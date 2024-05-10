Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации: списки будет согласовывать Минобороны
Кабинет министров изменил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Теперь списки будет согласовывать не Генштаб, а Минобороны.
Соответствующие изменения содержатся в правительственном постановлении №520 от 8 мая 2024 года, сообщает Цензор.НЕТ.
Теперь списки военнообязанных для бронирования будет согласовывать не Генеральный штаб ВСУ, а Минобороны.
Других существенных изменений пока нет.
Само бронирование, как и раньше, осуществляется по решению Минэкономики.
Как бронирование работает сейчас?
Как известно, работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации. Порядок бронирования регулируется постановлением Кабмина от 27.01.2023 года №76.
Верховная Рада приняла закон о новых порядках военной службы, мобилизации и воинского учета.
В течение месяца со дня публикации закона (с 17 апреля) правительство должно определиться с новым порядком бронирования. Сейчас Кабмин работает над разработкой соответствующих актов.
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І взагалі, мобілізує ЗСУ, відповідальний генштаб, а от бронювання ОПа (по-факту). А не задохрена їх, перепрошую?
"своє" вони вже зістрігли, кого потрібно забронювали.
а тепер скинули проблеми та негатив на МО.
300 000 молодих, здорових тушок броньовано від мобілізації в поліції, силовикам, прокуратурі, податковій, автодоріг, цирках та шапіто, ...
Працівників критично важливих галузей тупо ПРИРІВНЯНО до чиновників органів влади.
Насправді чиновник т.зв. органів державної влади стає недоторканим щодо мобілізації. І надалі чиновний люд все зробить для того щоб їх броня стала залізобетонною.
В той же час чиновника в тилу може замінити демобілізований по стану здоров'я, або в порядку ротації фронтовик, пенсіонери з відповідною кваліфікацією.
А працівників критично важливих галузей замінити ніким - резерву робочої сили масових професій і інженерного корпусу в Україні майже немає.
Попробуйте зібрати бурову бригаду, чи бригаду для капітального ремонту свердловин, чи бригаду електриків для відновлення електропостачання, чи водія, чи токаря, зварника, ...
А там если кто какой то супер токарь на обороне, то будет точить что то в погонах, не беда.
Что касается сотен тысяч мусарни и " державных деятелей" то они и в мирное время были не нужны.
Предполагаю что из не мобилизуют потому что они бегут первыми при любой опасности, а те кто не бежит сразу же подаётся в колаборанты.
Теперь понятно, чего в Харьковской области Генштаб не распорядился мины поставить, они списки погоджували. Это ж важнее, выгоднее