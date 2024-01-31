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В Киев приехала заместитель госсекретаря США Нуланд
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
31 января в Киев приехала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter (X) сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
"Приветствую с возвращением в Украину заместительницу Государственного секретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд. Сегодня мы встретимся с правительственными лидерами, ветеранами и гражданским обществом, чтобы подчеркнуть нашу общую преданность победе над российской агрессией в Украине", - написала Бринк.
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Цивілізованим шляхом можна вирішити кризу шляхом виборів.
Але як їх провести?
Ні, є ще один варіант - військова хунта. Але навряд чи пані Нуланд за неї підпишеться, навіть від імені всієї США та Байдена особисто...
Обама, его зам Байден, Клинтониха, Нуланд и остальная либерально-демократическая тусовка сдали Путину Крым и закрыли глаза на русские войска под Иловайском и сбитие нидерландского Боинга! Они не вооружали Украину чем нужно чтобы Путин не проиграл - у этих импотентов нет политического решения что делать в случае проигрыша Путина.
у Зели есть только одно решение, которое ему обеспечит безбедную старость как у Горбачева - объявить, что он не идет на второй срок и слагает с себя полномочия президента 31 марта, согласно Конституции Украины.
Иначе его Трамп в розыск подаст, как узурпатора власти и врага демократии!
Если дойду без костылей...
Не нужно никого никуда посылать и сам не окажешься на нехорощем месте!
Сарако!
А відносно тієї жінки, і її шефіні, Клінтонихи, і відносно усіх демократів обамкувато-байденутіх і з їх хрещеним батьком, іудою Кіссінджером - то хай вони горять в пеклі разом зі своїм пестунчиком, Путіним!
Ти ще не зрозумів, що слід чорних справ вашингтонських сіоно-демократів тягнеться від розділу Чорноморського флоту і Будапештського меморандуму до Криму-2014 і ждуння Ф-16 і, хоча б, більш далекобійних штатних снарядів до Хаймарсв, які навіть той пердун Байден боїться давать.
Саме для цього пані Вікторія і привезла п.4 пропозицій для обдолбаного аморала і його продажної злодюжної камарільї: в і д с т а в к а і т е р м і н о в і д о с р о ч н і в и б о р и.