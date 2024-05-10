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Новости мобилизации
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Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации: списки будет согласовывать Минобороны

Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації

Кабинет министров изменил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Теперь списки будет согласовывать не Генштаб, а Минобороны.

Соответствующие изменения содержатся в правительственном постановлении №520 от 8 мая 2024 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Теперь списки военнообязанных для бронирования будет согласовывать не Генеральный штаб ВСУ, а Минобороны.

Других существенных изменений пока нет.

Также читайте: Какие категории госслужащих подпадают под бронирование: Объяснение Минобороны

Само бронирование, как и раньше, осуществляется по решению Минэкономики.

Как бронирование работает сейчас?

Как известно, работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации. Порядок бронирования регулируется постановлением Кабмина от 27.01.2023 года №76.

Верховная Рада приняла закон о новых порядках военной службы, мобилизации и воинского учета.

В течение месяца со дня публикации закона (с 17 апреля) правительство должно определиться с новым порядком бронирования. Сейчас Кабмин работает над разработкой соответствующих актов.

Автор: 

Кабмин (14025) Минобороны (9302) бронирование (152) мобилизация (2744)


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Топ комментарии
+25
Все, що потрібно знати про мобілізацію та бронювання:
300 000 молодих, здорових тушок броньовано від мобілізації в поліції, силовикам, прокуратурі, податковій, автодоріг, цирках та шапіто, ...
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10.05.2024 10:30
+23
переросподіл потока бабла, усі іньші балачки маячня.
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10.05.2024 10:26
+20
записуємо: тепер заносити не Сирському, а Умєрову(Єрмаку)
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10.05.2024 10:26
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Не виспались ? Чи переспали ?
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10.05.2024 10:19 Ответить
переросподіл потока бабла, усі іньші балачки маячня.
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10.05.2024 10:26 Ответить
Всі струмки і потоки мають стікатись на Банкову. В крайньому випадку, хіба, на Грушевського.
І взагалі, мобілізує ЗСУ, відповідальний генштаб, а от бронювання ОПа (по-факту). А не задохрена їх, перепрошую?
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10.05.2024 10:36 Ответить
ні.
"своє" вони вже зістрігли, кого потрібно забронювали.
а тепер скинули проблеми та негатив на МО.
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10.05.2024 12:36 Ответить
записуємо: тепер заносити не Сирському, а Умєрову(Єрмаку)
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10.05.2024 10:26 Ответить
Хоть паржитє, хужє нє будет. За це ти пролосував у 2019-му.
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10.05.2024 21:29 Ответить
я за балашова . ти краще скажи за кого голосував в 15році
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11.05.2024 10:56 Ответить
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11.05.2024 18:58 Ответить
Сократили "маршрут" доставки кэша до ОПы...
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10.05.2024 10:29 Ответить
Все, що потрібно знати про мобілізацію та бронювання:
300 000 молодих, здорових тушок броньовано від мобілізації в поліції, силовикам, прокуратурі, податковій, автодоріг, цирках та шапіто, ...
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10.05.2024 10:30 Ответить
Ето же чітко дєті. А ви отак грубо хочете людей на війну відправити.
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10.05.2024 16:27 Ответить
То коли Єрмак, Арахамія, Малюська будуть в окопах ?
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10.05.2024 10:39 Ответить
Тоді,коли на Гоа окопи викопають.
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10.05.2024 10:44 Ответить
ФСБщники в окопах не будуть, вони прийшли щоб ми пішли в землю
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10.05.2024 10:44 Ответить
Працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані від мобілізації

Працівників критично важливих галузей тупо ПРИРІВНЯНО до чиновників органів влади.

Насправді чиновник т.зв. органів державної влади стає недоторканим щодо мобілізації. І надалі чиновний люд все зробить для того щоб їх броня стала залізобетонною.

В той же час чиновника в тилу може замінити демобілізований по стану здоров'я, або в порядку ротації фронтовик, пенсіонери з відповідною кваліфікацією.

А працівників критично важливих галузей замінити ніким - резерву робочої сили масових професій і інженерного корпусу в Україні майже немає.
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10.05.2024 11:23 Ответить
Клас чиновників на це не погодиться, а чиновники це і є держава
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10.05.2024 16:31 Ответить
Дякую! Так держава у нас не трудового люду, а держава чиновників. Що таке чиновник? Людина без професії.

Попробуйте зібрати бурову бригаду, чи бригаду для капітального ремонту свердловин, чи бригаду електриків для відновлення електропостачання, чи водія, чи токаря, зварника, ...
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10.05.2024 17:15 Ответить
О какой броне вообще может идти речь в государстве где все граждане равны перед законом? Объявляйте мобилизацию по датам рождения вне зависимости от пола, если есть больше двух конечностей -- вперёд., работа найдется всем.
А там если кто какой то супер токарь на обороне, то будет точить что то в погонах, не беда.
Что касается сотен тысяч мусарни и " державных деятелей" то они и в мирное время были не нужны.

Предполагаю что из не мобилизуют потому что они бегут первыми при любой опасности, а те кто не бежит сразу же подаётся в колаборанты.
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10.05.2024 12:01 Ответить
Нізя, а то синулі мосійчучки, шуляк чи стефанчука попадуть під мобілізацію. А вони ж не для війни своїх синків вирощували.
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10.05.2024 21:32 Ответить
Да, но и в обществе эта идея непопулярна. Люди предпочитают бегать и откупаться.
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10.05.2024 22:35 Ответить
циркачи под бронью. футболистов исключили? может бомжей бронировать? ну чтоб все поразводились, переписали всё на жён и вот она заветная бронь и тогда точно теплотрасса обеспечена. А там другого выхода нет как даже с бронью в ВСУ идти.
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10.05.2024 12:11 Ответить
Это моя корова,и я её должен доить,ведь я ручной дженераль.
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10.05.2024 13:11 Ответить
Всі тварини(люди) рівні між собою, але деякі(чиновники, мусора і т.д. і т.п.) рівніші за інших
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10.05.2024 13:12 Ответить
Іди вже польськими тваринами гівна підчищай.
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10.05.2024 21:31 Ответить
Оце тебе ковбасить, від того що став рабом і кріпаком. Говори за себе, якщо ти за кордоном ті'лькигавно чистив, то це твої проблеми. Може ще й на гей-параді був😁😁😁 ну ти і козел
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11.05.2024 16:40 Ответить
За бронь відповідає єрмак і оп.Поправка від кабмін,сирський в прольоті.
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10.05.2024 15:08 Ответить
"Тепер списки військовозобов'язаних для бронювання погоджуватиме не Генеральний штаб ЗСУ, а Міноборони"
Теперь понятно, чего в Харьковской области Генштаб не распорядился мины поставить, они списки погоджували. Это ж важнее, выгоднее
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10.05.2024 21:53 Ответить
З ОП хоч одного мобілізуйте для початку, по одному з Уряду, ВР, суддів, прокурорів, ... і покажіть це по марафону. Може народ почне довіряти й рейтинги влади піднімуться. До речі, давно щось не було опитувань. Мабуть немає чим похвастатись.
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11.05.2024 09:44 Ответить
Все кто заплатил, платите еще раз. И так по кругу. Так даже бандиты в 90е не делали. Наша власть хуже бандитов.
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11.05.2024 11:14 Ответить
В Україні буде ще гірше з кожним роком. Молоді треба втікати від всього цього лайна. Я це Вам кажу як людина що все життя працювала тільки на себе і баблосікі держави не отримувала😁а тільки в державу сплачувала
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11.05.2024 16:43 Ответить
 
 