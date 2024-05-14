Блинкен о мобилизации: Это тяжелое, но необходимое решение. Мы поможем вам сдержать атаки РФ

Государственный секретарь США Энтони Бликнен назвал тяжелым, но необходимым решением проведение мобилизации в Украине.

Об этом он сказал во вторник во время выступления в Киевском политехническом институте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ваша недавняя мобилизация была тяжелым, но необходимым решением. Защитникам, которые более двух лет так мужественно держали строй, нужна помощь, им нужен отдых", - отметил глава американской дипломатии.

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Он отметил, что это позволит одновременно обеспечивать ВСУ новыми войсками для противостояния большей силе агрессора. Кроме того, мобилизация также позволит Украине укрепить свою оборону, создать больше подразделений.

Блинкен заявил, что сейчас наступил один из критических моментов. Ведь Путин усиливает очередное наступление на востоке, посылая волну за волной российских солдат, иранские беспилотники, северокорейскую артиллерию, а также танки, ракеты и истребители, построенные на машинах и запчастях, поставленных Китаем.

"Сейчас наша общая задача заключается в том, чтобы обеспечить для Украины устойчивое и постоянное стратегическое преимущество, чтобы Украина могла не только действовать на поле боя сегодня, но и сдерживать и защищаться от будущих атак",- продолжил госсекретарь США.

В этой связи он процитировал президента Джо Байдена, что Соединенные Штаты стремятся к победе Украины и помогут ей в этом.

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"Мы поможем вам сдержать атаки РФ, сделать так, чтобы им было труднее нанести вам удары, а также сохранить Черное море открытым",- подчеркнул госсекретарь США.

Оружие из предыдущих пакетов помощи США, объявленных накануне, подчеркнул Блинкен, частично уже доставлено или находится в пути и прибудет в Украину в ближайшее время. По его словам, другие партнеры также ускоряют доставку критически важных вооружений.