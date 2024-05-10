Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації: списки погоджуватиме Міноборони

Кабінет змінив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Тепер списки погоджуватиме не Генштаб, а Міноборони.

Відповідні зміни містяться в урядовій постанові №520 від 8 травня 2024 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тепер списки військовозобов’язаних для бронювання погоджуватиме не Генеральний штаб ЗСУ, а Міноборони.

Інших суттєвих змін поки що немає.

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Саме бронювання, як і раніше, здійснюється за рішенням Мінекономіки.

Як бронювання працює зараз?

Як відомо, працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані від мобілізації. Порядок бронювання регулюється постановою Кабміну від 27.01.2023 року №76.

Верховна рада хвалила закон про нові порядки військової служби, мобілізації та військового обліку.

Протягом місяця з дня публікації закону (з 17 квітня) уряд повинен визначитися з новим порядком бронювання. Зараз Кабмін працює над розробкою відповідних актів.