Рада розглядає дві моделі економічного бронювання, - "слуга народу" Арахамія

Наразі у парламенті тривають дискусії щодо економічного бронювання військовозобов’язаних.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Розглядаються дві моделі економічного бронювання. Вони в дискусії. З одного боку, ми розуміємо, що не можемо жодного долара з міжнародної допомоги витратити на зарплати військовим. Будь-які зарплати військовим, а ми хочемо їх піднімати, хочемо більше військових, – це наші гроші у вигляді мит і податків. З іншого боку, щоб ці гроші зʼявлялися, економіка має працювати. Але тут питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що багаті не служать, а бідні йдуть до армії", - пояснив він.

Перша модель, за словами Арахамії, передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобовʼязаного має бути 35 тисяч гривень, яких вистачатиме для утримання одного бійця.

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Друга модель, продовжив парламентар, передбачає квоту на підприємство для військовозобовʼязаних.

"Наприклад, медіа. Умовно кажучи, у вас є 10% людей, яких можете забронювати. Хто це буде – керівник вирішуватиме самостійно. За цих людей сплачується мінімальна зарплата бійця щомісяця. Зараз мінімальна – 20 тисяч гривень, тобто 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу сплачується щомісяця. Це окремо від податків", - пояснив глава фракції "Слуга народу".

Якась із моделей економічного бронювання все-таки буде запроваджена, підсумував він.

Економічне бронювання

Нагадаємо, раніше Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив пропозиції щодо "економічного бронювання" від мобілізації.

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