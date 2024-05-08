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Рада розглядає дві моделі економічного бронювання, - "слуга народу" Арахамія

Рада розглядає дві моделі економічного бронювання

Наразі у парламенті тривають дискусії щодо економічного бронювання військовозобов’язаних.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Розглядаються дві моделі економічного бронювання. Вони в дискусії. З одного боку, ми розуміємо, що не можемо жодного долара з міжнародної допомоги витратити на зарплати військовим. Будь-які зарплати військовим, а ми хочемо їх піднімати, хочемо більше військових, – це наші гроші у вигляді мит і податків. З іншого боку, щоб ці гроші зʼявлялися, економіка має працювати. Але тут питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що багаті не служать, а бідні йдуть до армії", - пояснив він.

Перша модель, за словами Арахамії, передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобовʼязаного має бути 35 тисяч гривень, яких вистачатиме для утримання одного бійця.

Читайте: Хто з держслужбовців підпадає під бронювання: роз’яснення Міноборони

Друга модель, продовжив парламентар, передбачає квоту на підприємство для військовозобовʼязаних.

"Наприклад, медіа. Умовно кажучи, у вас є 10% людей, яких можете забронювати. Хто це буде – керівник вирішуватиме самостійно. За цих людей сплачується мінімальна зарплата бійця щомісяця. Зараз мінімальна – 20 тисяч гривень, тобто 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу сплачується щомісяця. Це окремо від податків", - пояснив глава фракції "Слуга народу".

Якась із моделей економічного бронювання все-таки буде запроваджена, підсумував він.

Економічне бронювання

Нагадаємо, раніше Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив пропозиції щодо "економічного бронювання" від мобілізації.

Також читайте: Черги біля ТЦК: Кабмін продовжив дію бронювання від мобілізації на місяць (оновлено)

Автор: 

