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Новости Помощь Украине
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Блинкен встретился с Зеленским: "Мы знаем, что сейчас сложные времена. Помощь уже согласована, она уже едет"

Володимир Зеленський та держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві

Пакет военной помощи, ранее согласованный в Конгрессе США, вскоре прибудет в Украину.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Мы восхищаемся вашей силой, вашим лидерством и стойкостью. Мы знаем, что сейчас - сложные времена. И также мы знаем, что помощь уже согласована, она уже едет. Она скоро уже прибудет в Украину. И она поможет вам по-настоящему, чтобы бороться против агрессии России на поле боя", - подчеркнул он.

Блинкен также добавил, что"США, как и многие другие партнеры Украины, уверены, что Украина достигнет победы именно на поле боя".

Также читайте: Блинкен о сроках предоставления военной помощи Украине: Делаем все возможное. Мы никуда не уходим

Также глава государства подчеркнул Блинкену, что Украине необходимы два ЗРК Patriot для защиты Харьковщины.

"Я хочу обсудить с вами некоторые, по моему мнению, очень важные вопросы. Во-первых, решение по пакету для нас является ключевым, чтобы он прибыл как можно скорее. Во-вторых, это противовоздушная оборона. Это самый большой наш дефицит. Я думаю, что это самая большая проблема", - заявил Зеленский.

По словам президента, сегодня нужно два Patriot для Харькова, Харьковской области.

"Потому, что люди под огнем. Они обеспокоены, они находятся под российскими атаками", - добавил он.

Читайте также: Нам нужно еще 5-6 Patriot для Украины, - премьер Дании Фредериксен

Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Украина ожидала принятия законопроекта Конгрессом США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

Уже 24 апреля Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) помощь (7784) США (26513) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+27
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14.05.2024 11:41
+23
Щиро дякуємо США за допомогу. Але основне питання до нашого керівництва країни - а коли вже врешті-решт буде наше озброєння? Пройшло вже повних 5 років обіцянок Херпіду і його воровитої команди, що будується зелений рай. То де це все?
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14.05.2024 11:25
+13
Так то американці заборонили нашій владі фортифікацію будувати? Нігадяї.
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14.05.2024 11:57
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От - от - вже не за горами
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14.05.2024 11:21 Ответить
Вона зараз за баром.
Ще трохи і її з-поза бару передадуть нам. Шо не ясно?
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14.05.2024 11:26 Ответить
Ясен пень!
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14.05.2024 11:28 Ответить
Після рукостискання Блінкен помив руки, бо у зєлі вони липкі. В тому числі і від крові Українських патріотів.
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14.05.2024 13:37 Ответить
"...незабаром прибуде в Україну"

