12 374 151
До Києва приїхала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
31 січня до Києва приїхала заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter (X) повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Вітаю з поверненням в Україну Заступницю Державного секретаря США з політичних питань Вікторію Нуланд. Сьогодні ми зустрінемось з урядовими лідерами, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні", - написала Брінк.
Топ коментарі
+44 MausMike
показати весь коментар31.01.2024 12:33
+43 Trevo Trow
показати весь коментар31.01.2024 12:31
+27 q4ma
показати весь коментар31.01.2024 12:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Цивілізованим шляхом можна вирішити кризу шляхом виборів.
Але як їх провести?
Ні, є ще один варіант - військова хунта. Але навряд чи пані Нуланд за неї підпишеться, навіть від імені всієї США та Байдена особисто...
Обама, его зам Байден, Клинтониха, Нуланд и остальная либерально-демократическая тусовка сдали Путину Крым и закрыли глаза на русские войска под Иловайском и сбитие нидерландского Боинга! Они не вооружали Украину чем нужно чтобы Путин не проиграл - у этих импотентов нет политического решения что делать в случае проигрыша Путина.
у Зели есть только одно решение, которое ему обеспечит безбедную старость как у Горбачева - объявить, что он не идет на второй срок и слагает с себя полномочия президента 31 марта, согласно Конституции Украины.
Иначе его Трамп в розыск подаст, как узурпатора власти и врага демократии!
Если дойду без костылей...
Не нужно никого никуда посылать и сам не окажешься на нехорощем месте!
Сарако!
А відносно тієї жінки, і її шефіні, Клінтонихи, і відносно усіх демократів обамкувато-байденутіх і з їх хрещеним батьком, іудою Кіссінджером - то хай вони горять в пеклі разом зі своїм пестунчиком, Путіним!
Ти ще не зрозумів, що слід чорних справ вашингтонських сіоно-демократів тягнеться від розділу Чорноморського флоту і Будапештського меморандуму до Криму-2014 і ждуння Ф-16 і, хоча б, більш далекобійних штатних снарядів до Хаймарсв, які навіть той пердун Байден боїться давать.
Саме для цього пані Вікторія і привезла п.4 пропозицій для обдолбаного аморала і його продажної злодюжної камарільї: в і д с т а в к а і т е р м і н о в і д о с р о ч н і в и б о р и.