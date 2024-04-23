РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6561 посетитель онлайн
Новости Помощь Украине
8 464 33

Великобритания объявит крупнейший пакет военной помощи Украине на £500 миллионов

британія

Во время визита в Польшу премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму около 617 миллионов долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте британского правительства.

Отмечается, что Сунак посетит Польшу 23 апреля, где объявит о "значительном увеличении военной поддержки Украины, включая 500 млн фунтов стерлингов дополнительного военного финансирования и крупнейшую в истории поставку жизненно важного оборудования".

Дополнительное финансирование, которое доведет общий объем британской военной помощи Украине в этом финансовом году до 3 млрд фунтов стерлингов, будет использовано для быстрой доставки срочно необходимых боеприпасов, средств противовоздушной обороны, беспилотников и инженерной поддержки.

Читайте: Пакет помощи Украине от США будет больше чем обычно и будет включать бронетехнику, - Politico

"Министерство обороны также пришлет самый большой в истории Украины пакет оборудования, призванный помочь отразить российское вторжение на суше, море и в воздухе", - говорится в сообщении.

Пакет включает:

  • 60 катеров, включая морские рейдовые суда, жесткие рейдовые суда и водолазные катера, а также морские орудия.
  • Более 1600 ударных ракет и ракет ПВО, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow.
  • Более 400 транспортных средств, в том числе 160 защищенных автомобилей "Хаски", 162 бронированных машин и 78 машин повышенной проходимости.
  • Почти 4 миллиона боеприпасов для стрелкового оружия.

Читайте также: Пакет помощи Украине от США будет больше обычного и будет включать бронетехнику, - Politico

"Защита Украины от жестоких амбиций России жизненно важна для нашей безопасности и для всей Европы. Если Путину будет позволено добиться успеха в этой агрессивной войне, он не остановится на польской границе. Вооруженные силы Украины продолжают храбро бороться, но они нуждаются в нашей поддержке - и они нуждаются в ней сейчас. Сегодняшний пакет поможет обеспечить Украину всем необходимым для борьбы с Россией", – прокомментировал военную помощь премьер Сунак.

Он добавил, что Соединенное Королевство всегда будет играть свою роль на передовой европейской безопасности, защищая национальные интересы и поддерживая своих союзников по НАТО".

Министр обороны Грант Шаппс напомнил, что Великобритания была первой, кто предоставил Украине ракеты NLAW, первой, кто предоставил современные танки и первым, кто послал ракеты дальнего радиуса действия.

Автор: 

