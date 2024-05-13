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Путінський підхід до перемовин: "Що моє - моє, а що ваше - обговоримо". Мета США - підготувати Київ, щоб він зміг домовлятися з позиції сили, - Нуланд

Колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд

Завдання США полягає в посиленні України настільки, щоб у разі переговорів із країною-агресором РФ Київ міг вести їх із позиції сили.

Про це в інтерв'ю "Медузе" заявила колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ.

"Чи переходити до обговорення миру взагалі й коли переходити – це рішення України. Поки путінський підхід до переговорів має такий вигляд: "Що моє – моє, а що ваше – це обговоримо". Тому мета американської стратегії зараз – це так підготувати Київ у військовому, економічному й політичному стосунку, щоб він зміг почати домовлятися з позиції сили. Щоб Путін та його воєначальники зрозуміли, що ця війна для них програшна й настав час уже дійти згоди. У власних інтересах", – сказала Нуланд.

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Вона зазначила, що зараз в України ще немає ресурсів для відновлення своїх кордонів зразка 1991 року.

"Усі війни закінчуються переговорами, і це завдання України – вирішувати, яка в неї мета щодо територій. Але просто зараз Київ недостатньо сильний, щоб почати домовлятися. Ми б хотіли, щоб Путін покинув кожен квадратний кілометр української землі. Але поки – поки Україна не стала досить сильною, – ми не знаємо, що можливо стосовно цього", – підкреслила колишня заступниця держсекретаря США.

На її думку, президент України Володимир Зеленський досить ефективно просуває українську формулу миру.

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"Київ постійно й далі розвиває ту формулу миру, яку Зеленський запропонував уже більше ніж рік тому: суверенітет, територіальна цілісність, виведення російських військ, репарації, повернення дітей – усі ці речі. На деяких зустрічах, як у Давосі, Зеленський збирає до 50–60 держав, до того ж не лише американських союзників, але й найбільші позаблокові країни: Індію, ПАР, Бразилію, Індонезію. І всі вони підтримують вироблені Києвом принципи. Зеленський був неймовірно ефективним у своїх спробах нагадати світу, який саме вигляд матиме справедливе врегулювання цієї війни. Путіну не дозволять підкорити Україну", – резюмувала Нуланд.

Автор: 

перемовини (2859) Нуланд Вікторія (175)


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Топ коментарі
+10
ВИ ТУПІ? В РФ 20 млн нищого і агресивного населення - потенціал безмежний, вони втратили менше 500 000. Вони щзе спокійно можуть вести війну 10 років. Очевидно уже шо Китай і Індія є тилом РФ, а Китай ще і дає військові технології. З чого ви вирішили що РФ треба домовлятись?

- 10 років побомбить ХАрків і звідти всі поїдуть, ще 10 років війни і від українів лишиться 16 млн. Нафіга їм домовлятись?
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13.05.2024 20:08
+6
Та ви вже третій рік Україну готуєте до "позиції сили", а позиція в нас тільки гіршає. Енергетику майже знищили, нові території - захоплюють, США півроку путіних пинали з допомогою, санкції ваші кацапам до дупи. Вам цей "геніальний план" часом не Безугла писала?
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13.05.2024 20:48
+4
український підхід до перемовин: путін-)(уйло!
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13.05.2024 20:12
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ВИ ТУПІ? В РФ 20 млн нищого і агресивного населення - потенціал безмежний, вони втратили менше 500 000. Вони щзе спокійно можуть вести війну 10 років. Очевидно уже шо Китай і Індія є тилом РФ, а Китай ще і дає військові технології. З чого ви вирішили що РФ треба домовлятись?

- 10 років побомбить ХАрків і звідти всі поїдуть, ще 10 років війни і від українів лишиться 16 млн. Нафіга їм домовлятись?
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13.05.2024 20:08 Відповісти
Не плакай зрадофіле
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13.05.2024 20:24 Відповісти
Чому не на фронті?
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13.05.2024 21:21 Відповісти
Тебе чекаю, лапоть
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13.05.2024 21:24 Відповісти
А нафіга китай та індія? Там і рашки достатньо щоб тил був. Нам забороняють нормально бомбити навіть прикордонні території.
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13.05.2024 20:25 Відповісти
український підхід до перемовин: путін-)(уйло!
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13.05.2024 20:12 Відповісти
Тому ви зняли санкції проти платежів за енергоресурси з раші... все щоб в України були кращі переговорні позиції... чи щоб раша мала більше грошей на озброєння?
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13.05.2024 20:29 Відповісти
Це вже якась ода Невтікачу ...
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13.05.2024 20:32 Відповісти
Які переговори ?? Цю зелену владу--зраду неможна допускати ні до яких переговорів !!
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13.05.2024 20:34 Відповісти
Та ви вже третій рік Україну готуєте до "позиції сили", а позиція в нас тільки гіршає. Енергетику майже знищили, нові території - захоплюють, США півроку путіних пинали з допомогою, санкції ваші кацапам до дупи. Вам цей "геніальний план" часом не Безугла писала?
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13.05.2024 20:48 Відповісти
Перепахать всё до границ 1991 года - вот и будет сильная позиция для переговоров.
Та дайте же йо банные 300-километровые ракеты !
Пока не поздно.
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13.05.2024 20:53 Відповісти
До речі, їй про це поставили пряме питання (про міжнародно визнані кордони України і їх повний контроль -- Україною -- як одну з умов закінчення війни).

Як думаєте, що вона відповіла?
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13.05.2024 21:01 Відповісти
Що би не відповіла - вона вже приватна особа.
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13.05.2024 21:14 Відповісти
Тупости некоторых западных политиков нет предела.
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13.05.2024 21:48 Відповісти
Победа над совком сыграла с Америкой злую шутку. 30 лет пытается сделать то, что ей по определению не по силам.
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13.05.2024 21:51 Відповісти
...підготувати Київ, щоб він зміг домовлятися з позиції сили...
Для цього потрібно щоб ******** з Банкової припинили здавать території. Тобто потрібно якось"підготувати" Банкову,з пзиції сили.
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14.05.2024 00:01 Відповісти
 
 