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Новини Мобілізація
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Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації: списки погоджуватиме Міноборони

Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації

Кабінет змінив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Тепер списки погоджуватиме не Генштаб, а Міноборони.

Відповідні зміни містяться в урядовій постанові №520 від 8 травня 2024 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тепер списки військовозобов’язаних для бронювання погоджуватиме не Генеральний штаб ЗСУ, а Міноборони.

Інших суттєвих змін поки що немає.

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Саме бронювання, як і раніше, здійснюється за рішенням Мінекономіки.

Як бронювання працює зараз?

Як відомо, працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані від мобілізації. Порядок бронювання регулюється постановою Кабміну від 27.01.2023 року №76.

Верховна рада хвалила закон про нові порядки військової служби, мобілізації та військового обліку.

Протягом місяця з дня публікації закону (з 17 квітня) уряд повинен визначитися з новим порядком бронювання. Зараз Кабмін працює над розробкою відповідних актів.

Автор: 

Кабмін (14072) Міноборони (7325) бронювання (336) мобілізація (3032)


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Топ коментарі
+25
Все, що потрібно знати про мобілізацію та бронювання:
300 000 молодих, здорових тушок броньовано від мобілізації в поліції, силовикам, прокуратурі, податковій, автодоріг, цирках та шапіто, ...
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10.05.2024 10:30
+23
переросподіл потока бабла, усі іньші балачки маячня.
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10.05.2024 10:26
+20
записуємо: тепер заносити не Сирському, а Умєрову(Єрмаку)
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10.05.2024 10:26
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10.05.2024 10:19 Відповісти
переросподіл потока бабла, усі іньші балачки маячня.
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10.05.2024 10:26 Відповісти
Всі струмки і потоки мають стікатись на Банкову. В крайньому випадку, хіба, на Грушевського.
І взагалі, мобілізує ЗСУ, відповідальний генштаб, а от бронювання ОПа (по-факту). А не задохрена їх, перепрошую?
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10.05.2024 10:36 Відповісти
ні.
"своє" вони вже зістрігли, кого потрібно забронювали.
а тепер скинули проблеми та негатив на МО.
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10.05.2024 12:36 Відповісти
записуємо: тепер заносити не Сирському, а Умєрову(Єрмаку)
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10.05.2024 10:26 Відповісти
Хоть паржитє, хужє нє будет. За це ти пролосував у 2019-му.
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10.05.2024 21:29 Відповісти
я за балашова . ти краще скажи за кого голосував в 15році
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11.05.2024 10:56 Відповісти
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11.05.2024 18:58 Відповісти
Сократили "маршрут" доставки кэша до ОПы...
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10.05.2024 10:29 Відповісти
Все, що потрібно знати про мобілізацію та бронювання:
300 000 молодих, здорових тушок броньовано від мобілізації в поліції, силовикам, прокуратурі, податковій, автодоріг, цирках та шапіто, ...
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10.05.2024 10:30 Відповісти
Ето же чітко дєті. А ви отак грубо хочете людей на війну відправити.
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10.05.2024 16:27 Відповісти
То коли Єрмак, Арахамія, Малюська будуть в окопах ?
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10.05.2024 10:39 Відповісти
Тоді,коли на Гоа окопи викопають.
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10.05.2024 10:44 Відповісти
ФСБщники в окопах не будуть, вони прийшли щоб ми пішли в землю
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10.05.2024 10:44 Відповісти
Працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані від мобілізації

Працівників критично важливих галузей тупо ПРИРІВНЯНО до чиновників органів влади.

Насправді чиновник т.зв. органів державної влади стає недоторканим щодо мобілізації. І надалі чиновний люд все зробить для того щоб їх броня стала залізобетонною.

В той же час чиновника в тилу може замінити демобілізований по стану здоров'я, або в порядку ротації фронтовик, пенсіонери з відповідною кваліфікацією.

А працівників критично важливих галузей замінити ніким - резерву робочої сили масових професій і інженерного корпусу в Україні майже немає.
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10.05.2024 11:23 Відповісти
Клас чиновників на це не погодиться, а чиновники це і є держава
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10.05.2024 16:31 Відповісти
Дякую! Так держава у нас не трудового люду, а держава чиновників. Що таке чиновник? Людина без професії.

Попробуйте зібрати бурову бригаду, чи бригаду для капітального ремонту свердловин, чи бригаду електриків для відновлення електропостачання, чи водія, чи токаря, зварника, ...
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10.05.2024 17:15 Відповісти
О какой броне вообще может идти речь в государстве где все граждане равны перед законом? Объявляйте мобилизацию по датам рождения вне зависимости от пола, если есть больше двух конечностей -- вперёд., работа найдется всем.
А там если кто какой то супер токарь на обороне, то будет точить что то в погонах, не беда.
Что касается сотен тысяч мусарни и " державных деятелей" то они и в мирное время были не нужны.

Предполагаю что из не мобилизуют потому что они бегут первыми при любой опасности, а те кто не бежит сразу же подаётся в колаборанты.
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10.05.2024 12:01 Відповісти
Нізя, а то синулі мосійчучки, шуляк чи стефанчука попадуть під мобілізацію. А вони ж не для війни своїх синків вирощували.
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10.05.2024 21:32 Відповісти
Да, но и в обществе эта идея непопулярна. Люди предпочитают бегать и откупаться.
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10.05.2024 22:35 Відповісти
циркачи под бронью. футболистов исключили? может бомжей бронировать? ну чтоб все поразводились, переписали всё на жён и вот она заветная бронь и тогда точно теплотрасса обеспечена. А там другого выхода нет как даже с бронью в ВСУ идти.
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10.05.2024 12:11 Відповісти
Это моя корова,и я её должен доить,ведь я ручной дженераль.
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10.05.2024 13:11 Відповісти
Всі тварини(люди) рівні між собою, але деякі(чиновники, мусора і т.д. і т.п.) рівніші за інших
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10.05.2024 13:12 Відповісти
Іди вже польськими тваринами гівна підчищай.
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10.05.2024 21:31 Відповісти
Оце тебе ковбасить, від того що став рабом і кріпаком. Говори за себе, якщо ти за кордоном ті'лькигавно чистив, то це твої проблеми. Може ще й на гей-параді був😁😁😁 ну ти і козел
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11.05.2024 16:40 Відповісти
За бронь відповідає єрмак і оп.Поправка від кабмін,сирський в прольоті.
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10.05.2024 15:08 Відповісти
"Тепер списки військовозобов'язаних для бронювання погоджуватиме не Генеральний штаб ЗСУ, а Міноборони"
Теперь понятно, чего в Харьковской области Генштаб не распорядился мины поставить, они списки погоджували. Это ж важнее, выгоднее
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10.05.2024 21:53 Відповісти
З ОП хоч одного мобілізуйте для початку, по одному з Уряду, ВР, суддів, прокурорів, ... і покажіть це по марафону. Може народ почне довіряти й рейтинги влади піднімуться. До речі, давно щось не було опитувань. Мабуть немає чим похвастатись.
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11.05.2024 09:44 Відповісти
Все кто заплатил, платите еще раз. И так по кругу. Так даже бандиты в 90е не делали. Наша власть хуже бандитов.
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11.05.2024 11:14 Відповісти
В Україні буде ще гірше з кожним роком. Молоді треба втікати від всього цього лайна. Я це Вам кажу як людина що все життя працювала тільки на себе і баблосікі держави не отримувала😁а тільки в державу сплачувала
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11.05.2024 16:43 Відповісти
 
 