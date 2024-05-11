Великобритания предоставляет крупнейший пакет военной помощи Украине: более 4 млн патронов и более 1600 ракет

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что они передают Украине крупнейший в истории пакет помощи. Украина получит более 4 миллионов патронов и более 1600 ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Министерство обороны страны сообщило в соцсети Х.

В пакет помощи на 500 миллионов фунтов стерлингов войдет такое жизненно необходимое оборудование:

4 миллиона патронов;

более 1600 ракет;

400 транспортных средств, в том числе 160 бронетранспортеров Husky.

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Военная помощь от Британии

Напомним, что эту помощь правительство Великобритании анонсировало 22 апреля. Как отмечает британский премьер-министр, защита Украины от жестоких амбиций России является жизненно важным для всей Европы.

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине высокоточные авиационные бомбы Paveway IV . Paveway IV является двухрежимной бомбой с GPS/лазерным наведением и максимальной дальностью полета более 30 км, в зависимости от высоты сброса, скорости и траектории полета.

Сообщалось, что Великобритания выделит на поддержку энергетики Украины еще 23 миллиона евро.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что его страна будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов военной помощи ($3,74 млрд) в год "столько, сколько это потребуется".