РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7274 посетителя онлайн
Новости Война
12 130 43

Великобритания предоставляет крупнейший пакет военной помощи Украине: более 4 млн патронов и более 1600 ракет

велика,британія

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что они передают Украине крупнейший в истории пакет помощи. Украина получит более 4 миллионов патронов и более 1600 ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Министерство обороны страны сообщило в соцсети Х.

В пакет помощи на 500 миллионов фунтов стерлингов войдет такое жизненно необходимое оборудование:

  • 4 миллиона патронов;
  • более 1600 ракет;
  • 400 транспортных средств, в том числе 160 бронетранспортеров Husky.

Читайте также: Украина получила от США помощь более чем на $50 миллиардов с начала полномасштабного вторжения России, - Пентагон. СПИСОК

Военная помощь от Британии

Напомним, что эту помощь правительство Великобритании анонсировало 22 апреля. Как отмечает британский премьер-министр, защита Украины от жестоких амбиций России является жизненно важным для всей Европы.

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине высокоточные авиационные бомбы Paveway IV . Paveway IV является двухрежимной бомбой с GPS/лазерным наведением и максимальной дальностью полета более 30 км, в зависимости от высоты сброса, скорости и траектории полета.

Сообщалось, что Великобритания выделит на поддержку энергетики Украины еще 23 миллиона евро.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что его страна будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов военной помощи ($3,74 млрд) в год "столько, сколько это потребуется".

Автор: 

Великобритания (4931) помощь и поддержка (865)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+30
Це реально круто. 1600 ракет !
От чому цаккапи так бояться англосаксів !
показать весь комментарий
11.05.2024 17:15
+19
ATACMS американці доправили потайки, тільки потім стало відомо.
Багато зброї йде за схемою "якщо анонсовано, то реально вже на передовій".
показать весь комментарий
11.05.2024 17:19
+11
Народ. В мене така чуйка що з початку червня ситуація почне поступово вирівнюватися і надалі поступово буде ставати все краще і краще на фронті. В червні надійде основна частина американської допомоги і якраз чеська ініціатива з ************ тоді ж. А там і F-16. Після появи цих літаків, орки не зможуть кидатися КАБами і ФАБами. Все буде Україна.
показать весь комментарий
11.05.2024 17:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це реально круто. 1600 ракет !
От чому цаккапи так бояться англосаксів !
показать весь комментарий
11.05.2024 17:15 Ответить
да,анлічанка рєгулярна всю жизнь гадіт на кацапав
показать весь комментарий
11.05.2024 17:23 Ответить
Вже англічанін
показать весь комментарий
11.05.2024 17:34 Ответить
«Англича́нка га́дит» - устойчивое словосочетание (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC фразеологизм ) просторечного характера, означающее антироссийские внешнеполитические действия https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании . Возникло в XIX веке в связи с https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0 обострением русско-британских отношений и используется в современном российском обществе и средствах массовой информации.
показать весь комментарий
11.05.2024 19:10 Ответить
Ракети різні бувають НУРСи калібру 70 мм - теж "ракети"
показать весь комментарий
11.05.2024 17:49 Ответить
Дякуемо, друзи!

Разом будемо бити ху&ла та знищено рашізм у світі.

Пом'ятаемо слова Черчеля, якій сказав після перемоги у WWII:
" Ми зарізали не ту свиню»…

