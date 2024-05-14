Блинкен о мобилизации: Это тяжелое, но необходимое решение. Мы поможем вам сдержать атаки РФ
Государственный секретарь США Энтони Бликнен назвал тяжелым, но необходимым решением проведение мобилизации в Украине.
Об этом он сказал во вторник во время выступления в Киевском политехническом институте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ваша недавняя мобилизация была тяжелым, но необходимым решением. Защитникам, которые более двух лет так мужественно держали строй, нужна помощь, им нужен отдых", - отметил глава американской дипломатии.
Он отметил, что это позволит одновременно обеспечивать ВСУ новыми войсками для противостояния большей силе агрессора. Кроме того, мобилизация также позволит Украине укрепить свою оборону, создать больше подразделений.
Блинкен заявил, что сейчас наступил один из критических моментов. Ведь Путин усиливает очередное наступление на востоке, посылая волну за волной российских солдат, иранские беспилотники, северокорейскую артиллерию, а также танки, ракеты и истребители, построенные на машинах и запчастях, поставленных Китаем.
"Сейчас наша общая задача заключается в том, чтобы обеспечить для Украины устойчивое и постоянное стратегическое преимущество, чтобы Украина могла не только действовать на поле боя сегодня, но и сдерживать и защищаться от будущих атак",- продолжил госсекретарь США.
В этой связи он процитировал президента Джо Байдена, что Соединенные Штаты стремятся к победе Украины и помогут ей в этом.
"Мы поможем вам сдержать атаки РФ, сделать так, чтобы им было труднее нанести вам удары, а также сохранить Черное море открытым",- подчеркнул госсекретарь США.
Оружие из предыдущих пакетов помощи США, объявленных накануне, подчеркнул Блинкен, частично уже доставлено или находится в пути и прибудет в Украину в ближайшее время. По его словам, другие партнеры также ускоряют доставку критически важных вооружений.
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а там можно и йокича с леброном за тцкашить после игр нба....bus unbreakable
Меня похлопал по плечу!" (с)
2 танки з 1000 снарядів на місяць в середньому це не участь у війні ні разу.
цього разу вони свій шанс не упустять, бо він у них останній - якщо переможемо, то будемо існувати
Повне Ємбарго на торгівлю з Рашкою та Постачання Зброї без затримки.
А інакше це просто
Знищення Населення України.
українських, білокожих негрів!!! рабів!!!
бо рабовласників не беруть
так
до останнього українця
а так же продолжим утилизировать тысячи списанных хаммеров и страйкеров, A-10 и даже F-16, не забыл еще раз добавить Блинкен. с Украиной до конца!!! как говорил еще один представитель woke администрации Остин. страшно предположить, что имеют они ввиду, когда говорят про конец.
В наполеонівських війнах загинула ціла генерація французів і подивіться зараз на Францію
але пригадайте скільки загинуло вояків УНР і скільки потім під час Голодомору -
в десятки тисяч раз більше
Поки цивільне населення стікає кров'ю, ще й утримуючи за саій рахунок весь цей контингент ухилянтів в погонах, ті спокійно сидять в тилу, охороняють ворожу привладну агентуру в Україні від самих українців
Як мобілізація проти ракет і кабів допоможе?
Т-55 ?
А якщо серйозно, саме головне зараз в кожній країні - це люди. А кому буде потрібна територія, на які не буде і не сходять жити українці.
Росіяни вбили десятки тисяч людей, а українська влада за декілька днів позбулася мільйонів українських громадян за кордоном, а іншу половину поки тримає в заручниках в концлагері, але вони поїдуть звідси за першої можливості. То які висновки можна зробити?
От наче ж не тупі... А висновки зробити що самі сцикуни більші ніж Корея та Китай і Іран зробити не можуть
хочете мати Державу та Військо ?
спитайте у поляків як !
https://www.reuters.com/world/europe/blinken-guitar-hand-tells-ukraine-keep-rockin-free-world-2024-05-14/