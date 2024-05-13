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Путинский подход к переговорам: "Что мое – мое, а что ваше – обсудим". Цель США – подготовить Киев, чтобы он смог договариваться с позиции силы, - Нуланд

Колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд

Задача США заключается в усилении Украины настолько, чтобы в случае переговоров со страной-агрессором РФ Киев мог вести их с позиции силы.

Об этом в интервью "Медузе" заявила бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ.

"Переходить ли к обсуждению мира вообще и когда переходить - это решение Украины. Пока путинский подход к переговорам выглядит следующим образом: "Что мое - мое, а что ваше - это обсудим". Поэтому цель американской стратегии сейчас - это так подготовить Киев в военном, экономическом и политическом отношении, чтобы он смог начать договариваться с позиции силы. Чтобы Путин и его военачальники поняли, что эта война для них проигрышная и пришло время уже прийти к согласию. В собственных интересах", - сказала Нуланд.

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Она отметила, что сейчас у Украины еще нет ресурсов для восстановления своих границ образца 1991 года.

"Все войны заканчиваются переговорами, и это задача Украины - решать, какая у нее цель по территориям. Но просто сейчас Киев недостаточно силен, чтобы начать договариваться. Мы бы хотели, чтобы Путин покинул каждый квадратный километр украинской земли. Но пока - пока Украина не стала достаточно сильной, - мы не знаем, что возможно в этом отношении", - подчеркнула бывший заместитель госсекретаря США.

По ее мнению, президент Украины Владимир Зеленский достаточно эффективно продвигает краинскую Формулу мира.

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"Киев постоянно и дальше развивает ту формулу мира, которую Зеленский предложил уже более года назад: суверенитет, территориальная целостность, вывод российских войск, репарации, возвращение детей - все эти вещи. На некоторых встречах, как в Давосе, Зеленский собирает до 50-60 государств, причем не только американских союзников, но и крупнейшие внеблоковые страны: Индию, ЮАР, Бразилию, Индонезию. И все они поддерживают выработанные Киевом принципы. Зеленский был невероятно эффективным в своих попытках напомнить миру, как именно будет выглядеть справедливое урегулирование этой войны. Путину не позволят покорить Украину", - резюмировала Нуланд.

Автор: 

переговоры (4921) Нуланд Виктория (314)


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Топ комментарии
+10
ВИ ТУПІ? В РФ 20 млн нищого і агресивного населення - потенціал безмежний, вони втратили менше 500 000. Вони щзе спокійно можуть вести війну 10 років. Очевидно уже шо Китай і Індія є тилом РФ, а Китай ще і дає військові технології. З чого ви вирішили що РФ треба домовлятись?

- 10 років побомбить ХАрків і звідти всі поїдуть, ще 10 років війни і від українів лишиться 16 млн. Нафіга їм домовлятись?
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13.05.2024 20:08
+6
Та ви вже третій рік Україну готуєте до "позиції сили", а позиція в нас тільки гіршає. Енергетику майже знищили, нові території - захоплюють, США півроку путіних пинали з допомогою, санкції ваші кацапам до дупи. Вам цей "геніальний план" часом не Безугла писала?
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13.05.2024 20:48
+4
український підхід до перемовин: путін-)(уйло!
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13.05.2024 20:12
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Правила форума Совет форумчан
ВИ ТУПІ? В РФ 20 млн нищого і агресивного населення - потенціал безмежний, вони втратили менше 500 000. Вони щзе спокійно можуть вести війну 10 років. Очевидно уже шо Китай і Індія є тилом РФ, а Китай ще і дає військові технології. З чого ви вирішили що РФ треба домовлятись?

- 10 років побомбить ХАрків і звідти всі поїдуть, ще 10 років війни і від українів лишиться 16 млн. Нафіга їм домовлятись?
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13.05.2024 20:08 Ответить
Не плакай зрадофіле
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13.05.2024 20:24 Ответить
Чому не на фронті?
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13.05.2024 21:21 Ответить
Тебе чекаю, лапоть
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13.05.2024 21:24 Ответить
А нафіга китай та індія? Там і рашки достатньо щоб тил був. Нам забороняють нормально бомбити навіть прикордонні території.
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13.05.2024 20:25 Ответить
український підхід до перемовин: путін-)(уйло!
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13.05.2024 20:12 Ответить
Тому ви зняли санкції проти платежів за енергоресурси з раші... все щоб в України були кращі переговорні позиції... чи щоб раша мала більше грошей на озброєння?
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13.05.2024 20:29 Ответить
Це вже якась ода Невтікачу ...
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13.05.2024 20:32 Ответить
Які переговори ?? Цю зелену владу--зраду неможна допускати ні до яких переговорів !!
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13.05.2024 20:34 Ответить
Та ви вже третій рік Україну готуєте до "позиції сили", а позиція в нас тільки гіршає. Енергетику майже знищили, нові території - захоплюють, США півроку путіних пинали з допомогою, санкції ваші кацапам до дупи. Вам цей "геніальний план" часом не Безугла писала?
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13.05.2024 20:48 Ответить
Перепахать всё до границ 1991 года - вот и будет сильная позиция для переговоров.
Та дайте же йо банные 300-километровые ракеты !
Пока не поздно.
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13.05.2024 20:53 Ответить
До речі, їй про це поставили пряме питання (про міжнародно визнані кордони України і їх повний контроль -- Україною -- як одну з умов закінчення війни).

Як думаєте, що вона відповіла?
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13.05.2024 21:01 Ответить
Що би не відповіла - вона вже приватна особа.
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13.05.2024 21:14 Ответить
Тупости некоторых западных политиков нет предела.
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13.05.2024 21:48 Ответить
Победа над совком сыграла с Америкой злую шутку. 30 лет пытается сделать то, что ей по определению не по силам.
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13.05.2024 21:51 Ответить
...підготувати Київ, щоб він зміг домовлятися з позиції сили...
Для цього потрібно щоб ******** з Банкової припинили здавать території. Тобто потрібно якось"підготувати" Банкову,з пзиції сили.
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14.05.2024 00:01 Ответить
 
 