Не за яким баром?
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14.05.2024 11:24 Ответить
Та вже можна не поспішать. Як ви хотіли так і вийшло...
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14.05.2024 11:24 Ответить
Так то американці заборонили нашій владі фортифікацію будувати? Нігадяї.
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14.05.2024 11:57 Ответить
зелені хай за своє відповідають, а амери - за 6 проср*них місяців
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14.05.2024 23:01 Ответить
Щиро дякуємо США за допомогу. Але основне питання до нашого керівництва країни - а коли вже врешті-решт буде наше озброєння? Пройшло вже повних 5 років обіцянок Херпіду і його воровитої команди, що будується зелений рай. То де це все?
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14.05.2024 11:25 Ответить
рай лише після смерті - тому і зелений рай буде як він нас всіх відправить до господа
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14.05.2024 11:49 Ответить
Да-да, ща подвезут. Уже волам ярмо одели.
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14.05.2024 11:25 Ответить
Як Абрамси та ф16.
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14.05.2024 11:31 Ответить
Чим швидше і чим більше буде допомоги, тим швидше Україна закінчить війну проти рашки!
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14.05.2024 11:25 Ответить
Зеля, тупица, уже надо требовать Томагамки, а не Патриоты
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14.05.2024 11:27 Ответить
Все що зєля корисного може, це з розбігу вбитися об стіну, як йому це пояснити...
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14.05.2024 11:33 Ответить
Зеленый выпросил аж два пэтриота. Он видимо считает это вполне достаточным для войны. Великий стратег..демагог..асфальтоукладчик..
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14.05.2024 12:09 Ответить
о великий ум, расскажи про второй Ленд лиз.
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14.05.2024 13:46 Ответить
требовать надо яо. Чтоб назад вернули, вместе с ракетами и самолетами, что забрали.
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14.05.2024 23:02 Ответить
Чучхейці та чалматі не зволікають, потсавка за поставкою
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14.05.2024 11:32 Ответить
Всі чекають, але скажіть мені, коли ви тварюки чекали, чекали з шачличкали, чекали і сміялись з вашої безпе6чності. Ви маєте, те що маєте, я вас презираю
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14.05.2024 11:36 Ответить
Он воно шо. Нашо тільки було заради цього приїздиьи.
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14.05.2024 11:37 Ответить
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14.05.2024 11:41 Ответить
Так що вибори не потрібні? чи від народу щось залежить після виборів?, в тому то і проблема, він і так виходив на Майдани... Так, відносно влади маємо,що маємо - все провтикали і це не тільки останні роки,а за всі 30 років, - Україна на останньму місті в Европі по економіці, зато офшори на першому від сюди всі біди українського народу, але за ЯЗ бувшого СРСР, яка була націлена на Захід і знищина Україною до речі на вимогою Заходу потрібно розрахуватися поки ще не пізно - угода досі відкрита,та щось не видно Петриотів в достатній кількості.
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14.05.2024 19:34 Ответить
, вирвана з контексту якоїсь іншої події, у даному повідомленні ЦН:
" Також глава держави наголосив Блінкену, що Україні необхідні два ЗРК Patriot для захисту Харківщини." - вона не вписується у поточнмй текст, її немає у першоджерела "Інтерфакс-Україна".
Не зрозуміло: чи це якась помилка чи обдумано, але враження від прочитання цієї новини таке:
1) наповнені драматизмом заклики про допомогу фронту, виголошені з уст Зеленського, сприймаються адресатами-донорами зі стійким відчуттям нещирості сценічного дійства;
2) попадання у публічну новинарну площину даних закликів свідчить про те, що американська допомога тормозиться. Ймовірно через відмову Зеленського виконувати якісь вимоги адміністрації США.
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14.05.2024 11:44 Ответить
"Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто

Стандартна брехня "цензора"

Треба розуміти логіку політичних процесів у США, особливо республіканців, які є жорсткими прихильниками дотримання бюджетної дисципліни. Для них недопущення збільшення бюджетного дефіциту США є першим та абсолютним пріоритетом, що б не відбувалося. Закони мають ухвалюватися в рамках прийнятого бюджету. Республіканці пропонували надавати допомогу Україні в межах існуючого бюджетного фінансування, але на заваді цьому стала на смерть байденівська адміністрація, яка виділила кілька сотень мільярдів доларів на боротьбу з неіснуючими кліматичними змінами та навідріз відмовлялася скасувати або навіть скоротити ці кошти. Довга боротьба республіканців за дотримання бюджетної дисципліни, на жаль, не призвела до зміни позиції адміністрації Байдена та дем. партії. Переконавшись, що за ті чотири місяці, протягом яких адміністрація Байдена повністю бойкотувала надання будь-якої військової допомоги Україні, переконавшись, що адміністрація Байдена не
збирається заповнювати вимогу про незбільшення бюджетного дефіциту, республіканці все-таки вирішили піти на компроміс, відмовитися від найважливішого для них принципу бюджетної дисципліни, розуміючи, що в даний момент військова допомога абсолютно необхідна Україні. Тому Трамп вигадав маневр, згідно з яким невоєнна, економічна допомога надаватиметься Україні не у вигляді грантів, що автоматично збільшує державний борг і бюджетний дефіцит, а у вигляді кредиту, який, як він тут же додав, носить безвідсотковий та безстроковий характер, і який за певних умов має бути повернутий Америці. Цю пропозицію Трампа в Україні просто не зрозуміли і почали говорити, який негідник Трамп, який не хоче давати нам допомогу у вигляді грантів.

В Україні не розуміють принципів, на яких будується бюджетний процес у США, не розуміють, що саме ця пропозиція Трампа уможливила те, що понад 100 конгресменів-республіканців проголосували за законопроект про допомогу Україні.
Якби не це, пропозицію Трампа ніхто з республіканців не проголосував би за пакет допомоги Україні. В українських ЗМІ не обговорюють ще одну пропозицію Трампа та республіканців, що заморожені кошти центрального банку росії можуть бути передані на відновлення України.

Наступного дня після того, як цей пакет республіканців про допомогу Україні було підтримано у Конгресі, Сенаті та підписано Байденом, адміністрація Байдена заявила про надання Україні військової допомоги на 1 млрд. доларів. З тих минуло вже три тижні. Генерал Скибицький з інтерв'ю в журналі Economist сказав, що Україна балансує на межі, бо немає зброї. Скибіцький дав зрозуміти, що військова допомога, обіцяна Байденом, так і не надійшла в Україну. Вона досі йде!

