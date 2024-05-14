Блинкен встретился с Зеленским: "Мы знаем, что сейчас сложные времена. Помощь уже согласована, она уже едет"
Пакет военной помощи, ранее согласованный в Конгрессе США, вскоре прибудет в Украину.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".
"Мы восхищаемся вашей силой, вашим лидерством и стойкостью. Мы знаем, что сейчас - сложные времена. И также мы знаем, что помощь уже согласована, она уже едет. Она скоро уже прибудет в Украину. И она поможет вам по-настоящему, чтобы бороться против агрессии России на поле боя", - подчеркнул он.
Блинкен также добавил, что"США, как и многие другие партнеры Украины, уверены, что Украина достигнет победы именно на поле боя".
Также глава государства подчеркнул Блинкену, что Украине необходимы два ЗРК Patriot для защиты Харьковщины.
"Я хочу обсудить с вами некоторые, по моему мнению, очень важные вопросы. Во-первых, решение по пакету для нас является ключевым, чтобы он прибыл как можно скорее. Во-вторых, это противовоздушная оборона. Это самый большой наш дефицит. Я думаю, что это самая большая проблема", - заявил Зеленский.
По словам президента, сегодня нужно два Patriot для Харькова, Харьковской области.
"Потому, что люди под огнем. Они обеспокоены, они находятся под российскими атаками", - добавил он.
Принятие Конгрессом США помощи для Украины
Украина ожидала принятия законопроекта Конгрессом США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.
В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.
20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.
23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.
Уже 24 апреля Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ще трохи і її з-поза бару передадуть нам. Шо не ясно?
Не за яким баром?
" Також глава держави наголосив Блінкену, що Україні необхідні два ЗРК Patriot для захисту Харківщини." - вона не вписується у поточнмй текст, її немає у першоджерела "Інтерфакс-Україна".
Не зрозуміло: чи це якась помилка чи обдумано, але враження від прочитання цієї новини таке:
1) наповнені драматизмом заклики про допомогу фронту, виголошені з уст Зеленського, сприймаються адресатами-донорами зі стійким відчуттям нещирості сценічного дійства;
2) попадання у публічну новинарну площину даних закликів свідчить про те, що американська допомога тормозиться. Ймовірно через відмову Зеленського виконувати якісь вимоги адміністрації США.
Стандартна брехня "цензора"
Треба розуміти логіку політичних процесів у США, особливо республіканців, які є жорсткими прихильниками дотримання бюджетної дисципліни. Для них недопущення збільшення бюджетного дефіциту США є першим та абсолютним пріоритетом, що б не відбувалося. Закони мають ухвалюватися в рамках прийнятого бюджету. Республіканці пропонували надавати допомогу Україні в межах існуючого бюджетного фінансування, але на заваді цьому стала на смерть байденівська адміністрація, яка виділила кілька сотень мільярдів доларів на боротьбу з неіснуючими кліматичними змінами та навідріз відмовлялася скасувати або навіть скоротити ці кошти. Довга боротьба республіканців за дотримання бюджетної дисципліни, на жаль, не призвела до зміни позиції адміністрації Байдена та дем. партії. Переконавшись, що за ті чотири місяці, протягом яких адміністрація Байдена повністю бойкотувала надання будь-якої військової допомоги Україні, переконавшись, що адміністрація Байдена не
збирається заповнювати вимогу про незбільшення бюджетного дефіциту, республіканці все-таки вирішили піти на компроміс, відмовитися від найважливішого для них принципу бюджетної дисципліни, розуміючи, що в даний момент військова допомога абсолютно необхідна Україні. Тому Трамп вигадав маневр, згідно з яким невоєнна, економічна допомога надаватиметься Україні не у вигляді грантів, що автоматично збільшує державний борг і бюджетний дефіцит, а у вигляді кредиту, який, як він тут же додав, носить безвідсотковий та безстроковий характер, і який за певних умов має бути повернутий Америці. Цю пропозицію Трампа в Україні просто не зрозуміли і почали говорити, який негідник Трамп, який не хоче давати нам допомогу у вигляді грантів.
В Україні не розуміють принципів, на яких будується бюджетний процес у США, не розуміють, що саме ця пропозиція Трампа уможливила те, що понад 100 конгресменів-республіканців проголосували за законопроект про допомогу Україні.
