Путінський підхід до перемовин: "Що моє - моє, а що ваше - обговоримо". Мета США - підготувати Київ, щоб він зміг домовлятися з позиції сили, - Нуланд
Завдання США полягає в посиленні України настільки, щоб у разі переговорів із країною-агресором РФ Київ міг вести їх із позиції сили.
Про це в інтерв'ю "Медузе" заявила колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ.
"Чи переходити до обговорення миру взагалі й коли переходити – це рішення України. Поки путінський підхід до переговорів має такий вигляд: "Що моє – моє, а що ваше – це обговоримо". Тому мета американської стратегії зараз – це так підготувати Київ у військовому, економічному й політичному стосунку, щоб він зміг почати домовлятися з позиції сили. Щоб Путін та його воєначальники зрозуміли, що ця війна для них програшна й настав час уже дійти згоди. У власних інтересах", – сказала Нуланд.
Вона зазначила, що зараз в України ще немає ресурсів для відновлення своїх кордонів зразка 1991 року.
"Усі війни закінчуються переговорами, і це завдання України – вирішувати, яка в неї мета щодо територій. Але просто зараз Київ недостатньо сильний, щоб почати домовлятися. Ми б хотіли, щоб Путін покинув кожен квадратний кілометр української землі. Але поки – поки Україна не стала досить сильною, – ми не знаємо, що можливо стосовно цього", – підкреслила колишня заступниця держсекретаря США.
На її думку, президент України Володимир Зеленський досить ефективно просуває українську формулу миру.
"Київ постійно й далі розвиває ту формулу миру, яку Зеленський запропонував уже більше ніж рік тому: суверенітет, територіальна цілісність, виведення російських військ, репарації, повернення дітей – усі ці речі. На деяких зустрічах, як у Давосі, Зеленський збирає до 50–60 держав, до того ж не лише американських союзників, але й найбільші позаблокові країни: Індію, ПАР, Бразилію, Індонезію. І всі вони підтримують вироблені Києвом принципи. Зеленський був неймовірно ефективним у своїх спробах нагадати світу, який саме вигляд матиме справедливе врегулювання цієї війни. Путіну не дозволять підкорити Україну", – резюмувала Нуланд.
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- 10 років побомбить ХАрків і звідти всі поїдуть, ще 10 років війни і від українів лишиться 16 млн. Нафіга їм домовлятись?
Та дайте же йо банные 300-километровые ракеты !
Пока не поздно.
Як думаєте, що вона відповіла?
Для цього потрібно щоб ******** з Банкової припинили здавать території. Тобто потрібно якось"підготувати" Банкову,з пзиції сили.