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От авиации и ПВО до дронов и разминирования: Блинкен рассказал, что будет в соглашении о безопасности между США и Украиной

Блінкен Ентоні

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что будущее двустороннее соглашение о безопасности с Украиной будет предусматривать военную помощь в различных сферах и поможет приблизиться ей к членству в НАТО.

Об этом он сказал в речи в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского в рамках визита в украинскую столицу 14 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Блинкен заявил, что соглашения о безопасности, которые Украина сейчас заключает, поддержат ее "путь в НАТО".

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"Согласно нашему десятилетнему соглашению, Соединенные Штаты будут поддерживать оборону и безопасность Украины в ряде крайне важных сфер - от авиации до ПВО, от дронов до разминирования", - добавил он.

Госсекретарь намекнул также на прописанный в соглашении механизм консультаций в случае нападения: "Если Россия или кто-либо еще нападет на Украину, мы немедленно совместно с Украиной будем работать на самом высоком уровне, чтобы согласовать лучший ответ на угрозу".

Кроме того, по словам Блинкена, соглашение по безопасности Украины и США поможет ускорить усилия по развитию украинского оборонно-промышленного комплекса, что позволит ей в долгосрочной перспективе меньше полагаться на военную помощь других государств, а также способствовать экономическому росту.

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"Все это будет гарантировать, что в момент, когда выполнены все условия и с этим согласны все союзники, вступление Украины в НАТО будет быстрым и плавным", - подытожил госсекретарь США.

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Как обычно , в будущем, нужно, сегодня вооружение, а не завтра.
Завтра, возможно, будет другая администрация в Белом Доме.
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14.05.2024 20:07 Ответить
єдина стрьомна ланка в безпековій угоді США та України - це президент дермак та його зелений аватар
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14.05.2024 20:18 Ответить
Шо було - бачили а шо буде - побачимо
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14.05.2024 20:21 Ответить
Ми вже знаємо як допомогли нам гарантії будапештського меморандуму. Якщо це не ратифікує конгрес США та не буде міждержавна угода, то це теж великий 0.
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14.05.2024 20:37 Ответить
Буде, буде, буде...... Коли, коли, коли?.......
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14.05.2024 20:48 Ответить
По фактам:
На останньому саміті НАТО, США та Німеччина були проти запрошення України до НАТО
Наступний саміт в липні 2024 - виходить, що поточна адміністрація проти.

"Сполучені Штати підтримуватимуть оборону й безпеку України в низці вкрай важливих сфер - від авіації до ППО":
літаків 0 штук,
Патріот 1 штука,
оплачений Канадою ППО Nasams більше року заключити контракт не можуть,
"В ноябре 2022 года Министерство обороны США подписало с Raytheon контракт на 1,2 миллиарда долларов США на системы NASAMS, предназначенные для Украины, а в публичном сообщении об этом контракте указано, что ожидаемая дата его завершения - ноябрь 2025 года." - 3 роки, та в майбутньому
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14.05.2024 21:11 Ответить
Щось я не зрозумів: "про десятирічну допомогу.." - це Америка збирається українцями ще 10 років воювати? А не пішли б ви нах..?

"Гарантії, що якщо Росія нападе на Україну, тоді..." - це коли? Це про що? Ніфіга не зрозуміло
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14.05.2024 21:34 Ответить
"Якщо Росія або будь-хто ще нападе на Україну, ми негайно спільно з Україною працюватимемо на найвищому рівні, аби узгодити найкращу відповідь на загрозу"

Росія вже напала чи ні?
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15.05.2024 00:54 Ответить
 
 