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Новини Допомога Україні
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Велика Британія оголосить найбільший пакет військової допомоги Україні на £500 мільйонів

британія

Під час візиту до Польщі прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосить найбільший пакет військової допомоги Україні на суму £500 мільйонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті британського уряду.

Зазначається, що Сунак відвідає Польщу 23 квітня, де оголосить про "значне збільшення військової підтримки України, включаючи 500 млн фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії поставку життєво важливого обладнання".

Додаткове фінансування, яке доведе загальний обсяг британської військової допомоги Україні у цьому фінансовому році до 3 мільярдів фунтів стерлінгів, буде використано для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки.

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"Міністерство оборони також надішле найбільший в історії України пакет обладнання, покликаний допомогти відбити російське вторгнення на суші, морі і в повітрі", - йдеться в повідомленні.

Пакет включає:

  • 60 катерів, в тому числі морські рейдові судна, жорсткі рейдові судна і водолазні катери, а також морські гармати.
  • Понад 1 600 ударних ракет і ракет ППО, а також додаткові високоточні ракети великої дальності Storm Shadow.
  • Понад 400 транспортних засобів, в тому числі 160 захищених автомобілів "Хаскі", 162 броньовані машини і 78 машин підвищеної прохідності.
  • Майже 4 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї.

Також читайте: Додаткову систему Patriot поставлять в Україну якнайшвидше, - Міноборони Німеччини

"Захист України від жорстоких амбіцій Росії є життєво важливим для нашої безпеки і для всієї Європи. Якщо Путіну буде дозволено досягти успіху в цій агресивній війні, він не зупиниться на польському кордоні. Збройні сили України продовжують хоробро боротися, але вони потребують нашої підтримки - і вони потребують її зараз. Сьогоднішній пакет допоможе забезпечити Україну всім необхідним для боротьби з Росією", - прокоментував військову допомогу прем'єр Сунак.

Він додав, що Сполучене Королівство завжди "відіграватиме свою роль на передовій європейської безпеки, захищаючи національні інтереси і підтримуючи своїх союзників по НАТО".

Міністр оборони Грант Шаппс нагадав, що Велика Британія була першою, хто надав Україні ракети NLAW, першою, хто надав сучасні танки і першою, хто надіслав ракети дальнього радіусу дії.

"Зараз ми йдемо ще далі. Ми ніколи не дозволимо світу забути про екзистенційну битву, яку веде Україна, і з нашою постійною підтримкою вона переможе", - зазначив він.

Читайте: Пакет допомоги Україні від США буде більшим ніж зазвичай та включатиме бронетехніку, - Politico

Автор: 

Велика Британія (5569) допомога (8328) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+29
Боже бережи короля.
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23.04.2024 01:48
+19
Не переживай так, і тебе мобілізують і його, і мене. Все ще повоюємо. То ж краще з технікой чим без, еге ж?
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23.04.2024 04:01
+10
Это тот случай , когда в отношении турборежима в поставках вооружений нужно еще и включать ускоритель, бо кацапы свирепеют не по дням , а по часам, чувствуют , шо им гаплык намечается... Ща в Одессе тревога продолжается , но такой интенсивной зарубы в небе, которая недавно закончилась, со множеством взрывов, я еще не видел. NO PASARAN !
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23.04.2024 02:58
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Боже бережи короля.
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23.04.2024 01:48 Відповісти
Да. Але гроші не воюють, і техніка сама не воює. Так що давай швидесенько в ТЦК, скільки можна вдома сидіти?
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23.04.2024 01:58 Відповісти
Не переживай так, і тебе мобілізують і його, і мене. Все ще повоюємо. То ж краще з технікой чим без, еге ж?
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23.04.2024 04:01 Відповісти
Та не лякай так чєловєка!))
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23.04.2024 07:07 Відповісти
"як тільки треба буда, то я..." Ага. Як тільки треба буде то ти або здриснеш, або "інвалідом" станеш, або "студентом" , інакше уже б два роки як воював, але ж ні.
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23.04.2024 21:36 Відповісти
більше ніж 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow;
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23.04.2024 08:50 Відповісти
найс
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23.04.2024 09:25 Відповісти
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23.04.2024 09:40 Відповісти
Чудово Соловйов, чудово. Хай і далі грозяться вдарити ядеркою по США та Англії - ще більше буде
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23.04.2024 01:58 Відповісти
Это тот случай , когда в отношении турборежима в поставках вооружений нужно еще и включать ускоритель, бо кацапы свирепеют не по дням , а по часам, чувствуют , шо им гаплык намечается... Ща в Одессе тревога продолжается , но такой интенсивной зарубы в небе, которая недавно закончилась, со множеством взрывов, я еще не видел. NO PASARAN !
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23.04.2024 02:58 Відповісти
Тока шо прозвучал отбой тревоги... Но уже, какой там спать. Чаек купеческий замутил. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !
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23.04.2024 03:09 Відповісти
07:28 Тока накалапуцяв собi каву, а здесь опять тревога, це вже не прошибешь, ракетная.
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23.04.2024 07:33 Відповісти
Все обошлось, отбой, пока что.
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23.04.2024 07:47 Відповісти
Блин, кацапы , с аптекарской точностью работают , хоть не заваривай кофе. Только выпил, а здесь , как гром среди ясного неба - отбой.
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23.04.2024 07:49 Відповісти
Та так, друже - так голосно давненько не було!
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23.04.2024 03:41 Відповісти
Голосно да, но было очень интенсивно.
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23.04.2024 03:46 Відповісти
И еще, мне показалось , шо заруба была где-то с юго-западной стороны. Мож отражение звука от многовысотки искажало... Но один ба-бах был такой, шо стекла задребезжали.
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23.04.2024 03:49 Відповісти
Утром на поскот позвоню дружбану...А вам - терпения, держитесь. Служил я там (95-97, 2006-2013)
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23.04.2024 06:42 Відповісти
Держись ,Одесса .
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23.04.2024 06:54 Відповісти
Дякуємо!
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23.04.2024 04:04 Відповісти
Жодна нація так дорого не платила за асфальт і перегляд серіалу | https://www.youtube.com/watch?v=__jtaZ8TmyM
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23.04.2024 05:17 Відповісти
А які олігархи його підримували? А сидить тільки Беня, а інші в ЄС та Британії сидять.
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23.04.2024 12:14 Відповісти
Потужно
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23.04.2024 05:43 Відповісти
шото на Пос.Коте не слышал... или винчик хорошо убаюкал...
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23.04.2024 08:54 Відповісти
Всі дають зброю, але з умовою що підете в наступ.
Досить сидіти в окопах, треба йти на Крим!
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23.04.2024 08:58 Відповісти
Давай , ти перший , я за тобою (( Тобі умови передачі зброї особисто Сунак озвучив ? ((
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23.04.2024 11:27 Відповісти
Крим - уже не актуально
Друга спроба буде одразу на Москву
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23.04.2024 12:35 Відповісти
не вийде.
там група армій Північ, знак N
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23.04.2024 12:43 Відповісти
друга армія після пригожинської?
скоро відмітимо першу річницю походу на Москву новим походом
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23.04.2024 12:50 Відповісти
0.5 млрд для Британії це сором, знову за США ховаються, Франція, Германія, Норвегія,Данія Голандія більше допомагають чім Великобританія!!!!!!
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23.04.2024 12:12 Відповісти
колонії данину погано платять!
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23.04.2024 12:44 Відповісти
1600 ракет!!!!. Это не 30 Atakms
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23.04.2024 13:53 Відповісти
 
 