекають сюрпризи на полі бою, - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вікторія Нуланд

Вікторія Нуланд спрогнозувала, що в 2024 році на полі бою Путіна чекають сюрпризи, а Україна досягне великих успіхів.

Заяву заступниці державного секретаря США Вікторії Нуланд передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На думку Нуланд, Україна доб'ється дуже великих успіхів у 2024.

"Я маю сказати, що я залишаю сьогодні Київ із великою впевненістю в єдності та рішучості українського народу щодо 2024 року. Я також упевнена, що попри те, що Україна зміцнює свій захист, Путіна чекають сюрпризи на полі бою. І Україна досягне дуже великих успіхів", - підкреслила заступниця державного секретаря США.

Візит Нуланд до Києва

Нагадаємо, що Нуланд приїхала до Києва сьогодні 31 січня. В столиці вона зустрілась з Міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, та Міністром оборони України Рустемом Умєровим.
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Топ коментарі
+39
А це часом не через Залужного вона приїзжала?
Зелена банда, ніякої повага до старої жінки...
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31.01.2024 20:42
+31
Зелю знайшла? Чи заховався надійно - під ліжко?!...
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31.01.2024 20:43
+21
100 відсотків. Приїхала пенделя передати.
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31.01.2024 21:03
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нова ванга?
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31.01.2024 22:27 Відповісти
успіхи можливі тільки без єрмака і зеленої гниди, без антимайданівської шобли. Нажаль москалі цього року викотять дрони з машинним зором, нові шахеди з реактивними двигунами це вони нас здивують, а не ми їх. Нагадую що в нас уряд не зацікавлений в перемозі і складається з московських агентів і регіоналів, а в москалів уряд за них і мобілізую на війну всю економіку. Наші ж зелені гниди все що можна соботують і знищують, армію тримають волонтери і змін не видно. Проти москалів на громадських засадах не вийде.
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31.01.2024 22:28 Відповісти
Залужний наш презедент !
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31.01.2024 22:28 Відповісти
Та сюрприз за сюрпризом... Такого кидка мало хто й чекав....
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31.01.2024 22:46 Відповісти
Только не надо.
Не нужно строить из себя "рыбку гуппи"
Южный Вьетнам, иракские курды, Афганистан. Если вы об этом знали, чему вы удивляетесь?
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01.02.2024 07:17 Відповісти
God bless America!
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31.01.2024 23:49 Відповісти
Українці, сьогодні мають наочний приклад, «мудрих реформ» ЗСУ від цілих генералів Армії, які заради сидіння дупами на посадах, виконували усі забаганки привладних та нардепів з ВРУ !!
Знищення Урядами, заради того ж сидіння на посадах, підприємств ВПК Урядами впродовж 30 років!! Тепер, усі ці мудрили привладні, потікали за кордон, з рахунками у приватних банках!
За 10 років війни, їх ніякі САНКЦІЇ, так і не торкнулися!! Махніцкий, ярема, луценко….. і костін, так і мовчать, витріщивши очі на то, як Українці захищають Україну! Бо вони ж, не месниє, і нічого не розуміють..

А Українці боронять Державу, голими руками та асфальтом московських підлабузників при владі! Мертвечук з сівковичем та деркачами, це можуть і підтвердити з московії!
Співпадіння …
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01.02.2024 00:05 Відповісти
А де найвеличніший політик ********** від неї сховався? ))))
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01.02.2024 00:22 Відповісти
...під спідницю лєнки
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01.02.2024 05:05 Відповісти
О каких конкретно Сюрпризах от США она говорит? США опять признают Военными Преступниками всех кто воюют сейчас за Украину с Украинской стороны? Как США это сделали в 2017 году? И теперь Жесточайшей Цензурой США Скрывают любые упоминания этого Самого Главного Документа USAID за всю историю США в ютуб и то же время Массово депортируя из США людей по этому Документу?
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01.02.2024 00:40 Відповісти
Нагадує Буданова із заявами про "каву в Криму"🤦
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01.02.2024 02:30 Відповісти
УКРАИНЦАМ НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ УНИЧТОЖИЛИ ВСЕХ БЛИЗКИХ ПУТИН !!! ВСЕХ НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА !!!
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01.02.2024 03:14 Відповісти
Я так розумію, про перемогу говорити вже не на часі?
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01.02.2024 06:46 Відповісти
Про кордони 91го вже ніхто не згадує навіть.
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01.02.2024 06:57 Відповісти
Рік тому я вже це чув. Результат всім відомий.
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01.02.2024 07:38 Відповісти
Звичайно відомий - за два роки війни Україна отримала величезну війскову та фінансову допомогу - і жодним чином не почала забезпечувати ЗСУ б/к, зброєю - тоб заключати контракти на виготовлення та сплачувати їх. Нікому не потрібен такий хилий партнер. Вони теж хотіли побачити - шож Україна може - а може тіки відоси *********** зеленского та листи з проханням про зброю.
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01.02.2024 08:00 Відповісти
У 2024 Україна досягне великих успіхів. Путіна чекають сюрпризи на полі бою, - Нуланд.
Слова, слова, лукаві слова, які не відповідають реальності сьогоднішнього дня.
В міжнародного шерифа глибока прострація і внутрішнє переборювання "хто кого":

в США передвиборна турбуленція, якщо по простому бардак, те саме, що бордель, безвладдя, відсутність порядку і дисципліни, невиконання законів через їх довільне тлумачення, занепад моралі і т.п.


І розмінною картою є міграційні процеси - демократи ніби на стороні мігрантів, а республіканці за жорстку політику і дії проти міграції - це по внутрішніх питаннях.

А в зовнішній політиці Україна розмінна монета - допомога Україні в одному пакеті з міграцією.


За кулісами Трамп - генератор напруги. Ігрища на грані війни між штатом Техас і федеральним урядом.

Повністю https://novayagazeta.eu/articles/2024/01/30/ne-sviazyvaites-s-tekhasom
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01.02.2024 07:43 Відповісти
Прошу редакторів перевіряти тексти, щоб не було абсурдів: "Я також упевнена, що попри те, що Україна зміцнює свій захист". Не "попри те" (синоніми: незважаючи на це, не дивлячись на це), а "через те" (синоніми: оскільки, у зв'язку з тим, завдяки тому).
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01.02.2024 09:17 Відповісти
А сюрпризи , це які? Діди під 60 , свіжий асфальт та відосики? Чи може бруківку нову підвезли?
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01.02.2024 09:53 Відповісти
Нам бы сюрпризы по санкциям, а на поле боя наши воины и так творят чудеса, только снаряды позвоните!
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01.02.2024 10:06 Відповісти
Тим часом зеблазень розповідає українцям про нові наступи і нові завоювання агресора в Україні у 2024 році
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01.02.2024 17:56 Відповісти
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