Проблема не в законопроектах, а в небажанні адміністрації Байдена надавати допомогу Україні. І та допомога, яка була проголосована обома палатами Конгресу і підписана Байденом, так само може бути заблокована Байденом, як і ті 4,2 млрд. І саме це зараз і відбувається - Байден відмовляється виконувати підписаний ним закон про допомогу Україні. Проблема не в республіканцях, не в Трампі і навіть не в демократах - проблема знаходиться у Білому домі. І навіть якщо військова допомога на 1 млрд. дол. надійде до України, вона після 4-х місяців блокади України адміністрацією Байдена мало що змінить на полі бою. Для зміни ситуації на фронті потрібні зовсім інші засоби. І головним таким засобом є ленд-ліз. Байден мав цей інструмент з 9 травня 2022 року по 30 вересня 2023 року. Про це знав президент України, знало хв. оборони, знало уряд України. Але вони не зробили нічого, щоб змусити Байдена запустити механізм ленд-лізу. 18 квітня 2024 року сенатор-республіканець зі штату Техас Джо Корнін вніс новий законопроект про ленд-ліз для України, який має діяти до 30 вересня 2026 року.
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14.05.2024 11:48 Ответить
Це щось нове, в Україні почали протрамповських тролів проплачувати
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14.05.2024 18:52 Ответить
"Майстер буде в тєчєніє дня" (Глазовий). Хоча б маленьку атомну бімбу в кишені привіз... Ех
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14.05.2024 12:00 Ответить
я ось слухаю професора Соловея, якому довіряю, бо він бачить і логіку, і ірраціональність російської влади

китайці вже поставили мішустіна прем'єр-міністром і насували "васілічу" в "помощнікі" всіх ворогуючих клановиків, щоб створити керований хаос у владі президентській, і керовані "потоки" у владі прем'єрській

а американська влада партії демократів навіть боїться визнати що путін помер і в росії нема легітимного президента

зрозуміло, що це зручно - потім скажуть "ми нічого напевне не знали, не з ютюба ж новини черпати"

але не втручатися в російську заваруху в цей момент, коли вони там всі вразливі - це просто верх непрофесіоналізму

або щось інше
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14.05.2024 12:06 Ответить
> я ось слухаю професора Соловея, якому довіряю...

По темі можу порекомендувати також блог під назвою "Днєвнік рєптілоіда". Теж дуже все цікаво, обстоятєльно.
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14.05.2024 12:17 Ответить
ну а сенс "реальному путіну" вдавати з себе "власного двійника", щоб відійти від справ, мовляв залиште двійника в спокою? - це якщо Соловей працює на путіна ?

вороги звалять на "двійника" всі гріхи "оригінала", а улесники знову випхають "двійника" на "перші ролі"

ніяк пазл не складається, значить Соловей не працює на путіна, а є досить самостійною фігурою

останні призначення "помічників путіна" якраз і свідчать про те, що він каже правду

