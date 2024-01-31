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Новости Война в Украине
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В Киев приехала заместитель госсекретаря США Нуланд

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нуланд,київ,візит

31 января в Киев приехала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter (X) сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Приветствую с возвращением в Украину заместительницу Государственного секретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд. Сегодня мы встретимся с правительственными лидерами, ветеранами и гражданским обществом, чтобы подчеркнуть нашу общую преданность победе над российской агрессией в Украине", - написала Бринк.

Также читайте: Глава МИД Дании Расмуссен приехал в Украину. Среди ночи ему пришлось спуститься в укрытие. ВИДЕО+ФОТО
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Топ комментарии
+44
Ветеринар приїхав лікувати зелених тваринок.
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31.01.2024 12:33
+43
В ОПі всім роздали вазелін і маски дурнів.
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31.01.2024 12:31
+27
Швидше за все з "чарівними пенделями"
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31.01.2024 12:37
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Смерть ворам....
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31.01.2024 13:09 Ответить
это не наш метод ,где гуманизм ?
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31.01.2024 13:11 Ответить
Щас пані Вікторія розповість ортодоксальному ухилянту чий батько собака !!!
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31.01.2024 13:22 Ответить
Всі якось на сайті почали радісно обговорювати приїзд цієї пані, але на мою думку, не треба на це покладатись дуже і сподіватись, що це якось вирішить кризу((
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31.01.2024 13:30 Ответить
так, справді, це кризи не вирішить.
Цивілізованим шляхом можна вирішити кризу шляхом виборів.
Але як їх провести?

Ні, є ще один варіант - військова хунта. Але навряд чи пані Нуланд за неї підпишеться, навіть від імені всієї США та Байдена особисто...
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31.01.2024 13:40 Ответить
А хотілось би , шо б як раз така форма військового керування ,врятує Україну від 🤡 !
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31.01.2024 14:01 Ответить
Так, моя мама весь час про це каже, хоча вона старенька, але каже ,що треба вводити військове керування країною, бо її втратимо
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31.01.2024 15:20 Ответить
Кризу не вирішить Але "чарівний пендель" з "прочищаючою мізки клізмою" на деякий час зніме "загострення"
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31.01.2024 16:25 Ответить
Це капець який херовий знак....отже про "ужгородські домовленності" там вкурсі....
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31.01.2024 13:37 Ответить
а шо там за ужгородські домовленості, в курсі яких навіть коментатори цензора?
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31.01.2024 14:15 Ответить
Мэм плз,разьби,это логово гэбни...
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31.01.2024 13:39 Ответить
Вітаємо, пані Вікторіє.
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31.01.2024 13:42 Ответить
Перижкі Вікторії зробили свою справу, пересічні українці зрозуміли і повірили шо Україна не сама ,і легкої окупації не сталося завдяки Пастору та Порошенко ...друга тема , шо те , як прийшло так і пішло ... не втримали розум у голові , переключили на голобородько та на пяту точку , тепер періжки вже треба , під назвою Джавелін...і .т. і. А їх вже нема ...
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31.01.2024 13:59 Ответить
Блин! Историю учите!
Обама, его зам Байден, Клинтониха, Нуланд и остальная либерально-демократическая тусовка сдали Путину Крым и закрыли глаза на русские войска под Иловайском и сбитие нидерландского Боинга! Они не вооружали Украину чем нужно чтобы Путин не проиграл - у этих импотентов нет политического решения что делать в случае проигрыша Путина.
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31.01.2024 22:25 Ответить
Ніт, це ви вчите тонкості політики ...це ви взяли дуже близький час , а ху.ло історичне опудало ,а московія це провінція Київської Русі 🙂
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31.01.2024 22:41 Ответить
Даже в поисковик забил перiжки... Тырнет выдал пирiжки.

