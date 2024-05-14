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Новости мобилизации
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Минспорта признало ФК "Карпаты" критически важным для экономики: работников забронируют от мобилизации. ДОКУМЕНТ

ФК Карпати

Футбольный клуб "Карпаты" признан критически важной организацией для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Работников забронировали от мобилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий приказ был опубликован на сайте Минспорта.

Такой статус позволяет не мобилизовать 50% военнообязанных работников клуба.

При наличии обоснованной необходимости количество военнообязанных, подлежащих бронированию, может превышать 50%.

Наказ Мінспорту про бронювання Футбольний клуб "Карпати"
Наказ Мінспорту про бронювання Футбольний клуб "Карпати"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос экономического бронирования еще будет обсуждаться какое-то время, - "слуга народа" Корниенко

Задержание 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 7 мая работники Закарпатского ТЦК остановили и доставили в местный военкомат 25-летнего украинского футболиста из ФК "Хуст" Николая Сираша. Сейчас связь со спортсменом отсутствует.

ФК "Хуст" просит отреагировать на инцидент УАФ.

Позже в ОК "Запад" прокомментировали доставку в ТЦК и СП 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша и назвали заявление клуба "эмоциональным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации: списки будет согласовывать Минобороны

Автор: 

Министерство молодежи и спорта (128) спорт (2425) футбол (3586) бронирование (152) мобилизация (2749)


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Топ комментарии
+36
Я уже хренею от этого по полной. Так у нас война на выживание или спортивная олимпиада? Они, с@ка, еще и сотни миллионов на покупку игроков тратят, или на реконструкцию стадионов. Эти идиоты неисправимы.
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14.05.2024 16:13
+18
бггггг, це весело, а замість них нехай підуть ті, хто збирає дрони..., а то розслабилися...
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14.05.2024 16:17
+16
Копати бальона сьогодні критично важливо!Показувати клоунаду критично важливо!Сидіти в судах в прокуратурі і поліції критично важливо!Збирати дрони працювати на заводах не на часі!!Зелене шапіто копає яму для всієї країни((
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14.05.2024 16:19
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Клоуны и футболисты очень важны для экономики и страны во время войны.....

А Мыкола-тракторист должен воевать на фронте, пока клоуны кривляются и 22 дурака мяч гоняют за сумасшедшие зарплаты???

Я хренею без баяна от такого подхода. Шапито...., такое шапито......, уже и яныка переплюнули....
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14.05.2024 16:53 Ответить
Я скорійше погоджуся на відправку у ЗСУ усіх здорових помічників депутатів , усіх зам-зам-зам міністрів .

Відкрию усім тут секрет полішенеля . В Ізраїлі довго разглядалася питання відміни місцевих виборів через той факт , що до 50% місцевих політиків тоді перебували в Газі в якості військових . до 70% адвокатів й власників адвокатських фірм . Чому так ? А тому , що вибудованна чітка система резервистської служби , що б можно було задіяти усі не тільки м"язи й дихалку, але й мізки країни на її захист .
Й саме через те , я так прискипливо й критично ставлюсь не до цього лайна фофіка -- воно непридане керувать навіть цехом на заводі а не те , що країною . Тут був досвітчений презідент й прем"єром були інтелектуал Яценюк й дуже кріпкий господарь Гройсман . Й жоден з них не спрогнозував в 2014 - 2019 роках створити щось реальне з резервом . А час на це був саме тоді . Що б людей цивільних високо інтелектуальних професій йще й військових фахівців виховати . Порошенко вже давно "сівочоли" , але гроши заробити вмів , а ось прогнозувати на 10-15 років наперед -- аж ніяк .

Я про це волав йще в 2014 році тут на Цензор-неті . Хлопці не вийде перемога без того , що воювали усі здорові . Не требо маринувати одних по 3 рока в окопах , а інші в той же час будуть ходити в фітнес-центри й займатися сальсо ... чи пілатосом . В Ізраїлі на обладнання одного полку претендують 12 порцій різного особистого складу - від командирів до пересічних солдат . Ротація - кожний місяць .
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14.05.2024 16:54 Ответить
Але ж у Ізраїлі не беруть людей 40+, за виключенням офіцерів із бойовим досвідом...
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14.05.2024 17:07 Ответить
43+ і якісь супер-пупер спеціальності 48+.
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14.05.2024 17:30 Ответить
Правильно, тому що там призов з 18 років і це повністю нормально. А в нас увесь цей час був призов на строкову службу, молодь витрачала втупу півтора-два роки, але начебто потрібно, щоб Батьківщину захищати.

