Великобритания объявит крупнейший пакет военной помощи Украине на £500 миллионов

Во время визита в Польшу премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму около 617 миллионов долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте британского правительства.

Отмечается, что Сунак посетит Польшу 23 апреля, где объявит о "значительном увеличении военной поддержки Украины, включая 500 млн фунтов стерлингов дополнительного военного финансирования и крупнейшую в истории поставку жизненно важного оборудования".

Дополнительное финансирование, которое доведет общий объем британской военной помощи Украине в этом финансовом году до 3 млрд фунтов стерлингов, будет использовано для быстрой доставки срочно необходимых боеприпасов, средств противовоздушной обороны, беспилотников и инженерной поддержки.

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"Министерство обороны также пришлет самый большой в истории Украины пакет оборудования, призванный помочь отразить российское вторжение на суше, море и в воздухе", - говорится в сообщении.

Пакет включает:

60 катеров , включая морские рейдовые суда, жесткие рейдовые суда и водолазные катера, а также морские орудия.

, включая морские рейдовые суда, жесткие рейдовые суда и водолазные катера, а также морские орудия. Более 1600 ударных ракет и ракет ПВО , а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow.

, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Более 400 транспортных средств, в том числе 160 защищенных автомобилей "Хаски", 162 бронированных машин и 78 машин повышенной проходимости.

транспортных средств, в том числе и Почти 4 миллиона боеприпасов для стрелкового оружия.

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"Защита Украины от жестоких амбиций России жизненно важна для нашей безопасности и для всей Европы. Если Путину будет позволено добиться успеха в этой агрессивной войне, он не остановится на польской границе. Вооруженные силы Украины продолжают храбро бороться, но они нуждаются в нашей поддержке - и они нуждаются в ней сейчас. Сегодняшний пакет поможет обеспечить Украину всем необходимым для борьбы с Россией", – прокомментировал военную помощь премьер Сунак.

Он добавил, что Соединенное Королевство всегда будет играть свою роль на передовой европейской безопасности, защищая национальные интересы и поддерживая своих союзников по НАТО".

Министр обороны Грант Шаппс напомнил, что Великобритания была первой, кто предоставил Украине ракеты NLAW, первой, кто предоставил современные танки и первым, кто послал ракеты дальнего радиуса действия.