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31.01.2024 14:17 Ответить
Тільки пряма військова диктатура спасе Україну.
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31.01.2024 14:34 Ответить
"Падйом, *****, доктор прийшов!"
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31.01.2024 14:47 Ответить
Будут видать , холку мылить. Величайшему лидеру современности !
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31.01.2024 15:00 Ответить
Какой смысл в этих визитах?
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31.01.2024 15:11 Ответить
вікторія напевне привезла страпон від вашінгтонського обкому для профілактики простати зешоблі
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31.01.2024 15:18 Ответить
Ось Її б хотів бачити Презедентом України.
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31.01.2024 15:33 Ответить
Відлупцює бубочку.
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31.01.2024 15:35 Ответить
не виключено , що в пані Нюланд є добра пропозиця для"зе".Складай повноваження взамін на збереження офшорних "срібняків" ,котрі отримані від "куйла" за здачу частини України....???
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31.01.2024 15:58 Ответить
Нуланд со своим шефом Байденом, бывшим когда-то заменителем Обамы, уже ничего не может обещать, кроме ксерокопий Будапештского меморандума на добрую память!
у Зели есть только одно решение, которое ему обеспечит безбедную старость как у Горбачева - объявить, что он не идет на второй срок и слагает с себя полномочия президента 31 марта, согласно Конституции Украины.
Иначе его Трамп в розыск подаст, как узурпатора власти и врага демократии!
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31.01.2024 16:33 Ответить
👍
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31.01.2024 22:46 Ответить
Во время Майдана не все печеньки успела раздать?
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31.01.2024 16:23 Ответить
Для тебе залишила! Приїжджай у Київ та ставай у чергу А звідти - до ТЦК
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31.01.2024 16:28 Ответить
После тебя и после Ермака в окоп пойду!
Если дойду без костылей...
Не нужно никого никуда посылать и сам не окажешься на нехорощем месте!
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31.01.2024 16:35 Ответить
Так спочатку ти не плюйся гімном у людей, до яких тобі - "Як до Китаю - рачки" Тоді тобі ніхто давать поради не буде А "окопом" мене не лякай! Я в ньому бував більше, ніж ти - у постелі жінки
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31.01.2024 17:15 Ответить
Карга-ты болт бацьки аль окурка?Хотя ..какой х€р..все равно оба изгои.
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31.01.2024 20:50 Ответить
Тобі не стало тих пічєньок?
Сарако!
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31.01.2024 23:17 Ответить
Співчуваю! 45 років ц окопі - це крутіше ніж Путін на галерах.
А відносно тієї жінки, і її шефіні, Клінтонихи, і відносно усіх демократів обамкувато-байденутіх і з їх хрещеним батьком, іудою Кіссінджером - то хай вони горять в пеклі разом зі своїм пестунчиком, Путіним!
Ти ще не зрозумів, що слід чорних справ вашингтонських сіоно-демократів тягнеться від розділу Чорноморського флоту і Будапештського меморандуму до Криму-2014 і ждуння Ф-16 і, хоча б, більш далекобійних штатних снарядів до Хаймарсв, які навіть той пердун Байден боїться давать.
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31.01.2024 17:44 Ответить
У тебе - крім "хворих ніг" ще й "хронічна словесна діарея"?
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31.01.2024 18:35 Ответить
Я це називаю "Оральна діарея".
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31.01.2024 22:28 Ответить
Я чув ще й таке: логорея.
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31.01.2024 23:25 Ответить
Нарешті приїхали санітари. Сподіваюся, що пацієнти на банковій бодай на трохи заспокояться і дадуть народу можливість захищати свою державу.
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31.01.2024 18:14 Ответить
Інсайдери повідомляють, що єрмак неоЖиДано заболів саинкою і січас перебуває на карантіні...
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31.01.2024 18:19 Ответить
Маю надію, шо пані Нуланд дасть просратись ЗЄльоній плісняві. Хоча сонцесяйний ЗЄ може і не вийти до неї на зустріч, а пришле Дєрьмака.
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31.01.2024 18:27 Ответить
Зеля уже Байдена не празднует - он Трампа уже в Киев пригласил!
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31.01.2024 22:19 Ответить
Маю надію, наш не полізе туди , куди вчора вліз Орбан. А ще раніше один поважний пан так нерозважливо з тими манафортами.
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31.01.2024 18:41 Ответить
Вікторія Нуланд відомий і досвічений політик. Ніяких "пиріжків" і "піздюлєй" вона не привезла. Тільки "добрі і наполегливі" поради від США і партнерів 1.Тимчасово перейти до оборони і збе регти Армію 2. Дочекатися серйозних військових поставок, передусім засобів ППО і ПРО і засобів дального ураження (думаю, що на берегах Потомака і Рейна до цього уже "созріли"); 3.Не чіпати Залужного бо за ним стоїть Народ і Армія. Немає сумніву, що такий Поководець і (уже) Політик, як Генерал Залужний підготував вірні собі частини і командирів на випадок, якщо жидівсько-кацапська злодюжна ******* з Банкової спробує його прибрати. І пані Нуланд, і Америка, і Європа це чудово знають. Кацапи, доречі теж - тому і провокують свою агентуру на Банковій щоб нацькувати зеленських-єрмаків і спровокувати Залужного на військовий переворот.
Саме для цього пані Вікторія і привезла п.4 пропозицій для обдолбаного аморала і його продажної злодюжної камарільї: в і д с т а в к а і т е р м і н о в і д о с р о ч н і в и б о р и.
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31.01.2024 19:48 Ответить
Сподіваюсь, вона якісно відстрапонить блазня.
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31.01.2024 21:08 Ответить
А де печеньки від Нуланд.
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31.01.2024 21:14 Ответить
Цього разу лише клізма для ЛІДОРА 😁
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31.01.2024 22:03 Ответить
Нуланд за словом в кишеню не полізе.
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31.01.2024 21:43 Ответить
Можливо приїхала вставити ЛІДОРУ і його кодлу чарівну клізму щоб трохи до тями прийшли.
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31.01.2024 22:02 Ответить
А ботів повилазило, от вже грошви зароблять ,на чергуванні , та маніпуляцій ...боти ідіть нах...
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31.01.2024 22:44 Ответить
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