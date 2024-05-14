От авиации и ПВО до дронов и разминирования: Блинкен рассказал, что будет в соглашении о безопасности между США и Украиной
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что будущее двустороннее соглашение о безопасности с Украиной будет предусматривать военную помощь в различных сферах и поможет приблизиться ей к членству в НАТО.
Об этом он сказал в речи в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского в рамках визита в украинскую столицу 14 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Блинкен заявил, что соглашения о безопасности, которые Украина сейчас заключает, поддержат ее "путь в НАТО".
"Согласно нашему десятилетнему соглашению, Соединенные Штаты будут поддерживать оборону и безопасность Украины в ряде крайне важных сфер - от авиации до ПВО, от дронов до разминирования", - добавил он.
Госсекретарь намекнул также на прописанный в соглашении механизм консультаций в случае нападения: "Если Россия или кто-либо еще нападет на Украину, мы немедленно совместно с Украиной будем работать на самом высоком уровне, чтобы согласовать лучший ответ на угрозу".
Кроме того, по словам Блинкена, соглашение по безопасности Украины и США поможет ускорить усилия по развитию украинского оборонно-промышленного комплекса, что позволит ей в долгосрочной перспективе меньше полагаться на военную помощь других государств, а также способствовать экономическому росту.
"Все это будет гарантировать, что в момент, когда выполнены все условия и с этим согласны все союзники, вступление Украины в НАТО будет быстрым и плавным", - подытожил госсекретарь США.
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