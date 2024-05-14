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Блинкен о мобилизации: Это тяжелое, но необходимое решение. Мы поможем вам сдержать атаки РФ

Державний секретар США Ентоні Блікнен

Государственный секретарь США Энтони Бликнен назвал тяжелым, но необходимым решением проведение мобилизации в Украине.

Об этом он сказал во вторник во время выступления в Киевском политехническом институте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ваша недавняя мобилизация была тяжелым, но необходимым решением. Защитникам, которые более двух лет так мужественно держали строй, нужна помощь, им нужен отдых", - отметил глава американской дипломатии.

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Он отметил, что это позволит одновременно обеспечивать ВСУ новыми войсками для противостояния большей силе агрессора. Кроме того, мобилизация также позволит Украине укрепить свою оборону, создать больше подразделений.

Блинкен заявил, что сейчас наступил один из критических моментов. Ведь Путин усиливает очередное наступление на востоке, посылая волну за волной российских солдат, иранские беспилотники, северокорейскую артиллерию, а также танки, ракеты и истребители, построенные на машинах и запчастях, поставленных Китаем.

"Сейчас наша общая задача заключается в том, чтобы обеспечить для Украины устойчивое и постоянное стратегическое преимущество, чтобы Украина могла не только действовать на поле боя сегодня, но и сдерживать и защищаться от будущих атак",- продолжил госсекретарь США.

В этой связи он процитировал президента Джо Байдена, что Соединенные Штаты стремятся к победе Украины и помогут ей в этом.

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"Мы поможем вам сдержать атаки РФ, сделать так, чтобы им было труднее нанести вам удары, а также сохранить Черное море открытым",- подчеркнул госсекретарь США.

Оружие из предыдущих пакетов помощи США, объявленных накануне, подчеркнул Блинкен, частично уже доставлено или находится в пути и прибудет в Украину в ближайшее время. По его словам, другие партнеры также ускоряют доставку критически важных вооружений.

Автор: 

мобилизация (2751) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+19
а дозвіл бити по кацапії дати слабо ?
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14.05.2024 21:47
+17
Гарно влаштувалися взявши цілий народ на ціпок як пса проти злодіїв з Півночі.
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14.05.2024 21:56
+16
Велике бусівництво
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14.05.2024 21:50
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14.05.2024 21:45 Ответить
годі скавчати - кацапи не пожаліють нікого !!!
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14.05.2024 23:29 Ответить
с бодуна можно подумать что завтра бусики незламности будут в остине штат техас
а там можно и йокича с леброном за тцкашить после игр нба....bus unbreakable
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14.05.2024 21:47 Ответить
а дозвіл бити по кацапії дати слабо ?
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14.05.2024 21:47 Ответить
ты сразу секса хочешь. а ужин, т.е. оружие? байдены не дадут оружия ни на 60млрд, ни даже на 10. прошел почти месяц с момента одобрения в Конгрессе
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15.05.2024 14:06 Ответить
"Маэстро из Италии
Меня похлопал по плечу!" (с)
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14.05.2024 21:49 Ответить
Велике бусівництво
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14.05.2024 21:50 Ответить
Гарно влаштувалися взявши цілий народ на ціпок як пса проти злодіїв з Півночі.
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14.05.2024 21:56 Ответить
Це моя особиста думка. Бо при всіх заявах про небезпеку росіян для західних країн щось не видно бажання воювати за свою безпеку в західних країн.

2 танки з 1000 снарядів на місяць в середньому це не участь у війні ні разу.
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14.05.2024 22:04 Ответить
Можна вже допомогти не словом, а ділом??!!
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14.05.2024 22:05 Ответить
Питання на скільки вистачить українців
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14.05.2024 22:05 Ответить
якщо "не вистачить", то всіх нас добьють кацапи.

цього разу вони свій шанс не упустять, бо він у них останній - якщо переможемо, то будемо існувати
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14.05.2024 23:03 Ответить
На цеи рік ше наберуть а потім вже и до мене діиде черга - 60+
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14.05.2024 22:06 Ответить
Необхідне рішення Це...
Повне Ємбарго на торгівлю з Рашкою та Постачання Зброї без затримки.
А інакше це просто
Знищення Населення України.
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14.05.2024 22:08 Ответить
О Боже, відкрийте вже очі. Весь світ торгує з росією і не припиняли. Більшість так званих санкцій існує виключно на паперах. Україну знищують разом з чоловіками.
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14.05.2024 22:50 Ответить
Там вгорі перед вами ще пишуть про переможну перемогу. Багато таких що їм ніколи не дійде.
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15.05.2024 08:22 Ответить
а ще. він не знає що загальна мобілізація по українськи, це призов негрів???
українських, білокожих негрів!!! рабів!!!
бо рабовласників не беруть
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15.05.2024 07:38 Ответить
Блінкін,ти там ближче до гандона ,запитай про мільйон дронів.
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14.05.2024 22:10 Ответить
так
так
до останнього українця
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14.05.2024 22:32 Ответить
тем временем продолжим утилизировать 4млн кассетных 155мм боеприпасов, добавил Блинкен.
а так же продолжим утилизировать тысячи списанных хаммеров и страйкеров, A-10 и даже F-16, не забыл еще раз добавить Блинкен. с Украиной до конца!!! как говорил еще один представитель woke администрации Остин. страшно предположить, что имеют они ввиду, когда говорят про конец.
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14.05.2024 22:42 Ответить
Війна на знищення генофонду. Наступним кроком підуть на смерть діти 18ти річні. Це просто жах😭
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14.05.2024 22:46 Ответить
Ви знаєте війни по збагаченню генофонда ?