Але ось тобі на, як тільки реальна можливість захистити Батьківщину, то всіх строковиків розпускають по домівках і призивають тільки з 27 років і до пенсійного віку
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14.05.2024 17:31 Ответить
От краще б призивали з 23 (бо до 23 зазвичай вже закінчують вузи), але до 40... Проблем із тим, що ВЛК "не бачить" хвороби людей і в учебки приїжджають непридатні, було б В РАЗИ менше просто тому, що молоді здоровіші!
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14.05.2024 17:50 Ответить
В Ізраїлі спецназовський резерв закінчується в 36 років . Інші бойові частини - в 41 рік . Але мені пропонували йще добровільно до 48 років . У джобі офіційно служба до 48 років але аж ніяк не до 40 .
Але ж саме через те , що суди й досі на пів сили працюють , бо судді , адвокати й прокурори в армії , саме через те , можно й десантуру звільняти в 36 років , й таких як я гарматників в 41 років й мойого приятеля (теж програміста) в 48 ... але ж ось йому вдалося до 52 років продовжити резервистку службу . Бо у джобі там не 24 доби служба , а тиждень ...

А у ЗСУ зара вибору нема , як розширювати вік й зменьшувати крітерії . Кому будуть у Московії потрібні лігвісти з українським нахилом ?! Кому там нахрен потрібні адвокати й бізнесмени з "Хохляндії" ?! Вони вбивали навіть своїх холуїв з дирляндії , які їх обожнювали .

Питання зара так доведенно -- або ти сидишь за мамкіною спідницєю й чекаєш , що прийшли мокши й висели тебе з мамкою кудись у котлас чи верхоянськ , а в твою хату на Оболоні засілили кадирівці .
Або проходишь у таборі курс як вигризати зубами , ножами , зброєю московитський кадик .

Вибор не кольоровий й не варіабельний а виключно бінарний !

ЗСУ обов"язково виграє , якщо хоча б 70% здоровий чоловіків й 10% жінок стануть часткою ЗСУ , або шансу на перемогу майже нема . Та й на те , що до рідньої Віниці вони не доберуться , навіть якщо захоплять Харків й Запоріжжя .
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14.05.2024 19:07 Ответить
Ну от і в нас треба так - до 41 року резерв, усі старше - або добровільно, або на специфічні посади, або з бойовим досвідом.
Ви правильно говорите про 70% здорових чоловіків, проблема в тому, що у нас старше 40 зазвичай якраз не надто здорові. Ну не така медицина в Україні, як у Ізраїлі, вибачайте! Я думаю, у вас в ЦАХАЛі прифігєли б, якби побачили, з якими діагнозами в нас мобілізують у 45-50 років...

То може краще знижувати вік? От у нас лише зараз до 25 знизили. У мене питання: чому не до 23? У Ізраїлі зі скількох років беруть?
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14.05.2024 19:38 Ответить
З 18 років 95 відсотків юнаків й 70% дівчат . Але є право (на інженерних факультетах) домовитися з армією , поступити в універ й потім служити не 3 роки , а 5-10 на офіцерський технічній посаді .

У ЗСУ зара не має такого лагу часу . Саме через те , що й досі панує серед молоді української , що армія це для тупих лохів . Хіба хтось майже рік тому у Запоріжжі заспупився за военкома , коли він спробував вручити повістку 25-річному фітнес-тренеру ?!
Всі співчували ухилянту-качку ...

Ось я й питаю , чому творча людина - "да Вінчі" майже 10 років міг бути на передку , а ось це опудало з біцепсом й тріцепсом повинно відсиджуватися у тилу ?! Чому Дмитро загинув ?! Саме через те , що ось ті нарциси відсиджуються . Бо 10 років під вогнем и ризиком це забагато фортуни . Без правил ротації - не може бути мобілізації . Це вже до депутатів -- хоча "монобільшість" це не депутати , це гопота . До речі -- гвалтівників з буцегарень брати аж ніяк не можна . Як й вбивць . А ось гопоту різну - це саме для них .

Півторюю -- у ЗСУ зара нема лагу часу й вибору не існує . Інша альтенатива -- це вже зара требо йти на курси висмоктування дуп ***** , кадирки й іншіх чмонь .
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14.05.2024 20:27 Ответить
"Карпати" знов програли в футбол... (тм)
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14.05.2024 16:54 Ответить
Ось так. А ти плебс-йди в окоп. Який не вирили бо гроші вкрали. Інакше 17тис.штрафу і заблоковані рахунки. Зате бігунці з м'ячем та пересувний цирк заброньовані. Мотивація. Перемога.👍
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14.05.2024 17:00 Ответить
17000-25000 грн
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14.05.2024 17:31 Ответить
Що з шашистами?
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14.05.2024 17:16 Ответить
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14.05.2024 17:18 Ответить
Зате кожен мусор, ТЦК-ашник, депутат, суддя, прокурор, криміналітет, держслужбовець та інший може чесно красти і пишається, що він не ухилянт
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14.05.2024 17:33 Ответить
Так отож. Хоча вчЕтелів ніхто на разі і не мобілізує...
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14.05.2024 19:26 Ответить
А навіщо їм кудись їхати? Мусора та держиморди, в разі чого, першими побіжать за кацапським паспортом і будуть далі працювати, тільки вже на кацапів.
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15.05.2024 08:54 Ответить
Фарс
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14.05.2024 17:26 Ответить
Не вживаючи ненормативної лексики коментувати все це немає някої можливості.
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14.05.2024 18:03 Ответить
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