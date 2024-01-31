В Киев приехала заместитель госсекретаря США Нуланд

31 января в Киев приехала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter (X) сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Приветствую с возвращением в Украину заместительницу Государственного секретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд. Сегодня мы встретимся с правительственными лидерами, ветеранами и гражданским обществом, чтобы подчеркнуть нашу общую преданность победе над российской агрессией в Украине", - написала Бринк.

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