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Новини Війна
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Велика Британія надає найбільший пакет військової допомоги Україні: понад 4 млн патронів і більш як 1600 ракет (виправлено)

велика,британія

У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що вони передають Україні найбільший в історії пакет допомоги. Україна отримає понад 4 мільйони патронів та понад 1600 ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міністерство оборони країні повідомило в соцмережі Х.

До пакету допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів увійде таке життєво необхідне обладнання:

  • 4 мільйони патронів;
  • понад 1600 ракет;
  • 400 транспортних засобів, в тому числі 160 бронетранспортерів Husky.

Також читайте: Україна отримала від США допомогу на понад $50 мільярдів від початку повномасштабного вторгнення Росії, - Пентагон. ПЕРЕЛІК

Військова допомога від Британії

Нагадаємо, що цю допомогу уряд Британії анонсував  22 квітня. Як зауважує британський прем’єр-міністр, захист України від жорстоких амбіцій Росії є життєво важливим для всієї Європи.

Британія у межах нового пакету військової допомоги передасть Україні високоточні авіаційні бомби Paveway IV.  Paveway IV є дворежимною бомбою з GPS/лазерним наведенням і максимальною дальністю польоту понад 30 км, залежно від висоти скидання, швидкості та траєкторії польоту.

Повідомлялося, що Велика Британія виділить на підтримку енергетики України ще 23 мільйони євро

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пообіцяв, що його країна виділятиме Україні 3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги ($3,74 млрд) на рік "стільки, скільки це буде потрібно".

Автор: 

Велика Британія (5553) допомога і підтримка (1157)


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Топ коментарі
+30
Це реально круто. 1600 ракет !
От чому цаккапи так бояться англосаксів !
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11.05.2024 17:15
+19
ATACMS американці доправили потайки, тільки потім стало відомо.
Багато зброї йде за схемою "якщо анонсовано, то реально вже на передовій".
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11.05.2024 17:19
+11
Народ. В мене така чуйка що з початку червня ситуація почне поступово вирівнюватися і надалі поступово буде ставати все краще і краще на фронті. В червні надійде основна частина американської допомоги і якраз чеська ініціатива з ************ тоді ж. А там і F-16. Після появи цих літаків, орки не зможуть кидатися КАБами і ФАБами. Все буде Україна.
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11.05.2024 17:56
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Це реально круто. 1600 ракет !
От чому цаккапи так бояться англосаксів !
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11.05.2024 17:15 Відповісти
да,анлічанка рєгулярна всю жизнь гадіт на кацапав
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11.05.2024 17:23 Відповісти
Вже англічанін
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11.05.2024 17:34 Відповісти
«Англича́нка га́дит» - устойчивое словосочетание (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC фразеологизм ) просторечного характера, означающее антироссийские внешнеполитические действия https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании . Возникло в XIX веке в связи с https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0 обострением русско-британских отношений и используется в современном российском обществе и средствах массовой информации.
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11.05.2024 19:10 Відповісти
Ракети різні бувають НУРСи калібру 70 мм - теж "ракети"
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11.05.2024 17:49 Відповісти
Дякуемо, друзи!

Разом будемо бити ху&ла та знищено рашізм у світі.

Пом'ятаемо слова Черчеля, якій сказав після перемоги у WWII:
" Ми зарізали не ту свиню»…

Респект UK!
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11.05.2024 18:25 Відповісти
ATACMS американці доправили потайки, тільки потім стало відомо.
Багато зброї йде за схемою "якщо анонсовано, то реально вже на передовій".
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11.05.2024 17:19 Відповісти
Ну так так і було свого часу - спочатку вони прилетіли в Луганськ на Машиинобудівний завод, а потім оголосили що Британія надала Storm Shadow. Теж саме було з ATACMS та AGM-88 HARM.
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11.05.2024 17:28 Відповісти
Так я вмію читати, передадуть може легко перетворитись в передали.
Чи не так було з вище згаданими ракетами?
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11.05.2024 17:36 Відповісти
Заблукав, москалику?!
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11.05.2024 17:51 Відповісти
дякуємо..шкода що не можна дізнатись калібрів...бо 1млн патронів і 1млн 155мм снарядів таки різні речі
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11.05.2024 17:21 Відповісти
а де патрони від бонеівтіка та елдака? і чому не разхерячили патронній завод в луганьску за 10 років війни?
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11.05.2024 17:28 Відповісти
Їм ніколи.
Вони вже 10 років з "піпєцькаю хвабрикою" пАтужно борються.
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11.05.2024 19:07 Відповісти
Кузнецы на Рыбальском не сильно шумят по утрам?
....Его как при Николашке патронным назвали, о тех патронах со времен начала независимости никто не слышал
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11.05.2024 21:30 Відповісти
1600- Серед тих ракет є і великі для ППО, і малі протитанкові ,а звучить красиво..
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11.05.2024 17:29 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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11.05.2024 17:34 Відповісти
Paveway raketi oni poxoze kak JDAM raketi,no dalnost ix 2 raza mense.Podletet samoliotu do celi budet opasno.Stati dali AGM-154 vot eti dalnost 130 km i ves pol toni ,eti tak budet sami raz dlia kacapov
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11.05.2024 17:51 Відповісти
Bombi ne raketi .
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11.05.2024 17:52 Відповісти
Народ. В мене така чуйка що з початку червня ситуація почне поступово вирівнюватися і надалі поступово буде ставати все краще і краще на фронті. В червні надійде основна частина американської допомоги і якраз чеська ініціатива з ************ тоді ж. А там і F-16. Після появи цих літаків, орки не зможуть кидатися КАБами і ФАБами. Все буде Україна.
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11.05.2024 17:56 Відповісти
але "бредлі" Азову" не дадуть.
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11.05.2024 18:00 Відповісти
Так,скоріш за все це буде початок чогось цікавого і позитивного для нас.
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11.05.2024 18:26 Відповісти
Великобритания, крупнейшая империя (бывшая). Школа политики и шпионажа для всего мира.
Папа и старший брат выскочки США.
Вы правда, уверены что Англия будет делать что то позитивное для кого другого?
Это те которые за потраченный фунт потом шкуру снимут.
Просто, сейчас, для своих целей им выгодно нам помогать.
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11.05.2024 21:26 Відповісти
Кацапе, ПНХ
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11.05.2024 22:03 Відповісти
Ваші слова та Богу в вуха.
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11.05.2024 19:00 Відповісти
Дай Боже.
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11.05.2024 19:26 Відповісти
ты сколько патронов зажал праведник...?
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11.05.2024 18:49 Відповісти
Long live the King!
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11.05.2024 18:40 Відповісти
Ракети бувають різні і поки-що не зрозуміло які.
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11.05.2024 18:43 Відповісти
Ото ж нехай у кремлі шкребуть лисини які ж там ракети.
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11.05.2024 18:56 Відповісти
Дякуємо королівству.
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11.05.2024 19:11 Відповісти
Чудова новина...!
Аби тільки наші "найвеличніші" нічого не вчудили ..бо з кремля їм явно "дзвонитимуть"...
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11.05.2024 19:14 Відповісти
Спасибо, дорогие друзья!👍🏾
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11.05.2024 19:22 Відповісти
В тексте сказано не совсем патронов, а... round of ammunition, гугл-переводчик именует это патроны, но имеются в виду боеприпасы разных калибров.
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11.05.2024 21:47 Відповісти
А горький пьяница медведев грозит за это ядеркой ****** по ВБ. Поэтому надо срочно ЯО доставить в Польшу. А лучше в Украину.
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11.05.2024 23:38 Відповісти
 
 