Якби не це, пропозицію Трампа ніхто з республіканців не проголосував би за пакет допомоги Україні. В українських ЗМІ не обговорюють ще одну пропозицію Трампа та республіканців, що заморожені кошти центрального банку росії можуть бути передані на відновлення України.
Наступного дня після того, як цей пакет республіканців про допомогу Україні було підтримано у Конгресі, Сенаті та підписано Байденом, адміністрація Байдена заявила про надання Україні військової допомоги на 1 млрд. доларів. З тих минуло вже три тижні. Генерал Скибицький з інтерв'ю в журналі Economist сказав, що Україна балансує на межі, бо немає зброї. Скибіцький дав зрозуміти, що військова допомога, обіцяна Байденом, так і не надійшла в Україну. Вона досі йде!
Проблема не в законопроектах, а в небажанні адміністрації Байдена надавати допомогу Україні. І та допомога, яка була проголосована обома палатами Конгресу і підписана Байденом, так само може бути заблокована Байденом, як і ті 4,2 млрд. І саме це зараз і відбувається - Байден відмовляється виконувати підписаний ним закон про допомогу Україні. Проблема не в республіканцях, не в Трампі і навіть не в демократах - проблема знаходиться у Білому домі. І навіть якщо військова допомога на 1 млрд. дол. надійде до України, вона після 4-х місяців блокади України адміністрацією Байдена мало що змінить на полі бою. Для зміни ситуації на фронті потрібні зовсім інші засоби. І головним таким засобом є ленд-ліз. Байден мав цей інструмент з 9 травня 2022 року по 30 вересня 2023 року. Про це знав президент України, знало хв. оборони, знало уряд України. Але вони не зробили нічого, щоб змусити Байдена запустити механізм ленд-лізу. 18 квітня 2024 року сенатор-республіканець зі штату Техас Джо Корнін вніс новий законопроект про ленд-ліз для України, який має діяти до 30 вересня 2026 року.
китайці вже поставили мішустіна прем'єр-міністром і насували "васілічу" в "помощнікі" всіх ворогуючих клановиків, щоб створити керований хаос у владі президентській, і керовані "потоки" у владі прем'єрській
а американська влада партії демократів навіть боїться визнати що путін помер і в росії нема легітимного президента
зрозуміло, що це зручно - потім скажуть "ми нічого напевне не знали, не з ютюба ж новини черпати"
але не втручатися в російську заваруху в цей момент, коли вони там всі вразливі - це просто верх непрофесіоналізму
або щось інше
По темі можу порекомендувати також блог під назвою "Днєвнік рєптілоіда". Теж дуже все цікаво, обстоятєльно.
вороги звалять на "двійника" всі гріхи "оригінала", а улесники знову випхають "двійника" на "перші ролі"
ніяк пазл не складається, значить Соловей не працює на путіна, а є досить самостійною фігурою
останні призначення "помічників путіна" якраз і свідчать про те, що він каже правду
я міг би все це не писати на публіку, щоб не висміювали, але пройде час і висміювать будуть не мене а всі ті "авторитетні і відповідальні уряди", які знали про це і мовчали
Д. Довiра.
Тактика влади проти народу зараз - "Разделяй и властвуй", і вона працює.
але незважаючи на цих ворюг , які крадуть все і нічого корисного
не зробили для нашої краіни ,
ми всеодно переможемо , а зелених чекає сумний кінець 😡
Кремлівське лайно - теж "стійкий" і навіть "лідер", але ж це не характеризує його в цілому і не виключає того, що він - найбільше зло, що було на планеті.
@Ray_net_ua
Блинкен прибыл в Киев и пообещал Украине помощь, которая изменит ситуацию на фронте. Третий год полномасштабных обещаний и одиннадцатый год будапештских обещаний.
В этом плане ещё бы пару десятков самолётов от сааб не по помешало бы.
Gripen JAS 39 имеет одно решительное преимущество над F-16 - это неприхотливость к полосам и межполетному обслуживанию. Ведь по доктрине шведских воздушных сил, в случае войны, самолеты должны рассредоточиться и базироваться даже на автомобильных путях. Очевидно, это очень подходит для украинских условий.