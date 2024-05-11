Великобритания предоставляет крупнейший пакет военной помощи Украине: более 4 млн патронов и более 1600 ракет
В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что они передают Украине крупнейший в истории пакет помощи. Украина получит более 4 миллионов патронов и более 1600 ракет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Министерство обороны страны сообщило в соцсети Х.
В пакет помощи на 500 миллионов фунтов стерлингов войдет такое жизненно необходимое оборудование:
- 4 миллиона патронов;
- более 1600 ракет;
- 400 транспортных средств, в том числе 160 бронетранспортеров Husky.
Военная помощь от Британии
Напомним, что эту помощь правительство Великобритании анонсировало 22 апреля. Как отмечает британский премьер-министр, защита Украины от жестоких амбиций России является жизненно важным для всей Европы.
Великобритания в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине высокоточные авиационные бомбы Paveway IV . Paveway IV является двухрежимной бомбой с GPS/лазерным наведением и максимальной дальностью полета более 30 км, в зависимости от высоты сброса, скорости и траектории полета.
Сообщалось, что Великобритания выделит на поддержку энергетики Украины еще 23 миллиона евро.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что его страна будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов военной помощи ($3,74 млрд) в год "столько, сколько это потребуется".
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От чому цаккапи так бояться англосаксів !
Разом будемо бити ху&ла та знищено рашізм у світі.
Пом'ятаемо слова Черчеля, якій сказав після перемоги у WWII:
" Ми зарізали не ту свиню»…
Респект UK!
Багато зброї йде за схемою "якщо анонсовано, то реально вже на передовій".
Чи не так було з вище згаданими ракетами?
Вони вже 10 років з "піпєцькаю хвабрикою" пАтужно борються.
....Его как при Николашке патронным назвали, о тех патронах со времен начала независимости никто не слышал
Папа и старший брат выскочки США.
Вы правда, уверены что Англия будет делать что то позитивное для кого другого?
Это те которые за потраченный фунт потом шкуру снимут.
Просто, сейчас, для своих целей им выгодно нам помогать.
Аби тільки наші "найвеличніші" нічого не вчудили ..бо з кремля їм явно "дзвонитимуть"...