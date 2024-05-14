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Шмыгаль провел встречу с Блинкеном: Обсудили очередной пакет военной помощи и усиление ПВО. ФОТОРЕПОРТАЖ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 14 мая, провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом говорится на сайте Кабинета Министров Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время встречи чиновники, в частности, обсудили очередной пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Кроме этого, Шмыгаль во время встречи с Блинкеном отметил необходимость усилить ПВО в Украине, в частности для защиты энергетических объектов. Со своей стороны американская сторона заверила, что США работают в этом направлении.

Шмигаль провів зустріч з Блінкеном

Кроме этого, стороны обсудили вопрос конфискации российских активов. Отмечается, что Украина и США ищут решение, как использовать их в пользу нашего государства.

Также во время встречи прозвучало, что ряд частных компаний из США заинтересован в инвестициях в Украину. В этом контексте стороны обсудили создание возможностей для инвестиций частного сектора.

Шмигаль провів зустріч з Блінкеном

Премьер-министр также поблагодарил Белый дом и американский народ за мощную поддержку, которую США оказывают Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.

Шмигаль провів зустріч з Блінкеном

Отмечается, что на встрече также присутствовали с украинской стороны министр финансов Сергей Марченко, министр юстиции Денис Малюська, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая. С американской - специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Шмигаль провів зустріч з Блінкеном

Как известно, во вторник, 14 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. В частности, он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Автор: 

помощь (7801) США (26652) Шмыгаль Денис (2683) Блинкен Энтони (937)


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Кулєбяку не підпускайте до Блінкена!
А то знов розкаже йому як похмілявся даблчизом у макдаці! Блінкен може псіхануть.
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14.05.2024 18:45 Ответить
Зараз,десь на 4-му поверсі Банкової,один ФСБшний презерватив,переглядаючи ці фото,шепоче Зеленському на вушко : звільни його коханий,звільни,він публічно контактує з Блінкеном,вони хочуть тебе скинути після 20-го травня,саме тому Блінкен зустрівся з Шмигалем
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14.05.2024 18:51 Ответить
За спиною на фото мішки.То не з грошима,які не вспіли вкрасти? І ще питання-дєрьмак де? Щось пару днів ніде не мелькав.
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14.05.2024 19:02 Ответить
та ні не сподівайтеся...точно живий...хоча краще би ні
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14.05.2024 19:29 Ответить
Ще один невтомний борець розмовного жанру.
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14.05.2024 19:06 Ответить
і знов промовчали про розкрадені гроші на фортифікації Харькова....
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14.05.2024 19:27 Ответить
Блінкена рВаало від Щмігаля на три тазика !
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14.05.2024 21:11 Ответить
Якось дивно бачити членів української делегації вдягнутими по протоколу, а не як бородатий недоумок. Ну а Шмигаль, що ж поробиш, дуже близько до Сонця, боїться обпектися, тому і мімікрує під дурня.
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15.05.2024 20:58 Ответить
 
 