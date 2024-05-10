Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації: списки погоджуватиме Міноборони
Кабінет змінив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Тепер списки погоджуватиме не Генштаб, а Міноборони.
Відповідні зміни містяться в урядовій постанові №520 від 8 травня 2024 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
Тепер списки військовозобов’язаних для бронювання погоджуватиме не Генеральний штаб ЗСУ, а Міноборони.
Інших суттєвих змін поки що немає.
Саме бронювання, як і раніше, здійснюється за рішенням Мінекономіки.
Як бронювання працює зараз?
Як відомо, працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані від мобілізації. Порядок бронювання регулюється постановою Кабміну від 27.01.2023 року №76.
Верховна рада хвалила закон про нові порядки військової служби, мобілізації та військового обліку.
Протягом місяця з дня публікації закону (з 17 квітня) уряд повинен визначитися з новим порядком бронювання. Зараз Кабмін працює над розробкою відповідних актів.
Будь ласка, зачекайте...
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І взагалі, мобілізує ЗСУ, відповідальний генштаб, а от бронювання ОПа (по-факту). А не задохрена їх, перепрошую?
"своє" вони вже зістрігли, кого потрібно забронювали.
а тепер скинули проблеми та негатив на МО.
300 000 молодих, здорових тушок броньовано від мобілізації в поліції, силовикам, прокуратурі, податковій, автодоріг, цирках та шапіто, ...
Працівників критично важливих галузей тупо ПРИРІВНЯНО до чиновників органів влади.
Насправді чиновник т.зв. органів державної влади стає недоторканим щодо мобілізації. І надалі чиновний люд все зробить для того щоб їх броня стала залізобетонною.
В той же час чиновника в тилу може замінити демобілізований по стану здоров'я, або в порядку ротації фронтовик, пенсіонери з відповідною кваліфікацією.
А працівників критично важливих галузей замінити ніким - резерву робочої сили масових професій і інженерного корпусу в Україні майже немає.
Попробуйте зібрати бурову бригаду, чи бригаду для капітального ремонту свердловин, чи бригаду електриків для відновлення електропостачання, чи водія, чи токаря, зварника, ...
А там если кто какой то супер токарь на обороне, то будет точить что то в погонах, не беда.
Что касается сотен тысяч мусарни и " державных деятелей" то они и в мирное время были не нужны.
Предполагаю что из не мобилизуют потому что они бегут первыми при любой опасности, а те кто не бежит сразу же подаётся в колаборанты.
Теперь понятно, чего в Харьковской области Генштаб не распорядился мины поставить, они списки погоджували. Это ж важнее, выгоднее