Украина еще может победить Россию. А потом стать сильнее и независимее, - Нуланд

Украина может победы Россию, а также вернуть все оккупированные территории

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом интервью изданию Politico заявила экс-заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"Начнем с того, что своей цели Путин уже не достиг. Он стремился сравнять Украину с землей и лишить ее суверенитета, независимости, самостоятельности, демократического будущего", - отметила она.

А утвердительно ответила на вопрос журналистов относительно того, может ли Украина достичь успеха.

"Может ли Украина достичь успеха? Безусловно. Может ли Украина выйти из этого более суверенной, более экономически независимой, более сильной, более европейской, чем она есть сейчас? Безусловно. И думаю, так и будет", - подчеркнула она.

А также вернуть все свои оккупированные территории.

"Считаю, она, безусловно, может прийти к тому, что станет достаточно сильной, и Путин будет загнан в угол настолько, что не сможет сесть за стол переговоров с позиции силы. Любая сделка должна быть такой, чтобы Путин был вынужден соблюдать ее. Это должно фактически привести к соглашению, которое будет предусматривать вывод войск РФ", - подчеркнула Нуланд.

Поддержка союзников

Однако для победы Украины нужна постоянная поддержка союзников. По словам Нуланд, США должны ускорить реализацию многих инициатив в Украине, в частности в развитии сил сдерживания в будущем, развертывании вооружений дальнего действия "со стратегическим эффектом", обеспечении защиты критической инфраструктуры, усилении оборонно-промышленной базы США и союзников, "чтобы мы и Украина развивались быстрее, чем Россия и Китай".

Напомним, в начале марта 2024 года Нуланд ушла в отставку с должности заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Всегда была последовательной сторонницей Украины.

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