ВР (14943) бронювання (336) мобілізація (3025) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+18
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08.05.2024 17:26
+18
У багатьох селах, районних та більшості обласних центрів про зарплати, з яких один лише податок від 20000 грн. навіть не мріють - таку платню мають лише керівники банківських установ, великих підприємств, судді та IT-сектор. Це лише черговий спосіб примусити бідних воювати за гарне життя багатих. Якщо так хочуть, то нехай ті, хто мають відповідні доходи шукають добровольців, які воюватимуть за відповідну платню.
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08.05.2024 17:31
+14
Брєд п'яного наркомана.
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08.05.2024 17:25
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Правила форума Рада форумчан
Ох, заре на АРАхамлять)) агрохіміки)))
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08.05.2024 17:22 Відповісти
...Багато опонентів кажуть, що багаті не служать, а бідні йдуть до армії", - пояснив він. Джерело:
"Отже, щоб не казали дурниць, за багатих заплатити податок, який ми скомуниздимо, а бідні нехай йдуть до армії," - додала волохата мавпочка.
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08.05.2024 17:24 Відповісти
"Інвестиційні няні" чомусь не працюють....
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08.05.2024 17:24 Відповісти
Брєд п'яного наркомана.
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08.05.2024 17:25 Відповісти
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08.05.2024 17:26 Відповісти
Саме цікаве, що зєлєнскій дійсно немає ніякого стосунку, взагалі ні до чого що відбувається. Він тупа резина на прутнях тих, хто все це коїть. І це було зрозуміло та очевидно з самого початку цієї його президентської історії. Але ж нарід вирішив що так буде краще
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08.05.2024 18:42 Відповісти
Економічне бронювання - це хто багатии - тому не до арміі?
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08.05.2024 17:25 Відповісти
Це якщо ти шапіто-95, ти економічно заброньований і гастролюєш собі з цирком на дроті. Шоб було дві броні про всяк випадок.
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08.05.2024 17:29 Відповісти
Виходить, що так, це чомусь не про те, щоб повноцінно працювала економіка. Скоро нікому бути працювати машиністом чи сталеваром
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08.05.2024 22:43 Відповісти
Виходить, що так. Це не про те, щоб економіка стабільно працювала. Скоро нікому буде працювати машиністом чи сталеваром
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08.05.2024 22:44 Відповісти
У хорошего машиниста или сталевара, или сварщика - хорошая зарплата. Ну до войны так в Азовстали по крайней мере было. А плохого сварщика, я из любого мужика за 2 дня сделаю.
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08.05.2024 23:09 Відповісти
а НЕ ПОРА ЄТО ГОРЕ ШОБЛО ПОСЛАТЬ ВСЛЕД ЗА РУСКИМ КОРАБЛЕМ ВСЕ ЧТО НЕ ДЕЛАЮТ ВСЕ НАІЗНАНКУ ТОЛЬКО ДЕНЬГІ ДЕНЬГІ ПАРТІЯ ЗЕЛЕНОГО ЛАЙНА ПРОСТО ГУБЕ КРАЇНУ
ТУТ ЕЩЕ АНАФЕМА РОЗКУДАХТАЛСЯ
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08.05.2024 17:26 Відповісти
Йоханий бабайВласов Сергей, в тебе ж українська розкладка! Чого ти кацапською пишеш?
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10.05.2024 17:54 Відповісти
ну ти перший хто на це звернув увагу ну є люди які живучі в країні іноді не розуміють мову
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10.05.2024 18:05 Відповісти
Макака з пальми злізла
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08.05.2024 17:26 Відповісти
Він нас жити вчить. Так шо скоріше макаки ми-(
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08.05.2024 17:37 Відповісти
Якщо це - макака, то як назвати тих, хто обрав цю макаку своїм вождем?
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16.05.2024 15:18 Відповісти
Арахамия -" Вы как хотите а я за справедливость .."
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08.05.2024 17:28 Відповісти
Хочь би вже це опудало мовчало..... а ні сорому, а ні совісті.
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08.05.2024 17:29 Відповісти
Заплатіть за Архамію по 20 тис. на місяць, і хай служить в ЗСУ і не відсвічує.
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08.05.2024 17:30 Відповісти
У багатьох селах, районних та більшості обласних центрів про зарплати, з яких один лише податок від 20000 грн. навіть не мріють - таку платню мають лише керівники банківських установ, великих підприємств, судді та IT-сектор. Це лише черговий спосіб примусити бідних воювати за гарне життя багатих. Якщо так хочуть, то нехай ті, хто мають відповідні доходи шукають добровольців, які воюватимуть за відповідну платню.
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08.05.2024 17:31 Відповісти
ну то русня тоді прийде, і все одно побіжуть ці біднячки воювати, але вже ніхто питати що вони там думають про все це - не буде
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08.05.2024 18:34 Відповісти
Прийде русня, то ТЦК, митники та прикордонники накивати уть п'ятами, відтак, їм буде не до виловлювання бідноти, яка тоді матиме хоч якийсь шанс на втечу за кордон, а оскільки втрачати їй тут немає чого - радо ним скористається. Так чи інакше, якась частина прорветься.
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08.05.2024 18:45 Відповісти
Бідноті і так майже втрачати нєхвуй
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08.05.2024 20:26 Відповісти
Це взагалі дивна метода, яка не забезпечує повноцінного функціонування економіки. Людина може платити менше податків, але створювати вартісний товар або послугу
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08.05.2024 22:40 Відповісти
Всегда и везде воевали в первую очередь бедные, потому что бедных - большинство. Вторая мировая, война во Вьетнаме, и т.д

Рашка вон люмпеном своим воюет, зеками, дибилами с глубинки

А мы воюем лучшими, всех лучших убьют - остануться менты, тцкщники, алкаши, любители русского мира (которые говорят что адеса исконно рускай город), да алкаши по селам с глубинки, ну и воинственные коментаторы цензора, которые гоняют гойду кто больший ухылянт.

