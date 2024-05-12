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Новости
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Украина еще может победить Россию. А потом стать сильнее и независимее, - Нуланд

нуланд

Украина может победы Россию, а также вернуть все оккупированные территории

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом интервью изданию Politico заявила экс-заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"Начнем с того, что своей цели Путин уже не достиг. Он стремился сравнять Украину с землей и лишить ее суверенитета, независимости, самостоятельности, демократического будущего", - отметила она.

А утвердительно ответила на вопрос журналистов относительно того, может ли Украина достичь успеха.

"Может ли Украина достичь успеха? Безусловно. Может ли Украина выйти из этого более суверенной, более экономически независимой, более сильной, более европейской, чем она есть сейчас? Безусловно. И думаю, так и будет", - подчеркнула она.

А также вернуть все свои оккупированные территории.

"Считаю, она, безусловно, может прийти к тому, что станет достаточно сильной, и Путин будет загнан в угол настолько, что не сможет сесть за стол переговоров с позиции силы. Любая сделка должна быть такой, чтобы Путин был вынужден соблюдать ее. Это должно фактически привести к соглашению, которое будет предусматривать вывод войск РФ", - подчеркнула Нуланд.

Поддержка союзников

Однако для победы Украины нужна постоянная поддержка союзников. По словам Нуланд, США должны ускорить реализацию многих инициатив в Украине, в частности в развитии сил сдерживания в будущем, развертывании вооружений дальнего действия "со стратегическим эффектом", обеспечении защиты критической инфраструктуры, усилении оборонно-промышленной базы США и союзников, "чтобы мы и Украина развивались быстрее, чем Россия и Китай".

Напомним, в начале марта 2024 года Нуланд ушла в отставку с должности заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Всегда была последовательной сторонницей Украины.

Также читайте: Великобритания предоставляет крупнейший пакет военной помощи Украине: более 4 млн патронов и более 1600 ракет

Автор: 

Украина (44923) Нуланд Виктория (314) помощь и поддержка (867)


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Топ комментарии
+17
Я згоден з Вікторією, так і буде. Незважаючи на протидію ЗЕбанутої срані, очільник якої мріяв заглянути ***** в тухес, вилизати його, а потім поїхати з ****** в травні на шашлики, як воно кукурікало.
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12.05.2024 07:50
+11
Україна переможе без всіляких «ще» - це вже навіть не обговорюється!
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12.05.2024 07:47
+11
Нуланд нас збодрила - це добре - а то деякі чоловіки ліпше в Тисі втопляться - чим на фронт
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12.05.2024 07:51
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Україна переможе без всіляких «ще» - це вже навіть не обговорюється!
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12.05.2024 07:47 Ответить
"Грати" і "вигравати" - це два зовсім різні процеси. Нажаль, артисти вміють тільки грати, а сьогоднішній головком займається тільки тим, що підіграє артистам.
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12.05.2024 08:32 Ответить
Три чотири- зарааада! Зраааадааа!!!
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12.05.2024 08:47 Ответить
Якщо з "Томагавками" то чому б і ні ?
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12.05.2024 07:50 Ответить
Я згоден з Вікторією, так і буде. Незважаючи на протидію ЗЕбанутої срані, очільник якої мріяв заглянути ***** в тухес, вилизати його, а потім поїхати з ****** в травні на шашлики, як воно кукурікало.
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12.05.2024 07:50 Ответить
Нуланд нас збодрила - це добре - а то деякі чоловіки ліпше в Тисі втопляться - чим на фронт
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12.05.2024 07:51 Ответить
Тису є великі шанси перепливти... А от фронт, як показує практика - квиток в один кінець.
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12.05.2024 09:28 Ответить
Так говорять, ніби наші шанси все зменшуються і зменшуються..
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12.05.2024 07:52 Ответить
Безумовно. І думаю, так і буде", - наголосила вона.
як тільки скине банду єрмаказе
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12.05.2024 08:02 Ответить
Всі стають дуже розумні, коли йдуть у відставку.
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12.05.2024 08:03 Ответить
З допомогою "крок вперед-два назад" це не так просто. Та й про які угоди з ****** вона розповідає? Ботоксний шизофренік буде гнати свою біомасу на забій поки не здохне.
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12.05.2024 08:03 Ответить
Але також потребують повернення кордони до 1917 року , росія відмовляється від ядерного статусу і знову бере собі назву московія яка була до 1715 року .
забороняється фашиська ідеологія величі .
всім етнічним народам що загарбала московія повертаються їх територіі і держави

