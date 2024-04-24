Велика Британія вперше передасть Україні високоточні авіабомби Paveway IV, - ЗМІ. ФОТО
Британія у рамках нового пакету військової допомоги передасть Україні високоточні авіаційні бомби Paveway IV.
Про це повідомив журналіст BBC Джонатан Біль, інформує Цензор.НЕТ.
"Остання партія військової допомоги Великої Британії Україні включатиме бомби Paveway IV", - зазначив він.
Характеристика авіабомби Paveway IV
Paveway IV є дворежимною бомбою з GPS/лазерним наведенням і максимальною дальністю польоту понад 30 км, залежно від висоти скидання, швидкості та траєкторії польоту.
Вона виробляється британською компанією Raytheon UK і є останньою версією серії Paveway.
В основі лежить модифікована авіабомба Mk 82 із підвищеною пробивною здатністю.
Paveway IV може використовуватися з різних бойових літаків, включно з Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon і F-35 Lightning II.
Загалом Paveway IV - це ефективна та універсальна зброя, яка використовується Королівськими військово-повітряними силами і, ймовірно, буде використовуватися Королівським флотом.
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передасТЬ
нададуТЬ
розглянуТЬ
закупляТЬ!!!
а треба з закінченням ЛИ!!!
передали, розглянули, орки здохЛИ!!!
Високопіззєцові!
))
Русня свої з 60+ кидає. Тупі залізяки з крильцями, яких тисячами кожного місяця робить.
Захід сподівається на високотехнологічну зброю, а у війнах, як і раніше, вирішує кількість.
2. Насичення ЛБЗ руснявими засобами ППО
3. Руснява винищувальна авіація
Якщо. В Павлоград не раз прилітали ракети.
Рої примітивних китайських дронів палять техніку вартістю десятки мільйонів доларів.
М'ясними штурмами взятий Бахмут.
Русня лізе на Часів Яр та на захід від Авдіївки, не рахуючись з втратами, і у ЗСУ банально не вистачає *********** на відбиття всіх атак.
то чого столтенберг та Західні медіа кажуть, що Ф-16 кардинально не змінять ситуацію ?
Та й Залужний казав, що їх ефективність буде не така, якою б була у 2023 році.
Тріщали про нього так завзято і з придиханням, що русня серйозно підготувалась.
Так само вони і до F-16 підготувались.
Вже анонсували С-500. Воно, можливо, і не збиває цілі в космосі, але на пару сотень кілометрів по літаку вдарити певно може. Якось збили ЗСУ ТУшку на відстані близько 200 км від ЛБЗ. Старою совєцькою ракетою збили. ******* можуть більше.
Також враховуйте роботу спецслужб.
Частина літаків буде знищена на землі прицільними ударами "гіперзвуковими" ракетами або в результаті диверсій.
Тобто з цими бомбами можна хіба що в один кінець злітати.
Схоже, бойове застосування F-16 у якості високомобільних засобів ППО найбільш ефективне у системі ППО/ПРО з застосуванням БПЛА НАТО RQ-4D Global Hawks: https://www.youtube.com/watch?v=lrVvfSya7p8&t=1s&ab_channel=NorthropGrumman
Далекобійні ракети вже є проблемою і для ДРЛВУ США: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/amerikanski_litaki_drlv_e_3_sentry_vrazlivi_proti_kitajskih_raket_chim_jih_mozhut_zaminiti-5622.html https://defence-ua.com/weapon_and_tech/amerikanski_litaki_drlv_e_3_sentry_vrazlivi_proti_kitajskih_raket_chim_jih_mozhut_zaminiti-5622.html
Із висоти майже двох десятків кілометрів "RQ-4D Global Hawks" здатен побачити й ідентифікувати… навіть саморобні вибухові пристрої.
Джерело: https://**********.com.ua/2021/05/04/2021-2030-flot-droniv-stav-na-cherguvannya/ https://**********.com.ua/2021/05/04/2021-2030-flot-droniv-stav-na-cherguvannya/
В той час як русня має власні цикли розробки і виробництва та клала болт на всі санкції.
Україна могла б мати ЗРК "Кільчень", якого було б достатньо хоча б для відбиття КР, але жоден з президентів так і не довів розробку до кінця, не кажучи вже до серії.
Збиваються і ламаються як всякі інші.
Проходили вже з "Леопардами".
1. Чи дадут їх взагалі? По этому вопросу - гробова тиша.
2. Як що дадут, то скількі?
3. Вартість однієї такої ракети близько 1,5 млн.$ Зроблено їх не так і багато.
4. Т.к. запускаються тільки з Ф-16, то коли і скільки їх нам дадуть? І можна не сомневаться, що як тільки в повітрі буде зафіксований перший Ф-16, РФ підтягне до лінії фронту максимальне кол-во ПВО. І готові будуть до розмену 1:2, 1:3.
Так це чи не так… покаже практика. Якщо дадуть звісно. І якщо американці не попросять засекретити дані.
Як русня зі свого "гіперзвуку". Тепер розробники на пляшці сидять.
Але всі інші наявні системи ППО він таки долає.
Французькі аналогічні бомби теж виглядають трохи дивно, як ракети.
Хай долетять ці бомби прямо до кремля.