Перспективы - мрачные
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08.05.2024 23:14 Відповісти
Не нужно нести фигню. Высокие доходы аж нигде не залог высоких налогов. У нас в основном черные зарплаты, т.е. общий доход может быть, скажем, 100 тыс, а белыми только 12 тыс, т.е. видимые налоги - около 6 тыс.
В IT секторе почти все ФОПы, т.е. скажем, при тех же 100 тыс налоги 3 тыс + ЕСВ + бухгалтер. Итого чуть больше 5 тыс.
"Большие" руководители тоже, как правило, много не получают, механизм получения доходов там другой.
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09.05.2024 00:07 Відповісти
Не тільки села а й міста. Працюючи на трьох роботах (одна офіційна повна та дві підробітки) у мене не виходить і близько до цієї суми, тоді як доходи всіляких ментів, прокурорів, чинуш настільки високі, що вони без проблем таке можуть листати. Тай більше, їм це не потрібно, адже вони "заюроньовані" безкоштовно, а звичайний Іван із села має йти захищати їх добробут...
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12.06.2024 13:23 Відповісти
бляха, починаю хвилюватись за колектив "95 кварталу".
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08.05.2024 17:33 Відповісти
Тоб то в2019 році казали ДУМАЙ те,а внас народ думав СРАКАМИ,а тепер владу ці ушльопки демократично не передадуть,нічого не нагадує.Думайте !
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08.05.2024 20:49 Відповісти
от не має на цю абхазську абізяну епіліптичного нападу! або хоча б по класиці "упал с лестницы" спускаючись зі свого гнізда на акації.
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08.05.2024 17:44 Відповісти
арахамія такий же розумний, як машка захарова вродлива.
хочааа....
"Кому и кобыла невеста,..."
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08.05.2024 17:47 Відповісти
Чи не пора йому назад в Абхазію?
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08.05.2024 17:48 Відповісти
Що зелені тільки не роблять, аби "бідняків" відправити в горнило війни
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08.05.2024 17:48 Відповісти
зальотна, продажна Арагніда "об'єднує" українців...
- уся зрадницько-мародерно-блдска банда Зєлєнскага згодом мають сісти за грати, за законом і надовго... інакше в України не буде цивілізованого майбутнього..
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08.05.2024 17:51 Відповісти
Скопіюйте систему країни що 100 років живе у війні - Ізраїлю. А не придумуйте власний, адаптований під корупційні реалії, шлях.
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08.05.2024 17:55 Відповісти
що саме там тобі треба скопіювати, щоб ти прийшов із радісною посмішкою до ТЦК?
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08.05.2024 18:35 Відповісти
А красти тоді хто буде, га? Ти про владу подумав, їм як жити?
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08.05.2024 21:53 Відповісти
Нам вже достатньо лід0ра ********** представника з тієї країни.
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12.06.2024 13:25 Відповісти
/Але тут питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що багаті не служать, а бідні йдуть до армії", - пояснив він\
А ти що пропонуєш, поц?
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08.05.2024 17:55 Відповісти
Випустили Арахамію-значить має щось пропасти
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08.05.2024 17:56 Відповісти
(дивлячись на фото):
Фе!
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08.05.2024 17:58 Відповісти
Хтось Конституцію читав з цих ненажерливих макак? Всі перед законом рівні, а є рівніші?
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08.05.2024 18:06 Відповісти
Вони на Конституцію вже "поклали"...
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08.05.2024 21:54 Відповісти
Рада розглядає дві корупційні моделі економічного бронювання, згідно котрих "зелені рахунки" мають поповнюватися, ще за рахунок цих моделей...
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08.05.2024 18:10 Відповісти
Богатые потому и богатые, что они работают. А бедные потому и бедные, что работают плохо. Это конечно не касается тех, кому платит бюджет. Серя Лещенко должен мухой лететь в окоп.