все на цьому закінчується ера цього ганебного утворення і настає мир в світі і підкорення космосу людством
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12.05.2024 08:04 Ответить
Що значить "ще"
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12.05.2024 08:04 Ответить
А от це вже хай кожен трактує по своєму...
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12.05.2024 09:27 Ответить
Чотири місяці Україна протрималася без військової допомоги від Білого дому, може, вже звикла? А то вам же некомфортно віддавати.
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12.05.2024 08:09 Ответить
Україна переможе якщо керівництво розумніше підійде до бойових дій, добровольчо партизанський полк ім.С.Бандери вже півтора року проситься для проведеня спецоперації по звільнені півдня і наших полонених ніякої реакції,ця спецоперація може привести до перемоги але хтосб не хоче перемоги ,5 тисяч бійців ждуть рішеня офіса президента.Добровольці 2014 року спасли Україну зараз вони в опалі чого мабудь за те що вони патріоти України.Генерали і комбати 2014 року одобрили наш план ,а офіс ермаків
проти
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12.05.2024 08:14 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
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12.05.2024 09:12 Ответить
»КЕРЕВНИЦТВО «? Чи режим ДИКТАТУРИ маленького 🤢🤡4*ухилянтика « РФ просто отодвігает граніци», «дагаваримся паасередине», « ПАРТНЕРИ ТОЖЕ ЛЮДИ» , « ми думали ,что они акуратно воспользуются мостами» , розмінувальника Акваторії Маріуполя, Чонгара , ……… ЧЕРВІНСЬКИЙ БІЛЬШЕ РОКА ГНІЄ ЗА ҐРАТАМИ , а МАРОДЕРИі ЗРАДНИКИ ( Баканов………… ЖИРУЮТЬ І ПЛЮЮТЬ в очі СОЮЗНИКАМ , не кажучи вже про українців
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12.05.2024 10:13 Ответить
Конченному стаду не подобались "піченкі нуланд",тепер здихає в тісі і чмокче цюцюрку єрмака.
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12.05.2024 08:39 Ответить
Від "Україна вже перемогла росію" в середині 2022 до "Україна ЩЕ може перемогти" У 2024.
Що далі?
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12.05.2024 09:26 Ответить
А далі : "Ну нє шмогла, так нє шмогла".
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12.05.2024 12:14 Ответить
если только той босс, Нуланд, во второй раз не спустит Ленд лиз в унитаз.
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12.05.2024 09:47 Ответить
В унітаз спустили 🤢&ЕРМАКИ , , якім зручніше тирити живігроші
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12.05.2024 10:15 Ответить
они тоже, как и обычные украинцы, которые тут пишут что Ленд лих не НУЖОН. все вместе.

но кто держит руку у кнопки Ленд лиз? ермак? зе? украинец в соцсетях? арестович? нет, есть только один человек на планете земля - байден.
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12.05.2024 11:34 Ответить
Без печенек от Нуланд? Ото була б допомога.
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12.05.2024 09:48 Ответить
Сама то в это веришь?.
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12.05.2024 09:56 Ответить
"Ще"?
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12.05.2024 11:17 Ответить
Нема там такого. Вона "ще" не казала.
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12.05.2024 11:25 Ответить
Хто це пише такі геніальні заголовки ?
Скільки за них платять ?
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12.05.2024 13:32 Ответить
... ,, попил поел--- не полегчало,, ... . Срочная смена власти на военную. Согласованно и продуманно и очень быстро. Караул давно устал, уйдут быстро, но все остаются строго в стране и работают на победу. Потом разберемся. Если потом наступит. Пора. Вчера было рано, завтра будет поздно! Классика жанра.
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12.05.2024 11:53 Ответить
Україна стане сильнішою, якщо народ не буде обирати президентом свого ката
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12.05.2024 12:32 Ответить
АМІНЬ !!!!!
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12.05.2024 14:24 Ответить
 
 