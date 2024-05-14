Шмигаль провів зустріч з Блінкеном: Обговорили черговий пакет військової допомоги та посилення ППО. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 14 травня, провів зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі посадовці, зокрема, обговорили черговий пакет воєнної допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Крім цього, Шмигаль під час зустрічі з Блінкеном наголосив на потребі посилити ППО в Україні, зокрема для захисту енергетичних об’єктів. Зі свого боку американська сторона запевнила, що США працюють у цьому напрямку.

Крім цього, сторони обговорили питання конфіскації російських активів. Зазначається, що Україна та США шукають рішення, як використати їх на користь нашої держави.

Також під час зустрічі прозвучало, що низка приватних компаній зі США зацікавлена в інвестиціях в Україну. У цьому контексті сторони обговорили створення спроможностей для інвестицій приватного сектору.

Прем'єр-міністр також подякував Білому дому та американському народу за потужну підтримку, яку США надають Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Зазначається, що на зустрічі також були присутні з української сторони міністр фінансів Сергій Марченко, міністр юстиції Денис Малюська, заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра. З американської - Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Як відомо, у вівторок, 14 травня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. Зокрема, він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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