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08.05.2024 18:10 Відповісти
Багаті тому і багаті що у них просто хороша робота, а роблять вони так само, а подекуди і менше. Що власник магазинчику, що менеджер Епіцентру, що експортери зерном. І у всіх багатих виявляються якісь "покровітєлі"
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08.05.2024 18:51 Відповісти
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08.05.2024 18:21 Відповісти
Мавпа-від тебе просто нудить.
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08.05.2024 18:21 Відповісти
...виглядає так, що бикам на війну можна не йти ,можна відкупитися.
Треба, щоб хламідія і компанія зрозуміли, захищати Батьківщину мають всі без винятку.
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08.05.2024 18:49 Відповісти
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08.05.2024 18:57 Відповісти
Як там казали? "Служити будуть всі"? Отак тут все...
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08.05.2024 18:59 Відповісти
Варіанти два. Або служать всі без вибору, але безкоштовно і палицями. Бо економіка буде в жопі, оборонка в жопі і тд. І ніяких нікому виплат. І всі, хто тут найбільше виє, дуже швидко втратять роботу бо рухне все з часом. Вже воно сипеться. Місяць тому мого знайомого власника меблевої фабрики забрали і всі работнічки лишились без роботи. Бо людина чесна і не понесла ушлому воєнкому гроші а пішла по справедливості як ви тут хочете всі. А замінити його не було кому і він втупу все закрив і всих розпустив. Або ж інший варіант, хто не може забезпечувати - воює, хто може - забезпечує. Така модель реальна і робоча. Але найбільші лидацюги найголосніше виють про справедливість. Тільки упускають один момент. В кого є бабки, вони так чи інакше забронюються. Питання тільки в тому, чи один раз комусь в карман чи на постійній основі забезпечуючи тих, кого загребуть в будь якому випадку. Але нарід же не вміє думати. Він спочатку робить муйню а потім скігліть.
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08.05.2024 22:29 Відповісти
а что это абхазкая фсбшная мудила делает в украинской власти?
какой то сюр!
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08.05.2024 19:11 Відповісти
тобто зп до оподаткування повинна бути 210000 грн. ну чи 5,2 зелені. І не ФОП. Тобто повноцінний найманий працівник. Щось мені здається, що ті, хто стільки заробляє вже давно не думають про бронь.
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08.05.2024 19:19 Відповісти
Легальная бронь от мобилизации должна быть только у РАБОТОДАТЕЛЕЙ, которые платят белые зарплаты. У работников - на общих основаниях.
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08.05.2024 20:18 Відповісти
Та худоба вже все порахувала і поділила . Так що від цієї дебільної ідеї вони навряд чи відмовляться . ******** думають що на виробництві такі зарплати як у дупататі
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08.05.2024 20:29 Відповісти
Іншими словами це звучить так:"Ніщеброди мають помирати за те, щоб багаті могли заплатити за їхню смерть"... Складається таке враження, що влада робить все можливе для прискорення соціального вибуху в країні.
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08.05.2024 21:29 Відповісти
Та ні, має бути справєдлівость для бідних. Багаті мають голі і босі захищати бідних чмонь які навіть з зарплати в конвертах ні копійки в бюджет не заплатили. Або ж купляти все собі самі. Від носків з трусами до екіпу, зброї і танків. Бо то ж багаті, хай самі собі все купляють і воюють. І своє майно і статки захищають. А "я ж бідний в мене нічого захищати". В бідних ні житла немає, ні дітей, ні життя немає. І вони єдині нікому і нічого не винні. Ні армію утримувати ні брати участь в ній. Лише всі інші їм винні. Бо вони ж бідні і нічого не мають.
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08.05.2024 22:12 Відповісти