я міг би все це не писати на публіку, щоб не висміювали, але пройде час і висміювать будуть не мене а всі ті "авторитетні і відповідальні уряди", які знали про це і мовчали
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14.05.2024 16:21 Ответить
Треба херпіду завести двійників-трійників. Це ж скільки концертів можна буде давать одночасно. А красти скільки!
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14.05.2024 18:08 Ответить
Слухай краще ілаіонова.Той хоч професіонал-гебіст.
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14.05.2024 12:51 Ответить
Андрія Іларіонова я вважаю одним з найбільших друзів України і експертів в економіці. Я довіряю тим, хто може аналітично викласти логіку або іллогічність подій, яка співпадає з тим як події сприймаю я, власне. Іларіонов може. А ти не можеш.
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14.05.2024 15:59 Ответить
Вiн приїхав щоб знов попередити щоб не стрiляли по рашцi?
Д. Довiра.
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14.05.2024 12:25 Ответить
Та не, билеты Зельцману привез на вечерних дидижанс до Хайфы.
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14.05.2024 12:41 Ответить
Яка, блд, "перемога на полі бою"? Ще одне в сталось. В людях вбили мотивацію і довіру до цієї країни. Приїхали.
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14.05.2024 12:39 Ответить
До країни, чи до влади?
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14.05.2024 12:51 Ответить
До влади тієї довіри ніколи і небуло. А тепер нема ні до чого.
Тактика влади проти народу зараз - "Разделяй и властвуй", і вона працює.
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14.05.2024 13:11 Ответить
А до кого була довіра?
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14.05.2024 13:17 Ответить
До людей, які в скрутний час вміли об'єднатися, щоб допомогати один одному та нищіти ворога. Але це в минулому і саме завдякі владі.
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14.05.2024 13:38 Ответить
Саме до таких людей, які свого часу об'єднавшись, так налякали вашого тезку, що він втік з країни)
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14.05.2024 13:47 Ответить
Якої країни-США,судячи по прапорцю на аватарці.
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14.05.2024 12:52 Ответить
адекватна допомога мала бути ще два роки тому, бо хоча 'герої не вмирають', але вони з часом закінчуються, як показала практика, не всі можуть воювати, навіть дуже 'ідейні'
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14.05.2024 12:49 Ответить
В Украіні відсутні важкі часи для слуг уродів і їхнього володиря ,
але незважаючи на цих ворюг , які крадуть все і нічого корисного
не зробили для нашої краіни ,
ми всеодно переможемо , а зелених чекає сумний кінець 😡
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14.05.2024 13:01 Ответить
Зеля оказывается стойкий лидер.🤡
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14.05.2024 13:07 Ответить
Ніяк не втече - стійкий, займає пост президента - лідер. Наче все правильно.
Кремлівське лайно - теж "стійкий" і навіть "лідер", але ж це не характеризує його в цілому і не виключає того, що він - найбільше зло, що було на планеті.
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14.05.2024 13:24 Ответить
Меньше недели осталось до конца легитимности, потом можно посылать Зелю куда подальше с его указами и распоряжениями и главное всё по закону.
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14.05.2024 13:59 Ответить
Я теж іноді мрію))
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14.05.2024 14:08 Ответить
Так, все дуже швидко. Швидше просто не буває. Два тижні дивним чином перетворилися в два місяці...
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14.05.2024 13:07 Ответить
я так понимаю второй Ленд лиз Украине так же не нужен. было не 4 закона, а 6. один Ленд лиз Украине, второй называется "мир через силу", так как это слоган Рейгана, помойки вроде cnn, nyt и в последтствии всякие помойки вроде цензоров или назвали это законом о тиктоке или вовсе проигнорировали. кто умышленно, а кто от глупости и незнания. что хуже сложно определить.
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14.05.2024 13:42 Ответить
Знову у калісраках обісцяних
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14.05.2024 14:07 Ответить
Ой, цей Блінкен вже не той, репутація як у Салівана? Де авіація, корочше...
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14.05.2024 16:09 Ответить
,,Помощь уже согласована---она уже едет,, . Ехали медведи на велосипеде---а за ними кот сракой наперёд---вот!
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14.05.2024 16:34 Ответить
Однією рукою блокує допомогу разом з Саліваном, а на публіку приїздить дупу свою прикривати теревенями про "перемогу на пооі бою"
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14.05.2024 17:52 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

Блинкен прибыл в Киев и пообещал Украине помощь, которая изменит ситуацию на фронте. Третий год полномасштабных обещаний и одиннадцатый год будапештских обещаний.
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14.05.2024 18:10 Ответить
В орковских СМИ на полном серьёзе, с придурковатым восхищением, с построением глобальных стратегических прогнозов обсуждается тот факт, что внешнее физиономическое "сходство" новоназначенного министром нападения РФ с генералиссимусом Суворовым - это Особый знак небес с обещанием грядущей Вяликой Пабеды над коллективным Западом.
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14.05.2024 18:21 Ответить
Зельонський після 20 травня не-Президент!
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14.05.2024 19:56 Ответить
Розкажеш, сбу свій, прокурор свій, татаров, єрмак всі тримають тили, все схоплене. Розплата за голосування аби поржать ще попереду
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15.05.2024 07:38 Ответить
Редко слышал про апачи.а им ведь не надо никаких аэропортов. И прятать не сложно.
В этом плане ещё бы пару десятков самолётов от сааб не по помешало бы.
Gripen JAS 39 имеет одно решительное преимущество над F-16 - это неприхотливость к полосам и межполетному обслуживанию. Ведь по доктрине шведских воздушных сил, в случае войны, самолеты должны рассредоточиться и базироваться даже на автомобильных путях. Очевидно, это очень подходит для украинских условий.
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15.05.2024 01:02 Ответить
 
 