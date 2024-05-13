Путинский подход к переговорам: "Что мое – мое, а что ваше – обсудим". Цель США – подготовить Киев, чтобы он смог договариваться с позиции силы, - Нуланд

Задача США заключается в усилении Украины настолько, чтобы в случае переговоров со страной-агрессором РФ Киев мог вести их с позиции силы.

Об этом в интервью "Медузе" заявила бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ.

"Переходить ли к обсуждению мира вообще и когда переходить - это решение Украины. Пока путинский подход к переговорам выглядит следующим образом: "Что мое - мое, а что ваше - это обсудим". Поэтому цель американской стратегии сейчас - это так подготовить Киев в военном, экономическом и политическом отношении, чтобы он смог начать договариваться с позиции силы. Чтобы Путин и его военачальники поняли, что эта война для них проигрышная и пришло время уже прийти к согласию. В собственных интересах", - сказала Нуланд.

Читайте также: Нуланд: Попытки сделать "исторически централизованные" Китай и Россию частью западной системы были ошибкой

Она отметила, что сейчас у Украины еще нет ресурсов для восстановления своих границ образца 1991 года.

"Все войны заканчиваются переговорами, и это задача Украины - решать, какая у нее цель по территориям. Но просто сейчас Киев недостаточно силен, чтобы начать договариваться. Мы бы хотели, чтобы Путин покинул каждый квадратный километр украинской земли. Но пока - пока Украина не стала достаточно сильной, - мы не знаем, что возможно в этом отношении", - подчеркнула бывший заместитель госсекретаря США.

По ее мнению, президент Украины Владимир Зеленский достаточно эффективно продвигает краинскую Формулу мира.

Читайте также: Мы должны ускорить многие инициативы, чтобы Украина смогла выиграть войну с Россией, - Нуланд

"Киев постоянно и дальше развивает ту формулу мира, которую Зеленский предложил уже более года назад: суверенитет, территориальная целостность, вывод российских войск, репарации, возвращение детей - все эти вещи. На некоторых встречах, как в Давосе, Зеленский собирает до 50-60 государств, причем не только американских союзников, но и крупнейшие внеблоковые страны: Индию, ЮАР, Бразилию, Индонезию. И все они поддерживают выработанные Киевом принципы. Зеленский был невероятно эффективным в своих попытках напомнить миру, как именно будет выглядеть справедливое урегулирование этой войны. Путину не позволят покорить Украину", - резюмировала Нуланд.