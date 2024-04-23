Велика Британія оголосить найбільший пакет військової допомоги Україні на £500 мільйонів

Під час візиту до Польщі прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосить найбільший пакет військової допомоги Україні на суму £500 мільйонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті британського уряду.

Зазначається, що Сунак відвідає Польщу 23 квітня, де оголосить про "значне збільшення військової підтримки України, включаючи 500 млн фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії поставку життєво важливого обладнання".

Додаткове фінансування, яке доведе загальний обсяг британської військової допомоги Україні у цьому фінансовому році до 3 мільярдів фунтів стерлінгів, буде використано для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки.

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"Міністерство оборони також надішле найбільший в історії України пакет обладнання, покликаний допомогти відбити російське вторгнення на суші, морі і в повітрі", - йдеться в повідомленні.

Пакет включає:

60 катерів , в тому числі морські рейдові судна, жорсткі рейдові судна і водолазні катери, а також морські гармати.

, в тому числі морські рейдові судна, жорсткі рейдові судна і водолазні катери, а також морські гармати. Понад 1 600 ударних ракет і ракет ППО , а також додаткові високоточні ракети великої дальності Storm Shadow.

, а також додаткові високоточні ракети великої дальності Понад 400 транспортних засобів, в тому числі 160 захищених автомобілів "Хаскі" , 162 броньовані машини і 78 машин підвищеної прохідності .

транспортних засобів, в тому числі , і . Майже 4 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї.

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"Захист України від жорстоких амбіцій Росії є життєво важливим для нашої безпеки і для всієї Європи. Якщо Путіну буде дозволено досягти успіху в цій агресивній війні, він не зупиниться на польському кордоні. Збройні сили України продовжують хоробро боротися, але вони потребують нашої підтримки - і вони потребують її зараз. Сьогоднішній пакет допоможе забезпечити Україну всім необхідним для боротьби з Росією", - прокоментував військову допомогу прем'єр Сунак.

Він додав, що Сполучене Королівство завжди "відіграватиме свою роль на передовій європейської безпеки, захищаючи національні інтереси і підтримуючи своїх союзників по НАТО".

Міністр оборони Грант Шаппс нагадав, що Велика Британія була першою, хто надав Україні ракети NLAW, першою, хто надав сучасні танки і першою, хто надіслав ракети дальнього радіусу дії.

"Зараз ми йдемо ще далі. Ми ніколи не дозволимо світу забути про екзистенційну битву, яку веде Україна, і з нашою постійною підтримкою вона переможе", - зазначив він.

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