Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации: списки будет согласовывать Минобороны

Кабинет министров изменил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Теперь списки будет согласовывать не Генштаб, а Минобороны.

Соответствующие изменения содержатся в правительственном постановлении №520 от 8 мая 2024 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Теперь списки военнообязанных для бронирования будет согласовывать не Генеральный штаб ВСУ, а Минобороны.

Других существенных изменений пока нет.

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Само бронирование, как и раньше, осуществляется по решению Минэкономики.

Как бронирование работает сейчас?

Как известно, работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации. Порядок бронирования регулируется постановлением Кабмина от 27.01.2023 года №76.

Верховная Рада приняла закон о новых порядках военной службы, мобилизации и воинского учета.

В течение месяца со дня публикации закона (с 17 апреля) правительство должно определиться с новым порядком бронирования. Сейчас Кабмин работает над разработкой соответствующих актов.