О да, я знав, що врешті-решт має з'явитися диванний політолог-соціолог-економіст який напише подібну хєрню. Ви самі хоч розумієте весь рівень тієї маячні, що написали? Якщо ні, то раджу взяти будь який ******** підручник з економіки і трохи почитати, звісно якщо ви вмієте читати... Бо у вас, як і у Арахамії, Середньовічне уявлення про економіку, такий собі неофеодалізм, на дворі вже 21-ше сторіччя, зараз все працює трохи по іншому.
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09.05.2024 07:54 Відповісти
Мені не треба підручник. Я за 2 роки тисячі доларів вклав в ЗСУ. Купа дронів, тепловізорів, авто. Не рахуючи купи інших дрібниць. Більше 80% дронів на фронті волонтерські. І по волонтерській статистиці збори закривають в переважності великі донати які роблять точно не пересічні робітнички. Наприклад зі збору на 100 тисяч гривень донати по 50-100-200 грн не грають майже ніякої ролі і в сумі їх зовсім не багато. Збір закривається сумами від тисячі і далі. По 3, 5, 10, 20 тисяч. Середній клас зараз вигрібають по вашій "справедливості" рівно так само як і біднячків. І на фронті волонтерського стає все менше. Але за те справедливість ваша як ви і хотіли))) Довбні зелені...
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09.05.2024 10:27 Відповісти
А тепер скажи, я тобі чимось винен? Я оці кошти вкладав щоб хлопці в тому числі і твою сраку захищали. І не треба тут співати що ти бідний нещасний і в тебе немає нічого щоб захищати. В тебе є життя, в тебе скоріш за все є сім'я, діти. Так само як і у всіх інших. Хочете справедливості, або вкладайтесь на рівні або не звиздіть що вам бідним щось там несправедливо.
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09.05.2024 10:31 Відповісти
По-перше, де я казав про свою бідність і про те, що мені хтось щось винен? По-друге, довбень зелений не я, а ти бо підтримуєш тупу арахамієвщину навіть не розібравшись в суті. По-третє, вкладаєш тисячі доларів? Молодець, честь тобі і хвала! Але, після прийняття цього закону ти будеш так само вкладати тисячі доларів, волонтерить і платити данину державі за те, що не йдеш воювати. Як тобі така перспектива? Ти певен, що твоя данина піде за призначенням, а не в кишеню чиновника або на перекладання бруківки?
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09.05.2024 11:03 Відповісти
Якщо обирати між грошима в бюджет на постійній основі і грошима один-два рази якимось мудакам в карман щоб відкупитися чи втекти (і я не про себе, я принципово не роблю цього), то я обираю перше. Хай навіть частину вкрадуть. Вони і так це роблять. Долар ось ось за сорок перевалить. Навіть ті, в кого є гроші, вже в шоці від цін на все. Зовнішні борги шаленно ростуть. Але нарід думає що не роблячи ніфіга можна відсидітись і все буде ок. А воюють хай ті, за рахунок кого ще хочь якось все не рухнуло. Є такі що на шиї в жінки третій рік в квартирі ховаються і теж так думають. Це взагалі клініка.
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09.05.2024 11:20 Відповісти
Є такі що нічого не роблять ховаючись, згоден. Але є ті, що не ховаються, не тікають створюють продукцію, платять податки але не мають стільки грошей щоб платити державі відкупні.
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09.05.2024 11:32 Відповісти
Є. На кому тримається економіка і виробництво в тому числі і на експорт, мають бути так само заброньовані. Працівники аграрного сектору, продуктової сфери, працівники логістики цих сфер. Працівники заводів які дійсно тримають економіку. Хоча в таких бронь є і зараз, єдине що не 100% працівників. А от ушліньких пристосуванців, шабашників по ремонтах і ждунів зі шкурними інтересами чисто для себе заробити і не привнести нічого в спільну справу, про таких нема чого балакати. Ніде не оформлені, налічкою тільки оплата не дай бог на картку. Але от якраз такі тут найбільше виття підіймають.
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09.05.2024 11:42 Відповісти
Я більше переймаюсь долею кваліфікованих робітників з різних сфер промисловості, адже саме вони найменьш захищені в цій ситуації. Не всі заводи дають бронь, не всі власники малих підприємств мають можливість відкупити своїх працівників від мобілізації. І чому, наприклад, мордатий чиновник маючи велику зарплату і побічний дохід з хабарів важливіший за висококваліфікованого токаря або фрезерувальника який роками напрацьовував свою майстерність і навряд чи на його місце знайдуть когось іншого? Оце питання... На місце чиновника або ведучого зомбомарафону можна посадити жінку з відповідною освітою яка цілком його зможе замінити, а кого поставиш на місце того ж токаря? Молодь просто не хоче йти на завод, та й її ще треба вчити. Тупі закони вигадувати дуже легко, Безугла підтвердить, потім за тими законами треба жити.