Респект UK!
показать весь комментарий
11.05.2024 18:25 Ответить
ATACMS американці доправили потайки, тільки потім стало відомо.
Багато зброї йде за схемою "якщо анонсовано, то реально вже на передовій".
показать весь комментарий
11.05.2024 17:19 Ответить
Ну так так і було свого часу - спочатку вони прилетіли в Луганськ на Машиинобудівний завод, а потім оголосили що Британія надала Storm Shadow. Теж саме було з ATACMS та AGM-88 HARM.
показать весь комментарий
11.05.2024 17:28 Ответить
Так я вмію читати, передадуть може легко перетворитись в передали.
Чи не так було з вище згаданими ракетами?
показать весь комментарий
11.05.2024 17:36 Ответить
Заблукав, москалику?!
показать весь комментарий
11.05.2024 17:51 Ответить
дякуємо..шкода що не можна дізнатись калібрів...бо 1млн патронів і 1млн 155мм снарядів таки різні речі
показать весь комментарий
11.05.2024 17:21 Ответить
а де патрони від бонеівтіка та елдака? і чому не разхерячили патронній завод в луганьску за 10 років війни?
показать весь комментарий
11.05.2024 17:28 Ответить
Їм ніколи.
Вони вже 10 років з "піпєцькаю хвабрикою" пАтужно борються.
показать весь комментарий
11.05.2024 19:07 Ответить
Кузнецы на Рыбальском не сильно шумят по утрам?
....Его как при Николашке патронным назвали, о тех патронах со времен начала независимости никто не слышал
показать весь комментарий
11.05.2024 21:30 Ответить
1600- Серед тих ракет є і великі для ППО, і малі протитанкові ,а звучить красиво..
показать весь комментарий
11.05.2024 17:29 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
11.05.2024 17:34 Ответить
Paveway raketi oni poxoze kak JDAM raketi,no dalnost ix 2 raza mense.Podletet samoliotu do celi budet opasno.Stati dali AGM-154 vot eti dalnost 130 km i ves pol toni ,eti tak budet sami raz dlia kacapov
показать весь комментарий
11.05.2024 17:51 Ответить
Bombi ne raketi .
показать весь комментарий
11.05.2024 17:52 Ответить
Народ. В мене така чуйка що з початку червня ситуація почне поступово вирівнюватися і надалі поступово буде ставати все краще і краще на фронті. В червні надійде основна частина американської допомоги і якраз чеська ініціатива з ************ тоді ж. А там і F-16. Після появи цих літаків, орки не зможуть кидатися КАБами і ФАБами. Все буде Україна.
показать весь комментарий
11.05.2024 17:56 Ответить
але "бредлі" Азову" не дадуть.
показать весь комментарий
11.05.2024 18:00 Ответить
Так,скоріш за все це буде початок чогось цікавого і позитивного для нас.
показать весь комментарий
11.05.2024 18:26 Ответить
Великобритания, крупнейшая империя (бывшая). Школа политики и шпионажа для всего мира.
Папа и старший брат выскочки США.
Вы правда, уверены что Англия будет делать что то позитивное для кого другого?
Это те которые за потраченный фунт потом шкуру снимут.
Просто, сейчас, для своих целей им выгодно нам помогать.
показать весь комментарий
11.05.2024 21:26 Ответить
Кацапе, ПНХ
показать весь комментарий
11.05.2024 22:03 Ответить
Ваші слова та Богу в вуха.
показать весь комментарий
11.05.2024 19:00 Ответить
Дай Боже.
показать весь комментарий
11.05.2024 19:26 Ответить
ты сколько патронов зажал праведник...?
показать весь комментарий
11.05.2024 18:49 Ответить
Long live the King!
показать весь комментарий
11.05.2024 18:40 Ответить
Ракети бувають різні і поки-що не зрозуміло які.
показать весь комментарий
11.05.2024 18:43 Ответить
Ото ж нехай у кремлі шкребуть лисини які ж там ракети.
показать весь комментарий
11.05.2024 18:56 Ответить
Дякуємо королівству.
показать весь комментарий
11.05.2024 19:11 Ответить
Чудова новина...!
Аби тільки наші "найвеличніші" нічого не вчудили ..бо з кремля їм явно "дзвонитимуть"...
показать весь комментарий
11.05.2024 19:14 Ответить
Спасибо, дорогие друзья!👍🏾
показать весь комментарий
11.05.2024 19:22 Ответить
В тексте сказано не совсем патронов, а... round of ammunition, гугл-переводчик именует это патроны, но имеются в виду боеприпасы разных калибров.
показать весь комментарий
11.05.2024 21:47 Ответить
А горький пьяница медведев грозит за это ядеркой ****** по ВБ. Поэтому надо срочно ЯО доставить в Польшу. А лучше в Украину.
показать весь комментарий
11.05.2024 23:38 Ответить
 
 