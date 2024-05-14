Блинкен: Путин ошибается. Время – на стороне Украины, а не России
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подчеркнул, что сейчас время на стороне украинцев в их противостоянии путинской агрессии, поскольку Украина с каждым днем усиливает свои возможности и приближается к ЕС и НАТО, а Россия еще больше деградирует.
Об этом Блинкен сказал во вторник во время выступления в Киевском политехническом институте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы иногда слышим, что время на стороне Путина, что Россия имеет больше населения, что готовность Путина бросить больше россиян в созданную им мясорубку и привлекать еще больше ресурсов по всей России в попытках покорить Украину, означает, что РФ не может проиграть", - отметил Блинкен.
Но в то же время подчеркнул, что Путин - ошибается. И, по сути, Россия уже на протяжении двух десятков лет проигрывает борьбу за судьбу Украины.
"Путин ошибается. Время на стороне Украины, потому что с каждым месяцем наши совместные усилия приближают Украину к членству в Евросоюзе и НАТО. С каждым месяцем Украина подписывает все больше двусторонних соглашений о безопасности, наращивает свою оборонно-промышленную базу, производит более передовое оружие, укрепляет свою экономику, консолидирует свою демократию", - подчеркнул государственный секретарь США.
По его словам, пока идет война, Россия возвращается в прошлое, а Украина движется дальше.
"Именно поэтому я уверен, что Украина продолжит двигаться по этой траектории и в конце концов достигнет успеха благодаря всем вам, благодаря народу Украины",- акцентировал глава американской дипломатии во время выступления в КПИ.
Блинкен также подчеркнул, что Путин всегда недооценивал одну вещь, которую украинцы понимают до глубины души. Это - с какой ожесточенностью свободные люди будут отстаивать свое право определять собственную судьбу. Это дух, рожденный любовью и надеждой, а не страхом или ненавистью.
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Вони перепробують всі НЕПРАВИЛЬНІ варіанти підтримки України, щоб в кінці дійти до правильного варіанту.
Надувають щоки про ПОТУЖНУ підтримку України, а самі чекають коли Трамп прийде вони сядуть на чемодани.
вооружением, л/составом. Старьё , но работает. А у Украине даже
п/припасов не могут собрать, отсталые страны или.......? - нет желания.