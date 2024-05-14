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Шмигаль провів зустріч з Блінкеном: Обговорили черговий пакет військової допомоги та посилення ППО. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 14 травня, провів зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі посадовці, зокрема, обговорили черговий пакет воєнної допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Крім цього, Шмигаль під час зустрічі з Блінкеном наголосив на потребі посилити ППО в Україні, зокрема для захисту енергетичних об’єктів. Зі свого боку американська сторона запевнила, що США працюють у цьому напрямку.

Шмигаль провів зустріч з Блінкеном

Крім цього, сторони обговорили питання конфіскації російських активів. Зазначається, що Україна та США шукають рішення, як використати їх на користь нашої держави.

Також під час зустрічі прозвучало, що низка приватних компаній зі США зацікавлена в інвестиціях в Україну. У цьому контексті сторони обговорили створення спроможностей для інвестицій приватного сектору.

Шмигаль провів зустріч з Блінкеном

Прем'єр-міністр також подякував Білому дому та американському народу за потужну підтримку, яку США надають Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Шмигаль провів зустріч з Блінкеном

Зазначається, що на зустрічі також були присутні з української сторони міністр фінансів Сергій Марченко, міністр юстиції Денис Малюська, заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра. З американської - Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Шмигаль провів зустріч з Блінкеном

Як відомо, у вівторок, 14 травня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. Зокрема, він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: Зеленський обговорить із Блінкеном угоду про гарантії безпеки та підготовку до Саміту миру

Автор: 

допомога (8345) США (22818) Шмигаль Денис (4573) Блінкен Ентоні (1157)


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Кулєбяку не підпускайте до Блінкена!
А то знов розкаже йому як похмілявся даблчизом у макдаці! Блінкен може псіхануть.
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14.05.2024 18:45 Відповісти
Зараз,десь на 4-му поверсі Банкової,один ФСБшний презерватив,переглядаючи ці фото,шепоче Зеленському на вушко : звільни його коханий,звільни,він публічно контактує з Блінкеном,вони хочуть тебе скинути після 20-го травня,саме тому Блінкен зустрівся з Шмигалем
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14.05.2024 18:51 Відповісти
За спиною на фото мішки.То не з грошима,які не вспіли вкрасти? І ще питання-дєрьмак де? Щось пару днів ніде не мелькав.
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14.05.2024 19:02 Відповісти
та ні не сподівайтеся...точно живий...хоча краще би ні
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14.05.2024 19:29 Відповісти
Ще один невтомний борець розмовного жанру.
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14.05.2024 19:06 Відповісти
і знов промовчали про розкрадені гроші на фортифікації Харькова....
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14.05.2024 19:27 Відповісти
Блінкена рВаало від Щмігаля на три тазика !
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14.05.2024 21:11 Відповісти
Якось дивно бачити членів української делегації вдягнутими по протоколу, а не як бородатий недоумок. Ну а Шмигаль, що ж поробиш, дуже близько до Сонця, боїться обпектися, тому і мімікрує під дурня.
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15.05.2024 20:58 Відповісти
 
 