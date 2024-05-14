Блінкен: Путін помиляється. Час - на боці України, а не Росії

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен наголосив, що зараз час на боці українців у їх протистоянні путінській агресії, оскільки Україна з кожним днем посилює свої можливості та наближається до ЄС і НАТО, а Росія ще більше деградує.

Про це Блінкен сказав у вівторок під час виступу в Київському політехнічному інституті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми іноді чуємо, що час на боці Путіна, що Росія має більше населення, що готовність Путіна кинути більше росіян у створену ним м’ясорубку та залучати ще більше ресурсів по всій Росії у спробах підкорити Україну, означає, що РФ не може програти", - зауважив Блінкен.

Але водночас наголосив, що Путін - помиляється. І, по суті, Росія вже впродовж двох десятків років програє боротьбу за долю України.

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"Путін помиляється. Час на боці України, бо з кожним місяцем наші спільні зусилля наближають Україну до членства в Євросоюзі та НАТО. З кожним місяцем Україна підписує все більше двосторонніх угод про безпеку, нарощує свою оборонно-промислову базу, виробляє більш передову зброю, зміцнює свою економіку, консолідує свою демократію", - наголосив державний секретар США.

За його словами, поки триває війна, Росія повертається в минуле, а Україна рухається далі.

"Саме тому я впевнений, що Україна продовжить рухатися за цією траєкторією і зрештою досягне успіху завдяки всім вам, завдяки народу України",- акцентував глава американської дипломатії під час виступу в КПІ.

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Блінкен також підкреслив, що Путін завжди недооцінював одну річ, яку українці розуміють до глибини душі. Це – з якою запеклістю вільні люди відстоюватимуть своє право визначати власну долю. Це дух, народжений любов’ю та надією, а не страхом чи ненавистю.