Великобритания (4918) помощь (7754)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+29
Боже бережи короля.
показать весь комментарий
23.04.2024 01:48
+19
Не переживай так, і тебе мобілізують і його, і мене. Все ще повоюємо. То ж краще з технікой чим без, еге ж?
показать весь комментарий
23.04.2024 04:01
+10
Это тот случай , когда в отношении турборежима в поставках вооружений нужно еще и включать ускоритель, бо кацапы свирепеют не по дням , а по часам, чувствуют , шо им гаплык намечается... Ща в Одессе тревога продолжается , но такой интенсивной зарубы в небе, которая недавно закончилась, со множеством взрывов, я еще не видел. NO PASARAN !
показать весь комментарий
23.04.2024 02:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боже бережи короля.
показать весь комментарий
23.04.2024 01:48 Ответить
Да. Але гроші не воюють, і техніка сама не воює. Так що давай швидесенько в ТЦК, скільки можна вдома сидіти?
показать весь комментарий
23.04.2024 01:58 Ответить
Не переживай так, і тебе мобілізують і його, і мене. Все ще повоюємо. То ж краще з технікой чим без, еге ж?
показать весь комментарий
23.04.2024 04:01 Ответить
Та не лякай так чєловєка!))
показать весь комментарий
23.04.2024 07:07 Ответить
"як тільки треба буда, то я..." Ага. Як тільки треба буде то ти або здриснеш, або "інвалідом" станеш, або "студентом" , інакше уже б два роки як воював, але ж ні.
показать весь комментарий
23.04.2024 21:36 Ответить
більше ніж 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow;
показать весь комментарий
23.04.2024 08:50 Ответить
найс
показать весь комментарий
23.04.2024 09:25 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2024 09:40 Ответить
Чудово Соловйов, чудово. Хай і далі грозяться вдарити ядеркою по США та Англії - ще більше буде
показать весь комментарий
23.04.2024 01:58 Ответить
Это тот случай , когда в отношении турборежима в поставках вооружений нужно еще и включать ускоритель, бо кацапы свирепеют не по дням , а по часам, чувствуют , шо им гаплык намечается... Ща в Одессе тревога продолжается , но такой интенсивной зарубы в небе, которая недавно закончилась, со множеством взрывов, я еще не видел. NO PASARAN !
показать весь комментарий
23.04.2024 02:58 Ответить
Тока шо прозвучал отбой тревоги... Но уже, какой там спать. Чаек купеческий замутил. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !
показать весь комментарий
23.04.2024 03:09 Ответить
07:28 Тока накалапуцяв собi каву, а здесь опять тревога, це вже не прошибешь, ракетная.
показать весь комментарий
23.04.2024 07:33 Ответить
Все обошлось, отбой, пока что.
показать весь комментарий
23.04.2024 07:47 Ответить
Блин, кацапы , с аптекарской точностью работают , хоть не заваривай кофе. Только выпил, а здесь , как гром среди ясного неба - отбой.
показать весь комментарий
23.04.2024 07:49 Ответить
Та так, друже - так голосно давненько не було!
показать весь комментарий
23.04.2024 03:41 Ответить
Голосно да, но было очень интенсивно.
показать весь комментарий
23.04.2024 03:46 Ответить
И еще, мне показалось , шо заруба была где-то с юго-западной стороны. Мож отражение звука от многовысотки искажало... Но один ба-бах был такой, шо стекла задребезжали.
показать весь комментарий
23.04.2024 03:49 Ответить
Утром на поскот позвоню дружбану...А вам - терпения, держитесь. Служил я там (95-97, 2006-2013)
показать весь комментарий
23.04.2024 06:42 Ответить
Держись ,Одесса .
показать весь комментарий
23.04.2024 06:54 Ответить
Дякуємо!
показать весь комментарий
23.04.2024 04:04 Ответить
Жодна нація так дорого не платила за асфальт і перегляд серіалу | https://www.youtube.com/watch?v=__jtaZ8TmyM
показать весь комментарий
23.04.2024 05:17 Ответить
А які олігархи його підримували? А сидить тільки Беня, а інші в ЄС та Британії сидять.
показать весь комментарий
23.04.2024 12:14 Ответить
Потужно
показать весь комментарий
23.04.2024 05:43 Ответить
шото на Пос.Коте не слышал... или винчик хорошо убаюкал...
показать весь комментарий
23.04.2024 08:54 Ответить
Всі дають зброю, але з умовою що підете в наступ.
Досить сидіти в окопах, треба йти на Крим!
показать весь комментарий
23.04.2024 08:58 Ответить
Давай , ти перший , я за тобою (( Тобі умови передачі зброї особисто Сунак озвучив ? ((
показать весь комментарий
23.04.2024 11:27 Ответить
Крим - уже не актуально
Друга спроба буде одразу на Москву
показать весь комментарий
23.04.2024 12:35 Ответить
не вийде.
там група армій Північ, знак N
показать весь комментарий
23.04.2024 12:43 Ответить
друга армія після пригожинської?
скоро відмітимо першу річницю походу на Москву новим походом
показать весь комментарий
23.04.2024 12:50 Ответить
0.5 млрд для Британії це сором, знову за США ховаються, Франція, Германія, Норвегія,Данія Голандія більше допомагають чім Великобританія!!!!!!
показать весь комментарий
23.04.2024 12:12 Ответить
колонії данину погано платять!
показать весь комментарий
23.04.2024 12:44 Ответить
1600 ракет!!!!. Это не 30 Atakms
показать весь комментарий
23.04.2024 13:53 Ответить
 
 