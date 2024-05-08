Рада розглядає дві моделі економічного бронювання, - "слуга народу" Арахамія
Наразі у парламенті тривають дискусії щодо економічного бронювання військовозобов’язаних.
Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Розглядаються дві моделі економічного бронювання. Вони в дискусії. З одного боку, ми розуміємо, що не можемо жодного долара з міжнародної допомоги витратити на зарплати військовим. Будь-які зарплати військовим, а ми хочемо їх піднімати, хочемо більше військових, – це наші гроші у вигляді мит і податків. З іншого боку, щоб ці гроші зʼявлялися, економіка має працювати. Але тут питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що багаті не служать, а бідні йдуть до армії", - пояснив він.
Перша модель, за словами Арахамії, передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобовʼязаного має бути 35 тисяч гривень, яких вистачатиме для утримання одного бійця.
Друга модель, продовжив парламентар, передбачає квоту на підприємство для військовозобовʼязаних.
"Наприклад, медіа. Умовно кажучи, у вас є 10% людей, яких можете забронювати. Хто це буде – керівник вирішуватиме самостійно. За цих людей сплачується мінімальна зарплата бійця щомісяця. Зараз мінімальна – 20 тисяч гривень, тобто 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу сплачується щомісяця. Це окремо від податків", - пояснив глава фракції "Слуга народу".
Якась із моделей економічного бронювання все-таки буде запроваджена, підсумував він.
Економічне бронювання
Нагадаємо, раніше Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив пропозиції щодо "економічного бронювання" від мобілізації.
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"Отже, щоб не казали дурниць, за багатих заплатити податок, який ми скомуниздимо, а бідні нехай йдуть до армії," - додала волохата мавпочка.
ТУТ ЕЩЕ АНАФЕМА РОЗКУДАХТАЛСЯ
Йоханий бабайВласов Сергей, в тебе ж українська розкладка! Чого ти кацапською пишеш?
Рашка вон люмпеном своим воюет, зеками, дибилами с глубинки
А мы воюем лучшими, всех лучших убьют - остануться менты, тцкщники, алкаши, любители русского мира (которые говорят что адеса исконно рускай город), да алкаши по селам с глубинки, ну и воинственные коментаторы цензора, которые гоняют гойду кто больший ухылянт.
Перспективы - мрачные
В IT секторе почти все ФОПы, т.е. скажем, при тех же 100 тыс налоги 3 тыс + ЕСВ + бухгалтер. Итого чуть больше 5 тыс.
"Большие" руководители тоже, как правило, много не получают, механизм получения доходов там другой.
хочааа....
"Кому и кобыла невеста,..."
- уся зрадницько-мародерно-блдска банда Зєлєнскага згодом мають сісти за грати, за законом і надовго... інакше в України не буде цивілізованого майбутнього..
А ти що пропонуєш, поц?
Фе!
Треба, щоб хламідія і компанія зрозуміли, захищати Батьківщину мають всі без винятку.
какой то сюр!