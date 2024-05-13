США нададуть Україні нові й далекобійніші види озброєння, - Нуланд

Україна цього літа отримає від США нові й далекобійніші види озброєння для протистояння російській агресії.

Про це в інтерв'ю "Медузе" заявила колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ.

"США за останні три роки надали Києву багато і військової, й економічної підтримки. Створено спеціальні фонди для реконструкції (критичної інфраструктури), для енергетичної підтримки країни, для гуманітарної допомоги. Наша спецпредставниця (з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер) працює над відродженням українських міст – щоб люди могли повернутися додому, щоб міг знову пожвавитися експорт", – сказала Нуланд.

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Водночас вона зазначила, що поки союзники збільшують допомогу Україні, Володимир Путін і його окупаційні війська завдають країні дедалі більшої шкоди.

"За деякими оцінками, на фронті зараз гине по 1 тис. російських чоловіків на день – тільки заради того, щоб просунутися на кілька кілометрів і взяти кілька сіл. Тож так, потреби України зростають, але, я думаю, ми й далі їй допомагатимемо – зокрема новими й далекобійнішими озброєннями, які ви побачите в роботі на фронті вже цього літа", – наголосила Нуланд.

Раніше Нуланд заявила, що Захід має прискорити багато ініціатив, щоб Україна змогла виграти війну з Росією.