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09.05.2024 19:41 Відповісти
І четверте. Якщо ти багато заробляєш ти думаєш, що твої статки беруться з повітря? Я не знаю на чому ти заробляєш, мені це не дуже й цікаво, але ти б мав би розуміти, що хтось має створювати первинний продукт, наприклад хліб. Хліб, який ти їси це результат праці багатьох, не таких багатих як ти, людей. Ти не знаєш про це? Напевно ні. Електроенергія якою ти користуєшся кожен день, вода в крані, це все результат чиєїсь праці. Економіка в нормальній ******** державі працює не так як в Середньовіччі, навіть не так як 50 років тому і нормальна, адекватна людина повинна це розуміти. Але, якщо тобі до смаку примітивна, тупа арахамієвщина, будь ласка.
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09.05.2024 11:23 Відповісти
Я чудово знаю як це працює. Але я заробляю на експорті послуг. Гроші заходять у валюті з-за кордону. Тому трохи мимо каси.
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09.05.2024 11:26 Відповісти
Из США оно конечно виднее. Особенно хорошо видно у кого черные зарплаты, а у кого белые.
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09.05.2024 00:10 Відповісти
А тепер звідки мені видніше? Я думаю з Франції, а ви як думаєте?
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09.05.2024 08:13 Відповісти
Спроьа збити гроші з Народу на Народну ж Армію ...а влада ні скорочувати чиновників ні видатки на утримуваня себе та інших чиновників навіть і не думає...ото "красавци"...!!!
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08.05.2024 21:51 Відповісти
Цей чиновницький... гнилий наскрізь, настільки непрофесійної і злодюжної влади не було навіть при овощу, брудні неголені наркомани - ось що навибирали 75-33 , їх усіх треба стирати!
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08.05.2024 22:00 Відповісти
Опять скиглики попабігали. І воювати не хочуть, податки платити не хочуть, але скиглять про справедливість. І в цій справедливості їм винні абсолютно всі, а вони не винні нікому і нічого. Не вийде так.
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08.05.2024 22:05 Відповісти
Яке ж ти наївне) Багаті і так забронюються. Різниця тільки в тому що могли б забезпеченням армії, а так просто занесуть в карман дяді. А ти з такими лозунгами приречений навіть якби війни не було.
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08.05.2024 22:33 Відповісти
Це вони два роки думали, що придумати два варіанти, обидва з яких порушують Конституції? Цікаво
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08.05.2024 22:39 Відповісти
Економічному бронюванню обурються та скиглять, а клоунарному та суддівському та прокурорському чомусь не обурюються. Ох уж цей мудрий нарід...
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09.05.2024 00:33 Відповісти
влада України має більше думати про те, як забезпечити армію озброєнням, а не як нагнати побільше людей,хоча люди теж треба, але озброєння надважливе
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09.05.2024 11:52 Відповісти
1. Це буде стимулювати менше платити в конвертах. 2. Звісно краще щоб забронювати досвідченого працівника, який працює з макс продуктивністю і сплачувати за нього податок, який дорівнює практично зарплаті в армії (не на передовій, звичайно). А не відправляти його у військо і вчити його за рахунок держави і потім виплачувати з/п за рахунок держави. Натомість "захисники" бідних напевно пропонують на його місце взяти двох-трьох бідних або непрацюючих не спеціалістів (щоб був той самий дохід), розділити його зарплату на трьох, тому що хто як працює, так і їсть. Ну і який результат? Один воює, троє в тилу?
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12.06.2024 16:01 Відповісти
 
 