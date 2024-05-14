Шмыгаль провел встречу с Блинкеном: Обсудили очередной пакет военной помощи и усиление ПВО. ФОТОРЕПОРТАЖ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 14 мая, провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом говорится на сайте Кабинета Министров Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время встречи чиновники, в частности, обсудили очередной пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Кроме этого, Шмыгаль во время встречи с Блинкеном отметил необходимость усилить ПВО в Украине, в частности для защиты энергетических объектов. Со своей стороны американская сторона заверила, что США работают в этом направлении.

Кроме этого, стороны обсудили вопрос конфискации российских активов. Отмечается, что Украина и США ищут решение, как использовать их в пользу нашего государства.

Также во время встречи прозвучало, что ряд частных компаний из США заинтересован в инвестициях в Украину. В этом контексте стороны обсудили создание возможностей для инвестиций частного сектора.

Премьер-министр также поблагодарил Белый дом и американский народ за мощную поддержку, которую США оказывают Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.

Отмечается, что на встрече также присутствовали с украинской стороны министр финансов Сергей Марченко, министр юстиции Денис Малюська, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая. С американской - специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Как известно, во вторник, 14 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. В частности, он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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