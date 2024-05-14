Блинкен встретился с Зеленским: "Мы знаем, что сейчас сложные времена. Помощь уже согласована, она уже едет"

Пакет военной помощи, ранее согласованный в Конгрессе США, вскоре прибудет в Украину.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Мы восхищаемся вашей силой, вашим лидерством и стойкостью. Мы знаем, что сейчас - сложные времена. И также мы знаем, что помощь уже согласована, она уже едет. Она скоро уже прибудет в Украину. И она поможет вам по-настоящему, чтобы бороться против агрессии России на поле боя", - подчеркнул он.

Блинкен также добавил, что"США, как и многие другие партнеры Украины, уверены, что Украина достигнет победы именно на поле боя".

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Также глава государства подчеркнул Блинкену, что Украине необходимы два ЗРК Patriot для защиты Харьковщины.

"Я хочу обсудить с вами некоторые, по моему мнению, очень важные вопросы. Во-первых, решение по пакету для нас является ключевым, чтобы он прибыл как можно скорее. Во-вторых, это противовоздушная оборона. Это самый большой наш дефицит. Я думаю, что это самая большая проблема", - заявил Зеленский.

По словам президента, сегодня нужно два Patriot для Харькова, Харьковской области.

"Потому, что люди под огнем. Они обеспокоены, они находятся под российскими атаками", - добавил он.

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Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Украина ожидала принятия законопроекта Конгрессом США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

Уже 24 апреля Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.