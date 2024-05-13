США нададуть Україні нові й далекобійніші види озброєння, - Нуланд
Україна цього літа отримає від США нові й далекобійніші види озброєння для протистояння російській агресії.
Про це в інтерв'ю "Медузе" заявила колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ.
"США за останні три роки надали Києву багато і військової, й економічної підтримки. Створено спеціальні фонди для реконструкції (критичної інфраструктури), для енергетичної підтримки країни, для гуманітарної допомоги. Наша спецпредставниця (з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер) працює над відродженням українських міст – щоб люди могли повернутися додому, щоб міг знову пожвавитися експорт", – сказала Нуланд.
Водночас вона зазначила, що поки союзники збільшують допомогу Україні, Володимир Путін і його окупаційні війська завдають країні дедалі більшої шкоди.
"За деякими оцінками, на фронті зараз гине по 1 тис. російських чоловіків на день – тільки заради того, щоб просунутися на кілька кілометрів і взяти кілька сіл. Тож так, потреби України зростають, але, я думаю, ми й далі їй допомагатимемо – зокрема новими й далекобійнішими озброєннями, які ви побачите в роботі на фронті вже цього літа", – наголосила Нуланд.
Раніше Нуланд заявила, що Захід має прискорити багато ініціатив, щоб Україна змогла виграти війну з Росією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
до сраки той бєлгород. його нікому не шкода.
а пару точних ракет по фсб, гру, мо, дуже ефективно!
чи ти вже в кацапах мірняк побачив? мені насрати на кацапів.
Бєлгород.. ну так ЗСУ і не обстрілюють спецом мирні будинки Бєлгорода. кацапи самі хєрачать по Бєлгороду для поднятія ненависті до "укронацистів".
і не потрібно змішувати тут мирняк в будинках і будівлі гру, фсб, мо, які є військовими цілями апріорі, тобто без жодних обговорень.
так само як законна військова ціль - інженери, які живуть в гуртожитку і які клепають шахеди. це не мирняк - це законна мішень для ЗСУ. скабєєва - теж не мирняк, а законна мішень.
Він казав, що "курочка по зьорнишку клюйот". То приходить пора цій курочці відрубати голову, щоб не клювала.
Головне щоб не було заки сонце зійде роса очі виїсть.
Ленін у передчутті чухає борідку.