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Блинкен: Путин ошибается. Время – на стороне Украины, а не России

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подчеркнул, что сейчас время на стороне украинцев в их противостоянии путинской агрессии, поскольку Украина с каждым днем усиливает свои возможности и приближается к ЕС и НАТО, а Россия еще больше деградирует.

Об этом Блинкен сказал во вторник во время выступления в Киевском политехническом институте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы иногда слышим, что время на стороне Путина, что Россия имеет больше населения, что готовность Путина бросить больше россиян в созданную им мясорубку и привлекать еще больше ресурсов по всей России в попытках покорить Украину, означает, что РФ не может проиграть", - отметил Блинкен.

Но в то же время подчеркнул, что Путин - ошибается. И, по сути, Россия уже на протяжении двух десятков лет проигрывает борьбу за судьбу Украины.

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"Путин ошибается. Время на стороне Украины, потому что с каждым месяцем наши совместные усилия приближают Украину к членству в Евросоюзе и НАТО. С каждым месяцем Украина подписывает все больше двусторонних соглашений о безопасности, наращивает свою оборонно-промышленную базу, производит более передовое оружие, укрепляет свою экономику, консолидирует свою демократию", - подчеркнул государственный секретарь США.

По его словам, пока идет война, Россия возвращается в прошлое, а Украина движется дальше.

"Именно поэтому я уверен, что Украина продолжит двигаться по этой траектории и в конце концов достигнет успеха благодаря всем вам, благодаря народу Украины",- акцентировал глава американской дипломатии во время выступления в КПИ.

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Блинкен также подчеркнул, что Путин всегда недооценивал одну вещь, которую украинцы понимают до глубины души. Это - с какой ожесточенностью свободные люди будут отстаивать свое право определять собственную судьбу. Это дух, рожденный любовью и надеждой, а не страхом или ненавистью.

Автор: 

путин владимир (31231) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+10
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14.05.2024 22:13
+8
Поки товстий схудне, худий здохне. І походу худий - це Україна, а не росія
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14.05.2024 22:49
+7
Казки наніч - це добре . Багато хто любить слухати , але не всі вірять . Не треба відриватись від реальності . Рашка нарощує виробництво ланцетів , шахедів , кабів , ракет , а Україні що подадуть з дикими обмеженнями . Знищується ракетами в цей самий час Україна , а не рашка .
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14.05.2024 22:33
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14.05.2024 22:13 Ответить
А якщо "слабке місце - це 73% "насєлєнія"?
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14.05.2024 22:21 Ответить
не було там 73% населення.... був другий тур виборів, на який прийшо 30% виборців - то ж максимум 15% від 100% всіх виборців голосували за херпіду
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14.05.2024 22:25 Ответить
А чим ті хто не прийшов кращі за тих 15 ?(( Тож виходить 70+15 = 85 ?((
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14.05.2024 22:59 Ответить
саме так.Виходить,не 73%,а 85%
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15.05.2024 08:51 Ответить
пиз%діть не мішки ворчать
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14.05.2024 22:15 Ответить
Та рашці якось пох на чиєму боці час - лізе вбиває - даваите вже обіцяну допомогу
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14.05.2024 22:17 Ответить
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14.05.2024 22:17 Ответить
З кожним місяцем Україна ... зміцнює свою економіку, консолідує свою демократію", - наголосив державний секретар США. Джерело:

Завали розбиратимуть ще два місяці: "Центренерго" показало наслідки ракетних атак на свої ТЕС. ВIДЕО Джерело: https://biz.censor.net/n3489436
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14.05.2024 22:19 Ответить
Ну і що ти цим хотів довести , тролю ?
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14.05.2024 23:00 Ответить
наше зміцнення
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14.05.2024 23:45 Ответить
Тролю , а де це "ваше" ?
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15.05.2024 01:29 Ответить
А якщо це слабке місце видерлось на верхівку влади і паралізує всі можливості протидії собі, найвеличнішому?
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14.05.2024 22:19 Ответить
Враховуючи вашу поведінку і ,,допомогу", може й не зовсім помиляється!
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14.05.2024 22:22 Ответить
Промовчу. Без допомоги хоча б у бомбардуваннях наступаючих росіян і повного захисту від повітряних атак коли літаки НАТО допомагатимуть збивати все що летить країні поступово буде гаплик, або як мінімум дуже велика срака.
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14.05.2024 22:23 Ответить
Да забудьте вы уже про сбивание ПВО и самолетами НАТО ракет в воздушном пространстве Украины. Ни Польша в частности, ни НАТО вообще не пойдут на это, потому что это будет уже прямым участием в войне со всеми вытекающими
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14.05.2024 23:06 Ответить
ну да, ну да... теж саме було чути, коли говорили ніяких хімарсів Україні, ніяких абрамсів, леопардів, челенджерів, бо буде ескалація.. однак по факту маємо протилежне. тут лише питання часу.
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15.05.2024 00:29 Ответить
поставки вооружения не являются прямым участием в военном конфликте, а вот предоставление своей территории или сбивание ракет уже является согласно т.н. "международному праву". Иран и КНДР, поставляющие оружие россии - не являются участниками войны, а вот беларусь является и Украина имеет полное право атаковать ее
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15.05.2024 00:55 Ответить
то все до сраки. кацапи напали на Україну, порушивши Міжнародне право. Тепер цивілізований світ змушений це порушення виправити. інакше весь світовий порядок посиплеться і по всій планеті знову почнуть кроїти кордони танками. так само як Ірак колись напав на Кувейт і на захист Кувейту прийшли сили коаліції. так само сили Антипутінської коаліції можуть ввести в Україну свої війська на допомогу. тож армію імперського нациста ху йла будуть в Україні винищувати під корінь. поступово. поки не винищать її тут всю або поки ху йло не забереться з України, або поки ху йла не винесе з бункера місцеве насілєніє, до якого колись дійде, що викинути ху йла з бункера буде кращим варіантом, ніж гарантовано здохнути в Україні за його імперські інтереси про ссср 2.
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15.05.2024 01:38 Ответить
У саддама хусейна не было ядерного оружия, а у путина есть, а потому его угрозы ударить по Украине и НАТО не являются блефом, он действительно может это сделать.
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15.05.2024 01:52 Ответить
ядерное оружие есть не только у ху йла. так что не поможет ху йлу применение ядерного оружия против неядерной страны. наоборот, кацапам от этого станет только ещё хуже.
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15.05.2024 02:50 Ответить
так сейчас у него и нет резона применять ЯО, зачем если он считает, что побеждает и без него? это крайнее средство
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15.05.2024 08:19 Ответить
применять ядерное оружие вообще абсолютно ни у кого нету никакого резона. а побеждал бы он без него, то ты бы этой дичи тут не писало, чучело..
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15.05.2024 08:29 Ответить
так что лучше ху йлу заткнуться с этими угрозами ядеркой. Макрон ему это уже сказал четко.
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15.05.2024 02:52 Ответить
А чому цього не буде НАТО настільки імпотенти що не можуть наважитись ?
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15.05.2024 01:04 Ответить
Срака буде вже цієї осені, а може й раніше. Чекаємо. Скільки разів до осені Блінкен ще приїде до Києва та скільки привезе занепокоєнь?
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15.05.2024 01:26 Ответить
Блінкен помиляється, вважаючи, що путін помиляється
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14.05.2024 22:24 Ответить
це не логічно , бо в путіна купа бабла від продажу нафти і ніхто не збирається позбавляти цього росіян. Крім того, є Китай, що підтримує кацапську економіку і є явним союзником росії, є перелякана Європа, що боїться втратити свої ринки збуту в росії і Китаї. Zомбоящик у кацапів працює ефективно, zіганутого бидла дофіга. І найголовніше країни НАТО не мають рішучості у боротьбі з росією.
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14.05.2024 22:27 Ответить
Це звичайна брехня від дипломата. Не шукайте в цих словах логіки.
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15.05.2024 08:28 Ответить
Delays in U.S. aid have led to the deaths of too many Ukrainians.
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14.05.2024 22:29 Ответить
Казки наніч - це добре . Багато хто любить слухати , але не всі вірять . Не треба відриватись від реальності . Рашка нарощує виробництво ланцетів , шахедів , кабів , ракет , а Україні що подадуть з дикими обмеженнями . Знищується ракетами в цей самий час Україна , а не рашка .
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14.05.2024 22:33 Ответить
Григорій , не читай казок , а нам своїх байок не розказуй , іди краще готуйся трампа обирати , як вірити американським казкам , то він за день все припинить ((
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14.05.2024 23:03 Ответить
"- Что вы читаете, ваше высочество? - Слова, слова, слова..."(с) "Гамлет...", У. Шекспiр
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14.05.2024 22:34 Ответить
Особливо коли її прибуток від екпорту росте... через диряві санкції а допомога Україні знижується та постійно затримується під різним приводом
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14.05.2024 22:38 Ответить
Тому *********) змінив міністра оборони(
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14.05.2024 22:39 Ответить
Задоров був правий. Західний світ туповатий, у них немає вуличного інтелекту, немає мужицької смекалки. Західні політики це офісні ліберали інтелектули. По своїй природі люди - туповаті, слабохарактерні і безініціативні.
Вони перепробують всі НЕПРАВИЛЬНІ варіанти підтримки України, щоб в кінці дійти до правильного варіанту.

Надувають щоки про ПОТУЖНУ підтримку України, а самі чекають коли Трамп прийде вони сядуть на чемодани.
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14.05.2024 22:48 Ответить
Поки товстий схудне, худий здохне. І походу худий - це Україна, а не росія
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14.05.2024 22:49 Ответить
Не пересмикуйте, Україна не сам на сам з балалайнею.
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15.05.2024 04:06 Ответить
Звичайне балабольство.
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14.05.2024 22:55 Ответить
"In the long run we are all dead" is a quote by John Maynard Keynes.
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14.05.2024 22:58 Ответить
Союзники рф- Китай, Сев. Корея, Иран- обеспечили б/припасами,
вооружением, л/составом. Старьё , но работает. А у Украине даже
п/припасов не могут собрать, отсталые страны или.......? - нет желания.
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14.05.2024 23:02 Ответить
А разве ким чен ын не запретил строго-настрого россии бить его ракетами и снарядами по территории Украины?
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14.05.2024 23:10 Ответить
Пока жирный похудеет, худой сдохнет.
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14.05.2024 23:14 Ответить
ну і здихай,якщо хочеш
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15.05.2024 08:52 Ответить
А ты бессмертный, что ли, пенс?
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15.05.2024 12:11 Ответить
так то ж ти дохнеш
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15.05.2024 12:24 Ответить
В каком месте, пенсятина тупорылая?
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15.05.2024 12:42 Ответить
Нехай п. Блінкен вирішить найбільшу проблему у цій війні - зелену ворожу агентуру у владі України, тоді можна думати про решту поставлених цвлей. А так, то демократією в Україні і близько не пахне.
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15.05.2024 00:49 Ответить
Вона(демократія) була,но більшість забажало "сильного лідура" і чьомусь обрало в презіденти людину,яка сама принижувалась на на сцені(коорпоративах) і принижувала їх самих.
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15.05.2024 04:20 Ответить
 
 