В наполеонівських війнах загинула ціла генерація французів і подивіться зараз на Францію
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14.05.2024 23:07 Ответить
та то профи плакальщица зрадойобка,у нас за 2 года войны 200х примерно в 2 раза меньше чем в год от рака загибаються,но полть сопли наше все.
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14.05.2024 23:12 Ответить
гинуть Воїни, багато гине, кращих...

але пригадайте скільки загинуло вояків УНР і скільки потім під час Голодомору -

в десятки тисяч раз більше
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14.05.2024 23:27 Ответить
Не порівнюйте хєр з пальцем. Окрім того, там еліта особисто. вела в бій солдат, а ваша "еліта" керує смертниками сидячи з Монако і в намародериних на крові кончах заспах.
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14.05.2024 23:52 Ответить
І нічого поганого з Францією після наполеонівських війн не стало
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15.05.2024 01:06 Ответить
Я сьогодні ще подумав,що Блінкен обов'язково скаже за мобілізацію.
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14.05.2024 22:48 Ответить
Я думаю захід чудово знає про 400 тис ментів в тилу, про беззаконня та безправ'я, закриті кордони. Але дивлячись на деякі прой...оби їхніх аналітиків, захід, разом з зеленими зіткнуться з тим, що у українців зникла мотивація за що воювати (свавілля, корупція, беззаконня, рабство і концлагері). Це буде небоєздатна, невмотивована армія (ще яку й не факт, що нахапають).
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14.05.2024 23:57 Ответить
Е. Блінкен мабуть не знає, що мобілізація мільйона підготовлених силовиків в Україні навіть не починалася.
Поки цивільне населення стікає кров'ю, ще й утримуючи за саій рахунок весь цей контингент ухилянтів в погонах, ті спокійно сидять в тилу, охороняють ворожу привладну агентуру в Україні від самих українців
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15.05.2024 00:57 Ответить
Блінкен заявив, що зараз настав один із критичних моментів. Адже Путін посилює черговий наступ на сході, надсилаючи хвилю за хвилею російських солдатів, іранські безпілотники, північнокорейську артилерію, а також танки, ракети й винищувачі, побудовані на машинах і з запчастин, поставлених Китаєм. Джерело:
Як мобілізація проти ракет і кабів допоможе?
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14.05.2024 22:51 Ответить
танки, .... і з запчастин, поставлених Китаєм

Т-55 ?
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14.05.2024 23:33 Ответить
Нічого смішного не бачу.Їм запчастини постачають.В москалів різної зброї більше в рази.
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14.05.2024 23:52 Ответить
FPV-лопати імені Кулеби і батути для піхоти проти КАБів.

А якщо серйозно, саме головне зараз в кожній країні - це люди. А кому буде потрібна територія, на які не буде і не сходять жити українці.

Росіяни вбили десятки тисяч людей, а українська влада за декілька днів позбулася мільйонів українських громадян за кордоном, а іншу половину поки тримає в заручниках в концлагері, але вони поїдуть звідси за першої можливості. То які висновки можна зробити?
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15.05.2024 00:03 Ответить
Саме головне це незалежна країна навіщо мені люди якщо держава буде окупована ?
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15.05.2024 01:08 Ответить
Блінкен заявив, що зараз настав один із критичних моментів. Адже Путін посилює черговий наступ на сході, надсилаючи хвилю за хвилею російських солдатів, іранські безпілотники, північнокорейську артилерію, а також танки, ракети й винищувачі, побудовані на машинах і з запчастин, поставлених Китаєм.
От наче ж не тупі... А висновки зробити що самі сцикуни більші ніж Корея та Китай і Іран зробити не можуть
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14.05.2024 23:12 Ответить
Де F-35
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14.05.2024 23:17 Ответить
в Карагандє, в асвальт закатані !

хочете мати Державу та Військо ?
спитайте у поляків як !
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14.05.2024 23:31 Ответить
Почему должны погибать только украинцы, может ПОРА обратиться к странам Запада о поддержке военными ?
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14.05.2024 23:34 Ответить
они откажут
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14.05.2024 23:48 Ответить
Я так бачу, що Uncle Sam домовився з зеленими мародерами про утилізацію простих українців? А якщо українці всім вам скажуть ідіть нах.. з своєю недовійною?
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14.05.2024 23:48 Ответить
тоді кацапи нас вбють. То кому ми скажемо на х*?
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14.05.2024 23:50 Ответить
А що в Україні зупинявся процес мобілізації? Всі міста оточені блокпостами з ТЦКшниками
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15.05.2024 09:11 Ответить
А сам гульюенить в Києві..
https://www.reuters.com/world/europe/blinken-guitar-hand-tells-ukraine-keep-rockin-free-world-2024-05-14/
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15.05.2024 09:15 Ответить
 
 