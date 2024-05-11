Велика Британія надає найбільший пакет військової допомоги Україні: понад 4 млн патронів і більш як 1600 ракет (виправлено)

У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що вони передають Україні найбільший в історії пакет допомоги. Україна отримає понад 4 мільйони патронів та понад 1600 ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міністерство оборони країні повідомило в соцмережі Х.

До пакету допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів увійде таке життєво необхідне обладнання:

4 мільйони патронів;

понад 1600 ракет;

400 транспортних засобів, в тому числі 160 бронетранспортерів Husky.

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Військова допомога від Британії

Нагадаємо, що цю допомогу уряд Британії анонсував 22 квітня. Як зауважує британський прем’єр-міністр, захист України від жорстоких амбіцій Росії є життєво важливим для всієї Європи.

Британія у межах нового пакету військової допомоги передасть Україні високоточні авіаційні бомби Paveway IV. Paveway IV є дворежимною бомбою з GPS/лазерним наведенням і максимальною дальністю польоту понад 30 км, залежно від висоти скидання, швидкості та траєкторії польоту.

Повідомлялося, що Велика Британія виділить на підтримку енергетики України ще 23 мільйони євро

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пообіцяв, що його країна виділятиме Україні 3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги ($3,74 млрд) на рік "стільки, скільки це буде потрібно".